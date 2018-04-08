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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион:
Орхус
2:1
Второй тайм: 90'
Силькеборг
0'
20' Желтая карточка
Сикошек Грегор
1:0
36' Гол
Mustapha Bundu
1:1
57' Гол
Меккел Венделбо
2:1
88' Гол
Пушич Мартин
89' Желтая карточка
Пушич Мартин
90'
Второй тайм
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
89'
Пушич Мартин снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
88'
Фантастический гол, где все сам сделал Амини Мустафа!
88'
Амини Мустафа сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Пушич Мартин изменил счет на табло!
88'
Опасность! Амини Мустафа из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
87'
Удар от ворот произведет Орхус
87'
Меккел Венделбо не смог попасть в створ ударом издали
87'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
87'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бакман Никлас из команды Орхус.
87'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
86'
Тактическая замена. Jens Stage уходит с поля и его заменяет Анкерсен Якоб
86'
Амини Мустафа из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
85'
Так близко к голу! Daniel A. Pedersen имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Петер Фриис Йенсен!
85'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный кросс...
85'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Tobias Salquist из команды Силькеборг.
Угловой
85'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
84'
Амини Мустафа мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Деннис Флинта из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
84'
Блуме Брор имел все шансы забить, но Петер Фриис Йенсен сделал отличный сейв!
84'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
83'
Jens Stage нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Фол, нарушение
82'
Sammy Skytte из команды Силькеборг играет слишком грубо. Амини Мустафа оказался на газоне.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Пушич Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Меккел Венделбо
81'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Фол, нарушение
81'
Jens Stage наказан за толчок Sammy Skytte
80'
Тактическая замена. Схиртладзе Давит уходит с поля и его заменяет Magnus Mattsson
79'
Удар от ворот произведет Орхус
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
78'
Пушич Мартин из команды Орхус в офсайде
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Меккел Венделбо из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
77'
Sammy Skytte нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Отличные скиллы показывает Sammy Skytte, обводя своих соперников
76'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
76'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
75'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
Деннис Флинта из команды Силькеборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
74'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
74'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Сана Тобиас из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Сикошек Грегор
73'
Сана Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
72'
Jens Stage из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
72'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
71'
О, нет. Из многообещающей позиции Блуме Брор из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
71'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
Офсайд
70'
Деннис Флинта из команды Силькеборг в офсайде
70'
Jens Stage из команды Орхус плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
Опасность! Блуме Брор из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Офсайд
70'
Деннис Флинта из команды Силькеборг в офсайде
69'
Тактическая замена. Нильссон Хокан уходит с поля и его заменяет Деннис Флинта
69'
Тактическая замена. Mustapha Bundu уходит с поля и его заменяет Блуме Брор
68'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Пушич Мартин из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
68'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Тактическая замена. Kasper Junker уходит с поля и его заменяет Пушич Мартин
Фол, нарушение
66'
Симон Якобсен из команды Силькеборг играет слишком грубо. Kasper Junker оказался на газоне.
66'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
64'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
64'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает неудачный навес.
64'
Хорошую попытку сделал Jens Martin Gammelby. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
63'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
63'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
63'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
62'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
62'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
Офсайд
60'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг в офсайде
59'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Марк Рочестер Сёренсен получил травму и заменен. Jeppe Okkels выходит на поле.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Схиртладзе Давит из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Миканович Дино
58'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Описание гола
57'
Г О О О О О О Л - Меккел Венделбо из команды Силькеборг головой вбивает мяч в сетку.
57'
Плохо сыграл Йованович Александар II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
57'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает отличный кросс...
56'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
56'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг навешивает в штрафную с рикошетом.
55'
Удар от ворот произведет Орхус
55'
Родич Владимир не смог попасть в створ ударом издали
55'
Отличные скиллы показывает Родич Владимир, обводя своих соперников
55'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Родич Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Амини Мустафа из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Меккел Венделбо
54'
Йованович Александар II не дал случится голу! Нильссон Хокан должен был забивать, но Йованович Александар II сделал отличный сейв
54'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Меккел Венделбо
53'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Sammy Skytte из команды Силькеборг подал угловой слева.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
51'
Jens Stage предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
51'
Родич Владимир из команды Силькеборг подал угловой слева.
51'
Mustapha Bundu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Отличные скиллы показывает Сикошек Грегор, обводя своих соперников
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Бакман Никлас из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Схиртладзе Давит
50'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Офсайд
49'
Kasper Junker из команды Орхус в офсайде
Офсайд
47'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг в офсайде
47'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
47'
Плохо сыграл Симон Якобсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный кросс...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Орхус играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Родич Владимир нанес удар издали, а Йованович Александар II отбил его обратно в игру!
46'
Плохо сыграл Йованович Александар II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Удар от ворот произведет Силькеборг
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
45'
Удар от ворот произведет Орхус
44'
Jens Martin Gammelby не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
43'
Канструп Пьер из команды Орхус в офсайде
43'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный кросс...
Угловой
43'
Сана Тобиас из команды Орхус разыграл угловой с левого угла.
43'
Сана Тобиас из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Отличные скиллы показывает Сана Тобиас, обводя своих соперников
42'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
42'
Удар от ворот произведет Силькеборг
41'
Как он промахнулся? Kasper Junker имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Отличные скиллы показывает Kasper Junker, обводя своих соперников
41'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
40'
Удар от ворот произведет Орхус
38'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Отличный командный гол!
36'
Амини Мустафа сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
ГОЛ! - Mustapha Bundu из команды Орхус наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
36'
Mustapha Bundu из команды Орхус играет в стеночку с партнером по команде. Амини Мустафа это был.
34'
Удар от ворот произведет Орхус
34'
Отличные скиллы показывает Родич Владимир, обводя своих соперников
33'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
32'
Sammy Skytte нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Симон Якобсен из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
32'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
30'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Tobias Salquist
30'
Отличные скиллы показывает Jens Stage, обводя своих соперников
28'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Петер Фриис Йенсен не дал случится голу! Jens Stage должен был забивать, но Петер Фриис Йенсен сделал отличный сейв
27'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает отличный кросс...
27'
Опасность предотвращена - Tobias Salquist из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
27'
Отличные скиллы показывает Jens Stage, обводя своих соперников
27'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Kasper Junker из команды Орхус делает неудачный навес.
26'
Канструп Пьер из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
Отличный пас сделал Mustapha Bundu из команды Орхус. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
24'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
21'
Удар от ворот произведет Силькеборг
21'
Casper Hoejer Nielsen решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
20'
Миканович Дино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
20'
Сикошек Грегор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
19'
Безумный фол. Сикошек Грегор грубо играет против соперника. Пострадал Миканович Дино
18'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
18'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
18'
Отличные скиллы показывает Mustapha Bundu, обводя своих соперников
Офсайд
17'
Mustapha Bundu из команды Орхус в офсайде
17'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Отличные скиллы показывает Схиртладзе Давит, обводя своих соперников
16'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Схиртладзе Давит из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Бакман Никлас
14'
Удар от ворот произведет Силькеборг
14'
Амини Мустафа не смог попасть в створ ударом издали
14'
Плохо сыграл Симон Якобсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает неудачный навес.
13'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Орхус
12'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает неудачный навес.
12'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Опасность предотвращена - Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус вступил в отбор удачно
11'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
11'
Плохо сыграл Симон Якобсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
10'
Опасность предотвращена - Сикошек Грегор из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
10'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
10'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Йованович Александар II не дал случится голу! Схиртладзе Давит должен был забивать, но Йованович Александар II сделал отличный сейв
9'
Опасность! Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
9'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
9'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
8'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
8'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Kasper Junker из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Сикошек Грегор
6'
Сикошек Грегор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Симон Якобсен из команды Силькеборг.
5'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
4'
Сикошек Грегор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Сикошек Грегор из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
Офсайд
3'
Сана Тобиас из команды Орхус в офсайде
3'
Jens Stage из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Миканович Дино
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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