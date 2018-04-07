Стадион: Люнгбю Зрители: 1783
1:0
15' ГолКьяер Йеппе
1:1
48' ГолAnders Jacobsen II
2:1
49' ГолКьяер Йеппе
2:2
60' ГолГреве Матиас
71' Желтая карточкаШиембе Кевин
75' Желтая карточкаEmilio Simonsen
85' Желтая карточкаКьяер Йеппе
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
94'
Расмус Юнссон из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
94'
Лунд Марко выбил мяч подальше от ворот.
93'
Рёмер Андре из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
93'
92'
92'
ШАНС! Emilio Simonsen нанес удар с лета, но не попал по воротам!
92'
92'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
91'
Simon Vollesen из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
91'
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
90'
90'
Emilio Simonsen не смог попасть в створ ударом издали
89'
89'
Люнгбю произведет угловой с правой стороны.
89'
Emilio Simonsen имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
88'
Simon Vollesen из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
86'
Тактическая замена. Кьяер Йеппе уходит с поля и его заменяет Mayron George
86'
Тактическая замена. Casper Nielsen уходит с поля и его заменяет Рёмер Андре
86'
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85'
Кьяер Йеппе получил желтую карточку от судьи
85'
Oskar Snorre из команды Люнгбю сделал отличный сейв!
85'
Oskar Snorre не дал случится голу! Расмус Юнссон должен был забивать, но Oskar Snorre сделал отличный сейв
85'
ШАНС! Расмус Юнссон вышел один-на-один с голкипером...
85'
85'
Опасность! Андерс К. Якобсен из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
83'
83'
ШАНС! Расмус Юнссон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
83'
82'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
82'
Simon Vollesen из команды Люнгбю играет слишком грубо. Casper Nielsen оказался на газоне.
81'
Simon Vollesen из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
81'
81'
Судья сигнализирует, что Simon Vollesen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
80'
80'
Julius Eskesen из команды Оденсе делает неудачный навес.
79'
Casper Nielsen пробует нанести удар издали, но Oskar Snorre держит все под контролем
79'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
78'
78'
78'
Игра в одни ворота сейчас. Оденсе доминирует и владеет мячом
76'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Julius Eskesen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Emilio Simonsen получил желтую карточку от судьи
75'
Судья сигнализирует, что Emilio Simonsen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Julius Eskesen
74'
Julius Eskesen наказан за толчок Kevin Tshiembe
74'
74'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Тактическая замена. Хелениус Никлас уходит с поля и его заменяет Расмус Юнссон
73'
73'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
72'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
72'
Оденсе произведет угловой с левой стороны.
72'
Kevin Tshiembe предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Хелениус Никлас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Судья сигнализирует, что Кьяер Йеппе из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
69'
Adam Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
67'
67'
Тактическая замена. Клеве Троэльс уходит с поля и его заменяет Julius Eskesen
66'
Клеве Троэльс не смог попасть в створ ударом издали
65'
Тактическая замена. Джеппе Брандруп уходит с поля и его заменяет Simon Vollesen
65'
Тактическая замена. Фосгаард Лассе уходит с поля и его заменяет Emilio Simonsen
64'
63'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает пас партнеру.
62'
61'
Отличный гол забил Греве Матиас
60'
Петерсен Кеннет сделал результативную передачу.
60'
ГОООООЛ - Греве Матиас из команды Оденсе забивает из-за штрафной площади
60'
Отличные скиллы показывает Греве Матиас, обводя своих соперников
60'
Casper Nielsen пробует нанести удар издали, но Oskar Snorre держит все под контролем
59'
Хелениус Никлас из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
59'
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
57'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе подал угловой слева.
57'
Хелениус Никлас из команды Оденсе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
56'
56'
56'
56'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Casper Nielsen из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
56'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Джеппе Брандруп
55'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
54'
54'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает неудачный навес.
49'
Г О О О О Л - Кьяер Йеппе первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
49'
Удар, который нанес Хебо Матиас, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Грютебуст Стен парировал мяч в поле.
49'
Опасность! Тверсков Йеппе из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
48'
Тверсков Йеппе сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Андерс К. Якобсен изменил счет на табло!
47'
47'
47'
Хебо Матиас наказан за толчок Греве Матиас
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Casper Nielsen из команды Оденсе играет слишком грубо. Эрнсков Мартин оказался на газоне.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
45'
45'
Клеве Троэльс не смог попасть в створ ударом издали
45'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
41'
Хелениус Никлас из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
40'
40'
40'
Casper Nielsen из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
40'
39'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Adam Soerensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Фосгаард Лассе
38'
38'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
37'
Петерсен Кеннет наказан за толчок Йеспер Чристджансен
36'
36'
Oskar Snorre из команды Люнгбю сделал отличный сейв!
36'
Oskar Snorre не дал случится голу! Хелениус Никлас должен был забивать, но Oskar Snorre сделал отличный сейв
36'
36'
36'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
35'
34'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
33'
Йеспер Чристджансен не смог попасть в створ ударом издали
33'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
33'
32'
32'
31'
31'
Adam Soerensen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
31'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
31'
Андерс К. Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
30'
Судья сигнализирует, что Gustav Marcussen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
30'
29'
Андерс К. Якобсен не смог попасть в створ ударом издали
29'
28'
Хебо Матиас из команды Люнгбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
27'
Андерс К. Якобсен нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
27'
26'
25'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
25'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
25'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
23'
23'
Casper Nielsen не смог попасть в створ ударом издали
23'
Хебо Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
Греве Матиас из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
22'
Хелениус Никлас пробует нанести удар издали, но Oskar Snorre держит все под контролем
20'
20'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает неудачный навес.
20'
Джеппе Брандруп выбил мяч подальше от ворот.
20'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Gustav Marcussen
19'
18'
18'
Шанс! Лунд Марко из команды Оденсе пробил головой, но мимо
18'
Лаурсен Якоб-Баррет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Adam Soerensen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Лаурсен Райан
17'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
Фантастический гол, где все сам сделал Кьяер Йеппе!
15'
ГОООООЛ - Кьяер Йеппе из команды Люнгбю забивает из-за штрафной площади
15'
Отличные скиллы показывает Кьяер Йеппе, обводя своих соперников
14'
Хебо Матиас из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
14'
Хелениус Никлас из команды Оденсе играет в стеночку с партнером по команде. Греве Матиас это был.
13'
Эрнсков Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Adam Soerensen из команды Люнгбю делает пас партнеру.
12'
12'
Casper Nielsen не смог попасть в створ ударом издали
12'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает пас партнеру.
12'
12'
Игра в одни ворота сейчас. Оденсе доминирует и владеет мячом
10'
10'
ШАНС! Андерс К. Якобсен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Хелениус Никлас из команды Оденсе сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
10'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
10'
Судья сигнализирует, что Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
9'
Судья сигнализирует, что Gustav Marcussen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Лунд Марко
8'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
8'
8'
Adam Soerensen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Игрок команды Люнгбю выносит мяч
8'
Отличная возможность! Греве Матиас упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
8'
Игрок команды Оденсе исполняет передачу
8'
7'
Игрок команды Оденсе исполняет передачу
7'
7'
Какой промах! Андерс К. Якобсен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
6'
6'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
6'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает пас партнеру.
5'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает пас партнеру.
5'
Так близко к голу! Хелениус Никлас имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Oskar Snorre!
5'
5'
Adam Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
Вратарь парирует удар, который нанес Хелениус Никлас, и мяч снова в игре
4'
Греве Матиас из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
3'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Хелениус Никлас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
2'
Йеспер Чристджансен наказан за толчок Греве Матиас
1'
1'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
1'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Оденсе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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