Стадион: Телья Паркен Зрители: 12542
2:1
Второй тайм: 90+'
0:1
37' ГолАсанте Эрнест
1:1
76' ГолФальк Расмус
78' Желтая карточкаДамгаард Миккел
83' Вторая желтая карточкаДамгаард Миккел
2:1
90' ГолСантандер Федерико
Второй тайм
94'
Jonas Wind сделал результативную передачу.
94'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сантандер Федерико из клуба "Копенгаген" отправил мяч головой в ворота.
94'
Jonas Wind из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
94'
93'
93'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Удар от ворот произведет Норшеланн
92'
ШАНС! Сантандер Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
92'
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
91'
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Фальк Расмус из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
89'
88'
Удар от ворот произведет Норшеланн
88'
Шанс! Jonas Wind из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
87'
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 12542 болельщиков
86'
86'
86'
85'
Тактическая замена. Расмуссен Матиас уходит с поля и его заменяет Nicklas Strunck
84'
Удар от ворот произведет Норшеланн
84'
ШАНС! Сков Роберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
УДАЛЕНИЕ! Mikkel Damsgaard за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
82'
Судья сигнализирует, что Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Сантандер Федерико
82'
Mathias Jensen из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
81'
Анкерсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Тактическая замена. Асанте Эрнест уходит с поля и его заменяет Andreas Skov Olsen
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Тактическая замена. Сотириу Пиерос уходит с поля и его заменяет Jonas Wind
78'
Mikkel Damsgaard сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
78'
Безумный фол. Mikkel Damsgaard грубо играет против соперника. Пострадал Зека Родригес
76'
Фишер Виктор сделал результативную передачу.
76'
Г О О О О Л - Фальк Расмус из команды Копенгаген забил гол! Легко это для такого игрока, как Фальк Расмус
76'
Фишер Виктор из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
76'
Удар от ворот произведет Норшеланн
75'
ШАНС! Сотириу Пиерос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
75'
Mads Pedersen из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
74'
Удар от ворот произведет Норшеланн
74'
Шанс! Бойлесен Николай из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
73'
Mathias Jensen нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
72'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
72'
Зека Родригес из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
72'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Рунарссон Рунар Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
71'
71'
70'
Magnus Kofod Andersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Сантандер Федерико мяч отрикошетил от ворот
70'
69'
Асанте Эрнест предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
68'
Тактическая замена. Рюгаард-Йенсен Миккел уходит с поля и его заменяет Mikkel Damsgaard
67'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
65'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Петер из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Расмуссен Матиас
65'
Судья сигнализирует, что Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
65'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Бартолец Карло
62'
Тактическая замена. Квист Вильям уходит с поля и его заменяет Сков Роберт
59'
58'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
57'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Нельссон Виктор из команды Норшеланн.
56'
56'
ШАНС! Расмуссен Матиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Удар от ворот произведет Норшеланн
55'
Шанс! Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
55'
54'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
52'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает неудачный навес.
51'
51'
Шанс! Andreas Skovgaard из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
51'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
50'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
50'
Mathias Jensen пробует нанести удар издали, но Андерсен Стефан держит все под контролем
50'
50'
48'
48'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
47'
46'
Судья сигнализирует, что Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
46'
46'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Норшеланн
46'
Шанс! Вавро Денис из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Удар от ворот произведет Норшеланн
44'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает неудачный навес.
43'
43'
43'
Судья сигнализирует, что Асанте Эрнест из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
42'
Mathias Jensen из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
Хорошую попытку сделал Фишер Виктор. Удар в створ, но вратарь начеку
41'
Удар от ворот произведет Норшеланн
40'
Фальк Расмус не смог попасть в створ ударом издали
39'
39'
Mathias Jensen не смог попасть в створ ударом издали
37'
Mathias Jensen сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О Л - Асанте Эрнест изменил счет на табло!
37'
Mathias Jensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Рюгаард-Йенсен Миккел
36'
Mathias Jensen из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
35'
35'
34'
Сантандер Федерико наказан за толчок Нельссон Виктор
34'
Асанте Эрнест выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
33'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
32'
Хорошую попытку сделал Mathias Jensen. Удар в створ, но вратарь начеку
32'
Расмуссен Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Удар от ворот произведет Норшеланн
30'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Безумный фол. Нельссон Виктор грубо играет против соперника. Пострадал Сантандер Федерико
29'
29'
Бартолец Карло из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
28'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
27'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
26'
25'
Удар от ворот произведет Норшеланн
24'
ШАНС! Вавро Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Опасность предотвращена - Нельссон Виктор из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
23'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
22'
Удар от ворот произведет Норшеланн
22'
ШАНС! Люфтнер Михаэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
22'
Mads Pedersen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Удар от ворот произведет Норшеланн
20'
Как он промахнулся? Фальк Расмус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Рюгаард-Йенсен Миккел пробует нанести удар издали, но Андерсен Стефан держит все под контролем
18'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Норшеланн
16'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
16'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
15'
Судья сигнализирует, что Расмуссен Матиас из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
15'
14'
Зека Родригес из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
14'
Фальк Расмус нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Mads Pedersen
12'
Сантандер Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Копенгаген остается без одного игрока, потому что Сантандер Федерико уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Сантандер Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
10'
Асанте Эрнест не смог попасть в створ ударом издали
9'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Удар от ворот произведет Норшеланн
7'
Фишер Виктор из команды Копенгаген сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
5'
Судья сигнализирует, что Andreas Skovgaard из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Сотириу Пиерос
5'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
2'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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