Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 3418
0:1
Конец матча
70' Желтая карточкаХансен Киан
0:1
74' ГолХенде Марк-Даль
80' Желтая карточкаFrank Onyeka
Второй тайм
95'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Митьюлланд заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
94'
Поульсен Якоб имел все шансы забить, но Йоронен Йессе сделал отличный сейв!
94'
94'
94'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
94'
Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
Йоронен Йессе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Судья сигнализирует, что Джанус Драчманн из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
93'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
93'
Томас Кортегаард выбил мяч подальше от ворот.
93'
92'
92'
Шанс! Йонас Торсен из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
92'
92'
92'
92'
92'
Спарв Тим возвращается на поле, всё в порядке.
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Ох, нехорошо это выглядит. Спарв Тим получил травму и медбригада забирает его с поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает неудачный навес.
90'
Опасность предотвращена - Спарв Тим из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
90'
90'
Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
89'
89'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
89'
89'
89'
Томас Кортегаард выбил мяч подальше от ворот.
89'
88'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
88'
88'
Отличные скиллы показывает Ханссон Халлюр, обводя своих соперников
88'
87'
87'
Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля
86'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
86'
86'
Плохо сыграл Йоронен Йессе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
85'
85'
85'
84'
Тактическая замена. Петер Нюманн уходит с поля и его заменяет Матиас Нильсен
84'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
84'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
83'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
83'
83'
83'
82'
Хансен Киан возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Хансен Киан получил травму и медбригада забирает его с поля.
81'
Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Опасность предотвращена - Хансен Киан из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
81'
81'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
Frank Onyeka получил желтую карточку от судьи
80'
Frank Onyeka коснулся мяча рукой.
79'
Тактическая замена. Лассе Крюгер уходит с поля и его заменяет Джип Мел
79'
Судья сигнализирует, что Викхейм Густав из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
79'
79'
79'
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
78'
Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
77'
77'
76'
76'
Шанс! Святченко Эрик из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
76'
76'
Игрок команды Митьюлланд совершает фол
74'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Хенде Марк-Даль изменил счет на табло!
74'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
74'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
74'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
74'
Томас Кортегаард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
73'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Джанус Драчманн
72'
72'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
72'
71'
71'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
70'
Хансен Киан получил желтую карточку от судьи
70'
Хансен Киан из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Финнбогасон Къяртан оказался на газоне.
70'
Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля
70'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
69'
69'
Хансен Киан делает скидку назад вдоль ворот
69'
Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
68'
Лассе Крюгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
67'
65'
65'
64'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Петер Нюманн оказался на газоне.
64'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
63'
Судья сигнализирует, что Лассе Крюгер из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Святченко Эрик
63'
Опасность предотвращена - Delphin Tshiembe из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
63'
Довбик Артём из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
63'
62'
61'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Хансен Киан заработал фол
60'
60'
Шанс! Довбик Артём из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
60'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
60'
60'
60'
60'
59'
Митьюлланд делает атакующую замену. Дуэлунд Миккель ушел с поля, а Довбик Артём вышел в подмогу атаке.
59'
59'
Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Довбик Артём
58'
58'
58'
58'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
58'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Спарв Тим из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
57'
Петер Нюманн из команды Хорсенс играет слишком грубо. Хенде Марк-Даль оказался на газоне.
57'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Святченко Эрик пострадал.
56'
56'
55'
55'
55'
Дуэлунд Миккель не смог попасть в створ ударом издали
54'
53'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отдал передачу, которая была заблокирована.
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 3418 болельщиков
53'
53'
52'
Опасность предотвращена - Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
51'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
51'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
51'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
50'
50'
ШАНС! Святченко Эрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Плохо сыграл Томас Кортегаард - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
50'
49'
Лассе Крюгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Финнбогасон Къяртан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Опасность предотвращена - Rune Frantsen из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
49'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
48'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
48'
48'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс в офсайде
47'
Викхейм Густав нарушил правила.
47'
46'
Тюкосен Мадс получил травму и заменен. Джанус Драчманн выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
48'
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
46'
Опасность предотвращена - Delphin Tshiembe из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
46'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
45'
45'
45'
45'
Судья сигнализирует, что Frank Onyeka из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
44'
44'
Шанс! Delphin Tshiembe из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
44'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
44'
Дуэлунд Миккель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
43'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
43'
Хансен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
43'
Петер Нюманн нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Отличные скиллы показывает Петер Нюманн, обводя своих соперников
42'
Святченко Эрик ошибается в защите.
40'
40'
Йонас Торсен из команды Хорсенс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
40'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Финнбогасон Къяртан
39'
39'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
39'
38'
Судья сигнализирует, что Томас Кортегаард из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Frank Onyeka
37'
37'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
37'
37'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
37'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
36'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Тюкосен Мадс возвращается на поле, всё в порядке.
36'
35'
Mikkel Qvist получил травму и заменен. Томас Кортегаард выходит на поле.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Mikkel Qvist получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Тюкосен Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Тюкосен Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Mikkel Qvist на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Mikkel Qvist заработал фол
32'
31'
Опасность предотвращена - Поульсен Якоб из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
31'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Лассе Крюгер нарушает правила. Святченко Эрик пострадал
31'
30'
Ханссон Халлюр нанес удар издали, а Хансен Йеспер отбил его обратно в игру!
30'
29'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
29'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
29'
28'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
28'
28'
28'
28'
28'
Йоронен Йессе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Bjarke Jacobsen оказался на газоне.
27'
26'
26'
25'
25'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
25'
24'
24'
Bjarke Jacobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Delphin Tshiembe нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
Йоронен Йессе из команды Хорсенс сделал отличный сейв!
23'
Лассе Крюгер оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Хансен Йеспер перевел мяч на угловой.
23'
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
22'
Поульсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
20'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Ханссон Халлюр пострадал.
20'
20'
Отличный пас сделал Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
19'
19'
19'
19'
Отличные скиллы показывает Петер Нюманн, обводя своих соперников
19'
Frank Onyeka выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
17'
17'
ШАНС! Дуэлунд Миккель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
17'
Должен был быть гол! Дуэлунд Миккель имел отличный шанс, но Йоронен Йессе не дал голу состоятся!
16'
Александр Людвиг ошибается в защите.
16'
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Лассе Крюгер наказан за толчок Тюкосен Мадс
15'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Delphin Tshiembe пострадал.
14'
О, нет. Из многообещающей позиции Викхейм Густав из команды Митьюлланд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
14'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
14'
13'
Судья сигнализирует, что Петер Нюманн из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
13'
11'
11'
Александр Людвиг наказан за толчок Хансен Йеспер
10'
10'
Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
9'
8'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Плохо сыграл Йоронен Йессе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
7'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
6'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
6'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
6'
6'
6'
5'
Так близко к голу! Лассе Крюгер имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Хансен Йеспер!
5'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
5'
5'
4'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
4'
4'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Delphin Tshiembe мяча так и не получил
4'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
4'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Bubacarr Sanneh наказан за толчок Финнбогасон Къяртан
3'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Frank Onyeka
2'
2'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
1'
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня туманно, мяча практически не видно.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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