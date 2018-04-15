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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Ольборг
0:0
Перерыв
Хорсенс
0'
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
47'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Команда Хорсенс играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает пас партнеру.
46'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
46'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
46'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
46'
Oliver Drost навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Wessam Abou Ali из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
Фол, нарушение
45'
Oliver Drost наказан за толчок Oliver Abildgaard
44'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
44'
Педерсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Oliver Abildgaard пострадал.
43'
Удар от ворот произведет Ольборг
43'
Отличный пас сделал Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
42'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Травма, повреждение
42'
Ханссон Халлюр возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
41'
Oliver Abildgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Травма, повреждение
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Ханссон Халлюр получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
41'
Ханссон Халлюр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Опасность предотвращена - Блобьерг Якоб из команды Ольборг вступил в отбор удачно
40'
Отличные скиллы показывает Ханссон Халлюр, обводя своих соперников
39'
Удар от ворот произведет Хорсенс
39'
Отличный пас сделал Педерсен Каспер из команды Ольборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
38'
Pavol Safranko из команды Ольборг толкнул локтем оппонента. Это Delphin Tshiembe заработал фол
37'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
37'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
37'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
36'
Финнбогасон Къяртан нанес удар головой, но Ринне Якоб спокойно отбил мяч.
35'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
34'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
34'
Rune Frantsen из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
34'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
Угловой
34'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
33'
Александр Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Томас Кортегаард из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Wessam Abou Ali
32'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
32'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
32'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает пас партнеру.
31'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
31'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
30'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Хорсенс
29'
Куск Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает пас партнеру.
29'
Frederik Boersting из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
28'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
28'
Oliver Drost навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Frederik Boersting из команды Ольборг играет слишком грубо. Rune Frantsen оказался на газоне.
27'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
26'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
26'
Педерсен Каспер выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
26'
Rune Frantsen из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Frederik Boersting пострадал.
25'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
25'
ШАНС! Oliver Drost нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Финнбогасон Къяртан нанес удар головой, но Ринне Якоб спокойно отбил мяч.
24'
Oliver Drost из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Ольборг
23'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
23'
Куск Каспер пробует нанести удар издали, но Йоронен Йессе держит все под контролем
23'
Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
22'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает пас партнеру.
21'
Расмус Вюрц из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
20'
Удар от ворот произведет Ольборг
20'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
20'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Отличные скиллы показывает Oliver Drost, обводя своих соперников
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
19'
Oliver Drost наказан за толчок Педерсен Каспер
18'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
18'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
18'
Oliver Abildgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой слева.
17'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
17'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
16'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
Удар от ворот произведет Хорсенс
15'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает неудачный навес.
15'
Альманн Якоб из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
15'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Jannik Pohl получил травму и заменен. Wessam Abou Ali выходит на поле.
12'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Jannik Pohl получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
11'
Jannik Pohl на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
10'
Александр Людвиг выбил мяч подальше от ворот.
10'
Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля
9'
Альманн Якоб из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Frederik Boersting из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
8'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Томас Кортегаард из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Куск Каспер
Офсайд
7'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
7'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает передачу одноклубнику.
5'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
5'
Jannik Pohl из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
5'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
4'
Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
3'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
3'
Delphin Tshiembe выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
2'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
2'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Jannik Pohl
1'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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