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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 1543
Хельсингёр
0:1
Конец матча
Хобро
0'
17' Желтая карточка
Frans Dhia Putros
34' Желтая карточка
Douglas Franco IV
38' Желтая карточка
Rasmus Minor Petersen
45' Вторая желтая карточка
Frans Dhia Putros
63' Желтая карточка
Emmanuel Sabbi
0:1
84' Гол
Киркеволд Пол
86' Желтая карточка
Ольсен Патрик
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хобро вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
94'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Christian Koehler из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...

94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Угловой
93'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро разыграл угловой с левого угла.
93'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Matheus Leiria нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хорошую попытку сделал Felipe Tontini. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
Melvin Frithzell из команды Хельсингёр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
90'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
89'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Как он промахнулся? Melvin Frithzell имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
88'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
88'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
88'
Игрок команды Хельсингёр исполняет передачу
87'
Хорошую попытку сделал Soeren Henriksen. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок команды Хельсингёр исполняет передачу
Желтая карточка
86'
Ольсен Патрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Безумный фол. Ольсен Патрик грубо играет против соперника. Пострадал Антипас Квинси
85'
Команда Хобро забила мяч, хотя лучше играли соперники
84'
Vito Hammershoej-Mistrati сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Киркеволд Пол изменил счет на табло!
84'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает пас партнеру.
84'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
84'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Christian Koehler из команды Хельсингёр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 1543 болельщиков
82'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
81'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
81'
Расмус Педерсен из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
81'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
80'
Тактическая замена. Бабаян Эдгар уходит с поля и его заменяет Дэнни Ольсен
79'
Adnan Mohammad пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск держит все под контролем
79'
Антипас Квинси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
78'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
77'
Удар от ворот произведет Хобро
77'
Хельсингёр делает атакующую замену. Даниэль Фунч ушел с поля, а Melvin Frithzell вышел в подмогу атаке.
77'
Тактическая замена. Даниэль Фунч уходит с поля и его заменяет Melvin Frithzell
76'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
73'
Хорошую попытку сделал Бабаян Эдгар. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
72'
Грегор Паскаль наказан за толчок Киркеволд Пол
72'
Удар от ворот произведет Хобро
72'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Бабаян Эдгар нанес удар, но промахнулся очень сильно.
71'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
69'
Тактическая замена. Emmanuel Sabbi уходит с поля и его заменяет Антипас Квинси
69'
Тактическая замена. Nicolas Mortensen уходит с поля и его заменяет Tobias Christensen
69'
Christian Koehler из команды Хельсингёр делает неудачный навес.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
66'
Мадс Юстесен из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
65'
Christian Koehler нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
65'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
63'
Emmanuel Sabbi получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Sabbi из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Soeren Henriksen
63'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Удивительный сейв сделал Йеспер Раск из команды Хобро! А был бы точно гол!
63'
Йеспер Раск не дал случится голу! Nicolas Mortensen должен был забивать, но Йеспер Раск сделал отличный сейв
62'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
62'
Киркеволд Пол пробивает по воротам...
62'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Matheus Leiria из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Якоб Тёрнелунд
59'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
59'
Хельсингёр делает оборонительную замену. Douglas уходит, а на его место вступает Бай Фредерик, игрок более защитного плана.
58'
Тактическая замена. Douglas уходит с поля и его заменяет Бай Фредерик
58'
Шанс! Бьорн Копплин из команды Хобро пробил головой, но мимо
58'
Плохо сыграл Adrian Kappenberger - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
58'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
57'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Травма, повреждение
56'
Якоб Тёрнелунд возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Якоб Тёрнелунд получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
55'
Якоб Тёрнелунд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
54'
Douglas из команды Хельсингёр опасно и грубо сыграл. Якоб Тёрнелунд пострадал.
54'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
54'
Adrian Kappenberger взял и забрал мяч на выходе
54'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
53'
Douglas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
53'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Adrian Kappenberger не дал случится голу! Якоб Тёрнелунд должен был забивать, но Adrian Kappenberger сделал отличный сейв
51'
Бабаян Эдгар нанес удар, мяч был парирован, но Adrian Kappenberger не удержал его в руках.
50'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
50'
Какой промах! Мадс Юстесен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
50'
Якоб Тёрнелунд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Киркеволд Пол оказался на газоне.
49'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Хобро
47'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Якоб Тёрнелунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Christian Koehler из команды Хельсингёр подал угловой слева.
46'
Хобро делает оборонительную замену. Якоб Тёрнелунд уходит, а на его место вступает Вильфред Доморо, игрок более защитного плана.
46'
Тактическая замена. Вильфред Доморо уходит с поля и его заменяет Якоб Тёрнелунд
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Травма, повреждение
48'
Дамборг Йонас возвращается на поле, всё в порядке.
48'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Дамборг Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
47'
Дамборг Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
46'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр идет с мячом вперед на обострение...
46'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Киркеволд Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Бабаян Эдгар из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
46'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Ольсен Патрик пробил со штрафного прямо в стенку
46'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает навес прямо в штрафную.
45'
Frans Dhia Putros получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
45'
Frans Dhia Putros из команды Хобро играет слишком грубо. Felipe Tontini оказался на газоне.
45'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
44'
Грегор Паскаль наказан за толчок Вильфред Доморо
44'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
44'
Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Christian Koehler пострадал.
43'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
43'
Vito Hammershoej-Mistrati не смог попасть в створ ударом издали
43'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Adrian Kappenberger ошибается в защите.
42'
Йеспер Раск из команды Хобро сделал отличный сейв!
42'
Почти гол! Felipe Tontini пробил головой по воротам, но Йеспер Раск спас!
Угловой
41'
Christian Koehler из команды Хельсингёр подал угловой слева.
41'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
40'
Мадс Юстесен из команды Хобро не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Плохо сыграл Adrian Kappenberger - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
40'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
39'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Киркеволд Пол из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
39'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Soeren Henriksen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
38'
Глупую желтую получил Расмус Педерсен за то, что отбил ногой мяч после свистка
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Расмус Педерсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Douglas
38'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бьорн Копплин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Грегор Паскаль из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Вильфред Доморо
Фол, нарушение
37'
Дамборг Йонас наказан за толчок Felipe Tontini
37'
Ольсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
36'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
35'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
35'
Adnan Mohammad выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
34'
Douglas получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Douglas грубо играет против соперника. Пострадал Мадс Юстесен
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
33'
Douglas наказан за толчок Бьорн Копплин
Офсайд
33'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
32'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
32'
Matheus Leiria выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
31'
Douglas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Бьорн Копплин из команды Хобро подал угловой справа.
31'
Christian Koehler предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Вильфред Доморо из команды Хобро нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
31'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
30'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Бьорн Копплин из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Adnan Mohammad
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Douglas из команды Хельсингёр опасно и грубо сыграл. Frans Dhia Putros пострадал.
29'
Грегор Паскаль выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Киркеволд Пол из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Matheus Leiria
28'
Adrian Kappenberger взял и забрал мяч на выходе
28'
Мадс Юстесен нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
28'
Бьорн Копплин из команды Хобро подал угловой справа.
27'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Удар от ворот произведет Хобро
26'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Хорошую попытку сделал Nicolas Mortensen. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
24'
Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Felipe Tontini
22'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр забрасывает мяч в штрафную.
21'
Вильфред Доморо из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Бьорн Копплин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Ольсен Патрик наказан за толчок Вильфред Доморо
20'
Удар от ворот произведет Хобро
20'
Matheus Leiria не смог попасть в створ ударом издали
20'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
19'
Vito Hammershoej-Mistrati нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
19'
Douglas нанес удар головой, но Йеспер Раск спокойно отбил мяч.
19'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
18'
Вильфред Доморо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
17'
Frans Dhia Putros получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
Судья свистит. Frans Dhia Putros атаковал сзади соперника. Это Matheus Leiria заработал своей команде штрафной
17'
Опасность предотвращена - Felipe Tontini из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
17'
Бабаян Эдгар из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
16'
Ольсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
16'
Опасность предотвращена - Грегор Паскаль из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
16'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
16'
Ольсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Удар от ворот произведет Хобро
15'
Douglas из команды Хельсингёр наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
14'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр подал угловой слева.
14'
Мадс Юстесен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
13'
Вильфред Доморо из команды Хобро в офсайде
13'
Frans Dhia Putros выбил мяч подальше от ворот.
13'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
13'
Adrian Kappenberger выбил мяч подальше от ворот.
13'
Adrian Kappenberger взял и забрал мяч на выходе
13'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
12'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Отличный пас сделал Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
Бабаян Эдгар пробует нанести удар издали, но Adrian Kappenberger держит все под контролем
11'
Хорошую попытку сделал Christian Koehler. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
10'
ШАНС! Расмус Педерсен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Плохо сыграл Soeren Henriksen - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
10'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой справа.
9'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
9'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
9'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
8'
Бабаян Эдгар из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
8'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
8'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
8'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Nicolas Mortensen
7'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
6'
Adrian Kappenberger выбил мяч подальше от ворот.
6'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Расмус Педерсен оказался на газоне.
5'
Adrian Kappenberger выбил мяч подальше от ворот.
5'
Adrian Kappenberger взял и забрал мяч на выходе
5'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Вильфред Доморо оказался на газоне.
4'
Adrian Kappenberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
4'
Бьорн Копплин не смог попасть в створ ударом издали
3'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
3'
Matheus Leiria выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Frans Dhia Putros из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Nicolas Mortensen
2'
Frans Dhia Putros из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Удар от ворот произведет Хобро
1'
Matheus Leiria не смог попасть в створ ударом издали
1'
Adrian Kappenberger взял и забрал мяч на выходе
1'
Frans Dhia Putros выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Helsingoer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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