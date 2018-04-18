Стадион: BioNutria Park Randers Зрители: 2257
1:0
62' ГолБоман Микаэль
1:1
64' ГолХелениус Никлас
67' Желтая карточкаЛунд Марко
74' Желтая карточкаДеслер Миккел
Второй тайм
93'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
93'
92'
Julius Eskesen из команды Оденсе в офсайде
92'
Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Julius Eskesen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Рёмер Андре
91'
Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
91'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
Брун Андреас из команды Раннерс играет слишком грубо. Casper Nielsen оказался на газоне.
88'
Тактическая замена. Боман Микаэль уходит с поля и его заменяет Kasper Waarst Hoegh
88'
88'
88'
Mathias Joergensen из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
87'
Julius Eskesen имел все шансы забить, но Хальдерссон Ханнес сделал отличный сейв!
86'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает пас партнеру.
86'
86'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
84'
Jannik Skov Hansen нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
83'
Тактическая замена. Греве Матиас уходит с поля и его заменяет Рёмер Андре
83'
Удар, который нанес Лобжанидзе Саба, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Грютебуст Стен парировал мяч в поле.
83'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
83'
83'
Julius Eskesen нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
81'
Хелениус Никлас не смог попасть в створ ударом издали
80'
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80'
Тактическая замена. Лауэнборг Фредерик уходит с поля и его заменяет Брун Андреас
79'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
79'
Mathias Joergensen из команды Оденсе в офсайде
78'
78'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
78'
Jannik Skov Hansen из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
78'
Jannik Skov Hansen из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
77'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
77'
Боман Микаэль из команды Раннерс делает пас партнеру.
77'
77'
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Тактическая замена. Каллесеэ Миккель уходит с поля и его заменяет Jannik Skov Hansen
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Судья сигнализирует, что Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Casper Nielsen
74'
Конбой Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Деслер Миккел получил желтую карточку от судьи
74'
Деслер Миккел из команды Оденсе играет слишком грубо. Каллесеэ Миккель оказался на газоне.
72'
72'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
71'
Хорошую попытку сделал Julius Eskesen. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Греве Матиас из команды Оденсе разыграл угловой с левого угла.
70'
Соперник делает почти голевой пас, но Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс начеку и спасает ситуацию.
70'
Хальдерссон Ханнес не дал случится голу! Julius Eskesen должен был забивать, но Хальдерссон Ханнес сделал отличный сейв
70'
Хелениус Никлас из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
Отличный пас сделал Греве Матиас из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
69'
69'
Кадри Башким из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
69'
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
68'
68'
Каллесеэ Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
67'
Судья сигнализирует, что Греве Матиас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Кауко Йони
67'
Лунд Марко получил желтую карточку от судьи
67'
Лунд Марко из команды Оденсе играет слишком грубо. Боман Микаэль оказался на газоне.
66'
66'
Julius Eskesen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
66'
Mathias Joergensen из команды Оденсе делает пас партнеру.
66'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
66'
66'
Какой промах! Марксен Эрик имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
65'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Греве Матиас сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Хелениус Никлас изменил счет на табло!
64'
Опасность! Греве Матиас из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
62'
Кадри Башким сделал результативную передачу.
62'
Г О О О О Л - Боман Микаэль изменил счет на табло!
62'
62'
Кадри Башким из команды Раннерс находит одноклубника четким пасом пяткой.
61'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
60'
Mathias Joergensen из команды Оденсе в офсайде
60'
60'
Тактическая замена. Андерс К. Якобсен уходит с поля и его заменяет Mathias Joergensen
60'
Тактическая замена. Томасен Йенс уходит с поля и его заменяет Julius Eskesen
59'
Кадри Башким не смог попасть в створ ударом издали
59'
59'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
59'
58'
58'
Хелениус Никлас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
58'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Томасен Йенс
57'
57'
Casper Nielsen из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Опасность! Хелениус Никлас из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
56'
Хорошую попытку сделал Кадри Башким. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
Кадри Башким бьет со штрафного в створ, но Грютебуст Стен держит все под контролем
56'
Томасен Йенс коснулся мяча рукой.
56'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает пас партнеру.
55'
Конбой Кевин из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
54'
Судья сигнализирует, что Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
52'
52'
52'
Боман Микаэль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
52'
51'
50'
Какой промах! Андерс К. Якобсен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
50'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
50'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс играет слишком грубо. Тверсков Йеппе оказался на газоне.
50'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
49'
Какой промах! Боман Микаэль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
49'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
49'
48'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
47'
46'
46'
Отличные скиллы показывает Андерс К. Якобсен, обводя своих соперников
46'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
45'
Шанс! Лобжанидзе Саба из команды Раннерс пробил головой, но мимо
45'
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
44'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе играет слишком грубо. Кадри Башким оказался на газоне.
43'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс толкнул локтем оппонента. Это Лунд Марко заработал фол
43'
43'
Casper Nielsen не смог попасть в створ ударом издали
43'
Отличные скиллы показывает Casper Nielsen, обводя своих соперников
42'
42'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
42'
Хелениус Никлас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
42'
Деслер Миккел из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
40'
40'
Деслер Миккел нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
39'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
39'
39'
Деслер Миккел выбил мяч подальше от ворот.
36'
Боман Микаэль из команды Раннерс играет слишком грубо. Петерсен Кеннет оказался на газоне.
36'
35'
Casper Nielsen из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
35'
34'
Игра в одни ворота сейчас. Оденсе доминирует и владеет мячом
33'
33'
Деслер Миккел не смог попасть в створ ударом издали
33'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Томасен Йенс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
32'
Лобжанидзе Саба нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
32'
32'
32'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс забрасывает мяч в штрафную.
31'
30'
Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой справа.
30'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
29'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс в офсайде
28'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
28'
Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Шанс! Петерсен Кеннет из команды Оденсе пробил головой, но мимо
27'
Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
27'
Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой слева.
27'
Томасен Йенс из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой слева.
26'
Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс сделал отличный сейв!
26'
Хальдерссон Ханнес не дал случится голу! Casper Nielsen должен был забивать, но Хальдерссон Ханнес сделал отличный сейв
26'
Опасность! Греве Матиас из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
26'
25'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает неудачный навес.
25'
Хелениус Никлас пробил со штрафного прямо в стенку
25'
Судья сигнализирует, что Багер Йонас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Casper Nielsen
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
22'
22'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
21'
21'
Томасен Йенс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
19'
Петерсен Кеннет выбил мяч подальше от ворот.
18'
Греве Матиас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
18'
17'
17'
17'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
16'
16'
Марксен Эрик выбил мяч подальше от ворот.
16'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
Хелениус Никлас выбил мяч подальше от ворот.
15'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
14'
14'
Лауэнборг Фредерик не смог попасть в створ ударом издали
14'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
13'
12'
12'
Греве Матиас из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
12'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
11'
11'
Греве Матиас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
11'
Греве Матиас из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
10'
9'
9'
Томасен Йенс выбил мяч подальше от ворот.
8'
Деслер Миккел выбил мяч подальше от ворот.
7'
7'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе опасно и грубо сыграл. Кауко Йони пострадал.
6'
6'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
5'
Греве Матиас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Кадри Башким из команды Раннерс в офсайде
4'
Кауко Йони из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Конбой Кевин
2'
1'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Оденсе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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