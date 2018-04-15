Стадион: Aalborg Portland Park
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
47'
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Команда Хорсенс играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает пас партнеру.
46'
46'
46'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
46'
Oliver Drost навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Судья сигнализирует, что Wessam Abou Ali из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
45'
Oliver Drost наказан за толчок Oliver Abildgaard
44'
44'
Педерсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Oliver Abildgaard пострадал.
43'
43'
Отличный пас сделал Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
42'
42'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Ханссон Халлюр возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
41'
41'
Oliver Abildgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Ханссон Халлюр получил травму и медбригада забирает его с поля.
41'
Ханссон Халлюр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Опасность предотвращена - Блобьерг Якоб из команды Ольборг вступил в отбор удачно
40'
Отличные скиллы показывает Ханссон Халлюр, обводя своих соперников
39'
39'
Отличный пас сделал Педерсен Каспер из команды Ольборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
38'
Pavol Safranko из команды Ольборг толкнул локтем оппонента. Это Delphin Tshiembe заработал фол
37'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
37'
37'
37'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
36'
Финнбогасон Къяртан нанес удар головой, но Ринне Якоб спокойно отбил мяч.
35'
34'
34'
Rune Frantsen из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
34'
34'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
33'
Александр Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Томас Кортегаард из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Wessam Abou Ali
32'
32'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
32'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
31'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает пас партнеру.
31'
31'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
31'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
30'
30'
30'
29'
29'
Куск Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает пас партнеру.
29'
Frederik Boersting из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
28'
28'
Oliver Drost навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Frederik Boersting из команды Ольборг играет слишком грубо. Rune Frantsen оказался на газоне.
27'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
26'
26'
Педерсен Каспер выбил мяч подальше от ворот.
26'
Rune Frantsen из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Frederik Boersting пострадал.
25'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
25'
ШАНС! Oliver Drost нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Финнбогасон Къяртан нанес удар головой, но Ринне Якоб спокойно отбил мяч.
24'
Oliver Drost из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
23'
Куск Каспер пробует нанести удар издали, но Йоронен Йессе держит все под контролем
23'
Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
22'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает пас партнеру.
21'
Расмус Вюрц из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
20'
20'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
20'
19'
Отличные скиллы показывает Oliver Drost, обводя своих соперников
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Oliver Drost наказан за толчок Педерсен Каспер
18'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
18'
18'
Oliver Abildgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой слева.
17'
17'
17'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
16'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
15'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает неудачный навес.
15'
Альманн Якоб из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
15'
14'
13'
Jannik Pohl получил травму и заменен. Wessam Abou Ali выходит на поле.
12'
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Jannik Pohl получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Jannik Pohl на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
10'
Александр Людвиг выбил мяч подальше от ворот.
10'
Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля
9'
Альманн Якоб из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Frederik Boersting из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
8'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Судья сигнализирует, что Томас Кортегаард из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Куск Каспер
7'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
7'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает передачу одноклубнику.
6'
Финнбогасон Къяртан наказан за толчок Альманн Якоб
5'
5'
Jannik Pohl из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
5'
4'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
4'
Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
3'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
3'
Delphin Tshiembe выбил мяч подальше от ворот.
2'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
2'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
1'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Jannik Pohl
1'
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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