Стадион: Helsingoer Stadion Зрители: 1726
1:0
Конец матча
1:0
20' ГолNicolas Mortensen
65' Желтая карточкаMartin Fisch
71' Желтая карточкаNicolas Mortensen
73' Желтая карточкаДаниэль Фунч
80' Желтая карточкаChristian Koehler
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хельсингёр вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
93'
93'
Пушич Мартин из команды Орхус в офсайде
93'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
93'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
92'
Йованович Александар II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Судья сигнализирует, что Стюклер Даниэль из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Бакман Никлас
92'
Так близко к голу! Kasper Junker имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Mikkel Bruhn!
92'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр опасно и грубо сыграл. Casper Hoejer Nielsen пострадал.
91'
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Стюклер Даниэль из команды Хельсингёр разыграл угловой с левого угла.
89'
Adnan Mohammad нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
89'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
89'
88'
88'
Mikkel Basse из команды Хельсингёр делает неудачный навес.
88'
Опасность предотвращена - Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус вступил в отбор удачно
88'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр идет с мячом вперед на обострение...
88'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
86'
Пушич Мартин из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
86'
Сана Тобиас выбил мяч подальше от ворот.
85'
85'
85'
85'
Mikkel Basse из команды Хельсингёр забрасывает мяч в штрафную.
84'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
84'
84'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Soeren Henriksen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
83'
83'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
83'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
82'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
82'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
82'
Блуме Брор выбил мяч подальше от ворот.
82'
Adnan Mohammad выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой слева.
81'
Martin Fisch предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
80'
Christian Koehler получил желтую карточку от судьи
80'
Christian Koehler из команды Хельсингёр опасно и грубо сыграл. Daniel A. Pedersen пострадал.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 1726 болельщиков
80'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
80'
Опасность предотвращена - Soeren Henriksen из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
79'
79'
Mustapha Bundu нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Jens Stage из команды Орхус делает пас партнеру.
79'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Тактическая замена. Anders Holst уходит с поля и его заменяет Adnan Mohammad
78'
77'
77'
Matheus Leiria выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
77'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
76'
О, нет. Из многообещающей позиции Бакман Никлас из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
76'
Jens Stage из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
76'
76'
Тактическая замена. Гира Адама уходит с поля и его заменяет Mustapha Bundu
75'
75'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
74'
Сана Тобиас отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
73'
Даниэль Фунч получил желтую карточку от судьи
73'
Безумный фол. Даниэль Фунч грубо играет против соперника. Пострадал Kasper Junker
73'
Йованович Александар II из команды Орхус сделал отличный сейв!
73'
Стюклер Даниэль имел все шансы забить, но Йованович Александар II сделал отличный сейв!
73'
73'
Anders Holst нанес удар чуть мимо. Близко!
72'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
72'
Тактическая замена. Nicolas Mortensen уходит с поля и его заменяет Mikkel Basse
72'
Опасность предотвращена - Канструп Пьер из команды Орхус вступил в отбор удачно
72'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
71'
Nicolas Mortensen получает желтую карточку за неспортивное поведение
70'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр опасно и грубо сыграл. Бакман Никлас пострадал.
70'
70'
69'
Грегор Паскаль нарушил правила.
69'
69'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
69'
69'
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
68'
Jens Stage из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
67'
67'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Тактическая замена. Анкерсен Якоб уходит с поля и его заменяет Блуме Брор
67'
Ольсен Патрик делает подножку сопернику.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Martin Fisch получил желтую карточку от судьи
65'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
65'
Martin Fisch из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Сана Тобиас оказался на газоне.
65'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
64'
Бакман Никлас из команды Орхус наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
64'
64'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
62'
Jens Stage нанес удар головой, но Mikkel Bruhn спокойно отбил мяч.
62'
62'
Kasper Junker из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
60'
60'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
59'
58'
Стюклер Даниэль наказан за толчок Анкерсен Якоб
58'
57'
Стюклер Даниэль из команды Хельсингёр пробил головой, и мяч после рикошета оказался в воротах.
57'
57'
Daniel A. Pedersen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Christian Koehler навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Судья сигнализирует, что Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Matheus Leiria
55'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
55'
Анкерсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
54'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Kasper Junker из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
54'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
54'
Отличные скиллы показывает Сана Тобиас, обводя своих соперников
54'
54'
Даниэль Фунч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Ольсен Патрик
53'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
53'
Гира Адама нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
52'
Стюклер Даниэль из команды Хельсингёр опасно и грубо сыграл. Daniel A. Pedersen пострадал.
50'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
49'
Anders Holst не смог попасть в створ ударом издали
49'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
48'
Christian Koehler выбил мяч подальше от ворот.
48'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
48'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает пас партнеру.
48'
47'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Опасность предотвращена - Soeren Henriksen из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
47'
Так близко к голу! Пушич Мартин имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Mikkel Bruhn!
46'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой слева.
46'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Хельсингёр играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
Орхус делает атакующую замену. Миканович Дино ушел с поля, а Kasper Junker вышел в подмогу атаке.
46'
Тактическая замена. Миканович Дино уходит с поля и его заменяет Kasper Junker
46'
Судья сигнализирует, что Пушич Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Mikkel Bruhn
46'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
46'
О, нет. Из многообещающей позиции Пушич Мартин из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
46'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
45'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Сана Тобиас выбил мяч подальше от ворот.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Судья сигнализирует, что Даниэль Фунч из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
45'
Йованович Александар II из команды Орхус сделал отличный сейв!
45'
Йованович Александар II не дал случится голу! Стюклер Даниэль должен был забивать, но Йованович Александар II сделал отличный сейв
45'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Martin Fisch из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
44'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
44'
Миканович Дино из команды Орхус сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Jens Stage не смог удачно сыграть.
44'
Christian Koehler из команды Хельсингёр забрасывает мяч в штрафную.
44'
43'
43'
Martin Fisch из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
43'
Anders Holst нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Стюклер Даниэль из команды Хельсингёр в офсайде
42'
Nicolas Mortensen пробует нанести удар издали, но Йованович Александар II держит все под контролем
42'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
42'
Пушич Мартин нанес удар чуть мимо. Близко!
42'
Jens Stage из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
42'
41'
41'
Douglas получил травму и заменен. Стюклер Даниэль выходит на поле.
41'
Casper Hoejer Nielsen не смог попасть в створ ударом издали
40'
40'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
40'
Пушич Мартин из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
40'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Миканович Дино выбил мяч подальше от ворот.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Douglas получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
37'
37'
36'
36'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Судья сигнализирует, что Миканович Дино из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Nicolas Mortensen
34'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
34'
33'
Ольсен Патрик не смог попасть в створ ударом издали
33'
33'
Anders Holst из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
33'
Опасность предотвращена - Грегор Паскаль из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
33'
Отличные скиллы показывает Пушич Мартин, обводя своих соперников
32'
32'
Шанс! Douglas из команды Хельсингёр пробил головой, но мимо
32'
Пушич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
31'
31'
Бакман Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Anders Holst из команды Хельсингёр забрасывает мяч в штрафную.
30'
Грегор Паскаль выбил мяч подальше от ворот.
30'
30'
Douglas нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр находит одноклубника четким пасом пяткой.
29'
Nicolas Mortensen пробил после навеса, но Йованович Александар II спас! Опасный момент упущен!
29'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
29'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
29'
29'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
28'
Soeren Henriksen из команды Хельсингёр делает неудачный навес.
28'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
27'
Mikkel Bruhn выбил мяч подальше от ворот.
26'
26'
Christian Koehler навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Сана Тобиас из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Ольсен Патрик заработал фол
25'
Гира Адама из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Matheus Leiria пострадал.
25'
Хельсингёр совершает вбрасывание на своей половине поля
24'
Анкерсен Якоб нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Хорошую попытку сделал Сана Тобиас. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
23'
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
22'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Christian Koehler из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
20'
Christian Koehler сделал результативную передачу.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Nicolas Mortensen из клуба "Хельсингёр" отправил мяч головой в ворота.
20'
20'
Бакман Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
20'
19'
19'
Matheus Leiria нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
19'
Mikkel Bruhn выбил мяч подальше от ворот.
18'
Douglas из команды Хельсингёр в офсайде
17'
17'
Douglas из команды Хельсингёр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
17'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
16'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
15'
Опасность предотвращена - Даниэль Фунч из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
15'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Daniel A. Pedersen и Пушич Мартин из команды Орхус.
15'
14'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
14'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
13'
13'
Anders Holst не смог попасть в створ ударом издали
13'
Плохо сыграл Сана Тобиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Christian Koehler из команды Хельсингёр сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Douglas мяча так и не получил
11'
11'
Опасность предотвращена - Гира Адама из команды Орхус вступил в отбор удачно
11'
Отличные скиллы показывает Douglas, обводя своих соперников
11'
Анкерсен Якоб из команды Орхус в офсайде
11'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Daniel A. Pedersen пробует нанести удар издали, но Mikkel Bruhn держит все под контролем
10'
Jens Stage из команды Орхус делает пас партнеру.
10'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
9'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
9'
8'
8'
8'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
7'
Даниэль Фунч нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
Ольсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
7'
Christian Koehler из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
7'
7'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
4'
4'
4'
4'
Casper Hoejer Nielsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
2'
1'
Миканович Дино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
1'
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингёр". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Helsingoer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация