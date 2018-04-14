Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 3744
0:0
Второй тайм: 60'
1' Желтая карточкаЯкобсен Кристиан II
22' Желтая карточкаКьяер Йеппе
44' Желтая карточкаШиембе Кевин
Второй тайм
59'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
58'
Голкипер мог бы сыграть и получше
58'
Шала Херолинд нанес удар издали, а Милиц Себастьян отбил его обратно в игру!
57'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
57'
Adam Soerensen из команды Люнгбю делает неудачный навес.
57'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
57'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
56'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
56'
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56'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
Simon Vollesen из команды Люнгбю опасно и грубо сыграл. Якобсен Кристиан II пострадал.
55'
55'
Тактическая замена. Хебо Матиас уходит с поля и его заменяет Шала Херолинд
54'
54'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
54'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Опасность! Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
53'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
53'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
Должен был быть гол! Ромер Марсель имел отличный шанс, но Oskar Snorre не дал голу состоятся!
52'
ШАНС! Ромер Марсель вышел один-на-один с голкипером...
52'
Опасность! Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
52'
Хорошую попытку сделал Хвильсом Мадс. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
51'
Хебо Матиас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
51'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
49'
49'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
49'
48'
Судья сигнализирует, что Simon Vollesen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
48'
48'
Ромер Марсель нанес удар чуть мимо. Близко!
48'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Simon Vollesen из команды Люнгбю делает неудачный навес.
47'
Отличные скиллы показывает Фосгаард Лассе, обводя своих соперников
46'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Отличные скиллы показывает Якобсен Кристиан II, обводя своих соперников
46'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Kevin Tshiembe получил желтую карточку от судьи
44'
Kevin Tshiembe из команды Люнгбю играет слишком грубо. Хвильсом Мадс оказался на газоне.
44'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Хебо Матиас из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
43'
43'
Хебо Матиас из команды Люнгбю играет слишком грубо. Якобсен Кристиан II оказался на газоне.
41'
41'
Кроон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
41'
41'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
40'
40'
40'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
38'
Ромер Марсель наказан за толчок Йеспер Чристджансен
38'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск находит одноклубника четким пасом пяткой.
37'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск навешивает в штрафную с рикошетом.
37'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю толкнул локтем оппонента. Это Якобсен Кристиан II заработал фол
36'
36'
ШАНС! Хвильсом Мадс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Отличные скиллы показывает Хвильсом Мадс, обводя своих соперников
36'
36'
Simon Vollesen из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
35'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
34'
34'
Oskar Snorre из команды Люнгбю сделал отличный сейв!
34'
Nicholas Marfelt нанес удар, мяч был парирован, но Oskar Snorre не удержал его в руках.
34'
34'
Кьяер Йеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает пас партнеру.
33'
33'
Stefan Gartenmann выбил мяч подальше от ворот.
32'
32'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
32'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
31'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
31'
Хебо Матиас из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Кроон Симон пробует нанести удар издали, но Oskar Snorre держит все под контролем
30'
29'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Simon Vollesen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой справа.
28'
Kevin Tshiembe предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
27'
Зимлинг Ники возвращается на поле, всё в порядке.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Зимлинг Ники получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Зимлинг Ники на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Kevin Tshiembe из команды Люнгбю играет слишком грубо. Хвильсом Мадс оказался на газоне.
24'
24'
Какой промах! Якобсен Кристиан II имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
24'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
23'
Судья сигнализирует, что Эрнсков Мартин из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Кроон Симон
23'
Судья сигнализирует, что Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Gustav Marcussen
22'
Кьяер Йеппе получил желтую карточку от судьи
22'
Судья сигнализирует, что Кьяер Йеппе из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
21'
21'
Хебо Матиас из команды Люнгбю плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Simon Vollesen выбил мяч подальше от ворот.
20'
20'
20'
Хебо Матиас из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Хебо Матиас
19'
18'
Судья сигнализирует, что Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Хвильсом Мадс
17'
Хебо Матиас наказан за толчок Якобсен Кристиан II
16'
16'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
16'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
15'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
14'
14'
Якобсен Кристиан II не смог попасть в створ ударом издали
13'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
12'
ШАНС! Кьяер Йеппе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает пас партнеру.
12'
11'
11'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
10'
Simon Vollesen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Adam Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
7'
7'
Андерс Эгхольм выбил мяч подальше от ворот.
6'
6'
Зимлинг Ники не смог попасть в створ ударом издали
6'
5'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
Назначен штрафной. Пострадал Ромер Марсель, его свалил Кьяер Йеппе.
4'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
3'
Опасность предотвращена - Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
3'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
3'
1'
Якобсен Кристиан II получил жёлтую карточку за "нырок".
1'
Якобсен Кристиан II упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
1'
Отличные скиллы показывает Якобсен Кристиан II, обводя своих соперников
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Люнгбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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