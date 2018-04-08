Стадион: Helsingoer Stadion Зрители: 1543
0:1
Конец матча
17' Желтая карточкаFrans Dhia Putros
34' Желтая карточкаDouglas Franco IV
38' Желтая карточкаRasmus Minor Petersen
45' Вторая желтая карточкаFrans Dhia Putros
63' Желтая карточкаEmmanuel Sabbi
0:1
84' ГолКиркеволд Пол
86' Желтая карточкаОльсен Патрик
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хобро вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
94'
94'
94'
Christian Koehler из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
93'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро разыграл угловой с левого угла.
93'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Matheus Leiria нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
91'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хорошую попытку сделал Felipe Tontini. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
Melvin Frithzell из команды Хельсингёр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
90'
90'
89'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Как он промахнулся? Melvin Frithzell имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
88'
88'
88'
Игрок команды Хельсингёр исполняет передачу
87'
Хорошую попытку сделал Soeren Henriksen. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
87'
Игрок команды Хельсингёр исполняет передачу
86'
Ольсен Патрик получил желтую карточку от судьи
86'
Безумный фол. Ольсен Патрик грубо играет против соперника. Пострадал Антипас Квинси
85'
Команда Хобро забила мяч, хотя лучше играли соперники
84'
Vito Hammershoej-Mistrati сделал результативную передачу.
84'
Г О О О О Л - Киркеволд Пол изменил счет на табло!
84'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает пас партнеру.
84'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
84'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
84'
Christian Koehler из команды Хельсингёр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
83'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 1543 болельщиков
82'
81'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
81'
Расмус Педерсен из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
81'
80'
Тактическая замена. Бабаян Эдгар уходит с поля и его заменяет Дэнни Ольсен
79'
Adnan Mohammad пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск держит все под контролем
79'
Антипас Квинси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
77'
77'
77'
Хельсингёр делает атакующую замену. Даниэль Фунч ушел с поля, а Melvin Frithzell вышел в подмогу атаке.
77'
Тактическая замена. Даниэль Фунч уходит с поля и его заменяет Melvin Frithzell
76'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
75'
74'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
73'
Хорошую попытку сделал Бабаян Эдгар. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Грегор Паскаль наказан за толчок Киркеволд Пол
72'
72'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Бабаян Эдгар нанес удар, но промахнулся очень сильно.
71'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
69'
Тактическая замена. Emmanuel Sabbi уходит с поля и его заменяет Антипас Квинси
69'
Тактическая замена. Nicolas Mortensen уходит с поля и его заменяет Tobias Christensen
69'
Christian Koehler из команды Хельсингёр делает неудачный навес.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
66'
Мадс Юстесен из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
65'
Christian Koehler нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
65'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
65'
63'
Emmanuel Sabbi получил желтую карточку от судьи
63'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Sabbi из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Soeren Henriksen
63'
63'
Удивительный сейв сделал Йеспер Раск из команды Хобро! А был бы точно гол!
63'
Йеспер Раск не дал случится голу! Nicolas Mortensen должен был забивать, но Йеспер Раск сделал отличный сейв
62'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
62'
Киркеволд Пол пробивает по воротам...
62'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
60'
Судья сигнализирует, что Matheus Leiria из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Якоб Тёрнелунд
59'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
59'
Хельсингёр делает оборонительную замену. Douglas уходит, а на его место вступает Бай Фредерик, игрок более защитного плана.
58'
Тактическая замена. Douglas уходит с поля и его заменяет Бай Фредерик
58'
Шанс! Бьорн Копплин из команды Хобро пробил головой, но мимо
58'
Плохо сыграл Adrian Kappenberger - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
58'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
57'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
56'
Якоб Тёрнелунд возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Якоб Тёрнелунд получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Якоб Тёрнелунд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Douglas из команды Хельсингёр опасно и грубо сыграл. Якоб Тёрнелунд пострадал.
54'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
54'
Adrian Kappenberger взял и забрал мяч на выходе
54'
53'
Douglas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
53'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Adrian Kappenberger не дал случится голу! Якоб Тёрнелунд должен был забивать, но Adrian Kappenberger сделал отличный сейв
51'
Бабаян Эдгар нанес удар, мяч был парирован, но Adrian Kappenberger не удержал его в руках.
50'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
50'
Какой промах! Мадс Юстесен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
50'
Якоб Тёрнелунд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Киркеволд Пол оказался на газоне.
49'
48'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
47'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Якоб Тёрнелунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Christian Koehler из команды Хельсингёр подал угловой слева.
46'
Хобро делает оборонительную замену. Якоб Тёрнелунд уходит, а на его место вступает Вильфред Доморо, игрок более защитного плана.
46'
Тактическая замена. Вильфред Доморо уходит с поля и его заменяет Якоб Тёрнелунд
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Дамборг Йонас возвращается на поле, всё в порядке.
48'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Дамборг Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
47'
Дамборг Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
46'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр идет с мячом вперед на обострение...
46'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Киркеволд Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Бабаян Эдгар из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
46'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Ольсен Патрик пробил со штрафного прямо в стенку
46'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает навес прямо в штрафную.
45'
Frans Dhia Putros получает вторую желтую карточку. Удаление.
45'
Frans Dhia Putros из команды Хобро играет слишком грубо. Felipe Tontini оказался на газоне.
45'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр идет с мячом вперед на обострение...
44'
Грегор Паскаль наказан за толчок Вильфред Доморо
44'
44'
43'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Christian Koehler пострадал.
43'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
43'
Vito Hammershoej-Mistrati не смог попасть в створ ударом издали
43'
43'
Adrian Kappenberger ошибается в защите.
42'
Йеспер Раск из команды Хобро сделал отличный сейв!
42'
Почти гол! Felipe Tontini пробил головой по воротам, но Йеспер Раск спас!
41'
Christian Koehler из команды Хельсингёр подал угловой слева.
41'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
40'
Мадс Юстесен из команды Хобро не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Плохо сыграл Adrian Kappenberger - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
39'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Киркеволд Пол из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Soeren Henriksen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Глупую желтую получил Расмус Педерсен за то, что отбил ногой мяч после свистка
38'
Судья сигнализирует, что Расмус Педерсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Douglas
38'
38'
Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бьорн Копплин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Грегор Паскаль из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Вильфред Доморо
37'
Дамборг Йонас наказан за толчок Felipe Tontini
37'
36'
36'
Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
35'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
35'
Adnan Mohammad выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Douglas получил желтую карточку от судьи
34'
Безумный фол. Douglas грубо играет против соперника. Пострадал Мадс Юстесен
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
33'
Douglas наказан за толчок Бьорн Копплин
33'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
32'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
32'
Matheus Leiria выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Douglas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бьорн Копплин из команды Хобро подал угловой справа.
31'
Christian Koehler предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Вильфред Доморо из команды Хобро нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
31'
30'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
30'
Судья сигнализирует, что Бьорн Копплин из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Adnan Mohammad
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Douglas из команды Хельсингёр опасно и грубо сыграл. Frans Dhia Putros пострадал.
29'
Грегор Паскаль выбил мяч подальше от ворот.
28'
Судья сигнализирует, что Киркеволд Пол из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Matheus Leiria
28'
Adrian Kappenberger взял и забрал мяч на выходе
28'
Мадс Юстесен нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Бьорн Копплин из команды Хобро подал угловой справа.
27'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
26'
26'
24'
Хорошую попытку сделал Nicolas Mortensen. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
24'
24'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Felipe Tontini
22'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр забрасывает мяч в штрафную.
21'
Вильфред Доморо из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Бьорн Копплин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Ольсен Патрик наказан за толчок Вильфред Доморо
20'
20'
Matheus Leiria не смог попасть в створ ударом издали
20'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
19'
Vito Hammershoej-Mistrati нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
19'
Douglas нанес удар головой, но Йеспер Раск спокойно отбил мяч.
19'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
18'
Вильфред Доморо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Frans Dhia Putros получил желтую карточку от судьи
17'
Судья свистит. Frans Dhia Putros атаковал сзади соперника. Это Matheus Leiria заработал своей команде штрафной
17'
Опасность предотвращена - Felipe Tontini из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
17'
Бабаян Эдгар из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
16'
16'
16'
Опасность предотвращена - Грегор Паскаль из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
16'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
16'
15'
15'
15'
15'
15'
Douglas из команды Хельсингёр наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
14'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр подал угловой слева.
14'
Мадс Юстесен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Вильфред Доморо из команды Хобро в офсайде
13'
Frans Dhia Putros выбил мяч подальше от ворот.
13'
13'
Adrian Kappenberger выбил мяч подальше от ворот.
13'
Adrian Kappenberger взял и забрал мяч на выходе
13'
12'
12'
12'
11'
Отличный пас сделал Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
Бабаян Эдгар пробует нанести удар издали, но Adrian Kappenberger держит все под контролем
11'
Хорошую попытку сделал Christian Koehler. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
10'
ШАНС! Расмус Педерсен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Плохо сыграл Soeren Henriksen - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой справа.
9'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
9'
9'
9'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
8'
Бабаян Эдгар из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
8'
8'
8'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Nicolas Mortensen
7'
6'
Adrian Kappenberger выбил мяч подальше от ворот.
6'
6'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Расмус Педерсен оказался на газоне.
5'
Adrian Kappenberger выбил мяч подальше от ворот.
5'
Adrian Kappenberger взял и забрал мяч на выходе
5'
4'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Вильфред Доморо оказался на газоне.
4'
Adrian Kappenberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
4'
Бьорн Копплин не смог попасть в створ ударом издали
3'
3'
Matheus Leiria выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
Судья сигнализирует, что Frans Dhia Putros из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Nicolas Mortensen
2'
Frans Dhia Putros из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
1'
Matheus Leiria не смог попасть в створ ударом издали
1'
Adrian Kappenberger взял и забрал мяч на выходе
1'
Frans Dhia Putros выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Helsingoer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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