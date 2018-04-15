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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 25335
Брондбю
2:1
Конец матча
Копенгаген
0'
19' Желтая карточка
Араюури Паулус
0:1
21' Гол
Анкерсен Петер
43' Желтая карточка
Фальк Расмус
63' Желтая карточка
Андерсен Стефан
65' Желтая карточка
Реннов Фредерик
0:1
66' Не забитый пенальти
Сков Роберт
1:1
76' Гол
Вильчек Камиль
83' Желтая карточка
Нергор Кристиан
84' Желтая карточка
Винд Жонас
88' Желтая карточка
Вильчек Камиль
2:1
90' Гол
Мукхтар Хани
90' Желтая карточка
Квист Вильям
90'+5
Второй тайм
Фол, нарушение
95'
Вавро Денис наказан за толчок Нергор Кристиан
Желтая карточка
94'
Квист Вильям сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Квист Вильям из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Пукки Теэму
93'
Халими Бесар из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
93'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
92'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
92'
Квист Вильям из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
92'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Описание гола
90'
Г О О О О Л Мукхтар Хани закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Квист Вильям из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
89'
Удар от ворот произведет Брённбю
89'
ШАНС! Зека Родригес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
89'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
89'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
88'
Тактическая замена. Вильчек Камиль уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
Желтая карточка
88'
Вильчек Камиль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
88'
Вильчек Камиль из команды Брённбю играет слишком грубо. Анкерсен Петер оказался на газоне.
87'
Хорошую попытку сделал Юнг Антони. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
86'
Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Отличные скиллы показывает Фальк Расмус, обводя своих соперников
84'
Удар от ворот произведет Копенгаген
84'
Ларссон Юхан из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
84'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
84'
Jonas Wind сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 25335 болельщиков
82'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Тактическая замена. Сков Роберт уходит с поля и его заменяет Jonas Wind
80'
Андерсен Стефан взял и забрал мяч на выходе
80'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
80'
Юнг Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Халими Бесар нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Удар от ворот произведет Брённбю
79'
Сков Роберт не смог попасть в створ ударом издали
78'
Удар от ворот произведет Копенгаген
78'
Отличный пас сделал Мукхтар Хани из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
78'
Отличный командный гол!
77'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Кристенсен Лассе
76'
Пукки Теэму сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Вильчек Камиль изменил счет на табло!
76'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
76'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Травма, повреждение
76'
Сантандер Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Сантандер Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
75'
Сантандер Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Так близко к голу! Вильчек Камиль имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Андерсен Стефан!
74'
Нергор Кристиан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
74'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
Угловой
74'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
74'
Андерсен Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
74'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
74'
Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
71'
Араюури Паулус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
71'
Сантандер Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Халими Бесар нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Удар от ворот произведет Копенгаген
69'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
68'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Тактическая замена. Фискер Каспер уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Фишер Виктор из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Нергор Кристиан
Описание гола
66'
ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Сков Роберт пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!
Желтая карточка
65'
Реннов Фредерик сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Травма, повреждение
65'
Фишер Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Отличные скиллы показывает Фишер Виктор, обводя своих соперников
65'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
64'
Андерсен Стефан взял и забрал мяч на выходе
64'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
63'
Судье надоело, что Андерсен Стефан тянет время и он наказал его горчичником
63'
Удар от ворот произведет Копенгаген
63'
Фискер Каспер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
61'
Удар от ворот произведет Копенгаген
61'
Тибблинг Симон выбил мяч подальше от ворот.
61'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
60'
Юнг Антони из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Юнг Антони бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
58'
Удар от ворот произведет Брённбю
58'
Фишер Виктор из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
58'
Анкерсен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Фишер Виктор нанес удар, мяч был парирован, но Реннов Фредерик не удержал его в руках.
57'
Араюури Паулус из команды Брённбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
57'
Фишер Виктор из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
57'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Вильчек Камиль из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
57'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Удар от ворот произведет Копенгаген
55'
Юнг Антони не смог попасть в створ ударом издали
55'
Фишер Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
55'
Вратарь сумел перевести мяч на угловой после удара через себя. Бил Вильчек Камиль!
Угловой
55'
Мукхтар Хани из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
55'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
54'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Сотириу Пиерос получил травму и заменен. Квист Вильям выходит на поле.
Травма, повреждение
53'
Сотириу Пиерос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Брённбю
52'
Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
52'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
52'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
52'
Фишер Виктор из команды Копенгаген разыграл угловой с правого угла.
51'
Ларссон Юхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
51'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
51'
Рёкер Бенедикт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
51'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
49'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
49'
Судья свистит. Анкерсен Петер атаковал сзади соперника. Это Мукхтар Хани заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
48'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген играет слишком грубо. Фискер Каспер оказался на газоне.
47'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Брённбю играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
46'
Хорошую попытку сделал Вильчек Камиль. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Фишер Виктор из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
45'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
44'
Удар от ворот произведет Брённбю
44'
ШАНС! Бойлесен Николай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
44'
Фишер Виктор из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
44'
Фальк Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает пас партнеру.
Желтая карточка
43'
Фальк Расмус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
43'
Фальк Расмус из команды Копенгаген играет слишком грубо. Мукхтар Хани оказался на газоне.
42'
Удар от ворот произведет Копенгаген
42'
Шанс! Рёкер Бенедикт из команды Брённбю пробил головой, но мимо
42'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Угловой
42'
Фискер Каспер из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
42'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
42'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает пас партнеру.
41'
Сков Роберт пробует нанести удар издали, но Реннов Фредерик держит все под контролем
40'
Игра в одни ворота сейчас. Брённбю доминирует и владеет мячом
40'
Хорошую попытку сделал Тибблинг Симон. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Тибблинг Симон из команды Брённбю играет в стеночку с партнером по команде. Пукки Теэму это был.
39'
Мукхтар Хани пробует нанести удар издали, но Андерсен Стефан ловит мяч
39'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает пас партнеру.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
38'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Юнг Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
37'
Удар от ворот произведет Копенгаген
37'
Тибблинг Симон из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
Вратарь парирует удар, который нанес Мукхтар Хани, и мяч снова в игре
Угловой
37'
Тибблинг Симон из команды Брённбю разыграл угловой с левого угла.
36'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Фискер Каспер из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Фискер Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Плохо сыграл Андерсен Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
34'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
34'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Сотириу Пиерос и попал в каркас ворот!
34'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Офсайд
33'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
32'
Ларссон Юхан нанес удар издали, а Андерсен Стефан отбил его обратно в игру!
31'
Удар от ворот произведет Копенгаген
31'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
29'
Удар от ворот произведет Копенгаген
29'
Отличный пас сделал Тибблинг Симон из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
28'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
Угловой
28'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
28'
Реннов Фредерик отбил мяч на угловой после удара Анкерсен Петер из штрафной площади.
27'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
26'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Фискер Каспер из команды Брённбю подал угловой справа.
26'
Мукхтар Хани мяч отрикошетил от ворот
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Удар от ворот произведет Копенгаген
25'
Тибблинг Симон из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
25'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает пас партнеру.
24'
Хорошую попытку сделал Сантандер Федерико. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сантандер Федерико и Фишер Виктор из команды Копенгаген.
23'
Фишер Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
23'
Команда Копенгаген забила мяч, хотя лучше играли соперники
21'
Фальк Расмус сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Анкерсен Петер изменил счет на табло!
21'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
21'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
16'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Юнг Антони из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Андерсен Стефан взял и забрал мяч на выходе
16'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Фальк Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Юнг Антони из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Нергор Кристиан из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Какой шанс! Вильчек Камиль почти забил, но мяч вынесли с линии!
14'
Фискер Каспер нанес удар, мяч был парирован, но Андерсен Стефан не удержал его в руках.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает пас партнеру.
13'
Фишер Виктор из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Тибблинг Симон из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Бойлесен Николай
11'
Удар от ворот произведет Копенгаген
11'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Пукки Теэму из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает пас партнеру.
10'
Андерсен Стефан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
10'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
10'
Анкерсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Плохо сыграл Вавро Денис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
9'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
8'
Зека Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген играет слишком грубо. Юнг Антони оказался на газоне.
7'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Юнг Антони из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
7'
Хорошую попытку сделал Мукхтар Хани. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Удар от ворот произведет Брённбю
6'
Фишер Виктор из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
6'
Сков Роберт из команды Копенгаген навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Фискер Каспер из команды Брённбю разыграл угловой с левого угла.
Фол, нарушение
4'
Судья свистит. Люфтнер Михаэль атаковал сзади соперника. Это Мукхтар Хани заработал своей команде штрафной
3'
Андерсен Стефан взял и забрал мяч на выходе
3'
Юнг Антони из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
3'
Удар от ворот произведет Копенгаген
3'
Тибблинг Симон из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
2'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Вильчек Камиль из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Тибблинг Симон из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
Фол, нарушение
1'
Араюури Паулус наказан за толчок Сотириу Пиерос
1'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брённбю". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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