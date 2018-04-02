Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 7595
5' Желтая карточкаАраюури Паулус
0:1
21' ГолЛарссон Юхан
0:2
35' ГолВильчек Камиль
0:3
41' ГолПукки Теэму
70' Желтая карточкаMagnus Christensen III
90' Красная карточкаОкоре Жорес
90' Желтая карточкаКлимент Ян
Второй тайм
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 7595 болельщиков
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
95'
Брённбю заслуженно побеждает в отличном матче
94'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Окоре Жорес оказался удален с поля
93'
Климент Ян сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
93'
УДАЛЕНИЕ! - Окоре Жорес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
93'
Безумный фол. Вильчек Камиль грубо играет против соперника. Пострадал Окоре Жорес
91'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
89'
89'
Вильчек Камиль из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
88'
Jannik Pohl из команды Ольборг попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
87'
Удар от ворот произведет Брённбю
87'
ШАНС! Jannik Pohl нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
86'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой справа.
84'
Удар от ворот произведет Брённбю
84'
Тактическая замена. Magnus Christensen уходит с поля и его заменяет Robert Kakeeto
83'
83'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
Флорес Эдисон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Судья сигнализирует, что Херманнссон Хьертюр из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Jannik Pohl
80'
Удар от ворот произведет Брённбю
80'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
80'
Роллим Янн не смог попасть в створ ударом издали
78'
Удар от ворот произведет Брённбю
78'
Роллим Янн решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
77'
Нергор Кристиан коснулся мяча рукой.
76'
Хорошую попытку сделал Jannik Pohl. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
Тактическая замена. Лесняк Филип уходит с поля и его заменяет Oliver Abildgaard
75'
75'
Флорес Эдисон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Вильчек Камиль наказан за толчок Magnus Christensen
74'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
73'
Тактическая замена. Мукхтар Хани уходит с поля и его заменяет Нергор Кристиан
73'
73'
71'
Jannik Pohl из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
70'
Судья подбегает и показывает Magnus Christensen из команды Ольборг отложенную желтую карточку за фол.
70'
69'
Лесняк Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
68'
68'
67'
Jannik Pohl наказан за толчок Араюури Паулус
67'
Лесняк Филип из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
66'
65'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Pavol Safranko
65'
64'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Ларссон Юхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
64'
Флорес Эдисон нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
63'
62'
62'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Брённбю
61'
Magnus Christensen из команды Ольборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
61'
Куск Каспер из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
61'
60'
60'
Роллим Янн из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Климент Ян
58'
Опасность предотвращена - Араюури Паулус из команды Брённбю вступил в отбор удачно
57'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
55'
Араюури Паулус наказан за толчок Куск Каспер
55'
Пукки Теэму из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
53'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
49'
Хорошую попытку сделал Роллим Янн. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
48'
Судья сигнализирует, что Фискер Каспер из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Окоре Жорес
47'
47'
Jannik Pohl из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
47'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Брённбю играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
45'
45'
Jannik Pohl нанес удар головой, но Реннов Фредерик перевел мяч на угловой!
45'
Magnus Christensen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Брённбю
43'
Флорес Эдисон из команды Ольборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
43'
43'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
43'
Куск Каспер мяч отрикошетил от ворот
43'
Jannik Pohl из команды Ольборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
41'
Юнг Антони сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Пукки Теэму изменил счет на табло!
41'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
40'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Jannik Pohl из команды Ольборг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
39'
Jannik Pohl из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
38'
Удар от ворот произведет Брённбю
37'
Игрок команды Ольборг совершает фол
35'
Фискер Каспер сделал результативную передачу.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вильчек Камиль из клуба "Брённбю" отправил мяч головой в ворота.
35'
Фискер Каспер из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
35'
Отличные скиллы показывает Пукки Теэму, обводя своих соперников
35'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Фискер Каспер из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
34'
34'
34'
Тибблинг Симон делает подножку сопернику.
34'
Мукхтар Хани нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
33'
32'
Куск Каспер наказан за толчок Юнг Антони
31'
Хорошую попытку сделал Мукхтар Хани. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Судья сигнализирует, что Пукки Теэму из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Окоре Жорес
30'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
29'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
27'
27'
ШАНС! Тибблинг Симон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
25'
25'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Пукки Теэму видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
24'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
23'
Роллим Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Jannik Pohl нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О Л - Ларссон Юхан из команды Брённбю переиграл вратаря дальним ударом!
21'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
18'
Судья сигнализирует, что Фискер Каспер из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
17'
Пукки Теэму из команды Брённбю в офсайде
17'
17'
Юнг Антони из команды Брённбю сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
16'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
16'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
16'
16'
15'
15'
Вильчек Камиль коснулся мяча рукой.
14'
14'
14'
Педерсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
13'
Тибблинг Симон нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
13'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
13'
11'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
9'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
8'
Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
6'
Пукки Теэму из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
5'
Араюури Паулус тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
5'
Араюури Паулус из команды Брённбю играет слишком грубо. Jannik Pohl оказался на газоне.
5'
4'
4'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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