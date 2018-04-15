Стадион: Right To Dream Park Зрители: 4421
1:2
Конец матча
38' Желтая карточкаНельссон Виктор
0:1
39' ГолПоульсен Якоб
0:2
46' ГолКраев Божидар
1:2
50' ГолНельссон Виктор
51' Желтая карточкаБартолец Карло
58' Желтая карточкаМунксгор Александер
70' Вторая желтая карточкаНельссон Виктор
86' Желтая карточкаMathias Jensen II
90' Желтая карточкаUlrik Yttergaard Jenssen
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд разыграл угловой с правого угла.
93'
Расмуссен Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд разыграл угловой с правого угла.
92'
Ulrik Yttergaard Jenssen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
92'
Безумный фол. Ulrik Yttergaard Jenssen грубо играет против соперника. Пострадал Викхейм Густав
92'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
91'
91'
91'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Асанте Эрнест
90'
90'
Отличный пас сделал Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 4421 болельщиков
88'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
86'
Mathias Jensen сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
86'
Mathias Jensen из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Джанус Драчманн пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
84'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд в офсайде
84'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Дуэлунд Миккель рано отмечает, но гол будет отменен!
84'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
83'
82'
82'
Шанс! Расмуссен Матиас из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
82'
81'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Халсти Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Рюгаард-Йенсен Миккел
80'
Викхейм Густав наказан за толчок Хансен Беньямин
79'
78'
Тактическая замена. Поульсен Якоб уходит с поля и его заменяет Кайринен Каан
77'
77'
Отличные скиллы показывает Mads Pedersen, обводя своих соперников
76'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
76'
Судья сигнализирует, что Джанус Драчманн из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Mathias Jensen
75'
75'
75'
Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Вратарь парирует удар, который нанес Асанте Эрнест, и мяч снова в игре
75'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает пас партнеру.
75'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
74'
74'
Хансен Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
73'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
72'
Хансен Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
Тактическая замена. Magnus Kofod Andersen уходит с поля и его заменяет Хансен Беньямин
71'
Расмуссен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Халсти Маркус выбил мяч подальше от ворот.
70'
УДАЛЕНИЕ! Нельссон Виктор за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
70'
Нельссон Виктор из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Поульсен Андреас пострадал.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Поульсен Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Судья сигнализирует, что Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Поульсен Андреас
66'
Рюгаард-Йенсен Миккел пробует нанести удар издали, но Хансен Йеспер держит все под контролем
65'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн играет слишком грубо. Дуэлунд Миккель оказался на газоне.
65'
Судья сигнализирует, что Викхейм Густав из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Magnus Kofod Andersen
63'
Тактическая замена. Краев Божидар уходит с поля и его заменяет Викхейм Густав
62'
Краев Божидар из команды Митьюлланд в офсайде
62'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
61'
ШАНС! Mathias Jensen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Тактическая замена. Довбик Артём уходит с поля и его заменяет Спарв Тим
59'
Довбик Артём из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Довбик Артём из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
59'
59'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
58'
Мунксгор Александер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
58'
Мунксгор Александер из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Расмуссен Матиас оказался на газоне.
56'
Mads Pedersen нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
55'
Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
55'
Мунксгор Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Mathias Jensen нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
53'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
Плохо сыграл Халсти Маркус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
Mathias Jensen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Норшеланн
52'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
51'
Бартолец Карло сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
51'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Поульсен Андреас
51'
51'
Как он промахнулся? Асанте Эрнест имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
51'
Расмуссен Матиас разрезает оборону соперника отличным пасом
50'
Mathias Jensen сделал результативную передачу.
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Нельссон Виктор из клуба "Норшеланн" отправил мяч головой в ворота.
50'
50'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Судья сигнализирует, что Джанус Драчманн из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Расмуссен Матиас
46'
Святченко Эрик сделал результативную передачу.
46'
Г О О О О Л - Краев Божидар изменил счет на табло!
46'
46'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
46'
Тактическая замена. Миккельсен Тобиас уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
46'
Тактическая замена. Viktor Tranberg уходит с поля и его заменяет Mikkel Damsgaard
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
46'
45'
Судья сигнализирует, что Viktor Tranberg из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Джанус Драчманн
44'
44'
ШАНС! Mads Pedersen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Mads Pedersen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
43'
Судья свистит. Рюгаард-Йенсен Миккел атаковал сзади соперника. Это Джанус Драчманн заработал своей команде штрафной
42'
Краев Божидар из команды Митьюлланд в офсайде
42'
41'
Судья сигнализирует, что Mads Pedersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
39'
Г О О О О Л Поульсен Якоб закручивает штрафной в сетку! Великолепно
38'
Нельссон Виктор сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
38'
Судья сигнализирует, что Нельссон Виктор из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
38'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
37'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
36'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
35'
34'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Поульсен Андреас наказан за толчок Бартолец Карло
33'
33'
32'
32'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
32'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Асанте Эрнест оказался на газоне.
31'
Удар от ворот произведет Норшеланн
31'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
30'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
30'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Дуэлунд Миккель отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
30'
29'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
29'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Тюкосен Мадс пробивает по воротам...
28'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн играет слишком грубо. Дуэлунд Миккель оказался на газоне.
28'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Довбик Артём из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
27'
Довбик Артём из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
27'
27'
Нельссон Виктор из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
26'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой слева.
26'
Мунксгор Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Mads Pedersen из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Миккельсен Тобиас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
25'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
25'
Довбик Артём из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
25'
25'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
23'
23'
23'
23'
Довбик Артём из команды Митьюлланд в офсайде
22'
22'
Нельссон Виктор выбил мяч подальше от ворот.
21'
21'
ШАНС! Рюгаард-Йенсен Миккел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Миккельсен Тобиас из команды Норшеланн делает пас партнеру.
21'
Краев Божидар нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
20'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
19'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
19'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
19'
Viktor Tranberg предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель, обводя своих соперников
19'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
18'
ШАНС! Бартолец Карло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Mads Pedersen из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
17'
17'
Судья сигнализирует, что Mads Pedersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Джанус Драчманн
15'
15'
15'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
14'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
14'
Бартолец Карло из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
13'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
13'
Судья свистит. Халсти Маркус атаковал сзади соперника. Это Рюгаард-Йенсен Миккел заработал своей команде штрафной
13'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
11'
Судья сигнализирует, что Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Поульсен Андреас
11'
Асанте Эрнест нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает пас партнеру.
11'
11'
11'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
10'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
9'
9'
9'
Поульсен Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Назначен штрафной. Пострадал Magnus Kofod Andersen, его свалил Халсти Маркус.
7'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Mathias Jensen оказался на газоне.
6'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Рюгаард-Йенсен Миккел выбил мяч подальше от ворот.
5'
5'
Отличный пас сделал Mathias Jensen из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
4'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Миккельсен Тобиас пострадал.
4'
4'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн играет слишком грубо. Поульсен Якоб оказался на газоне.
3'
2'
Миккельсен Тобиас из команды Норшеланн в офсайде
1'
Удар от ворот произведет Норшеланн
1'
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норшеланн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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