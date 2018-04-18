Стадион: Телья Паркен Зрители: 9789
2:1
Конец матча
1:0
12' Гол в свои воротаБлобьерг Якоб
1:1
33' ГолБлобьерг Якоб
62' Желтая карточкаFrederik Boersting
2:1
68' ГолФишер Виктор
81' Желтая карточкаOliver Abildgaard
86' Желтая карточкаКвист Вильям
Второй тайм
94'
Ринне Якоб отбил мяч на угловой после удара Зека Родригес из штрафной площади.
93'
Роллим Янн из команды Ольборг подал угловой слева.
93'
Хорошую попытку сделал Frederik Boersting. Удар в створ, но вратарь начеку
92'
Роллим Янн из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Frederik Boersting
91'
Судья сигнализирует, что Kristoffer Pallesen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
91'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Роллим Янн отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
90'
Судья сигнализирует, что Бойлесен Николай из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Куск Каспер
89'
89'
Фишер Виктор из команды Копенгаген сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сантандер Федерико не смог удачно сыграть.
88'
88'
Фишер Виктор нанес удар чуть мимо. Близко!
88'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
87'
Хорошую попытку сделал Куск Каспер. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Квист Вильям нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
86'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
86'
Тактическая замена. Jonas Wind уходит с поля и его заменяет Квист Вильям
86'
Квист Вильям получил желтую карточку от судьи
85'
Jonas Wind нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
84'
Судья сигнализирует, что Oliver Abildgaard из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Сантандер Федерико
84'
Роллим Янн из команды Ольборг делает неудачный навес.
83'
Хорошую попытку сделал Роллим Янн. Удар в створ, но вратарь начеку
82'
Вавро Денис из команды Копенгаген в офсайде
82'
Грегуш Ян пробил со штрафного прямо в стенку
81'
Тактическая замена. Pavol Safranko уходит с поля и его заменяет Rasmus Thellufsen
81'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг играет слишком грубо. Фальк Расмус оказался на газоне.
81'
Отличные скиллы показывает Фальк Расмус, обводя своих соперников
80'
80'
Как он промахнулся? Фальк Расмус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
79'
Отличные скиллы показывает Фальк Расмус, обводя своих соперников
79'
Куск Каспер из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
78'
Судья свистит. Oliver Abildgaard атаковал сзади соперника. Это Зека Родригес заработал своей команде штрафной
78'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
77'
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77'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Куск Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
76'
76'
Как он промахнулся? Сантандер Федерико имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
76'
Фишер Виктор из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
76'
Опасность! Jonas Wind из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
75'
75'
Wessam Abou Ali не смог попасть в створ ударом издали
74'
74'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
74'
Роллим Янн из команды Ольборг подал угловой слева.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
73'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
73'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
73'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
68'
Фантастический гол, где все сам сделал Фишер Виктор!
68'
Зека Родригес сделал результативную передачу.
68'
Г О О О О Л - Фишер Виктор изменил счет на табло!
68'
Отличные скиллы показывает Фишер Виктор, обводя своих соперников
66'
Судья сигнализирует, что Сантандер Федерико из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Роллим Янн
66'
65'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Тактическая замена. Рисгор Каспер уходит с поля и его заменяет Роллим Янн
62'
Frederik Boersting получил желтую карточку от судьи
62'
Судья сигнализирует, что Frederik Boersting из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
62'
61'
Frederik Boersting выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Magnus Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Отличные скиллы показывает Бойлесен Николай, обводя своих соперников
60'
Судья сигнализирует, что Куск Каспер из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
60'
Опасность предотвращена - Анкерсен Петер из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
60'
Отличные скиллы показывает Куск Каспер, обводя своих соперников
60'
60'
59'
59'
Отличные скиллы показывает Oliver Abildgaard, обводя своих соперников
59'
59'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
59'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Андерсен Стефан взял и забрал мяч на выходе
57'
Лесняк Филип из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
57'
56'
Фишер Виктор не смог попасть в створ ударом издали
56'
Судья сигнализирует, что Oliver Abildgaard из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
56'
55'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Фальк Расмус нанес удар в каркас ворот!
55'
Зека Родригес из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
52'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
52'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
52'
51'
Jonas Wind из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
51'
Опасность предотвращена - Kristoffer Pallesen из команды Ольборг вступил в отбор удачно
51'
Опасность! Бойлесен Николай из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
50'
49'
Frederik Boersting выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
49'
Куск Каспер наказан за толчок Анкерсен Петер
48'
Фишер Виктор бьет со штрафного в створ, но Ринне Якоб держит все под контролем
48'
Куск Каспер из команды Ольборг играет слишком грубо. Фишер Виктор оказался на газоне.
47'
Судья сигнализирует, что Рисгор Каспер из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Jonas Wind
47'
47'
46'
46'
Куск Каспер из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Судья сигнализирует, что Oliver Abildgaard из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
44'
44'
44'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
44'
44'
44'
Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Вавро Денис из команды Копенгаген.
44'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает отличный кросс...
43'
43'
Сков Роберт наказан за толчок Magnus Christensen
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
41'
Судья сигнализирует, что Magnus Christensen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
39'
39'
39'
Magnus Christensen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
39'
Шанс! Oliver Abildgaard из команды Ольборг пробил головой, но мимо
38'
38'
Лесняк Филип из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
37'
Судья свистит. Pavol Safranko атаковал сзади соперника. Это Анкерсен Петер заработал своей команде штрафной
36'
36'
Куск Каспер не смог попасть в створ ударом издали
36'
35'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает неудачный навес.
35'
35'
Frederik Boersting из команды Ольборг забрасывает мяч в штрафную.
34'
Фишер Виктор из команды Копенгаген играет слишком грубо. Kristoffer Pallesen оказался на газоне.
33'
Куск Каспер сделал результативную передачу.
33'
Г О О О О О О Л - Блобьерг Якоб из команды Ольборг с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
33'
31'
Рисгор Каспер из команды Ольборг играет слишком грубо. Зека Родригес оказался на газоне.
30'
30'
О, нет. Из многообещающей позиции Сантандер Федерико из команды Копенгаген наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
30'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Frederik Boersting коснулся мяча рукой.
28'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Рисгор Каспер
27'
Плохо сыграл Вавро Денис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
27'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг забрасывает мяч в штрафную.
26'
Копенгаген нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Андерсен Стефан взял и забрал мяч на выходе
25'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает неудачный навес.
23'
Jonas Wind из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
23'
Отличные скиллы показывает Jonas Wind, обводя своих соперников
22'
Судья сигнализирует, что Блобьерг Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Jonas Wind
22'
Судья сигнализирует, что Рисгор Каспер из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
21'
Сков Роберт не смог попасть в створ ударом издали
19'
Jonas Wind из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
19'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
18'
Лесняк Филип из команды Ольборг пасует в штрафную, но Андерсен Стефан выходит и ловит мяч.
16'
Ринне Якоб не дал случится голу! Jonas Wind должен был забивать, но Ринне Якоб сделал отличный сейв
16'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
16'
Опасность! Фальк Расмус из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
14'
14'
14'
12'
Jonas Wind сделал результативную передачу.
12'
Г О О О О Л - Блобьерг Якоб уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
12'
Jonas Wind пробивал в касание и попал в створ. Неплохой момент был, надо было забивать.
12'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает отличный кросс...
11'
Magnus Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
9'
9'
9'
Копенгаген нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
9'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Зека Родригес из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
6'
Фальк Расмус из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
6'
5'
Какой промах! Jonas Wind имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
5'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает отличный кросс...
5'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг делает отличный кросс...
4'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
4'
Сков Роберт из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
4'
3'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
3'
Хорошую попытку сделал Фишер Виктор. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
Отличные скиллы показывает Фишер Виктор, обводя своих соперников
3'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает пас партнеру.
2'
2'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Jonas Wind из команды Копенгаген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
1'
1'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает отличный кросс...
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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