Стадион: Ceres Park Зрители: 6652
2:1
Конец матча
1:0
28' ГолСана Тобиас
1:1
64' ГолAnders Holst
71' Желтая карточкаDaniel A. Pedersen
2:1
76' ГолПушич Мартин
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Орхус вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
Douglas нанес удар головой, но Йованович Александар II спокойно отбил мяч.
93'
93'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
91'
91'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Амини Мустафа из команды Орхус в офсайде
90'
90'
Пушич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Christian Koehler из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
90'
Christian Koehler из команды Хельсингёр разыграл угловой с левого угла.
89'
Хороший удар издали нанес Tobias Christensen, но отличный сейв сделал Йованович Александар II. Угловой.
89'
Хорошую попытку сделал Блуме Брор. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
88'
Плохо сыграл Бакман Никлас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 6652 болельщиков
85'
85'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
85'
Тактическая замена. Adnan Mohammad уходит с поля и его заменяет Tobias Christensen
84'
Амини Мустафа из команды Орхус в офсайде
84'
Magnus Kaastrup из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
84'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Mikkel Basse выбил мяч подальше от ворот.
83'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Mustapha Bundu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
80'
Грегор Паскаль наказан за толчок Йованович Александар II
79'
Christian Koehler из команды Хельсингёр подал угловой справа.
79'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
79'
Mikkel Basse из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
76'
Daniel A. Pedersen сделал результативную передачу.
76'
Г О О О О О О Л - Пушич Мартин из команды Орхус с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
76'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
76'
76'
Christian Koehler предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Миканович Дино из команды Орхус делает пас партнеру.
75'
74'
Пушич Мартин из команды Орхус в офсайде
74'
Блуме Брор из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
74'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
74'
Mustapha Bundu из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
73'
Adrian Kappenberger взял и забрал мяч на выходе
73'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает неудачный навес.
72'
72'
Какой промах! Douglas имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
72'
71'
Daniel A. Pedersen получил желтую карточку от судьи
71'
Судья свистит. Daniel A. Pedersen атаковал сзади соперника. Это Matheus Leiria заработал своей команде штрафной
71'
Douglas нанес удар головой, но Йованович Александар II спокойно отбил мяч.
71'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
71'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
69'
Пушич Мартин из команды Орхус в офсайде
69'
69'
Anders Holst из команды Хельсингёр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Тактическая замена. Jens Stage уходит с поля и его заменяет Блуме Брор
68'
Тактическая замена. Magnus Kaastrup уходит с поля и его заменяет Mustapha Bundu
67'
Adrian Kappenberger взял и забрал мяч на выходе
67'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой слева.
67'
Soeren Henriksen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
66'
Пушич Мартин из команды Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
66'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
66'
Тактическая замена. Nicolas Mortensen уходит с поля и его заменяет Бай Фредерик
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Команда Хельсингёр забила мяч, хотя лучше играли соперники
64'
Felipe Tontini сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Anders Holst изменил счет на табло!
64'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
64'
О, нет. Из многообещающей позиции Douglas из команды Хельсингёр наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
64'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр делает отличный кросс...
64'
64'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
63'
63'
Daniel A. Pedersen оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Adrian Kappenberger перевел мяч на угловой.
63'
63'
Jens Stage имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
62'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
62'
62'
Миканович Дино из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
61'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
61'
Daniel A. Pedersen нанес удар чуть мимо. Близко!
61'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Судья сигнализирует, что Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Бакман Никлас
59'
Jens Stage из команды Орхус пасует в штрафную, но Adrian Kappenberger выходит и ловит мяч.
58'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Magnus Kaastrup из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Matheus Leiria выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
57'
Опасность предотвращена - Matheus Leiria из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
57'
Отличные скиллы показывает Magnus Kaastrup, обводя своих соперников
57'
57'
Christian Koehler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Хельсингёр делает атакующую замену. Anders Holst ушел с поля, а Даниэль Фунч вышел в подмогу атаке.
56'
Тактическая замена. Даниэль Фунч уходит с поля и его заменяет Anders Holst
56'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
55'
Сана Тобиас из команды Орхус разыграл угловой с левого угла.
55'
Грегор Паскаль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
55'
55'
53'
Судья сигнализирует, что Daniel A. Pedersen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Nicolas Mortensen
53'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Adnan Mohammad из команды Хельсингёр.
53'
Magnus Kaastrup из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
53'
Отличные скиллы показывает Magnus Kaastrup, обводя своих соперников
52'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
52'
Отличные скиллы показывает Jens Stage, обводя своих соперников
51'
50'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
50'
Magnus Kaastrup не смог попасть в створ ударом издали
50'
О, нет. Из многообещающей позиции Амини Мустафа из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
50'
Adrian Kappenberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Плохо сыграл Даниэль Фунч - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
47'
Matheus Leiria выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Сана Тобиас мяч отрикошетил от ворот
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Adrian Kappenberger взял и забрал мяч на выходе
45'
44'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр в офсайде
44'
Опасность! Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
44'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
43'
43'
Судья сигнализирует, что Бакман Никлас из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Douglas
43'
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
42'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
42'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
42'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
41'
Отличный пас сделал Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
41'
Судья сигнализирует, что Грегор Паскаль из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Magnus Kaastrup
40'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр в офсайде
39'
Опасность! Felipe Tontini из команды Хельсингёр отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
39'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
38'
Matheus Leiria наказан за толчок Magnus Kaastrup
37'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Christian Koehler из команды Хельсингёр подал угловой справа.
37'
Casper Hoejer Nielsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Christian Koehler из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
36'
Плохо сыграл Douglas - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
35'
Миканович Дино из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Опасность! Jens Stage из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
34'
Судья сигнализирует, что Бакман Никлас из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Douglas
32'
Magnus Kaastrup из команды Орхус в офсайде
31'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр в офсайде
31'
31'
Судья свистит. Бакман Никлас атаковал сзади соперника. Это Nicolas Mortensen заработал своей команде штрафной
30'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
30'
Casper Hoejer Nielsen не смог попасть в створ ударом издали
30'
Отличный командный гол!
30'
28'
Амини Мустафа сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Сана Тобиас изменил счет на табло!
28'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
27'
Felipe Tontini не смог попасть в створ ударом издали
26'
Пушич Мартин возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Орхус нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Пушич Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
25'
Миканович Дино не смог попасть в створ ударом издали
25'
Jens Stage из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
25'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
25'
Опасность! Magnus Kaastrup из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
23'
Christian Koehler наказан за толчок Сана Тобиас
23'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Daniel A. Pedersen оказался на газоне.
21'
Douglas из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Jens Stage оказался на газоне.
21'
Douglas нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
20'
Опасность предотвращена - Mikkel Basse из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
19'
Миканович Дино из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
19'
Пушич Мартин из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Nicolas Mortensen наказан за толчок Йованович Александар II
18'
Christian Koehler из команды Хельсингёр подал угловой слева.
18'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
15'
Как он промахнулся? Jens Stage имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
15'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
14'
Douglas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Безумный фол. Грегор Паскаль грубо играет против соперника. Пострадал Magnus Kaastrup
12'
12'
Adnan Mohammad выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
10'
10'
Douglas нанес удар чуть мимо. Близко!
10'
Опасность! Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
9'
9'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
9'
Голкипер мог бы сыграть и получше
9'
Какой промах! Пушич Мартин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
9'
Опасность! Jens Stage из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
8'
Игра в одни ворота сейчас. Орхус доминирует и владеет мячом
8'
8'
8'
8'
8'
6'
Adrian Kappenberger взял и забрал мяч на выходе
6'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
6'
Adrian Kappenberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
5'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Опасность предотвращена - Грегор Паскаль из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
5'
Отличные скиллы показывает Magnus Kaastrup, обводя своих соперников
4'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
4'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
4'
4'
Грегор Паскаль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Опасность! Jens Stage из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
3'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Назначен штрафной. Пострадал Casper Hoejer Nielsen, его свалил Douglas.
2'
Adrian Kappenberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Канструп Пьер из команды Орхус делает отличный кросс...
2'
1'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Опасность! Миканович Дино из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
1'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингёр". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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