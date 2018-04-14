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Стадион: Зрители: 3744
Сённерйюск
0:0
Второй тайм: 60'
Люнгбю
0'
1' Желтая карточка
Якобсен Кристиан II
22' Желтая карточка
Кьяер Йеппе
44' Желтая карточка
Шиембе Кевин
60'
Второй тайм
59'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
58'
Голкипер мог бы сыграть и получше
58'
Шала Херолинд нанес удар издали, а Милиц Себастьян отбил его обратно в игру!
57'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
57'
Adam Soerensen из команды Люнгбю делает неудачный навес.
57'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
57'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
56'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 3744 болельщиков
56'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Зимлинг Ники навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Simon Vollesen из команды Люнгбю опасно и грубо сыграл. Якобсен Кристиан II пострадал.
55'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
55'
Тактическая замена. Хебо Матиас уходит с поля и его заменяет Шала Херолинд
54'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
54'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Опасность! Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
53'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
53'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой слева.
52'
Должен был быть гол! Ромер Марсель имел отличный шанс, но Oskar Snorre не дал голу состоятся!
52'
ШАНС! Ромер Марсель вышел один-на-один с голкипером...
52'
Опасность! Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
52'
Хорошую попытку сделал Хвильсом Мадс. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Хебо Матиас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
51'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
49'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
49'
Зимлинг Ники навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Simon Vollesen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
48'
Удар от ворот произведет Люнгбю
48'
Ромер Марсель нанес удар чуть мимо. Близко!
48'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
47'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Simon Vollesen из команды Люнгбю делает неудачный навес.
47'
Отличные скиллы показывает Фосгаард Лассе, обводя своих соперников
46'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Люнгбю
46'
Отличные скиллы показывает Якобсен Кристиан II, обводя своих соперников
46'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
44'
Kevin Tshiembe получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Kevin Tshiembe из команды Люнгбю играет слишком грубо. Хвильсом Мадс оказался на газоне.
44'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Хебо Матиас из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Люнгбю
43'
Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
43'
Зимлинг Ники навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Хебо Матиас из команды Люнгбю играет слишком грубо. Якобсен Кристиан II оказался на газоне.
41'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Кроон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
41'
Удар от ворот произведет Люнгбю
41'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
40'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
40'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
38'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск находит одноклубника четким пасом пяткой.
37'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
37'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю толкнул локтем оппонента. Это Якобсен Кристиан II заработал фол
36'
Удар от ворот произведет Люнгбю
36'
ШАНС! Хвильсом Мадс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Отличные скиллы показывает Хвильсом Мадс, обводя своих соперников
36'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Simon Vollesen из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
35'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
Угловой
34'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой слева.
34'
Oskar Snorre из команды Люнгбю сделал отличный сейв!
34'
Nicholas Marfelt нанес удар, мяч был парирован, но Oskar Snorre не удержал его в руках.
34'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Кьяер Йеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает пас партнеру.
33'
Удар от ворот произведет Люнгбю
33'
Stefan Gartenmann выбил мяч подальше от ворот.
32'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
32'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
31'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
31'
Хебо Матиас из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Кроон Симон пробует нанести удар издали, но Oskar Snorre держит все под контролем
30'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Simon Vollesen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
29'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой справа.
28'
Kevin Tshiembe предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
27'
Зимлинг Ники возвращается на поле, всё в порядке.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Зимлинг Ники получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
26'
Зимлинг Ники на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
25'
Kevin Tshiembe из команды Люнгбю играет слишком грубо. Хвильсом Мадс оказался на газоне.
24'
Удар от ворот произведет Люнгбю
24'
Какой промах! Якобсен Кристиан II имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
24'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Эрнсков Мартин из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Кроон Симон
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Gustav Marcussen
Желтая карточка
22'
Кьяер Йеппе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Кьяер Йеппе из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
21'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
21'
Хебо Матиас из команды Люнгбю плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Simon Vollesen выбил мяч подальше от ворот.
20'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хебо Матиас из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Хебо Матиас
19'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Хвильсом Мадс
Фол, нарушение
17'
Хебо Матиас наказан за толчок Якобсен Кристиан II
16'
Удар от ворот произведет Люнгбю
16'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
16'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
15'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
14'
Удар от ворот произведет Люнгбю
14'
Якобсен Кристиан II не смог попасть в створ ударом издали
13'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
12'
ШАНС! Кьяер Йеппе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает пас партнеру.
12'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
11'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
10'
Simon Vollesen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Adam Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
9'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Люнгбю
7'
Андерс Эгхольм выбил мяч подальше от ворот.
6'
Удар от ворот произведет Люнгбю
6'
Зимлинг Ники не смог попасть в створ ударом издали
6'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
5'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой слева.
Фол, нарушение
4'
Назначен штрафной. Пострадал Ромер Марсель, его свалил Кьяер Йеппе.
Угловой
4'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
3'
Опасность предотвращена - Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
3'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
3'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
1'
Якобсен Кристиан II получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
1'
Якобсен Кристиан II упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
1'
Отличные скиллы показывает Якобсен Кристиан II, обводя своих соперников
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Люнгбю". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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