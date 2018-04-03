  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 3418
Хорсенс
0:1
Конец матча
Митьюлланд
0'
70' Желтая карточка
Хансен Киан
0:1
74' Гол
Хенде Марк-Даль
80' Желтая карточка
Frank Onyeka
90'+5
Второй тайм
95'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Митьюлланд заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Поульсен Якоб имел все шансы забить, но Йоронен Йессе сделал отличный сейв!

94'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
94'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
94'
Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
94'
Йоронен Йессе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Джанус Драчманн из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
93'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
93'
Томас Кортегаард выбил мяч подальше от ворот.
93'
Удар от ворот произведет Хорсенс
92'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
92'
Шанс! Йонас Торсен из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
92'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
92'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
92'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
92'
Спарв Тим возвращается на поле, всё в порядке.
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
91'
Ох, нехорошо это выглядит. Спарв Тим получил травму и медбригада забирает его с поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Хорсенс
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает неудачный навес.
90'
Опасность предотвращена - Спарв Тим из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
90'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
90'
Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
89'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
89'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
89'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Томас Кортегаард выбил мяч подальше от ворот.
89'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
88'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Отличные скиллы показывает Ханссон Халлюр, обводя своих соперников
88'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
87'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля
86'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
86'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Плохо сыграл Йоронен Йессе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
85'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
85'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Петер Нюманн уходит с поля и его заменяет Матиас Нильсен
84'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
84'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
83'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
83'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Травма, повреждение
82'
Хансен Киан возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Хансен Киан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
81'
Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Опасность предотвращена - Хансен Киан из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
81'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
81'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
80'
Frank Onyeka получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Frank Onyeka коснулся мяча рукой.
79'
Тактическая замена. Лассе Крюгер уходит с поля и его заменяет Джип Мел
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Викхейм Густав из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
79'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
79'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
78'
Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
77'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
76'
Удар от ворот произведет Хорсенс
76'
Шанс! Святченко Эрик из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
76'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
76'
Игрок команды Митьюлланд совершает фол
74'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Хенде Марк-Даль изменил счет на табло!
74'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
74'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
Угловой
74'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
74'
Томас Кортегаард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Джанус Драчманн
72'
Удар от ворот произведет Хорсенс
72'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
72'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
71'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
71'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
70'
Хансен Киан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Хансен Киан из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Финнбогасон Къяртан оказался на газоне.
70'
Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля
70'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
69'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Хансен Киан делает скидку назад вдоль ворот
69'
Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
68'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
68'
Лассе Крюгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
67'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
65'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
64'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Петер Нюманн оказался на газоне.
64'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Лассе Крюгер из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Святченко Эрик
63'
Опасность предотвращена - Delphin Tshiembe из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
63'
Довбик Артём из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
63'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
61'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Хансен Киан заработал фол
60'
Удар от ворот произведет Хорсенс
60'
Шанс! Довбик Артём из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
60'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
60'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
60'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
60'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
59'
Митьюлланд делает атакующую замену. Дуэлунд Миккель ушел с поля, а Довбик Артём вышел в подмогу атаке.
59'
Удар от ворот произведет Хорсенс
59'
Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Довбик Артём
58'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
58'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
58'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Спарв Тим из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Петер Нюманн из команды Хорсенс играет слишком грубо. Хенде Марк-Даль оказался на газоне.
57'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
56'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Святченко Эрик пострадал.
56'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
55'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Удар от ворот произведет Хорсенс
55'
Дуэлунд Миккель не смог попасть в створ ударом издали
54'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отдал передачу, которая была заблокирована.
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 3418 болельщиков
53'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
53'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
52'
Опасность предотвращена - Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
51'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
51'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
51'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Удар от ворот произведет Хорсенс
50'
ШАНС! Святченко Эрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Плохо сыграл Томас Кортегаард - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
50'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
49'
Лассе Крюгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
49'
Финнбогасон Къяртан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
49'
Опасность предотвращена - Rune Frantsen из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
49'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
48'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
48'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
48'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс в офсайде
Фол, нарушение
47'
Викхейм Густав нарушил правила.
47'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тюкосен Мадс получил травму и заменен. Джанус Драчманн выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
48'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
46'
Опасность предотвращена - Delphin Tshiembe из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
46'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
46'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
45'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Frank Onyeka из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
44'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
44'
Шанс! Delphin Tshiembe из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
Угловой
44'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
44'
Дуэлунд Миккель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
Угловой
43'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
43'
Хансен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
43'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой справа.
43'
Петер Нюманн нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Отличные скиллы показывает Петер Нюманн, обводя своих соперников
42'
Святченко Эрик ошибается в защите.
40'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
40'
Йонас Торсен из команды Хорсенс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Финнбогасон Къяртан
39'
Удар от ворот произведет Хорсенс
39'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
39'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Томас Кортегаард из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Frank Onyeka
37'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
37'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
37'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
37'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
Rune Frantsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
36'
Тюкосен Мадс возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Mikkel Qvist получил травму и заменен. Томас Кортегаард выходит на поле.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Mikkel Qvist получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Тюкосен Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
32'
Тюкосен Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
32'
Mikkel Qvist на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
32'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Mikkel Qvist заработал фол
32'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
31'
Опасность предотвращена - Поульсен Якоб из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
31'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
31'
Лассе Крюгер нарушает правила. Святченко Эрик пострадал
31'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
30'
Ханссон Халлюр нанес удар издали, а Хансен Йеспер отбил его обратно в игру!
30'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
29'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
29'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Rune Frantsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
28'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
28'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Йоронен Йессе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Bjarke Jacobsen оказался на газоне.
27'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Rune Frantsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
25'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Bjarke Jacobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Delphin Tshiembe нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
23'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой справа.
23'
Йоронен Йессе из команды Хорсенс сделал отличный сейв!
23'
Лассе Крюгер оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Хансен Йеспер перевел мяч на угловой.
23'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
22'
Поульсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
Фол, нарушение
20'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Ханссон Халлюр пострадал.
20'
Удар от ворот произведет Хорсенс
20'
Отличный пас сделал Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
19'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
19'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
19'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Отличные скиллы показывает Петер Нюманн, обводя своих соперников
19'
Frank Onyeka выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
17'
Удар от ворот произведет Хорсенс
17'
ШАНС! Дуэлунд Миккель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
17'
Должен был быть гол! Дуэлунд Миккель имел отличный шанс, но Йоронен Йессе не дал голу состоятся!
16'
Александр Людвиг ошибается в защите.
16'
Удар от ворот произведет Хорсенс
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
15'
Лассе Крюгер наказан за толчок Тюкосен Мадс
Фол, нарушение
15'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Delphin Tshiembe пострадал.
14'
О, нет. Из многообещающей позиции Викхейм Густав из команды Митьюлланд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
14'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
14'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Петер Нюманн из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
13'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Александр Людвиг наказан за толчок Хансен Йеспер
Угловой
10'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой справа.
10'
Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
9'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Плохо сыграл Йоронен Йессе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
6'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
6'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
6'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
Так близко к голу! Лассе Крюгер имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Хансен Йеспер!
5'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
5'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
4'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Delphin Tshiembe мяча так и не получил
4'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
4'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Bubacarr Sanneh наказан за толчок Финнбогасон Къяртан
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Frank Onyeka
2'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
2'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
2'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
1'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня туманно, мяча практически не видно.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация