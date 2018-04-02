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Стадион: Зрители: 7595
Ольборг
0:3
Конец матча
Брондбю
0'
5' Желтая карточка
Араюури Паулус
0:1
21' Гол
Ларссон Юхан
0:2
35' Гол
Вильчек Камиль
0:3
41' Гол
Пукки Теэму
70' Желтая карточка
Magnus Christensen III
90' Красная карточка
Окоре Жорес
90' Желтая карточка
Климент Ян
90'+5
Второй тайм
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 7595 болельщиков
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
95'
Брённбю заслуженно побеждает в отличном матче
94'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Окоре Жорес оказался удален с поля
Желтая карточка
93'
Климент Ян сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".

93'
УДАЛЕНИЕ! - Окоре Жорес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
93'
Безумный фол. Вильчек Камиль грубо играет против соперника. Пострадал Окоре Жорес
91'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Ольборг
89'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Вильчек Камиль из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
88'
Jannik Pohl из команды Ольборг попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
87'
Удар от ворот произведет Брённбю
87'
ШАНС! Jannik Pohl нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой справа.
84'
Удар от ворот произведет Брённбю
84'
Тактическая замена. Magnus Christensen уходит с поля и его заменяет Robert Kakeeto
83'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Флорес Эдисон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Херманнссон Хьертюр из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Jannik Pohl
80'
Удар от ворот произведет Брённбю
80'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
80'
Роллим Янн не смог попасть в створ ударом издали
78'
Удар от ворот произведет Брённбю
78'
Роллим Янн решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
77'
Нергор Кристиан коснулся мяча рукой.
76'
Хорошую попытку сделал Jannik Pohl. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
Тактическая замена. Лесняк Филип уходит с поля и его заменяет Oliver Abildgaard
75'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
75'
Флорес Эдисон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Вильчек Камиль наказан за толчок Magnus Christensen
74'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Роллим Янн из команды Ольборг подал угловой слева.
73'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Тактическая замена. Мукхтар Хани уходит с поля и его заменяет Нергор Кристиан
73'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Роллим Янн из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
71'
Jannik Pohl из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
70'
Судья подбегает и показывает Magnus Christensen из команды Ольборг отложенную желтую карточку за фол.
70'
Удар от ворот произведет Ольборг
69'
Лесняк Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
68'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Роллим Янн из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Jannik Pohl наказан за толчок Араюури Паулус
67'
Лесняк Филип из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
66'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Pavol Safranko
65'
Роллим Янн из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
64'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Роллим Янн из команды Ольборг подал угловой слева.
64'
Ларссон Юхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
64'
Роллим Янн из команды Ольборг подал угловой слева.
64'
Флорес Эдисон нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Роллим Янн из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
63'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Брённбю
61'
Magnus Christensen из команды Ольборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
61'
Куск Каспер из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
61'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
60'
Роллим Янн из команды Ольборг подал угловой слева.
60'
Роллим Янн из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Климент Ян
58'
Опасность предотвращена - Араюури Паулус из команды Брённбю вступил в отбор удачно
57'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
55'
Араюури Паулус наказан за толчок Куск Каспер
55'
Пукки Теэму из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
53'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
50'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
49'
Хорошую попытку сделал Роллим Янн. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
Роллим Янн из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Фискер Каспер из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Окоре Жорес
47'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
47'
Jannik Pohl из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
47'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Фискер Каспер из команды Брённбю подал угловой справа.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Брённбю играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
Угловой
45'
Роллим Янн из команды Ольборг подал угловой слева.
45'
Jannik Pohl нанес удар головой, но Реннов Фредерик перевел мяч на угловой!
45'
Magnus Christensen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Брённбю
43'
Флорес Эдисон из команды Ольборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
43'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
43'
Куск Каспер мяч отрикошетил от ворот
43'
Jannik Pohl из команды Ольборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
41'
Юнг Антони сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Пукки Теэму изменил счет на табло!
41'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
40'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Jannik Pohl из команды Ольборг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
39'
Jannik Pohl из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
38'
Удар от ворот произведет Брённбю
Фол, нарушение
37'
Игрок команды Ольборг совершает фол
35'
Фискер Каспер сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вильчек Камиль из клуба "Брённбю" отправил мяч головой в ворота.
35'
Фискер Каспер из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
35'
Отличные скиллы показывает Пукки Теэму, обводя своих соперников
35'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Фискер Каспер из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
34'
Тибблинг Симон делает подножку сопернику.
34'
Мукхтар Хани нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
33'
Удар от ворот произведет Ольборг
Фол, нарушение
32'
Куск Каспер наказан за толчок Юнг Антони
31'
Хорошую попытку сделал Мукхтар Хани. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Пукки Теэму из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Окоре Жорес
30'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Удар от ворот произведет Ольборг
29'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
27'
Удар от ворот произведет Ольборг
27'
ШАНС! Тибблинг Симон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Пукки Теэму видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
24'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
23'
Роллим Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Jannik Pohl нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Ларссон Юхан из команды Брённбю переиграл вратаря дальним ударом!
21'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Фискер Каспер из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
Офсайд
17'
Пукки Теэму из команды Брённбю в офсайде
17'
Удар от ворот произведет Ольборг
17'
Юнг Антони из команды Брённбю сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
16'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
16'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
16'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Фискер Каспер из команды Брённбю подал угловой справа.
15'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
15'
Вильчек Камиль коснулся мяча рукой.
14'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Угловой
14'
Фискер Каспер из команды Брённбю подал угловой справа.
14'
Педерсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
13'
Тибблинг Симон нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
13'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
13'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Роллим Янн из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Угловой
8'
Роллим Янн из команды Ольборг подал угловой слева.
8'
Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Удар от ворот произведет Ольборг
6'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Пукки Теэму из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
5'
Араюури Паулус тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
5'
Араюури Паулус из команды Брённбю играет слишком грубо. Jannik Pohl оказался на газоне.
5'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
4'
Удар от ворот произведет Ольборг
4'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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