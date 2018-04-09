Стадион: МСХ Арена Зрители: 9755
3:2
Конец матча
0:1
12' ГолСантандер Федерико
0:2
50' ГолФишер Виктор
50' Желтая карточкаХенде Марк-Даль
1:2
54' ГолСпарв Тим
2:2
60' ГолСвятченко Эрик
65' Желтая карточкаBubacarr Sanneh
3:2
79' ГолДовбик Артём
90' Желтая карточкаСпарв Тим
90' Желтая карточкаХансен Киан
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
94'
94'
Андерсен Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Хансен Киан получил желтую карточку от судьи
94'
Безумный фол. Хансен Киан грубо играет против соперника. Пострадал Фишер Виктор
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
93'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
92'
Спарв Тим получил желтую карточку от судьи
92'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
92'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
91'
91'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
ШАНС! Фальк Расмус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
89'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
89'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Сков Роберт из команды Копенгаген отдал передачу, которая была заблокирована.
89'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
89'
88'
Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
88'
Фишер Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает пас партнеру.
88'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
87'
Опасность предотвращена - Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
87'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген забрасывает мяч в штрафную.
86'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
86'
85'
Сков Роберт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
85'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
85'
85'
84'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
83'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Frank Onyeka
82'
Люфтнер Михаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Отличные скиллы показывает Довбик Артём, обводя своих соперников
82'
Дуэлунд Миккель выбил мяч подальше от ворот.
82'
Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
82'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает неудачный навес.
81'
80'
80'
Отличный командный гол!
79'
79'
79'
79'
Г О О О О Л - Довбик Артём забивает!
79'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Викхейм Густав сделал результативную передачу.
79'
Плохо сыграл Фальк Расмус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
78'
78'
77'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Jonas Wind выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
77'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
76'
76'
ШАНС! Довбик Артём нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Тюкосен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Дуэлунд Миккель нанес удар, мяч был парирован, но Андерсен Стефан не удержал его в руках.
75'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
74'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген в офсайде
74'
О, нет. Из многообещающей позиции Фишер Виктор из команды Копенгаген наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
74'
Сотириу Пиерос видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
74'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
73'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
73'
73'
Бойлесен Николай выбил мяч подальше от ворот.
73'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
72'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
72'
71'
71'
71'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает неудачный навес.
70'
70'
Бойлесен Николай возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Бойлесен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 9755 болельщиков
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
68'
Бойлесен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Шанс! Бойлесен Николай из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
67'
67'
67'
67'
66'
Сков Роберт пробил со штрафного прямо в стенку
65'
Bubacarr Sanneh получил желтую карточку от судьи
65'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Фишер Виктор пострадал.
65'
Jonas Wind из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
65'
65'
Хансен Киан из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Фишер Виктор пострадал.
64'
63'
63'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
63'
62'
Судья сигнализирует, что Поульсен Якоб из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
62'
62'
Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель, обводя своих соперников
62'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
60'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
60'
Г О О О О Л - Святченко Эрик классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
60'
60'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
59'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
59'
Судья сигнализирует, что Сотириу Пиерос из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
58'
Довбик Артём нанес удар, мяч был парирован, но Андерсен Стефан не удержал его в руках.
58'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Сков Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Должен был быть гол! Поульсен Якоб имел отличный шанс, но Андерсен Стефан не дал голу состоятся!
57'
Плохо сыграл Анкерсен Петер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
57'
57'
Тактическая замена. Сантандер Федерико уходит с поля и его заменяет Jonas Wind
56'
56'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
55'
Шанс! Сантандер Федерико из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
55'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
54'
Тактическая замена. Джанус Драчманн уходит с поля и его заменяет Довбик Артём
54'
Команда Митьюлланд забила мяч, хотя лучше играли соперники
54'
Г О О О О Л - Спарв Тим первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
54'
Голкипер мог бы сыграть и получше
54'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
54'
54'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
54'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
51'
50'
Отличный командный гол!
50'
Анкерсен Петер сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Фишер Виктор изменил счет на табло!
50'
50'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает пас партнеру.
50'
Рефери не любит споров - именно за это Хенде Марк-Даль сейчас получил желтую
50'
50'
49'
Плохо сыграл Bubacarr Sanneh - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Вавро Денис из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Спарв Тим выбил мяч подальше от ворот.
48'
Опасность предотвращена - Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
48'
Вавро Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья свистит. Спарв Тим атаковал сзади соперника. Это Фальк Расмус заработал своей команде штрафной
47'
47'
Шанс! Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
46'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
46'
Хенде Марк-Даль нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Опасность предотвращена - Фальк Расмус из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
46'
Отличные скиллы показывает Тюкосен Мадс, обводя своих соперников
46'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Поульсен Якоб пробил со штрафного прямо в стенку
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Безумный фол. Вавро Денис грубо играет против соперника. Пострадал Поульсен Якоб
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
45'
Джанус Драчманн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Фишер Виктор завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
45'
45'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
44'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген опасно и грубо сыграл. Хансен Киан пострадал.
44'
Андерсен Стефан выбил мяч подальше от ворот.
43'
43'
42'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
42'
40'
40'
40'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
39'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
38'
Фальк Расмус из команды Копенгаген толкнул локтем оппонента. Это Джанус Драчманн заработал фол
38'
37'
36'
36'
Отличный пас сделал Анкерсен Петер из команды Копенгаген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
36'
36'
36'
36'
35'
35'
Спарв Тим ошибается в защите.
34'
34'
Bubacarr Sanneh видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
34'
33'
Люфтнер Михаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
32'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
31'
Безумный фол. Хенде Марк-Даль грубо играет против соперника. Пострадал Фальк Расмус
31'
Сантандер Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
30'
30'
Отличные скиллы показывает Фишер Виктор, обводя своих соперников
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Сантандер Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Хенде Марк-Даль наказан за толчок Сков Роберт
29'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
29'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
29'
29'
29'
29'
ШАНС! Бойлесен Николай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Вавро Денис из команды Копенгаген делает пас партнеру.
28'
28'
Хансен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
28'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
28'
28'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
27'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
26'
26'
Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
26'
26'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Зека Родригес из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Фишер Виктор из команды Копенгаген разыграл угловой с левого угла.
25'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
24'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Андерсен Стефан не дал случится голу! Спарв Тим должен был забивать, но Андерсен Стефан сделал отличный сейв
24'
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
22'
22'
Джанус Драчманн ошибается в защите.
22'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Святченко Эрик
21'
21'
Шанс! Святченко Эрик из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
20'
20'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
20'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
20'
Опасность предотвращена - Святченко Эрик из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
19'
19'
19'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
17'
17'
Шанс! Сотириу Пиерос из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
17'
Фальк Расмус из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
17'
Какой удар! Со штрафного Сков Роберт сотряс перекладину!
16'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Сантандер Федерико пострадал.
16'
15'
15'
Судья сигнализирует, что Фишер Виктор из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
14'
13'
Отличный командный гол!
12'
Фишер Виктор сделал результативную передачу.
12'
Г О О О О Л - Сантандер Федерико из команды Копенгаген забил гол! Легко это для такого игрока, как Сантандер Федерико
12'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
12'
12'
12'
11'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
10'
10'
Спарв Тим выбил мяч подальше от ворот.
10'
10'
Вавро Денис выбил мяч подальше от ворот.
9'
9'
ШАНС! Сков Роберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Фальк Расмус нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Плохо сыграл Хансен Киан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
8'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
8'
8'
7'
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
6'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
5'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает пас партнеру.
5'
5'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
4'
Спарв Тим из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
4'
4'
4'
4'
Опасность предотвращена - Хансен Киан из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
3'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
1'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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