Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 2081
2:2
Конец матча
0:1
25' ГолАсанте Эрнест
1:1
30' ГолAyo Simon Okusun
32' Желтая карточкаПедерсен Мадс
53' Желтая карточкаБартолец Карло
76' Желтая карточкаUlrik Yttergaard Jenssen
2:1
83' ГолАндерсен Мадс
88' Желтая карточкаDelphin Tshiembe
2:2
89' ПенальтиMathias Jensen II
90' Желтая карточкаАндерсен Мадс
Второй тайм
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
97'
97'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
97'
Йонас Торсен из команды Хорсенс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
96'
Андерсен Мадс получил желтую карточку от судьи
96'
Судья сигнализирует, что Андерсен Мадс из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Асанте Эрнест
96'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
96'
96'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
96'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
95'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн направляет мяч в штрафную площадку, но Йоронен Йессе выбегает и ловит мяч
95'
95'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
95'
95'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
95'
95'
94'
Rune Frantsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
94'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
94'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс направляет мяч в штрафную площадку, но Рунарссон Рунар Алекс выбегает и ловит мяч
94'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
93'
Судья сигнализирует, что Mathias Jensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Томас Кортегаард
93'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс.
93'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
93'
Йоронен Йессе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн в офсайде
92'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
91'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
91'
91'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
91'
[7] - столько добавил арбитр времени.
91'
Финнбогасон Къяртан пробует нанести удар издали, но Рунарссон Рунар Алекс ловит мяч
91'
Александр Людвиг пробил со штрафного прямо в стенку
90'
Хансен Беньямин наказан за толчок Mikkel Qvist
90'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
89'
Г О О О О Л - Mathias Jensen из команды Норшеланн забивает с точки!
88'
Delphin Tshiembe получил желтую карточку от судьи
88'
ПЕНАЛЬТИ - Delphin Tshiembe из команды Хорсенс привез своей команде пенальти за опасную игру против Хансен Беньямин.
88'
87'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
84'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Андерсен Мадс вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
83'
Плохо сыграл Рунарссон Рунар Алекс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
83'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
83'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
83'
Ulrik Yttergaard Jenssen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
83'
Йонас Торсен из команды Хорсенс разыграл угловой с правого угла.
82'
Ulrik Yttergaard Jenssen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Какой шанс! Финнбогасон Къяртан почти забил, но мяч вынесли с линии!
82'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
82'
81'
Безумный фол. Bjarke Jacobsen грубо играет против соперника. Пострадал Mads Pedersen
81'
Тактическая замена. Матиас Нильсен уходит с поля и его заменяет Томас Кортегаард
80'
Тактическая замена. Рюгаард-Йенсен Миккел уходит с поля и его заменяет Andreas Skov Olsen
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Матиас Нильсен получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
Матиас Нильсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
79'
79'
ШАНС! Mathias Jensen вышел один-на-один с голкипером...
77'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
77'
Удар от ворот произведет Норшеланн
77'
Какой промах! Финнбогасон Къяртан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
76'
76'
Ulrik Yttergaard Jenssen получил желтую карточку от судьи
76'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн играет слишком грубо. Йонас Торсен оказался на газоне.
76'
Удар от ворот произведет Норшеланн
75'
75'
Rune Frantsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает отличный кросс...
74'
Тактическая замена. Петри Лассе уходит с поля и его заменяет Magnus Kofod Andersen
74'
Судья сигнализирует, что Rune Frantsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Mads Pedersen
73'
Петри Лассе из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
72'
Mathias Jensen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает неудачный навес.
71'
71'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
70'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
70'
Судья сигнализирует, что Петри Лассе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Финнбогасон Къяртан
70'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Тактическая замена. Петер Нюманн уходит с поля и его заменяет Rune Frantsen
69'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Delphin Tshiembe из команды Хорсенс.
69'
Опасность предотвращена - Delphin Tshiembe из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
69'
69'
Опасность! Mads Pedersen из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
68'
68'
Бартолец Карло не смог попасть в створ ударом издали
68'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
67'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
67'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн находит одноклубника четким пасом пяткой.
66'
66'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
66'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Норшеланн делает оборонительную замену. Andreas Skovgaard уходит, а на его место вступает Расмуссен Матиас, игрок более защитного плана.
64'
Тактическая замена. Расмуссен Матиас уходит с поля и его заменяет Andreas Skovgaard
63'
Йонас Торсен из команды Хорсенс в офсайде
63'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Удар от ворот произведет Норшеланн
63'
Какой промах! Ayo Simon Okosun имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
63'
62'
Удар от ворот произведет Норшеланн
62'
Delphin Tshiembe делает скидку назад вдоль ворот
62'
61'
Удар от ворот произведет Норшеланн
61'
Какой промах! Финнбогасон Къяртан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
61'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
60'
60'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хансен Беньямин из команды Норшеланн.
60'
60'
60'
Расмуссен Матиас возвращается на поле, всё в порядке.
59'
59'
Mikkel Damsgaard не смог попасть в створ ударом издали
59'
Отличные скиллы показывает Mikkel Damsgaard, обводя своих соперников
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Ох, нехорошо это выглядит. Расмуссен Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.
58'
Расмуссен Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Mathias Jensen из команды Норшеланн в офсайде
57'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
57'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает отличный кросс...
57'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Хансен Беньямин
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Рунарссон Рунар Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Назначен штрафной. Пострадал Рунарссон Рунар Алекс, его свалил Финнбогасон Къяртан.
54'
Рунарссон Рунар Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Бартолец Карло получил желтую карточку от судьи
53'
Безумный фол. Бартолец Карло грубо играет против соперника. Пострадал Ayo Simon Okosun
52'
52'
52'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает пас партнеру.
52'
51'
51'
Сегодняшная посещаемость составляет 2081 болельщиков
51'
51'
50'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс в офсайде
49'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс делает отличный кросс...
49'
Удар от ворот произведет Норшеланн
49'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс делает неудачный навес.
48'
48'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Mathias Jensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Йонас Торсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Бартолец Карло
47'
Рюгаард-Йенсен Миккел нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Бартолец Карло нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Опасность! Петри Лассе из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
46'
Опасность! Расмуссен Матиас из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
47'
47'
Хансен Беньямин выбил мяч подальше от ворот.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
45'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
45'
Андерсен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Петри Лассе из команды Норшеланн делает отличный кросс...
43'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Рюгаард-Йенсен Миккел
43'
Удар от ворот произведет Норшеланн
42'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает неудачный навес.
42'
Опасность! Йонас Торсен из команды Хорсенс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс делает пас партнеру.
40'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
38'
37'
Рюгаард-Йенсен Миккел не смог попасть в створ ударом издали
37'
Mathias Jensen из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
36'
Рюгаард-Йенсен Миккел мяч отрикошетил от ворот
36'
Рюгаард-Йенсен Миккел имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
36'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
35'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
35'
35'
Бартолец Карло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Шанс! Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
35'
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Ханссон Халлюр получил травму и заменен. Финнбогасон Къяртан выходит на поле.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Ханссон Халлюр получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Ханссон Халлюр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Mads Pedersen получил желтую карточку от судьи
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Безумный фол. Mads Pedersen грубо играет против соперника. Пострадал Ханссон Халлюр
31'
Судья сигнализирует, что Расмуссен Матиас из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Андерсен Мадс
31'
30'
Петер Нюманн сделал результативную передачу.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ayo Simon Okosun из клуба "Хорсенс" отправил мяч головой в ворота.
30'
30'
Йонас Торсен нанес удар, мяч был парирован, но Рунарссон Рунар Алекс не удержал его в руках.
30'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
29'
Рунарссон Рунар Алекс не дал случится голу! Ayo Simon Okosun должен был забивать, но Рунарссон Рунар Алекс сделал отличный сейв
29'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
29'
Петер Нюманн из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
29'
Удар от ворот произведет Норшеланн
29'
Йонас Торсен не смог попасть в створ ударом издали
28'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
28'
27'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает неудачный навес.
27'
Опасность! Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
27'
27'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
25'
Команда Норшеланн забила мяч, хотя лучше играли соперники
25'
Расмуссен Матиас сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Асанте Эрнест изменил счет на табло!
25'
ШАНС! Асанте Эрнест вышел один-на-один с голкипером...
25'
Опасность! Расмуссен Матиас из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
25'
Так близко к голу! Петер Нюманн имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Рунарссон Рунар Алекс!
25'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает отличный кросс...
24'
24'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
24'
Асанте Эрнест выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
О, нет. Из многообещающей позиции Delphin Tshiembe из команды Хорсенс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
24'
Mikkel Damsgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Петер Нюманн мяч отрикошетил от ворот
22'
Ханссон Халлюр наказан за толчок Рюгаард-Йенсен Миккел
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
21'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Петри Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
20'
20'
20'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
19'
Андерсен Мадс наказан за толчок Расмуссен Матиас
18'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс играет слишком грубо. Хансен Беньямин оказался на газоне.
18'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
18'
18'
17'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Mathias Jensen из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
16'
Йоронен Йессе отбил мяч на угловой после удара Mads Pedersen из штрафной площади.
16'
Mads Pedersen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
15'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс играет слишком грубо. Хансен Беньямин оказался на газоне.
14'
Хорсенс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
12'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает неудачный навес.
12'
Bjarke Jacobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
12'
12'
11'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Рюгаард-Йенсен Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
10'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
10'
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн.
10'
Близко! Бьет Йонас Торсен из команды Хорсенс, но мяч успели вынести с линии ворот!
9'
9'
9'
8'
Судья сигнализирует, что Mathias Jensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Петер Нюманн
8'
Андерсен Мадс выбил мяч подальше от ворот.
7'
Судья свистит. Ayo Simon Okosun атаковал сзади соперника. Это Бартолец Карло заработал своей команде штрафной
6'
Ханссон Халлюр нанес удар головой, но Рунарссон Рунар Алекс спокойно отбил мяч.
6'
Расмуссен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
6'
5'
5'
Судья сигнализирует, что Матиас Нильсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Mathias Jensen
4'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
4'
4'
Расмуссен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс подал угловой справа.
3'
3'
Опасность предотвращена - Йонас Торсен из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
3'
Отличные скиллы показывает Рюгаард-Йенсен Миккел, обводя своих соперников
2'
2'
Петри Лассе выбил мяч подальше от ворот.
1'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Петри Лассе пострадал.
1'
Удар от ворот произведет Норшеланн
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Матиас Нильсен не смог попасть в створ ударом издали
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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