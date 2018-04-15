Стадион: Брондбю Зрители: 25335
2:1
Конец матча
19' Желтая карточкаАраюури Паулус
0:1
21' ГолАнкерсен Петер
43' Желтая карточкаФальк Расмус
63' Желтая карточкаАндерсен Стефан
65' Желтая карточкаРеннов Фредерик
0:1
66' Не забитый пенальтиСков Роберт
1:1
76' ГолВильчек Камиль
83' Желтая карточкаНергор Кристиан
84' Желтая карточкаВинд Жонас
88' Желтая карточкаВильчек Камиль
2:1
90' ГолМукхтар Хани
90' Желтая карточкаКвист Вильям
Второй тайм
95'
Вавро Денис наказан за толчок Нергор Кристиан
94'
Квист Вильям сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
94'
Судья сигнализирует, что Квист Вильям из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Пукки Теэму
93'
Халими Бесар из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
93'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
92'
92'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
92'
Квист Вильям из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
92'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Г О О О О Л Мукхтар Хани закручивает штрафной в сетку! Великолепно
90'
Судья сигнализирует, что Квист Вильям из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
89'
Удар от ворот произведет Брённбю
89'
ШАНС! Зека Родригес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
89'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
89'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
88'
Тактическая замена. Вильчек Камиль уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
88'
Вильчек Камиль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
88'
Вильчек Камиль из команды Брённбю играет слишком грубо. Анкерсен Петер оказался на газоне.
87'
Хорошую попытку сделал Юнг Антони. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Отличные скиллы показывает Фальк Расмус, обводя своих соперников
84'
84'
Ларссон Юхан из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
84'
84'
84'
Jonas Wind сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 25335 болельщиков
82'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Тактическая замена. Сков Роберт уходит с поля и его заменяет Jonas Wind
80'
80'
80'
Юнг Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Халими Бесар нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Удар от ворот произведет Брённбю
79'
Сков Роберт не смог попасть в створ ударом издали
78'
78'
Отличный пас сделал Мукхтар Хани из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
78'
Отличный командный гол!
77'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Кристенсен Лассе
76'
Пукки Теэму сделал результативную передачу.
76'
Г О О О О Л - Вильчек Камиль изменил счет на табло!
76'
76'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Сантандер Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Сантандер Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
Сантандер Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Так близко к голу! Вильчек Камиль имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Андерсен Стефан!
74'
Нергор Кристиан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
74'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
74'
74'
Андерсен Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
74'
Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Араюури Паулус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Сантандер Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Халими Бесар нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Сантандер Федерико наказан за толчок Нергор Кристиан
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
69'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
68'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Тактическая замена. Фискер Каспер уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
67'
Судья сигнализирует, что Фишер Виктор из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Нергор Кристиан
66'
ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Сков Роберт пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!
65'
Реннов Фредерик сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
65'
Фишер Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Отличные скиллы показывает Фишер Виктор, обводя своих соперников
65'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
64'
64'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
63'
Судье надоело, что Андерсен Стефан тянет время и он наказал его горчичником
63'
63'
Фискер Каспер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
62'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
61'
61'
Тибблинг Симон выбил мяч подальше от ворот.
61'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
60'
Юнг Антони из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
59'
Юнг Антони бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
58'
Удар от ворот произведет Брённбю
58'
58'
Анкерсен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Фишер Виктор нанес удар, мяч был парирован, но Реннов Фредерик не удержал его в руках.
57'
Араюури Паулус из команды Брённбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
57'
57'
57'
Вильчек Камиль из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
57'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
55'
Юнг Антони не смог попасть в створ ударом издали
55'
Фишер Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Вратарь сумел перевести мяч на угловой после удара через себя. Бил Вильчек Камиль!
55'
Мукхтар Хани из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
55'
55'
54'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Сотириу Пиерос получил травму и заменен. Квист Вильям выходит на поле.
53'
Сотириу Пиерос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
53'
52'
Удар от ворот произведет Брённбю
52'
Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
52'
52'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Фишер Виктор из команды Копенгаген разыграл угловой с правого угла.
51'
Ларссон Юхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
51'
Рёкер Бенедикт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
51'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
49'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Судья свистит. Анкерсен Петер атаковал сзади соперника. Это Мукхтар Хани заработал своей команде штрафной
48'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген играет слишком грубо. Фискер Каспер оказался на газоне.
47'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Брённбю играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
46'
Хорошую попытку сделал Вильчек Камиль. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Фишер Виктор из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
45'
45'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
44'
Удар от ворот произведет Брённбю
44'
ШАНС! Бойлесен Николай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
44'
44'
Фальк Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает пас партнеру.
43'
Фальк Расмус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
43'
Фальк Расмус из команды Копенгаген играет слишком грубо. Мукхтар Хани оказался на газоне.
42'
42'
Шанс! Рёкер Бенедикт из команды Брённбю пробил головой, но мимо
42'
42'
Фискер Каспер из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
42'
42'
42'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает пас партнеру.
41'
Сков Роберт пробует нанести удар издали, но Реннов Фредерик держит все под контролем
40'
Игра в одни ворота сейчас. Брённбю доминирует и владеет мячом
40'
Хорошую попытку сделал Тибблинг Симон. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Тибблинг Симон из команды Брённбю играет в стеночку с партнером по команде. Пукки Теэму это был.
39'
Мукхтар Хани пробует нанести удар издали, но Андерсен Стефан ловит мяч
39'
39'
38'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
38'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
38'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Юнг Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
37'
37'
Тибблинг Симон из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
Вратарь парирует удар, который нанес Мукхтар Хани, и мяч снова в игре
37'
Тибблинг Симон из команды Брённбю разыграл угловой с левого угла.
36'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Фискер Каспер из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Фискер Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Плохо сыграл Андерсен Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
34'
34'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Сотириу Пиерос и попал в каркас ворот!
34'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
33'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
32'
Ларссон Юхан нанес удар издали, а Андерсен Стефан отбил его обратно в игру!
31'
31'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
29'
29'
Отличный пас сделал Тибблинг Симон из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
28'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
28'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
28'
Реннов Фредерик отбил мяч на угловой после удара Анкерсен Петер из штрафной площади.
27'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
26'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Фискер Каспер из команды Брённбю подал угловой справа.
26'
Мукхтар Хани мяч отрикошетил от ворот
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
25'
Тибблинг Симон из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
25'
24'
Хорошую попытку сделал Сантандер Федерико. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сантандер Федерико и Фишер Виктор из команды Копенгаген.
23'
Фишер Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Команда Копенгаген забила мяч, хотя лучше играли соперники
21'
Фальк Расмус сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О Л - Анкерсен Петер изменил счет на табло!
21'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
21'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
16'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
16'
Юнг Антони из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
16'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Фальк Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Юнг Антони из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Нергор Кристиан из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
14'
Какой шанс! Вильчек Камиль почти забил, но мяч вынесли с линии!
14'
Фискер Каспер нанес удар, мяч был парирован, но Андерсен Стефан не удержал его в руках.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Сантандер Федерико наказан за толчок Рёкер Бенедикт
13'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает пас партнеру.
13'
13'
Судья сигнализирует, что Тибблинг Симон из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Бойлесен Николай
11'
11'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
11'
Пукки Теэму из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
10'
10'
Анкерсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Плохо сыграл Вавро Денис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
9'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
8'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
8'
Зека Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген играет слишком грубо. Юнг Антони оказался на газоне.
7'
7'
Юнг Антони из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
7'
Хорошую попытку сделал Мукхтар Хани. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Удар от ворот произведет Брённбю
6'
Фишер Виктор из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
6'
Сков Роберт из команды Копенгаген навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
5'
Фискер Каспер из команды Брённбю разыграл угловой с левого угла.
4'
Судья свистит. Люфтнер Михаэль атаковал сзади соперника. Это Мукхтар Хани заработал своей команде штрафной
3'
3'
Юнг Антони из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
3'
3'
Тибблинг Симон из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
2'
2'
Вильчек Камиль из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
1'
Судья сигнализирует, что Тибблинг Симон из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
1'
Араюури Паулус наказан за толчок Сотириу Пиерос
1'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брённбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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