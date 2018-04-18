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Стадион: Зрители: 2257
Раннерс
1:1
Конец матча
Оденсе
0'
1:0
62' Гол
Боман Микаэль
1:1
64' Гол
Хелениус Никлас
67' Желтая карточка
Лунд Марко
74' Желтая карточка
Деслер Миккел
90'+3
Второй тайм
93'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
93'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
92'
Julius Eskesen из команды Оденсе в офсайде
92'
Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Julius Eskesen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Рёмер Андре

91'
Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
90'
Брун Андреас из команды Раннерс играет слишком грубо. Casper Nielsen оказался на газоне.
88'
Тактическая замена. Боман Микаэль уходит с поля и его заменяет Kasper Waarst Hoegh
Офсайд
88'
Боман Микаэль из команды Раннерс в офсайде
88'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
88'
Mathias Joergensen из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
87'
Julius Eskesen имел все шансы забить, но Хальдерссон Ханнес сделал отличный сейв!
86'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает пас партнеру.
86'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
84'
Jannik Skov Hansen нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
83'
Тактическая замена. Греве Матиас уходит с поля и его заменяет Рёмер Андре
83'
Удар, который нанес Лобжанидзе Саба, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Грютебуст Стен парировал мяч в поле.
83'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
83'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Julius Eskesen нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Удар от ворот произведет Раннерс
81'
Хелениус Никлас не смог попасть в створ ударом издали
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 2257 болельщиков
80'
Тактическая замена. Лауэнборг Фредерик уходит с поля и его заменяет Брун Андреас
79'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Офсайд
79'
Mathias Joergensen из команды Оденсе в офсайде
78'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
78'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Jannik Skov Hansen из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
78'
Jannik Skov Hansen из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
77'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
77'
Боман Микаэль из команды Раннерс делает пас партнеру.
77'
Отличные скиллы показывает Боман Микаэль, обводя своих соперников
77'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Тактическая замена. Каллесеэ Миккель уходит с поля и его заменяет Jannik Skov Hansen
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Casper Nielsen
74'
Конбой Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
74'
Деслер Миккел получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
74'
Деслер Миккел из команды Оденсе играет слишком грубо. Каллесеэ Миккель оказался на газоне.
72'
Удар от ворот произведет Раннерс
72'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
71'
Хорошую попытку сделал Julius Eskesen. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
70'
Греве Матиас из команды Оденсе разыграл угловой с левого угла.
70'
Соперник делает почти голевой пас, но Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс начеку и спасает ситуацию.
70'
Хальдерссон Ханнес не дал случится голу! Julius Eskesen должен был забивать, но Хальдерссон Ханнес сделал отличный сейв
70'
Хелениус Никлас из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
Отличный пас сделал Греве Матиас из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
69'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Кадри Башким из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
68'
Боман Микаэль из команды Раннерс в офсайде
68'
Каллесеэ Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Греве Матиас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Кауко Йони
Желтая карточка
67'
Лунд Марко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Лунд Марко из команды Оденсе играет слишком грубо. Боман Микаэль оказался на газоне.
66'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Julius Eskesen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
66'
Mathias Joergensen из команды Оденсе делает пас партнеру.
66'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
66'
Удар от ворот произведет Оденсе
66'
Какой промах! Марксен Эрик имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
65'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Греве Матиас сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Хелениус Никлас изменил счет на табло!
64'
Опасность! Греве Матиас из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
62'
Кадри Башким сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Боман Микаэль изменил счет на табло!
62'
Отличные скиллы показывает Боман Микаэль, обводя своих соперников
62'
Кадри Башким из команды Раннерс находит одноклубника четким пасом пяткой.
61'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Офсайд
60'
Mathias Joergensen из команды Оденсе в офсайде
60'
Удар от ворот произведет Оденсе
60'
Тактическая замена. Андерс К. Якобсен уходит с поля и его заменяет Mathias Joergensen
60'
Тактическая замена. Томасен Йенс уходит с поля и его заменяет Julius Eskesen
59'
Кадри Башким не смог попасть в створ ударом издали
59'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
59'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Удар от ворот произведет Раннерс
58'
Хелениус Никлас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Томасен Йенс
57'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Casper Nielsen из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Опасность! Хелениус Никлас из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
56'
Хорошую попытку сделал Кадри Башким. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
Кадри Башким бьет со штрафного в створ, но Грютебуст Стен держит все под контролем
Фол, нарушение
56'
Томасен Йенс коснулся мяча рукой.
56'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает пас партнеру.
Угловой
55'
Конбой Кевин из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
52'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Удар от ворот произведет Оденсе
52'
Боман Микаэль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
52'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
51'
Удар от ворот произведет Раннерс
50'
Какой промах! Андерс К. Якобсен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
50'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
50'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс играет слишком грубо. Тверсков Йеппе оказался на газоне.
50'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
49'
Удар от ворот произведет Оденсе
49'
Какой промах! Боман Микаэль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
49'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
49'
Отличные скиллы показывает Боман Микаэль, обводя своих соперников
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
47'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
46'
Отличные скиллы показывает Андерс К. Якобсен, обводя своих соперников
46'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
45'
Шанс! Лобжанидзе Саба из команды Раннерс пробил головой, но мимо
45'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
44'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе играет слишком грубо. Кадри Башким оказался на газоне.
Фол, нарушение
43'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс толкнул локтем оппонента. Это Лунд Марко заработал фол
43'
Удар от ворот произведет Раннерс
43'
Casper Nielsen не смог попасть в створ ударом издали
43'
Отличные скиллы показывает Casper Nielsen, обводя своих соперников
42'
Удар от ворот произведет Раннерс
42'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
42'
Хелениус Никлас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
42'
Деслер Миккел из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
Греве Матиас выбил мяч подальше от ворот.
40'
Удар от ворот произведет Раннерс
40'
Деслер Миккел нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
39'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
39'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
39'
Деслер Миккел выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
36'
Боман Микаэль из команды Раннерс играет слишком грубо. Петерсен Кеннет оказался на газоне.
36'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
35'
Casper Nielsen из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
35'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Игра в одни ворота сейчас. Оденсе доминирует и владеет мячом
33'
Удар от ворот произведет Раннерс
33'
Деслер Миккел не смог попасть в створ ударом издали
33'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Томасен Йенс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
32'
Лобжанидзе Саба нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
32'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс забрасывает мяч в штрафную.
31'
Удар от ворот произведет Раннерс
Угловой
30'
Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой справа.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
Офсайд
29'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс в офсайде
28'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Шанс! Петерсен Кеннет из команды Оденсе пробил головой, но мимо
27'
Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
Угловой
27'
Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой слева.
27'
Томасен Йенс из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
26'
Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой слева.
26'
Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс сделал отличный сейв!
26'
Хальдерссон Ханнес не дал случится голу! Casper Nielsen должен был забивать, но Хальдерссон Ханнес сделал отличный сейв
26'
Опасность! Греве Матиас из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
26'
Удар от ворот произведет Раннерс
25'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает неудачный навес.
25'
Хелениус Никлас пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Багер Йонас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Casper Nielsen
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
22'
Удар от ворот произведет Оденсе
22'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
21'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
21'
Томасен Йенс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
20'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
19'
Петерсен Кеннет выбил мяч подальше от ворот.
18'
Греве Матиас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Удар от ворот произведет Раннерс
17'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
17'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
Офсайд
16'
Боман Микаэль из команды Раннерс в офсайде
16'
Марксен Эрик выбил мяч подальше от ворот.
16'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
Хелениус Никлас выбил мяч подальше от ворот.
15'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
14'
Удар от ворот произведет Оденсе
14'
Лауэнборг Фредерик не смог попасть в створ ударом издали
14'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет Раннерс
13'
Греве Матиас выбил мяч подальше от ворот.
12'
Удар от ворот произведет Раннерс
12'
Греве Матиас из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
12'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
11'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Греве Матиас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Греве Матиас из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
10'
Боман Микаэль из команды Раннерс в офсайде
9'
Удар от ворот произведет Раннерс
9'
Томасен Йенс выбил мяч подальше от ворот.
8'
Деслер Миккел выбил мяч подальше от ворот.
7'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе опасно и грубо сыграл. Кауко Йони пострадал.
6'
Удар от ворот произведет Оденсе
Угловой
6'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
5'
Греве Матиас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
4'
Кадри Башким из команды Раннерс в офсайде
4'
Кауко Йони из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Конбой Кевин
2'
Греве Матиас выбил мяч подальше от ворот.
1'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Оденсе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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