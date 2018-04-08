Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 3651
1:0
Конец матча
12' Желтая карточкаКаллесеэ Миккель
1:0
19' ГолХвильсом Мадс
20' Желтая карточкаЛюикс Кес
60' Желтая карточкаБагер Йонас
69' Желтая карточкаКонбой Кевин
71' Желтая карточкаХвильсом Мадс
Второй тайм
94'
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Сённерйюск вырывает победу
94'
Ольсен Брандур из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
94'
93'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
93'
92'
91'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Маркканен Ээро из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
90'
89'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск в офсайде
88'
88'
Багер Йонас из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
88'
87'
Раннерс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
87'
86'
Хвильсом Мадс получил травму и заменен. Stefan Gartenmann выходит на поле.
86'
Ох, нехорошо это выглядит. Хвильсом Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.
86'
Тактическая замена. Кауко Йони уходит с поля и его заменяет Ольсен Брандур
86'
Хвильсом Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
ШАНС! Лобжанидзе Саба нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
84'
84'
84'
84'
83'
83'
Милиц Себастьян из команды Сённерйюск сделал отличный сейв!
83'
Лобжанидзе Саба бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
83'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
82'
82'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Конбой Кевин из команды Раннерс играет слишком грубо. Зимлинг Ники оказался на газоне.
81'
Кауко Йони нанес удар головой, но Милиц Себастьян спокойно отбил мяч.
81'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
81'
Nicholas Marfelt предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
80'
80'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
79'
Эмиль Шеел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Kasper Enghardt наказан за толчок Хвильсом Мадс
78'
Поульсен Николай II наказан за толчок Rasmus Vinderslev
77'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск в офсайде
77'
77'
Тактическая замена. Каллесеэ Миккель уходит с поля и его заменяет Маркканен Ээро
76'
76'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
76'
76'
76'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
75'
74'
74'
Шанс! Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
74'
74'
Кауко Йони из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Ромер Марсель пострадал.
73'
73'
73'
73'
72'
Конбой Кевин нанес удар, мяч был парирован, но Милиц Себастьян не удержал его в руках.
72'
Конбой Кевин из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
71'
Хвильсом Мадс получил желтую карточку от судьи
71'
Судья сигнализирует, что Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Конбой Кевин
71'
Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
70'
70'
Тактическая замена. Кроон Симон уходит с поля и его заменяет Rasmus Vinderslev
69'
Конбой Кевин получил желтую карточку от судьи
69'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Йонссон Эггерт
69'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Tobias Damsgaard нанес удар, мяч был парирован, но Милиц Себастьян не удержал его в руках.
69'
Судья сигнализирует, что Зимлинг Ники из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
68'
68'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
68'
68'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
67'
67'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
67'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс играет слишком грубо. Хвильсом Мадс оказался на газоне.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
67'
67'
66'
ШАНС! Кадри Башким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Каллесеэ Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает пас партнеру.
66'
66'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
65'
65'
Судья свистит. Хвильсом Мадс атаковал сзади соперника. Это Kasper Enghardt заработал своей команде штрафной
63'
О, нет. Из многообещающей позиции Кадри Башким из команды Раннерс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
63'
63'
62'
Лобжанидзе Саба решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
62'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
62'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск толкнул локтем оппонента. Это Поульсен Николай II заработал фол
62'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
61'
61'
60'
Тактическая замена. Сёрен Фредериксен уходит с поля и его заменяет Эмиль Шеел
60'
Багер Йонас получил желтую карточку от судьи
60'
Судья сигнализирует, что Багер Йонас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Кроон Симон
60'
Кроон Симон из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
60'
60'
Jeppe Simonsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
59'
Nicholas Marfelt выбил мяч подальше от ворот.
59'
59'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
59'
58'
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
58'
Кауко Йони из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
57'
57'
Боман Микаэль из команды Раннерс в офсайде
56'
56'
55'
Кадри Башким из команды Раннерс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
55'
Игрок команды Сённерйюск выносит мяч
55'
55'
Nicholas Marfelt предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
54'
54'
54'
54'
Поульсен Николай II не смог попасть в створ ударом издали
54'
Jeppe Simonsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 3651 болельщиков
53'
Кроон Симон из команды Сённерйюск разыграл угловой с левого угла.
52'
Хвильсом Мадс нанес удар, мяч был парирован, но Хальдерссон Ханнес не удержал его в руках.
52'
Отличные скиллы показывает Хвильсом Мадс, обводя своих соперников
51'
51'
50'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Багер Йонас оказался на газоне.
50'
50'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
49'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
49'
49'
48'
Судья сигнализирует, что Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Kasper Enghardt
47'
Лобжанидзе Саба нанес удар, мяч был парирован, но Милиц Себастьян не удержал его в руках.
46'
46'
Люикс Кес из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Jeppe Simonsen не смог попасть в створ ударом издали
46'
Отличные скиллы показывает Jeppe Simonsen, обводя своих соперников
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Лобжанидзе Саба нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
44'
44'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Кадри Башким из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
44'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает пас партнеру.
44'
44'
44'
43'
43'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск в офсайде
42'
Кадри Башким нанес удар, но промахнулся очень сильно.
42'
Боман Микаэль из команды Раннерс делает пас партнеру.
41'
Кауко Йони из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Хвильсом Мадс наказан за толчок Kasper Enghardt
40'
Поульсен Николай II наказан за толчок Хвильсом Мадс
40'
40'
39'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск в офсайде
39'
39'
Багер Йонас из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
38'
Раннерс произведет угловой с левой стороны.
38'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
37'
37'
Кадри Башким из команды Раннерс делает пас партнеру.
37'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Багер Йонас из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
37'
36'
Опасность предотвращена - Зимлинг Ники из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
36'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
35'
35'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
34'
34'
Шанс! Кадри Башким из команды Раннерс пробил головой, но мимо
34'
34'
33'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
33'
32'
31'
Кауко Йони выбил мяч подальше от ворот.
30'
30'
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
ШАНС! Хвильсом Мадс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
29'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
29'
28'
28'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
27'
Судья сигнализирует, что Люикс Кес из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
26'
Боман Микаэль из команды Раннерс в офсайде
26'
Кадри Башким из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Игра в одни ворота сейчас. Сённерйюск доминирует и владеет мячом
25'
25'
Боман Микаэль из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
24'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
23'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Конбой Кевин
23'
23'
Шанс! Люикс Кес из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
22'
22'
Конбой Кевин наказан за толчок Зимлинг Ники
22'
22'
22'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
21'
Кадри Башким бьет со штрафного в створ, но Милиц Себастьян держит все под контролем
20'
Люикс Кес получил желтую карточку от судьи
20'
Люикс Кес коснулся мяча рукой.
19'
Г О О О О Л - Хвильсом Мадс первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
19'
Хвильсом Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
19'
18'
18'
17'
17'
Лобжанидзе Саба нанес удар чуть мимо. Близко!
17'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
17'
16'
16'
16'
Багер Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
16'
16'
Багер Йонас из команды Раннерс играет слишком грубо. Кроон Симон оказался на газоне.
15'
14'
13'
Кадри Башким наказан за толчок Зимлинг Ники
13'
13'
Боман Микаэль из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
12'
Каллесеэ Миккель получил желтую карточку от судьи
12'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс играет слишком грубо. Ромер Марсель оказался на газоне.
12'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
12'
Опасность предотвращена - Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
11'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
11'
11'
11'
11'
10'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
9'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск в офсайде
9'
Игрок команды Сённерйюск со штрафного посылает мяч в штрафную площадь
9'
9'
9'
Kasper Enghardt из команды Раннерс вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Хвильсом Мадс не пострадал и надо продолжать игру!
8'
8'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
7'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
6'
3'
3'
3'
Опасность предотвращена - Багер Йонас из команды Раннерс вступил в отбор удачно
3'
Отличные скиллы показывает Хвильсом Мадс, обводя своих соперников
2'
2'
1'
1'
Кроон Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Боман Микаэль из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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