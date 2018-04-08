Стадион: Брондбю Зрители: 15807
17' Желтая карточкаЛарссон Юхан
1:0
23' ГолПукки Теэму
2:0
28' ГолПукки Теэму
3:0
38' ГолВильчек Камиль
4:0
55' ГолПукки Теэму
4:1
57' ГолLasse Kryger
5:1
86' ГолКристенсен Лассе
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Отличный пас сделал Кристенсен Лассе из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
92'
Судья сигнализирует, что Фискер Каспер из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
91'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Брённбю
89'
Шанс! Delphin Tshiembe из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
89'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс подал угловой справа.
88'
Фантастический гол, где все сам сделал Кристенсен Лассе!
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
87'
Пукки Теэму из команды Брённбю сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
86'
Г О О О О Л - Кристенсен Лассе забивает!
86'
Опасность предотвращена - Кристенсен Лассе из команды Брённбю вступил в отбор удачно
86'
Юнг Антони из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
85'
Халими Бесар из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
85'
Отличные скиллы показывает Халими Бесар, обводя своих соперников
85'
Ларссон Юхан из команды Брённбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
85'
Опасность! Кристенсен Лассе из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
85'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс играет слишком грубо. Фискер Каспер оказался на газоне.
83'
Удар от ворот произведет Брённбю
82'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
82'
Араюури Паулус наказан за толчок Борринг Йонас
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 15807 болельщиков
81'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Йонас Торсен уходит с поля и его заменяет Матиас Нильсен
80'
Юнг Антони из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Судья сигнализирует, что Александр Людвиг из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Араюури Паулус
79'
78'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Кристенсен Лассе
78'
Ханссон Халлюр нанес удар, мяч был парирован, но Реннов Фредерик не удержал его в руках.
78'
Опасность! Борринг Йонас из команды Хорсенс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
77'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Халими Бесар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Delphin Tshiembe наказан за толчок Вильчек Камиль
77'
Выглядело как неплохой момент. Вильчек Камиль из команды Брённбю закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
76'
Опасность! Тибблинг Симон из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
76'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
75'
ШАНС! Менса Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Хорошую попытку сделал Вильчек Камиль. Удар в створ, но вратарь начеку
74'
Менса Кевин из команды Брённбю делает пас партнеру.
73'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Юнг Антони из команды Брённбю делает отличный кросс...
73'
Ayo Simon Okosun наказан за толчок Нергор Кристиан
72'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
71'
Тактическая замена. Мукхтар Хани уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
71'
Отличные скиллы показывает Вильчек Камиль, обводя своих соперников
70'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Rune Frantsen из команды Хорсенс.
69'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
69'
69'
Нергор Кристиан из команды Брённбю играет слишком грубо. Ayo Simon Okosun оказался на газоне.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
68'
Фискер Каспер наказан за толчок Delphin Tshiembe
67'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Фискер Каспер из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
67'
66'
Шанс! Менса Кевин из команды Брённбю пробил головой, но мимо
66'
Вильчек Камиль из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
66'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает неудачный навес.
65'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
65'
Назначен штрафной. Пострадал Араюури Паулус, его свалил Mikkel Qvist.
64'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
64'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Борринг Йонас из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
63'
Судья сигнализирует, что Ларссон Юхан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
63'
Фискер Каспер из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
Александр Людвиг из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Менса Кевин пострадал.
61'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
61'
61'
60'
60'
60'
Реннов Фредерик не дал случится голу! Йонас Торсен должен был забивать, но Реннов Фредерик сделал отличный сейв
60'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
59'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
59'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
59'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой справа.
57'
Йонас Торсен сделал результативную передачу.
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лассе Крюгер из клуба "Хорсенс" отправил мяч головой в ворота.
57'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает отличный кросс...
56'
Тактическая замена. Финнбогасон Къяртан уходит с поля и его заменяет Борринг Йонас
56'
Тактическая замена. Oliver Drost уходит с поля и его заменяет Лассе Крюгер
55'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
55'
Г О О О О Л - Пукки Теэму из команды Брённбю забил гол! Легко это для такого игрока, как Пукки Теэму
55'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
55'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
55'
Хороший удар издали нанес Ларссон Юхан, но отличный сейв сделал Marcus Bobjerg. Угловой.
54'
Судья сигнализирует, что Delphin Tshiembe из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
53'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает неудачный навес.
52'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Нергор Кристиан из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
50'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Ayo Simon Okosun имел все шансы забить, но Реннов Фредерик сделал отличный сейв!
49'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает пас партнеру.
49'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
49'
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
47'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
47'
47'
47'
46'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Удар от ворот произведет Брённбю
46'
Александр Людвиг выбил мяч подальше от ворот.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Судья свистит. Александр Людвиг атаковал сзади соперника. Это Мукхтар Хани заработал своей команде штрафной
46'
Назначен штрафной. Пострадал Александр Людвиг, его свалил Вильчек Камиль.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Йонас Торсен
44'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
43'
Нергор Кристиан из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
41'
Bjarke Jacobsen наказан за толчок Мукхтар Хани
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Финнбогасон Къяртан наказан за толчок Юнг Антони
40'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
40'
Тибблинг Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
39'
Удар от ворот произведет Брённбю
39'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает неудачный навес.
39'
Отличный командный гол!
38'
Фискер Каспер сделал результативную передачу.
38'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Вильчек Камиль из команды команды Брённбю.
38'
Опасность! Фискер Каспер из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
37'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Фискер Каспер
36'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает пас партнеру.
36'
Нергор Кристиан наказан за толчок Ayo Simon Okosun
35'
35'
34'
Удар от ворот произведет Брённбю
33'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Вильчек Камиль из команды Брённбю толкнул локтем оппонента. Это Delphin Tshiembe заработал фол
32'
31'
Мукхтар Хани не смог попасть в створ ударом издали
31'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
30'
Реннов Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
30'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
30'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
30'
28'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Пукки Теэму изменил счет на табло!
28'
Опасность! Мукхтар Хани из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
28'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Араюури Паулус выбил мяч подальше от ворот.
28'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Фискер Каспер из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
27'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
27'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
27'
Отличные скиллы показывает Rune Frantsen, обводя своих соперников
26'
Судья сигнализирует, что Мукхтар Хани из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
24'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
24'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Юнг Антони сделал результативную передачу.
23'
Г О О О О Л - Пукки Теэму из команды Брённбю забил гол! Легко это для такого игрока, как Пукки Теэму
23'
Юнг Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Фискер Каспер из команды Брённбю разыграл угловой с левого угла.
22'
Пукки Теэму мяч отрикошетил от ворот
21'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
20'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
19'
Назначен штрафной. Пострадал Нергор Кристиан, его свалил Финнбогасон Къяртан.
19'
19'
Фискер Каспер из команды Брённбю пробил со штрафного, но очень мимо цели.
18'
Судья сигнализирует, что Delphin Tshiembe из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Пукки Теэму
18'
Брённбю нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
18'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
17'
Ларссон Юхан получил желтую карточку от судьи
17'
Безумный фол. Ларссон Юхан грубо играет против соперника. Пострадал Mikkel Qvist
16'
Судья сигнализирует, что Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Ларссон Юхан
15'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
15'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
14'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Marcus Bobjerg не дал случится голу! Ларссон Юхан должен был забивать, но Marcus Bobjerg сделал отличный сейв
14'
Опасность! Тибблинг Симон из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
13'
13'
ШАНС! Вильчек Камиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Фискер Каспер из команды Брённбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
12'
12'
ШАНС! Юнг Антони нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
11'
Ларссон Юхан нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
10'
Вильчек Камиль нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Ларссон Юхан из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Александр Людвиг из команды Хорсенс.
10'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
10'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
9'
Ларссон Юхан из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
Ayo Simon Okosun наказан за толчок Рёкер Бенедикт
8'
7'
6'
Тибблинг Симон из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
Удар от ворот произведет Брённбю
5'
Шанс! Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
5'
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
4'
Юнг Антони из команды Брённбю делает неудачный навес.
3'
Араюури Паулус выбил мяч подальше от ворот.
2'
Отличный пас сделал Йонас Торсен из команды Хорсенс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брённбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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