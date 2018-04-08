Стадион: Ceres Park
2:1
Второй тайм: 90'
20' Желтая карточкаСикошек Грегор
1:0
36' ГолMustapha Bundu
1:1
57' ГолМеккел Венделбо
2:1
88' ГолПушич Мартин
89' Желтая карточкаПушич Мартин
Второй тайм
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Пушич Мартин снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
88'
Фантастический гол, где все сам сделал Амини Мустафа!
88'
Амини Мустафа сделал результативную передачу.
88'
Г О О О О Л - Пушич Мартин изменил счет на табло!
88'
Опасность! Амини Мустафа из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
87'
87'
Меккел Венделбо не смог попасть в створ ударом издали
87'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бакман Никлас из команды Орхус.
87'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
86'
Тактическая замена. Jens Stage уходит с поля и его заменяет Анкерсен Якоб
86'
Амини Мустафа из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
85'
Так близко к голу! Daniel A. Pedersen имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Петер Фриис Йенсен!
85'
85'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Tobias Salquist из команды Силькеборг.
85'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
84'
Амини Мустафа мяч отрикошетил от ворот
84'
Судья сигнализирует, что Деннис Флинта из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
84'
Блуме Брор имел все шансы забить, но Петер Фриис Йенсен сделал отличный сейв!
84'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
83'
Jens Stage нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
82'
Sammy Skytte из команды Силькеборг играет слишком грубо. Амини Мустафа оказался на газоне.
82'
Судья сигнализирует, что Пушич Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Меккел Венделбо
81'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
81'
Jens Stage наказан за толчок Sammy Skytte
80'
Тактическая замена. Схиртладзе Давит уходит с поля и его заменяет Magnus Mattsson
79'
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Пушич Мартин из команды Орхус в офсайде
77'
Судья сигнализирует, что Меккел Венделбо из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
77'
Sammy Skytte нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Отличные скиллы показывает Sammy Skytte, обводя своих соперников
76'
76'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Деннис Флинта из команды Силькеборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
74'
74'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
74'
74'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Судья сигнализирует, что Сана Тобиас из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Сикошек Грегор
73'
Сана Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
72'
Jens Stage из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
72'
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
71'
О, нет. Из многообещающей позиции Блуме Брор из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
71'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
70'
Деннис Флинта из команды Силькеборг в офсайде
70'
Jens Stage из команды Орхус плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
Опасность! Блуме Брор из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
70'
Деннис Флинта из команды Силькеборг в офсайде
69'
Тактическая замена. Нильссон Хокан уходит с поля и его заменяет Деннис Флинта
69'
Тактическая замена. Mustapha Bundu уходит с поля и его заменяет Блуме Брор
68'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Пушич Мартин из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
68'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Тактическая замена. Kasper Junker уходит с поля и его заменяет Пушич Мартин
66'
Симон Якобсен из команды Силькеборг играет слишком грубо. Kasper Junker оказался на газоне.
66'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
64'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
64'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает неудачный навес.
64'
Хорошую попытку сделал Jens Martin Gammelby. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
63'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
63'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
63'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
62'
62'
62'
61'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
60'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг в офсайде
59'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Марк Рочестер Сёренсен получил травму и заменен. Jeppe Okkels выходит на поле.
59'
Судья сигнализирует, что Схиртладзе Давит из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Миканович Дино
58'
57'
Г О О О О О О Л - Меккел Венделбо из команды Силькеборг головой вбивает мяч в сетку.
57'
Плохо сыграл Йованович Александар II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
57'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает отличный кросс...
56'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
56'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг навешивает в штрафную с рикошетом.
55'
55'
Родич Владимир не смог попасть в створ ударом издали
55'
Отличные скиллы показывает Родич Владимир, обводя своих соперников
55'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Родич Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Судья сигнализирует, что Амини Мустафа из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Меккел Венделбо
54'
Йованович Александар II не дал случится голу! Нильссон Хокан должен был забивать, но Йованович Александар II сделал отличный сейв
54'
53'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Меккел Венделбо
53'
52'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Sammy Skytte из команды Силькеборг подал угловой слева.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
51'
Jens Stage предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Родич Владимир из команды Силькеборг подал угловой слева.
51'
Mustapha Bundu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Отличные скиллы показывает Сикошек Грегор, обводя своих соперников
50'
Судья сигнализирует, что Бакман Никлас из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Схиртладзе Давит
50'
50'
49'
Kasper Junker из команды Орхус в офсайде
47'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг в офсайде
47'
47'
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Орхус играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Родич Владимир нанес удар издали, а Йованович Александар II отбил его обратно в игру!
46'
Плохо сыграл Йованович Александар II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
45'
44'
Jens Martin Gammelby не смог попасть в створ ударом издали
43'
Канструп Пьер из команды Орхус в офсайде
43'
43'
Сана Тобиас из команды Орхус разыграл угловой с левого угла.
43'
Сана Тобиас из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Отличные скиллы показывает Сана Тобиас, обводя своих соперников
42'
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
42'
41'
Как он промахнулся? Kasper Junker имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Отличные скиллы показывает Kasper Junker, обводя своих соперников
41'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
40'
38'
37'
Отличный командный гол!
36'
Амини Мустафа сделал результативную передачу.
36'
ГОЛ! - Mustapha Bundu из команды Орхус наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
36'
Mustapha Bundu из команды Орхус играет в стеночку с партнером по команде. Амини Мустафа это был.
34'
34'
Отличные скиллы показывает Родич Владимир, обводя своих соперников
33'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
32'
Sammy Skytte нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Симон Якобсен из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
32'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
31'
30'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Tobias Salquist
30'
Отличные скиллы показывает Jens Stage, обводя своих соперников
28'
28'
Петер Фриис Йенсен не дал случится голу! Jens Stage должен был забивать, но Петер Фриис Йенсен сделал отличный сейв
27'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает отличный кросс...
27'
Опасность предотвращена - Tobias Salquist из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
27'
Отличные скиллы показывает Jens Stage, обводя своих соперников
27'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
26'
Kasper Junker из команды Орхус делает неудачный навес.
26'
Канструп Пьер из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
Отличный пас сделал Mustapha Bundu из команды Орхус. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
24'
24'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
21'
21'
Casper Hoejer Nielsen решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Миканович Дино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Сикошек Грегор получил желтую карточку от судьи
19'
Безумный фол. Сикошек Грегор грубо играет против соперника. Пострадал Миканович Дино
18'
18'
18'
Отличные скиллы показывает Mustapha Bundu, обводя своих соперников
17'
Mustapha Bundu из команды Орхус в офсайде
17'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Отличные скиллы показывает Схиртладзе Давит, обводя своих соперников
16'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
15'
Судья сигнализирует, что Схиртладзе Давит из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Бакман Никлас
14'
14'
Амини Мустафа не смог попасть в створ ударом издали
14'
14'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает неудачный навес.
13'
12'
12'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает неудачный навес.
12'
11'
Опасность предотвращена - Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус вступил в отбор удачно
11'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
11'
11'
10'
Опасность предотвращена - Сикошек Грегор из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
10'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
10'
10'
10'
Йованович Александар II не дал случится голу! Схиртладзе Давит должен был забивать, но Йованович Александар II сделал отличный сейв
9'
Опасность! Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
9'
9'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
8'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
8'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
6'
Судья сигнализирует, что Kasper Junker из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Сикошек Грегор
6'
Сикошек Грегор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Симон Якобсен из команды Силькеборг.
5'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
4'
Сикошек Грегор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Судья сигнализирует, что Сикошек Грегор из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
3'
Сана Тобиас из команды Орхус в офсайде
3'
Jens Stage из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
1'
Судья сигнализирует, что Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Миканович Дино
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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