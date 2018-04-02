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Стадион: Зрители: 12542
Копенгаген
2:1
Второй тайм: 90+'
Нордшелланн
0'
0:1
37' Гол
Асанте Эрнест
1:1
76' Гол
Фальк Расмус
78' Желтая карточка
Дамгаард Миккел
83' Вторая желтая карточка
Дамгаард Миккел
2:1
90' Гол
Сантандер Федерико
90'+5
Второй тайм
94'
Jonas Wind сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сантандер Федерико из клуба "Копенгаген" отправил мяч головой в ворота.
94'
Jonas Wind из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
94'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
93'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
93'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Удар от ворот произведет Норшеланн
92'
ШАНС! Сантандер Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
91'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
91'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
90'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Фальк Расмус из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
89'
Удар от ворот произведет Копенгаген
88'
Удар от ворот произведет Норшеланн
88'
Шанс! Jonas Wind из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
87'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 12542 болельщиков
86'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
86'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Тактическая замена. Расмуссен Матиас уходит с поля и его заменяет Nicklas Strunck
84'
Удар от ворот произведет Норшеланн
84'
ШАНС! Сков Роберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
УДАЛЕНИЕ! Mikkel Damsgaard за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Сантандер Федерико
Угловой
82'
Mathias Jensen из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
81'
Анкерсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Тактическая замена. Асанте Эрнест уходит с поля и его заменяет Andreas Skov Olsen
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Тактическая замена. Сотириу Пиерос уходит с поля и его заменяет Jonas Wind
Желтая карточка
78'
Mikkel Damsgaard сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
78'
Безумный фол. Mikkel Damsgaard грубо играет против соперника. Пострадал Зека Родригес
76'
Фишер Виктор сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Фальк Расмус из команды Копенгаген забил гол! Легко это для такого игрока, как Фальк Расмус
76'
Фишер Виктор из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
76'
Удар от ворот произведет Норшеланн
75'
ШАНС! Сотириу Пиерос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Удар от ворот произведет Копенгаген
75'
Mads Pedersen из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
74'
Удар от ворот произведет Норшеланн
74'
Шанс! Бойлесен Николай из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
73'
Mathias Jensen нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
72'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Зека Родригес из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
72'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
72'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
72'
Рунарссон Рунар Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
72'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
71'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
71'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Magnus Kofod Andersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
70'
Сантандер Федерико мяч отрикошетил от ворот
Угловой
70'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
69'
Асанте Эрнест предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
68'
Тактическая замена. Рюгаард-Йенсен Миккел уходит с поля и его заменяет Mikkel Damsgaard
67'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Петер из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Расмуссен Матиас
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
65'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Бартолец Карло
62'
Тактическая замена. Квист Вильям уходит с поля и его заменяет Сков Роберт
59'
Удар от ворот произведет Копенгаген
58'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
57'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Нельссон Виктор из команды Норшеланн.
56'
Удар от ворот произведет Копенгаген
56'
ШАНС! Расмуссен Матиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Удар от ворот произведет Норшеланн
55'
Шанс! Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
Угловой
55'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
54'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
52'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает неудачный навес.
51'
Удар от ворот произведет Копенгаген
51'
Шанс! Andreas Skovgaard из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
51'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Угловой
50'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
50'
Mathias Jensen пробует нанести удар издали, но Андерсен Стефан держит все под контролем
50'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
48'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
48'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
47'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
46'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
46'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Норшеланн
46'
Шанс! Вавро Денис из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
Угловой
46'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Удар от ворот произведет Норшеланн
44'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает неудачный навес.
43'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Асанте Эрнест из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
42'
Mathias Jensen из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
Хорошую попытку сделал Фишер Виктор. Удар в створ, но вратарь начеку
41'
Удар от ворот произведет Норшеланн
40'
Фальк Расмус не смог попасть в створ ударом издали
39'
Удар от ворот произведет Копенгаген
39'
Mathias Jensen не смог попасть в створ ударом издали
37'
Mathias Jensen сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Асанте Эрнест изменил счет на табло!
37'
Mathias Jensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Рюгаард-Йенсен Миккел
Угловой
36'
Mathias Jensen из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
35'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
35'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
34'
Асанте Эрнест выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
34'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
32'
Хорошую попытку сделал Mathias Jensen. Удар в створ, но вратарь начеку
32'
Расмуссен Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Удар от ворот произведет Норшеланн
30'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Безумный фол. Нельссон Виктор грубо играет против соперника. Пострадал Сантандер Федерико
29'
Удар от ворот произведет Копенгаген
29'
Бартолец Карло из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
28'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
28'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
27'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
26'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
26'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
25'
Удар от ворот произведет Норшеланн
24'
ШАНС! Вавро Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Опасность предотвращена - Нельссон Виктор из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
23'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
22'
Удар от ворот произведет Норшеланн
22'
ШАНС! Люфтнер Михаэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
22'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
22'
Mads Pedersen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Удар от ворот произведет Норшеланн
20'
Как он промахнулся? Фальк Расмус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Рюгаард-Йенсен Миккел пробует нанести удар издали, но Андерсен Стефан держит все под контролем
18'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Норшеланн
16'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
16'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Расмуссен Матиас из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
15'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
14'
Зека Родригес из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
14'
Фальк Расмус нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Mads Pedersen
Травма, повреждение
12'
Сантандер Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
12'
Копенгаген остается без одного игрока, потому что Сантандер Федерико уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
11'
Сантандер Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Удар от ворот произведет Копенгаген
10'
Асанте Эрнест не смог попасть в створ ударом издали
9'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Удар от ворот произведет Норшеланн
7'
Фишер Виктор из команды Копенгаген сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Andreas Skovgaard из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Сотириу Пиерос
5'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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