Стадион: EWII Park
18' Желтая карточкаПоульсен Николай II
43' Желтая карточкаКонбой Кевин
1:0
43' ПенальтиХелениус Никлас
45' Желтая карточкаНильсен Каспер
2:0
47' ГолAnders Jacobsen II
3:0
48' ГолГреве Матиас
Второй тайм
50'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
50'
48'
Хелениус Никлас сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Греве Матиас изменил счет на табло!
48'
Опасность! Хелениус Никлас из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
47'
Casper Nielsen сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Андерс К. Якобсен изменил счет на табло!
47'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
47'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
46'
Должен был быть гол! Кадри Башким имел отличный шанс, но Грютебуст Стен не дал голу состоятся!
46'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Casper Nielsen получил желтую карточку от судьи
45'
Судья сигнализирует, что Casper Nielsen из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
44'
43'
Г О О О О Л - Хелениус Никлас из команды Оденсе забивает с точки!
43'
Конбой Кевин получил желтую карточку от судьи
43'
ПЕНАЛЬТИ - Конбой Кевин из команды Раннерс привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Casper Nielsen.
42'
Каллесеэ Миккель наказан за толчок Лунд Марко
42'
Судья сигнализирует, что Хелениус Никлас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Кауко Йони
42'
Судья сигнализирует, что Греве Матиас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
41'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
41'
Casper Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Андерс К. Якобсен видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
40'
Деслер Миккел нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Tobias Damsgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
39'
39'
Петерсен Кеннет из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
39'
Деслер Миккел из команды Оденсе подал угловой справа.
38'
Поульсен Николай II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Поульсен Николай II наказан за толчок Греве Матиас
37'
36'
35'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Греве Матиас из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
35'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
34'
Удар от ворот произведет Оденсе
34'
Шанс! Кадри Башким из команды Раннерс пробил головой, но мимо
34'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
33'
Конбой Кевин наказан за толчок Греве Матиас
33'
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Каллесеэ Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Конбой Кевин из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
27'
Лунд Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
Лаурсен Райан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает пас партнеру.
25'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
24'
Хелениус Никлас не смог попасть в створ ударом издали
23'
Хелениус Никлас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
22'
Клеве Троэльс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Марксен Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Судья сигнализирует, что Casper Nielsen из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
21'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кадри Башким из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе играет слишком грубо. Марксен Эрик оказался на газоне.
20'
Casper Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Мадс Агесен из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
19'
Клеве Троэльс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Поульсен Николай II получил желтую карточку от судьи
18'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
18'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
17'
16'
16'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
15'
Марксен Эрик наказан за толчок Хелениус Никлас
15'
15'
Греве Матиас не смог попасть в створ ударом издали
15'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает пас партнеру.
14'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
13'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Поульсен Николай II из команды Раннерс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
13'
Клеве Троэльс из команды Оденсе подал угловой слева.
12'
Мадс Агесен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
11'
Греве Матиас из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
10'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
10'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
8'
Кадри Башким из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Клеве Троэльс пробует нанести удар издали, но Хальдерссон Ханнес держит все под контролем
7'
Каллесеэ Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
7'
Хелениус Никлас из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
7'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
6'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
5'
5'
Судья свистит. Мадс Агесен атаковал сзади соперника. Это Хелениус Никлас заработал своей команде штрафной
5'
4'
Кадри Башким из команды Раннерс делает неудачный навес.
4'
3'
2'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Оденсе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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