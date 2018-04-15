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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Оденсе
3:0
Второй тайм: 51'
Раннерс
0'
18' Желтая карточка
Поульсен Николай II
43' Желтая карточка
Конбой Кевин
1:0
43' Пенальти
Хелениус Никлас
45' Желтая карточка
Нильсен Каспер
2:0
47' Гол
Anders Jacobsen II
3:0
48' Гол
Греве Матиас
51'
Второй тайм
50'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
50'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
48'
Хелениус Никлас сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Греве Матиас изменил счет на табло!
48'
Опасность! Хелениус Никлас из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
47'
Casper Nielsen сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Андерс К. Якобсен изменил счет на табло!
47'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
46'
Должен был быть гол! Кадри Башким имел отличный шанс, но Грютебуст Стен не дал голу состоятся!
46'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Casper Nielsen получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Casper Nielsen из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
44'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Хелениус Никлас из команды Оденсе забивает с точки!
Желтая карточка
43'
Конбой Кевин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
ПЕНАЛЬТИ - Конбой Кевин из команды Раннерс привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Casper Nielsen.
Фол, нарушение
42'
Каллесеэ Миккель наказан за толчок Лунд Марко
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Хелениус Никлас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Кауко Йони
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Греве Матиас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
41'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
41'
Casper Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Андерс К. Якобсен видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
40'
Деслер Миккел нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Tobias Damsgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
39'
Удар от ворот произведет Раннерс
39'
Петерсен Кеннет из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
39'
Деслер Миккел из команды Оденсе подал угловой справа.
38'
Поульсен Николай II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
37'
Поульсен Николай II наказан за толчок Греве Матиас
37'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Греве Матиас из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
35'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
34'
Удар от ворот произведет Оденсе
34'
Шанс! Кадри Башким из команды Раннерс пробил головой, но мимо
34'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Конбой Кевин наказан за толчок Греве Матиас
33'
Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
30'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Каллесеэ Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
28'
Конбой Кевин из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
27'
Лунд Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Удар от ворот произведет Раннерс
25'
Лаурсен Райан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает пас партнеру.
25'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Деслер Миккел из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
24'
Удар от ворот произведет Раннерс
24'
Хелениус Никлас не смог попасть в створ ударом издали
23'
Хелениус Никлас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
22'
Клеве Троэльс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Марксен Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Casper Nielsen из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
21'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
21'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кадри Башким из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
20'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе играет слишком грубо. Марксен Эрик оказался на газоне.
20'
Casper Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Мадс Агесен из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
19'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
19'
Клеве Троэльс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Желтая карточка
18'
Поульсен Николай II получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
18'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Раннерс
16'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
15'
Марксен Эрик наказан за толчок Хелениус Никлас
15'
Удар от ворот произведет Раннерс
15'
Греве Матиас не смог попасть в створ ударом издали
15'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает пас партнеру.
14'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
13'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Поульсен Николай II из команды Раннерс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
13'
Клеве Троэльс из команды Оденсе подал угловой слева.
12'
Мадс Агесен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Деслер Миккел из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
11'
Греве Матиас из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
10'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
9'
Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
9'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
8'
Кадри Башким из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Клеве Троэльс пробует нанести удар издали, но Хальдерссон Ханнес держит все под контролем
7'
Каллесеэ Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Хелениус Никлас из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
Деслер Миккел из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
7'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
5'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Судья свистит. Мадс Агесен атаковал сзади соперника. Это Хелениус Никлас заработал своей команде штрафной
5'
Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
4'
Кадри Башким из команды Раннерс делает неудачный навес.
4'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
1'
Удар от ворот произведет Раннерс
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Оденсе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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