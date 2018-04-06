Стадион: Right To Dream Park Зрители: 2426
3:1
Конец матча
0:1
8' ГолJannik Pohl
1:1
20' ГолМиккельсен Тобиас
27' Желтая карточкаRasmus Wuertz I
2:1
28' ПенальтиMathias Jensen II
41' Желтая карточкаViktor Tranberg
3:1
50' ГолРюгаард-Йенсен Миккел
54' Желтая карточкаАсанте Эрнест
59' Желтая карточкаJannik Pohl
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
Опасность предотвращена - Педерсен Каспер из команды Ольборг вступил в отбор удачно
93'
Nikolai Baden из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
93'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Бартолец Карло из команды Норшеланн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Frederik Boersting из команды Ольборг в офсайде
89'
Назначен штрафной. Пострадал Jannik Pohl, его свалил Viktor Tranberg.
89'
Удар от ворот произведет Норшеланн
89'
Отличный пас сделал Robert Kakeeto из команды Ольборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
88'
87'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
87'
Robert Kakeeto из команды Ольборг забрасывает мяч в штрафную.
86'
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 2426 болельщиков
84'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
83'
Тактическая замена. Асанте Эрнест уходит с поля и его заменяет Nikolai Baden
83'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Frederik Boersting
83'
Опасность предотвращена - Блобьерг Якоб из команды Ольборг вступил в отбор удачно
83'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
79'
79'
Расмуссен Матиас нанес удар чуть мимо. Близко!
79'
Расмуссен Матиас нанес удар головой, но Ринне Якоб спокойно отбил мяч.
79'
78'
Тактическая замена. Рюгаард-Йенсен Миккел уходит с поля и его заменяет Mads Aaquist
77'
Опасность предотвращена - Бартолец Карло из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
77'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
77'
77'
Опасность предотвращена - Jannik Pohl из команды Ольборг вступил в отбор удачно
77'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой справа.
77'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
76'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Судья сигнализирует, что Нельссон Виктор из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Куск Каспер
75'
75'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Флорес Эдисон из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
74'
Jannik Pohl из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
74'
74'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает неудачный навес.
73'
73'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
73'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
72'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает неудачный навес.
72'
Куск Каспер из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Удар от ворот произведет Норшеланн
71'
71'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает передачу одноклубнику.
70'
70'
Тактическая замена. Миккельсен Тобиас уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
70'
Миккельсен Тобиас из команды Норшеланн играет слишком грубо. Альманн Якоб оказался на газоне.
68'
Судья сигнализирует, что Нельссон Виктор из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Jannik Pohl
68'
Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
66'
Тактическая замена. Pavol Safranko уходит с поля и его заменяет Роллим Янн
66'
Удар от ворот произведет Норшеланн
66'
Флорес Эдисон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
66'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
66'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает передачу одноклубнику.
65'
Jannik Pohl из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
65'
Судья сигнализирует, что Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Флорес Эдисон
65'
Robert Kakeeto выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Бартолец Карло пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб держит все под контролем
63'
Рюгаард-Йенсен Миккел видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
63'
63'
Плохо сыграл Альманн Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
Pavol Safranko из команды Ольборг играет слишком грубо. Mathias Jensen оказался на газоне.
62'
62'
Тактическая замена. Расмус Вюрц уходит с поля и его заменяет Robert Kakeeto
61'
61'
61'
Mathias Jensen из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
60'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
59'
Jannik Pohl получает желтую карточку за неспортивное поведение
59'
58'
ШАНС! Pavol Safranko нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Флорес Эдисон нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
58'
58'
Близко! Бьет Флорес Эдисон из команды Ольборг, но мяч успели вынести с линии ворот!
58'
58'
58'
Бартолец Карло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
57'
Jannik Pohl из команды Ольборг отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
56'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Pavol Safranko
56'
Судья сигнализирует, что Куск Каспер из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Mads Pedersen
56'
55'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
55'
Куск Каспер из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Асанте Эрнест получает желтую карточку за неспортивное поведение
54'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Альманн Якоб заработал фол
53'
53'
Как он промахнулся? Асанте Эрнест имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
53'
Mathias Jensen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
51'
Педерсен Каспер делает скидку к воротам
50'
Г О О О О Л - Рюгаард-Йенсен Миккел изменил счет на табло!
50'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
50'
50'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Педерсен Каспер пробует нанести удар издали, но Рунарссон Рунар Алекс ловит мяч
50'
50'
Какой шанс! Флорес Эдисон почти забил, но мяч вынесли с линии!
50'
ШТАНГА! Пробил головой Pavol Safranko прямо в каркас ворот!
50'
Magnus Kofod Andersen сделал результативную передачу.
50'
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
49'
Mads Pedersen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Удар от ворот произведет Норшеланн
48'
48'
Хорошую попытку сделал Mads Pedersen. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Mathias Jensen нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Миккельсен Тобиас из команды Норшеланн делает пас партнеру.
47'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
46'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн играет слишком грубо. Pavol Safranko оказался на газоне.
45'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Педерсен Каспер нанес удар головой, но Рунарссон Рунар Алекс спокойно отбил мяч.
42'
41'
Viktor Tranberg получил желтую карточку от судьи
41'
Viktor Tranberg из команды Норшеланн играет слишком грубо. Jannik Pohl оказался на газоне.
41'
Асанте Эрнест коснулся мяча рукой.
41'
40'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
40'
40'
39'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Jannik Pohl
39'
38'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Миккельсен Тобиас рано отмечает, но гол будет отменен!
38'
Mads Pedersen нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Нельссон Виктор из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
38'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой справа.
38'
Блобьерг Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
37'
Magnus Kofod Andersen наказан за толчок Флорес Эдисон
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Опасность предотвращена - Бартолец Карло из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
35'
Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
35'
Нельссон Виктор из команды Норшеланн играет слишком грубо. Куск Каспер оказался на газоне.
33'
Флорес Эдисон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
31'
Jannik Pohl наказан за толчок Нельссон Виктор
31'
31'
30'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Нельссон Виктор наказан за толчок Jannik Pohl
30'
29'
29'
28'
Г О О О О Л - Mathias Jensen из команды Норшеланн забивает с точки!
27'
Рефери не любит споров - именно за это Расмус Вюрц сейчас получил желтую
27'
ПЕНАЛЬТИ! - Расмус Вюрц играет рукой в штрафной! Расмус Вюрц вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
27'
Mathias Jensen нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
27'
Миккельсен Тобиас из команды Норшеланн делает пас партнеру.
27'
25'
25'
25'
Mathias Jensen не смог попасть в створ ударом издали
25'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает пас партнеру.
24'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
23'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
22'
Рунарссон Рунар Алекс не дал случится голу! Jannik Pohl должен был забивать, но Рунарссон Рунар Алекс сделал отличный сейв
22'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает передачу одноклубнику.
22'
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
21'
Отличный командный гол!
20'
Mads Pedersen сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Миккельсен Тобиас изменил счет на табло!
20'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
20'
20'
Выглядело как неплохой момент. Mads Pedersen из команды Норшеланн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
19'
Pavol Safranko из команды Ольборг играет слишком грубо. Magnus Kofod Andersen оказался на газоне.
19'
19'
Mathias Jensen нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Бартолец Карло из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
17'
17'
Mathias Jensen из команды Норшеланн делает неудачный навес.
16'
Magnus Kofod Andersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
15'
Mathias Jensen наказан за толчок Куск Каспер
14'
14'
14'
Удар от ворот произведет Норшеланн
14'
Куск Каспер не смог попасть в створ ударом издали
14'
14'
Mathias Jensen из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
12'
Опасность предотвращена - Педерсен Каспер из команды Ольборг вступил в отбор удачно
12'
Mads Pedersen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
12'
Mathias Jensen пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб держит все под контролем
11'
Опасность предотвращена - Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
11'
10'
Судья сигнализирует, что Pavol Safranko из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Mathias Jensen
10'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Альманн Якоб сделал результативную передачу.
8'
Г О О О О Л - Jannik Pohl классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
8'
8'
Миккельсен Тобиас из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает пас партнеру.
8'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
7'
7'
Флорес Эдисон из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
7'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Судья сигнализирует, что Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Jannik Pohl
6'
Pavol Safranko из команды Ольборг в офсайде
6'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает передачу одноклубнику.
6'
Педерсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
5'
5'
5'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает неудачный навес.
4'
Pavol Safranko нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн играет слишком грубо. Jannik Pohl оказался на газоне.
4'
4'
4'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Kristoffer Pallesen выбил мяч подальше от ворот.
3'
3'
Mathias Jensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Блобьерг Якоб наказан за толчок Рюгаард-Йенсен Миккел
3'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Норшеланн
2'
Куск Каспер из команды Ольборг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
1'
Судья сигнализирует, что Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Jannik Pohl
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норшеланн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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