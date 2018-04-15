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Стадион: Зрители: 4421
Нордшелланн
1:2
Конец матча
Митьюлланд
0'
38' Желтая карточка
Нельссон Виктор
0:1
39' Гол
Поульсен Якоб
0:2
46' Гол
Краев Божидар
1:2
50' Гол
Нельссон Виктор
51' Желтая карточка
Бартолец Карло
58' Желтая карточка
Мунксгор Александер
70' Вторая желтая карточка
Нельссон Виктор
86' Желтая карточка
Mathias Jensen II
90' Желтая карточка
Ulrik Yttergaard Jenssen
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Угловой
93'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд разыграл угловой с правого угла.
93'
Расмуссен Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
93'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд разыграл угловой с правого угла.
Желтая карточка
92'
Ulrik Yttergaard Jenssen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
92'
Безумный фол. Ulrik Yttergaard Jenssen грубо играет против соперника. Пострадал Викхейм Густав

92'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
91'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Асанте Эрнест
90'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
90'
Отличный пас сделал Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 4421 болельщиков
88'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Желтая карточка
86'
Mathias Jensen сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
86'
Mathias Jensen из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Джанус Драчманн пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Офсайд
84'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд в офсайде
Описание гола
84'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Дуэлунд Миккель рано отмечает, но гол будет отменен!
84'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
83'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
82'
Шанс! Расмуссен Матиас из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
82'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
81'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
81'
Халсти Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Рюгаард-Йенсен Миккел
Фол, нарушение
80'
Викхейм Густав наказан за толчок Хансен Беньямин
79'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Тактическая замена. Поульсен Якоб уходит с поля и его заменяет Кайринен Каан
77'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
77'
Отличные скиллы показывает Mads Pedersen, обводя своих соперников
76'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Джанус Драчманн из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Mathias Jensen
75'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
75'
Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Вратарь парирует удар, который нанес Асанте Эрнест, и мяч снова в игре
75'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает пас партнеру.
75'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
74'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Хансен Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
73'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
73'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
72'
Хансен Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
71'
Тактическая замена. Magnus Kofod Andersen уходит с поля и его заменяет Хансен Беньямин
71'
Расмуссен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Халсти Маркус выбил мяч подальше от ворот.
70'
УДАЛЕНИЕ! Нельссон Виктор за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
Фол, нарушение
70'
Нельссон Виктор из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Поульсен Андреас пострадал.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Поульсен Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Поульсен Андреас
66'
Рюгаард-Йенсен Миккел пробует нанести удар издали, но Хансен Йеспер держит все под контролем
Фол, нарушение
65'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн играет слишком грубо. Дуэлунд Миккель оказался на газоне.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Викхейм Густав из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Magnus Kofod Andersen
63'
Тактическая замена. Краев Божидар уходит с поля и его заменяет Викхейм Густав
Офсайд
62'
Краев Божидар из команды Митьюлланд в офсайде
62'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
61'
ШАНС! Mathias Jensen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Тактическая замена. Довбик Артём уходит с поля и его заменяет Спарв Тим
59'
Довбик Артём из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Довбик Артём из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
59'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
58'
Мунксгор Александер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
58'
Мунксгор Александер из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Расмуссен Матиас оказался на газоне.
56'
Mads Pedersen нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
55'
Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
55'
Мунксгор Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Mathias Jensen нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
53'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
Плохо сыграл Халсти Маркус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
Mathias Jensen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Норшеланн
52'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
Желтая карточка
51'
Бартолец Карло сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Поульсен Андреас
51'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
51'
Как он промахнулся? Асанте Эрнест имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
51'
Расмуссен Матиас разрезает оборону соперника отличным пасом
50'
Mathias Jensen сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Нельссон Виктор из клуба "Норшеланн" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
50'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
50'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Джанус Драчманн из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Расмуссен Матиас
46'
Святченко Эрик сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Краев Божидар изменил счет на табло!
46'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
Угловой
46'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
46'
Тактическая замена. Миккельсен Тобиас уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
46'
Тактическая замена. Viktor Tranberg уходит с поля и его заменяет Mikkel Damsgaard
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Viktor Tranberg из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Джанус Драчманн
44'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
44'
ШАНС! Mads Pedersen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Mads Pedersen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
43'
Судья свистит. Рюгаард-Йенсен Миккел атаковал сзади соперника. Это Джанус Драчманн заработал своей команде штрафной
Офсайд
42'
Краев Божидар из команды Митьюлланд в офсайде
42'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Mads Pedersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
Описание гола
39'
Г О О О О Л Поульсен Якоб закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
38'
Нельссон Виктор сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Нельссон Виктор из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
38'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
37'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
36'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
35'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
34'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
33'
Поульсен Андреас наказан за толчок Бартолец Карло
33'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Асанте Эрнест оказался на газоне.
31'
Удар от ворот произведет Норшеланн
Угловой
31'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
30'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
30'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Дуэлунд Миккель отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
30'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
Угловой
29'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
29'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Тюкосен Мадс пробивает по воротам...
Фол, нарушение
28'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн играет слишком грубо. Дуэлунд Миккель оказался на газоне.
28'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Довбик Артём из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
27'
Довбик Артём из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
27'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Нельссон Виктор из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
Угловой
26'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой слева.
26'
Мунксгор Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Mads Pedersen из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Миккельсен Тобиас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
25'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Довбик Артём из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
25'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
25'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
23'
Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Офсайд
23'
Довбик Артём из команды Митьюлланд в офсайде
22'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
22'
Нельссон Виктор выбил мяч подальше от ворот.
21'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
21'
ШАНС! Рюгаард-Йенсен Миккел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Миккельсен Тобиас из команды Норшеланн делает пас партнеру.
21'
Краев Божидар нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
20'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Угловой
19'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
19'
Viktor Tranberg предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель, обводя своих соперников
19'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
18'
ШАНС! Бартолец Карло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Mads Pedersen из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
17'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Mads Pedersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Джанус Драчманн
15'
Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
15'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
14'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
14'
Бартолец Карло из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
13'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
13'
Судья свистит. Халсти Маркус атаковал сзади соперника. Это Рюгаард-Йенсен Миккел заработал своей команде штрафной
13'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
13'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Поульсен Андреас
11'
Асанте Эрнест нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает пас партнеру.
11'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
10'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
9'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
Угловой
9'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
9'
Поульсен Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
8'
Назначен штрафной. Пострадал Magnus Kofod Andersen, его свалил Халсти Маркус.
Фол, нарушение
7'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Mathias Jensen оказался на газоне.
6'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Рюгаард-Йенсен Миккел выбил мяч подальше от ворот.
5'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
5'
Отличный пас сделал Mathias Jensen из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
4'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Миккельсен Тобиас пострадал.
4'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
4'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн играет слишком грубо. Поульсен Якоб оказался на газоне.
3'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
2'
Миккельсен Тобиас из команды Норшеланн в офсайде
1'
Удар от ворот произведет Норшеланн
1'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норшеланн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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