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Стадион: Зрители: 1783
Люнгбю
2:2
Конец матча
Оденсе
0'
1:0
15' Гол
Кьяер Йеппе
1:1
48' Гол
Anders Jacobsen II
2:1
49' Гол
Кьяер Йеппе
2:2
60' Гол
Греве Матиас
71' Желтая карточка
Шиембе Кевин
75' Желтая карточка
Emilio Simonsen
85' Желтая карточка
Кьяер Йеппе
90'+4
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
94'
Расмус Юнссон из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
94'
Лунд Марко выбил мяч подальше от ворот.
93'
Рёмер Андре из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
93'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Удар от ворот произведет Оденсе

92'
ШАНС! Emilio Simonsen нанес удар с лета, но не попал по воротам!
92'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
91'
Simon Vollesen из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
91'
Удар от ворот произведет Люнгбю
91'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
90'
Удар от ворот произведет Оденсе
90'
Emilio Simonsen не смог попасть в створ ударом издали
89'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
Угловой
89'
Люнгбю произведет угловой с правой стороны.
89'
Emilio Simonsen имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
88'
Simon Vollesen из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
86'
Тактическая замена. Кьяер Йеппе уходит с поля и его заменяет Mayron George
86'
Тактическая замена. Casper Nielsen уходит с поля и его заменяет Рёмер Андре
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 1783 болельщиков
Желтая карточка
85'
Кьяер Йеппе получил желтую карточку от судьи
85'
Oskar Snorre из команды Люнгбю сделал отличный сейв!
85'
Oskar Snorre не дал случится голу! Расмус Юнссон должен был забивать, но Oskar Snorre сделал отличный сейв
85'
ШАНС! Расмус Юнссон вышел один-на-один с голкипером...
85'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Опасность! Андерс К. Якобсен из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
83'
Удар от ворот произведет Люнгбю
83'
ШАНС! Расмус Юнссон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Люнгбю
82'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
82'
Simon Vollesen из команды Люнгбю играет слишком грубо. Casper Nielsen оказался на газоне.
81'
Simon Vollesen из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
81'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Simon Vollesen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
80'
Удар от ворот произведет Люнгбю
80'
Julius Eskesen из команды Оденсе делает неудачный навес.
79'
Casper Nielsen пробует нанести удар издали, но Oskar Snorre держит все под контролем
79'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
78'
Удар от ворот произведет Люнгбю
78'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
78'
Игра в одни ворота сейчас. Оденсе доминирует и владеет мячом
76'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Julius Eskesen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
75'
Emilio Simonsen получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Emilio Simonsen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Julius Eskesen
Фол, нарушение
74'
Julius Eskesen наказан за толчок Kevin Tshiembe
74'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
74'
Тактическая замена. Хелениус Никлас уходит с поля и его заменяет Расмус Юнссон
73'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
72'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
Угловой
72'
Оденсе произведет угловой с левой стороны.
72'
Kevin Tshiembe предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Хелениус Никлас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Кьяер Йеппе из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
69'
Adam Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
67'
Удар от ворот произведет Люнгбю
67'
Тактическая замена. Клеве Троэльс уходит с поля и его заменяет Julius Eskesen
66'
Клеве Троэльс не смог попасть в створ ударом издали
65'
Тактическая замена. Джеппе Брандруп уходит с поля и его заменяет Simon Vollesen
65'
Тактическая замена. Фосгаард Лассе уходит с поля и его заменяет Emilio Simonsen
64'
Удар от ворот произведет Оденсе
63'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает пас партнеру.
62'
Удар от ворот произведет Люнгбю
61'
Отличный гол забил Греве Матиас
60'
Петерсен Кеннет сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
ГОООООЛ - Греве Матиас из команды Оденсе забивает из-за штрафной площади
60'
Отличные скиллы показывает Греве Матиас, обводя своих соперников
60'
Casper Nielsen пробует нанести удар издали, но Oskar Snorre держит все под контролем
59'
Хелениус Никлас из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
59'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
Угловой
57'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе подал угловой слева.
57'
Хелениус Никлас из команды Оденсе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
56'
Удар от ворот произведет Люнгбю
56'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
56'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Casper Nielsen из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Джеппе Брандруп
55'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Удар от ворот произведет Люнгбю
54'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает неудачный навес.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Кьяер Йеппе первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
49'
Удар, который нанес Хебо Матиас, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Грютебуст Стен парировал мяч в поле.
49'
Опасность! Тверсков Йеппе из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
48'
Тверсков Йеппе сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Андерс К. Якобсен изменил счет на табло!
47'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Хебо Матиас наказан за толчок Греве Матиас
46'
Удар от ворот произведет Люнгбю
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Casper Nielsen из команды Оденсе играет слишком грубо. Эрнсков Мартин оказался на газоне.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
45'
Удар от ворот произведет Люнгбю
45'
Клеве Троэльс не смог попасть в створ ударом издали
45'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
44'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
41'
Хелениус Никлас из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
40'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
40'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Casper Nielsen из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Adam Soerensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Фосгаард Лассе
38'
Удар от ворот произведет Люнгбю
38'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Угловой
36'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе подал угловой справа.
36'
Oskar Snorre из команды Люнгбю сделал отличный сейв!
36'
Oskar Snorre не дал случится голу! Хелениус Никлас должен был забивать, но Oskar Snorre сделал отличный сейв
36'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
36'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
35'
Удар от ворот произведет Люнгбю
34'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе подал угловой справа.
34'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Удар от ворот произведет Оденсе
33'
Йеспер Чристджансен не смог попасть в створ ударом издали
33'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
33'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Удар от ворот произведет Оденсе
32'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
31'
Adam Soerensen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
31'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
31'
Андерс К. Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Gustav Marcussen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
30'
Удар от ворот произведет Люнгбю
29'
Андерс К. Якобсен не смог попасть в створ ударом издали
29'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Хебо Матиас из команды Люнгбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
27'
Андерс К. Якобсен нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
27'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет Люнгбю
25'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
25'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Удар от ворот произведет Оденсе
25'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
23'
Удар от ворот произведет Люнгбю
23'
Casper Nielsen не смог попасть в створ ударом издали
23'
Хебо Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
22'
Греве Матиас из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
22'
Хелениус Никлас пробует нанести удар издали, но Oskar Snorre держит все под контролем
20'
Удар от ворот произведет Оденсе
20'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает неудачный навес.
20'
Джеппе Брандруп выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Gustav Marcussen
19'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Люнгбю
18'
Шанс! Лунд Марко из команды Оденсе пробил головой, но мимо
18'
Лаурсен Якоб-Баррет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Adam Soerensen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Лаурсен Райан
17'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
16'
Фантастический гол, где все сам сделал Кьяер Йеппе!
Описание гола
15'
ГОООООЛ - Кьяер Йеппе из команды Люнгбю забивает из-за штрафной площади
15'
Отличные скиллы показывает Кьяер Йеппе, обводя своих соперников
14'
Хебо Матиас из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Хелениус Никлас из команды Оденсе играет в стеночку с партнером по команде. Греве Матиас это был.
13'
Эрнсков Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Adam Soerensen из команды Люнгбю делает пас партнеру.
12'
Удар от ворот произведет Люнгбю
12'
Casper Nielsen не смог попасть в створ ударом издали
12'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает пас партнеру.
12'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
12'
Игра в одни ворота сейчас. Оденсе доминирует и владеет мячом
10'
Удар от ворот произведет Люнгбю
10'
ШАНС! Андерс К. Якобсен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Хелениус Никлас из команды Оденсе сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
10'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Gustav Marcussen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Лунд Марко
8'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
Угловой
8'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе подал угловой справа.
8'
Adam Soerensen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Игрок команды Люнгбю выносит мяч
8'
Отличная возможность! Греве Матиас упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
8'
Игрок команды Оденсе исполняет передачу
8'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок команды Оденсе исполняет передачу
7'
Удар от ворот произведет Люнгбю
7'
Какой промах! Андерс К. Якобсен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
6'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
6'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
6'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
6'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает пас партнеру.
5'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает пас партнеру.
5'
Так близко к голу! Хелениус Никлас имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Oskar Snorre!
Угловой
5'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе подал угловой справа.
5'
Adam Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе подал угловой справа.
4'
Вратарь парирует удар, который нанес Хелениус Никлас, и мяч снова в игре
4'
Греве Матиас из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Хелениус Никлас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
1'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
1'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Оденсе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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