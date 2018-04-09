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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 9755
Митьюлланд
3:2
Конец матча
Копенгаген
0'
0:1
12' Гол
Сантандер Федерико
0:2
50' Гол
Фишер Виктор
50' Желтая карточка
Хенде Марк-Даль
1:2
54' Гол
Спарв Тим
2:2
60' Гол
Святченко Эрик
65' Желтая карточка
Bubacarr Sanneh
3:2
79' Гол
Довбик Артём
90' Желтая карточка
Спарв Тим
90' Желтая карточка
Хансен Киан
90'+4
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Андерсен Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
94'
Хансен Киан получил желтую карточку от судьи

Фол, нарушение
94'
Безумный фол. Хансен Киан грубо играет против соперника. Пострадал Фишер Виктор
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
93'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
92'
Спарв Тим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
92'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
Угловой
91'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
91'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
91'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
90'
ШАНС! Фальк Расмус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
89'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
89'
Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Сков Роберт из команды Копенгаген отдал передачу, которая была заблокирована.
89'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
89'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
88'
Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
88'
Фишер Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает пас партнеру.
88'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
87'
Опасность предотвращена - Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
87'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген забрасывает мяч в штрафную.
86'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
86'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
85'
Сков Роберт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
85'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
84'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
83'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
83'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Frank Onyeka
82'
Люфтнер Михаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Отличные скиллы показывает Довбик Артём, обводя своих соперников
82'
Дуэлунд Миккель выбил мяч подальше от ворот.
82'
Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
82'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает неудачный навес.
81'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
80'
Отличный командный гол!
79'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
79'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
79'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Довбик Артём забивает!
79'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Викхейм Густав сделал результативную передачу.
79'
Плохо сыграл Фальк Расмус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
78'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Jonas Wind выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
77'
Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
77'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
76'
Удар от ворот произведет Копенгаген
76'
ШАНС! Довбик Артём нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Тюкосен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Дуэлунд Миккель нанес удар, мяч был парирован, но Андерсен Стефан не удержал его в руках.
75'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
Офсайд
74'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген в офсайде
74'
О, нет. Из многообещающей позиции Фишер Виктор из команды Копенгаген наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
74'
Сотириу Пиерос видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
74'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
73'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Бойлесен Николай выбил мяч подальше от ворот.
73'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
72'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
71'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
71'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает неудачный навес.
70'
Удар от ворот произведет Копенгаген
Травма, повреждение
70'
Бойлесен Николай возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Бойлесен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 9755 болельщиков
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Травма, повреждение
68'
Бойлесен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Шанс! Бойлесен Николай из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
Угловой
67'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
67'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
66'
Сков Роберт пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
65'
Bubacarr Sanneh получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Фишер Виктор пострадал.
65'
Jonas Wind из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
65'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
65'
Хансен Киан из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Фишер Виктор пострадал.
64'
Удар от ворот произведет Копенгаген
63'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
63'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Поульсен Якоб из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
62'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель, обводя своих соперников
62'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
60'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Святченко Эрик классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
Угловой
60'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
60'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
59'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
59'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Сотириу Пиерос из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
58'
Довбик Артём нанес удар, мяч был парирован, но Андерсен Стефан не удержал его в руках.
58'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Сков Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
58'
Должен был быть гол! Поульсен Якоб имел отличный шанс, но Андерсен Стефан не дал голу состоятся!
57'
Плохо сыграл Анкерсен Петер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
57'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
57'
Тактическая замена. Сантандер Федерико уходит с поля и его заменяет Jonas Wind
56'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
56'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
55'
Шанс! Сантандер Федерико из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
55'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
54'
Тактическая замена. Джанус Драчманн уходит с поля и его заменяет Довбик Артём
54'
Команда Митьюлланд забила мяч, хотя лучше играли соперники
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Спарв Тим первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
54'
Голкипер мог бы сыграть и получше
54'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
Угловой
54'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
54'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
54'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
53'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Отличный командный гол!
50'
Анкерсен Петер сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Фишер Виктор изменил счет на табло!
50'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
50'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Желтая карточка
50'
Рефери не любит споров - именно за это Хенде Марк-Даль сейчас получил желтую
50'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Плохо сыграл Bubacarr Sanneh - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Вавро Денис из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
49'
Андерсен Стефан взял и забрал мяч на выходе
49'
Спарв Тим выбил мяч подальше от ворот.
48'
Опасность предотвращена - Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
48'
Вавро Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья свистит. Спарв Тим атаковал сзади соперника. Это Фальк Расмус заработал своей команде штрафной
47'
Удар от ворот произведет Копенгаген
47'
Шанс! Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
46'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
46'
Хенде Марк-Даль нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Опасность предотвращена - Фальк Расмус из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
46'
Отличные скиллы показывает Тюкосен Мадс, обводя своих соперников
46'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Поульсен Якоб пробил со штрафного прямо в стенку
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
47'
Безумный фол. Вавро Денис грубо играет против соперника. Пострадал Поульсен Якоб
46'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
45'
Джанус Драчманн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Фишер Виктор завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
Угловой
45'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
45'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Фол, нарушение
44'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген опасно и грубо сыграл. Хансен Киан пострадал.
44'
Андерсен Стефан выбил мяч подальше от ворот.
43'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
40'
Удар от ворот произведет Копенгаген
40'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
39'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Фальк Расмус из команды Копенгаген толкнул локтем оппонента. Это Джанус Драчманн заработал фол
38'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
36'
Отличный пас сделал Анкерсен Петер из команды Копенгаген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
36'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
35'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Спарв Тим ошибается в защите.
34'
Удар от ворот произведет Копенгаген
34'
Bubacarr Sanneh видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
Угловой
34'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
33'
Люфтнер Михаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
32'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
31'
Безумный фол. Хенде Марк-Даль грубо играет против соперника. Пострадал Фальк Расмус
Травма, повреждение
31'
Сантандер Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
30'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
30'
Отличные скиллы показывает Фишер Виктор, обводя своих соперников
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Сантандер Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
29'
Хенде Марк-Даль наказан за толчок Сков Роберт
29'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
29'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
29'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
29'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
29'
ШАНС! Бойлесен Николай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Вавро Денис из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Угловой
28'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
28'
Хансен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
28'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
28'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
27'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
27'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
26'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
26'
Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
26'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
26'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Зека Родригес из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Угловой
26'
Фишер Виктор из команды Копенгаген разыграл угловой с левого угла.
25'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Удар от ворот произведет Копенгаген
24'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Андерсен Стефан не дал случится голу! Спарв Тим должен был забивать, но Андерсен Стефан сделал отличный сейв
24'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
22'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Джанус Драчманн ошибается в защите.
Фол, нарушение
22'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Святченко Эрик
21'
Удар от ворот произведет Копенгаген
21'
Шанс! Святченко Эрик из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
20'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
20'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
20'
Опасность предотвращена - Святченко Эрик из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
19'
Андерсен Стефан взял и забрал мяч на выходе
19'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
17'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
17'
Шанс! Сотириу Пиерос из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
17'
Фальк Расмус из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
17'
Какой удар! Со штрафного Сков Роберт сотряс перекладину!
Фол, нарушение
16'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Сантандер Федерико пострадал.
16'
Андерсен Стефан взял и забрал мяч на выходе
15'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Фишер Виктор из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
14'
Удар от ворот произведет Копенгаген
13'
Отличный командный гол!
12'
Фишер Виктор сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Сантандер Федерико из команды Копенгаген забил гол! Легко это для такого игрока, как Сантандер Федерико
12'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
11'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Спарв Тим выбил мяч подальше от ворот.
10'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Вавро Денис выбил мяч подальше от ворот.
9'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
9'
ШАНС! Сков Роберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Фальк Расмус нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Плохо сыграл Хансен Киан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
8'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
8'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Копенгаген
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Угловой
6'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
6'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
5'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает пас партнеру.
5'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Спарв Тим из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Опасность предотвращена - Хансен Киан из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
3'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Удар от ворот произведет Копенгаген
1'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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