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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 3651
Сённерйюск
1:0
Конец матча
Раннерс
0'
12' Желтая карточка
Каллесеэ Миккель
1:0
19' Гол
Хвильсом Мадс
20' Желтая карточка
Люикс Кес
60' Желтая карточка
Багер Йонас
69' Желтая карточка
Конбой Кевин
71' Желтая карточка
Хвильсом Мадс
90'+4
Второй тайм
94'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Сённерйюск вырывает победу
94'
Ольсен Брандур из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
94'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
93'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

92'
Удар от ворот произведет Раннерс
91'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Маркканен Ээро из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
90'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Офсайд
89'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск в офсайде
88'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Багер Йонас из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
88'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
87'
Раннерс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
87'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
86'
Хвильсом Мадс получил травму и заменен. Stefan Gartenmann выходит на поле.
Травма, повреждение
86'
Ох, нехорошо это выглядит. Хвильсом Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.
86'
Тактическая замена. Кауко Йони уходит с поля и его заменяет Ольсен Брандур
Травма, повреждение
86'
Хвильсом Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
ШАНС! Лобжанидзе Саба нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
84'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
84'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
84'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Угловой
83'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
83'
Милиц Себастьян из команды Сённерйюск сделал отличный сейв!
83'
Лобжанидзе Саба бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
83'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
82'
Удар от ворот произведет Раннерс
82'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Конбой Кевин из команды Раннерс играет слишком грубо. Зимлинг Ники оказался на газоне.
81'
Кауко Йони нанес удар головой, но Милиц Себастьян спокойно отбил мяч.
Угловой
81'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
81'
Nicholas Marfelt предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
80'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Эмиль Шеел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Kasper Enghardt наказан за толчок Хвильсом Мадс
Фол, нарушение
78'
Поульсен Николай II наказан за толчок Rasmus Vinderslev
Офсайд
77'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск в офсайде
77'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Каллесеэ Миккель уходит с поля и его заменяет Маркканен Ээро
76'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
76'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
75'
Игра в одни ворота сейчас. Раннерс доминирует и владеет мячом
74'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
74'
Шанс! Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
74'
Зимлинг Ники навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Кауко Йони из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Ромер Марсель пострадал.
73'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
73'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
72'
Конбой Кевин нанес удар, мяч был парирован, но Милиц Себастьян не удержал его в руках.
Угловой
72'
Конбой Кевин из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
Желтая карточка
71'
Хвильсом Мадс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Конбой Кевин
71'
Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
70'
Зимлинг Ники навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Тактическая замена. Кроон Симон уходит с поля и его заменяет Rasmus Vinderslev
Желтая карточка
69'
Конбой Кевин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Йонссон Эггерт
69'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Tobias Damsgaard нанес удар, мяч был парирован, но Милиц Себастьян не удержал его в руках.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Зимлинг Ники из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
68'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
68'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
67'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс играет слишком грубо. Хвильсом Мадс оказался на газоне.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
67'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
66'
ШАНС! Кадри Башким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Каллесеэ Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает пас партнеру.
66'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
66'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
65'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
65'
Судья свистит. Хвильсом Мадс атаковал сзади соперника. Это Kasper Enghardt заработал своей команде штрафной
63'
О, нет. Из многообещающей позиции Кадри Башким из команды Раннерс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
63'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
62'
Лобжанидзе Саба решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
62'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Фол, нарушение
62'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск толкнул локтем оппонента. Это Поульсен Николай II заработал фол
62'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
61'
Зимлинг Ники навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Тактическая замена. Сёрен Фредериксен уходит с поля и его заменяет Эмиль Шеел
Желтая карточка
60'
Багер Йонас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Багер Йонас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Кроон Симон
60'
Кроон Симон из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
60'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Jeppe Simonsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
59'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
59'
Nicholas Marfelt выбил мяч подальше от ворот.
59'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
59'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
59'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
58'
Кауко Йони из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
57'
Боман Микаэль из команды Раннерс в офсайде
56'
Игра в одни ворота сейчас. Раннерс доминирует и владеет мячом
56'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
55'
Кадри Башким из команды Раннерс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
55'
Игрок команды Сённерйюск выносит мяч
Угловой
55'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
55'
Nicholas Marfelt предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
54'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
54'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
54'
Поульсен Николай II не смог попасть в створ ударом издали
54'
Jeppe Simonsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
54'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 3651 болельщиков
Угловой
53'
Кроон Симон из команды Сённерйюск разыграл угловой с левого угла.
52'
Хвильсом Мадс нанес удар, мяч был парирован, но Хальдерссон Ханнес не удержал его в руках.
52'
Отличные скиллы показывает Хвильсом Мадс, обводя своих соперников
51'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
51'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
50'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Багер Йонас оказался на газоне.
50'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
49'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
49'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
49'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Kasper Enghardt
47'
Лобжанидзе Саба нанес удар, мяч был парирован, но Милиц Себастьян не удержал его в руках.
46'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
46'
Люикс Кес из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
46'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Jeppe Simonsen не смог попасть в створ ударом издали
46'
Отличные скиллы показывает Jeppe Simonsen, обводя своих соперников
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Лобжанидзе Саба нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
44'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Кадри Башким из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
44'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает пас партнеру.
44'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
44'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
43'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск в офсайде
42'
Кадри Башким нанес удар, но промахнулся очень сильно.
42'
Боман Микаэль из команды Раннерс делает пас партнеру.
41'
Кауко Йони из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Хвильсом Мадс наказан за толчок Kasper Enghardt
Фол, нарушение
40'
Поульсен Николай II наказан за толчок Хвильсом Мадс
40'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Офсайд
39'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск в офсайде
39'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
39'
Багер Йонас из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
38'
Раннерс произведет угловой с левой стороны.
38'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Игра в одни ворота сейчас. Раннерс доминирует и владеет мячом
37'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Кадри Башким из команды Раннерс делает пас партнеру.
37'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Багер Йонас из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
Угловой
37'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
36'
Опасность предотвращена - Зимлинг Ники из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
36'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
35'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
35'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
34'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
34'
Шанс! Кадри Башким из команды Раннерс пробил головой, но мимо
34'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
33'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
32'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
31'
Кауко Йони выбил мяч подальше от ворот.
30'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Удар от ворот произведет Раннерс
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
ШАНС! Хвильсом Мадс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
29'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
29'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
28'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Люикс Кес из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
Офсайд
26'
Боман Микаэль из команды Раннерс в офсайде
26'
Кадри Башким из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Игра в одни ворота сейчас. Сённерйюск доминирует и владеет мячом
25'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Боман Микаэль из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Удар от ворот произведет Раннерс
24'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Конбой Кевин
23'
Удар от ворот произведет Раннерс
23'
Шанс! Люикс Кес из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
22'
Зимлинг Ники навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Конбой Кевин наказан за толчок Зимлинг Ники
22'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
21'
Кадри Башким бьет со штрафного в створ, но Милиц Себастьян держит все под контролем
Желтая карточка
20'
Люикс Кес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Люикс Кес коснулся мяча рукой.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Хвильсом Мадс первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
19'
Хвильсом Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
19'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
18'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
17'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
17'
Лобжанидзе Саба нанес удар чуть мимо. Близко!
17'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
17'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
16'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
16'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой справа.
16'
Багер Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
16'
Зимлинг Ники навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Багер Йонас из команды Раннерс играет слишком грубо. Кроон Симон оказался на газоне.
15'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
14'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Кадри Башким наказан за толчок Зимлинг Ники
13'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Боман Микаэль из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
12'
Каллесеэ Миккель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
12'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс играет слишком грубо. Ромер Марсель оказался на газоне.
12'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Опасность предотвращена - Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
11'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
11'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой справа.
10'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
9'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск в офсайде
9'
Игрок команды Сённерйюск со штрафного посылает мяч в штрафную площадь
9'
Зимлинг Ники навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
9'
Kasper Enghardt из команды Раннерс вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Хвильсом Мадс не пострадал и надо продолжать игру!
8'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
8'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
7'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
7'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
6'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
3'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой справа.
3'
Опасность предотвращена - Багер Йонас из команды Раннерс вступил в отбор удачно
3'
Отличные скиллы показывает Хвильсом Мадс, обводя своих соперников
2'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
2'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
1'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Кроон Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Боман Микаэль из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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