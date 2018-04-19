Стадион: МСХ Арена Зрители: 11321
2:3
Конец матча
1:0
14' ГолВикхейм Густав
2:0
17' ГолВикхейм Густав
2:1
28' ГолВильчек Камиль
61' Желтая карточкаСпарв Тим
68' Желтая карточкаВильчек Камиль
75' Желтая карточкаХансен Киан
2:2
80' ГолВильчек Камиль
2:3
84' ГолЮнг Антони
90' Желтая карточкаПоульсен Якоб
Второй тайм
94'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Брённбю вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
93'
93'
Поульсен Якоб - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
93'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Мукхтар Хани оказался на газоне.
93'
93'
93'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
92'
Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
91'
91'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Менса Кевин из команды Брённбю в офсайде
90'
90'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Судья сигнализирует, что Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
89'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Frank Onyeka выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Мукхтар Хани выбил мяч подальше от ворот.
87'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
86'
86'
86'
Менса Кевин из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
85'
Отличный гол забил Юнг Антони
84'
Г О О О О Л - Юнг Антони бьет в цель!
84'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Халими Бесар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Хенде Марк-Даль наказан за толчок Халими Бесар
83'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
82'
Судья сигнализирует, что Менса Кевин из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
82'
82'
Отличный гол забил Вильчек Камиль
81'
Тактическая замена. Джанус Драчманн уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
80'
Нергор Кристиан сделал результативную передачу.
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вильчек Камиль из клуба "Брённбю" отправил мяч головой в ворота.
80'
Нергор Кристиан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
80'
Судья сигнализирует, что Халсти Маркус из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
79'
79'
Шанс! Нергор Кристиан из команды Брённбю пробил головой, но мимо
79'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
79'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
79'
Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает пас партнеру.
78'
Пукки Теэму из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
78'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Frank Onyeka
77'
77'
Халими Бесар из команды Брённбю делает пас партнеру.
75'
75'
Пукки Теэму из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
75'
Нергор Кристиан из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Хансен Киан получает желтую карточку за толчок соперника.
75'
Судья свистит. Хансен Киан атаковал сзади соперника. Это Мукхтар Хани заработал своей команде штрафной
74'
74'
Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Frank Onyeka
73'
73'
Отличный пас сделал Тибблинг Симон из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
73'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Юнг Антони из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
72'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
72'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
71'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд в офсайде
71'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
70'
Bubacarr Sanneh получил травму и заменен. Халсти Маркус выходит на поле.
70'
Удар от ворот произведет Брённбю
70'
68'
Вильчек Камиль сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
68'
Судья сигнализирует, что Вильчек Камиль из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Хансен Киан
68'
Тюкосен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Поульсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
68'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
68'
67'
Удар от ворот произведет Брённбю
67'
Сегодняшная посещаемость составляет 11321 болельщиков
67'
ШАНС! Дуэлунд Миккель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
66'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
65'
Вильчек Камиль из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
65'
Нергор Кристиан из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
64'
Тибблинг Симон из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
63'
Хенде Марк-Даль наказан за толчок Нергор Кристиан
63'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
63'
63'
ШАНС! Халими Бесар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает пас партнеру.
62'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
62'
Мукхтар Хани решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
61'
Спарв Тим тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
61'
Спарв Тим из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Халими Бесар оказался на газоне.
61'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Халими Бесар из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд в офсайде
60'
Спарв Тим выбил мяч подальше от ворот.
59'
59'
Ларссон Юхан не смог попасть в створ ударом издали
59'
Халими Бесар нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Мукхтар Хани из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
58'
58'
57'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Викхейм Густав
57'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд в офсайде
57'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
56'
56'
Шанс! Херманнссон Хьертюр из команды Брённбю пробил головой, но мимо
56'
Халими Бесар из команды Брённбю подал угловой справа.
55'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Халими Бесар из команды Брённбю подал угловой справа.
55'
Тактическая замена. Кристенсен Лассе уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
55'
Bubacarr Sanneh предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
54'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Пукки Теэму мяча так и не получил
53'
53'
Удар от ворот произведет Брённбю
53'
ШАНС! Хенде Марк-Даль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Bubacarr Sanneh и попал в каркас ворот!
52'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
52'
Юнг Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
52'
52'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
51'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Кристенсен Лассе
51'
50'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
50'
Вильчек Камиль наказан за толчок Святченко Эрик
49'
49'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
49'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Тюкосен Мадс пробил чуть мимо штанги!
49'
Херманнссон Хьертюр из команды Брённбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
48'
Викхейм Густав наказан за толчок Херманнссон Хьертюр
47'
Брённбю совершает вбрасывание на своей половине поля
47'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Мукхтар Хани из команды Брённбю пасует в штрафную, но Хансен Йеспер выходит и ловит мяч.
44'
44'
ШАНС! Мукхтар Хани нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Отличные скиллы показывает Мукхтар Хани, обводя своих соперников
43'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Опасность предотвращена - Кристенсен Лассе из команды Брённбю вступил в отбор удачно
43'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
43'
43'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Нергор Кристиан из команды Брённбю делает пас партнеру.
42'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает пас партнеру.
42'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
42'
41'
41'
41'
Араюури Паулус получил травму и заменен. Херманнссон Хьертюр выходит на поле.
40'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Спарв Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
40'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Нергор Кристиан из команды Брённбю играет слишком грубо. Викхейм Густав оказался на газоне.
38'
38'
Тибблинг Симон из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Отличный пас сделал Юнг Антони из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
36'
36'
Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
35'
35'
Тибблинг Симон выбил мяч подальше от ворот.
34'
34'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
33'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Нергор Кристиан
33'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд в офсайде
31'
31'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Плохо сыграл Рёкер Бенедикт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
30'
Судья свистит. Нергор Кристиан атаковал сзади соперника. Это Хенде Марк-Даль заработал своей команде штрафной
30'
Дуэлунд Миккель наказан за толчок Араюури Паулус
30'
29'
29'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
28'
Г О О О О Л - Вильчек Камиль первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
28'
Плохо сыграл Хансен Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
28'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Bubacarr Sanneh предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кристенсен Лассе и Пукки Теэму из команды Брённбю.
27'
27'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Юнг Антони пострадал.
26'
Судья сигнализирует, что Джанус Драчманн из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
25'
Ларссон Юхан из команды Брённбю в офсайде
25'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает пас партнеру.
24'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
24'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
23'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
22'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
22'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
22'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Дуэлунд Миккель пробивает по воротам...
21'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
21'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
21'
21'
20'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
20'
Араюури Паулус выбил мяч подальше от ворот.
19'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
19'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Пукки Теэму и Мукхтар Хани из команды Брённбю.
19'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
17'
Дуэлунд Миккель сделал результативную передачу.
17'
Г О О О О Л - Викхейм Густав изменил счет на табло!
17'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Мукхтар Хани бьет со штрафного в створ, но Хансен Йеспер держит все под контролем
17'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
16'
Нергор Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает пас партнеру.
14'
Хенде Марк-Даль сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Викхейм Густав изменил счет на табло!
14'
14'
Хенде Марк-Даль выбил мяч подальше от ворот.
14'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд пасует в штрафную, но Реннов Фредерик выходит и ловит мяч.
13'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Пукки Теэму из команды Брённбю в офсайде
12'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Пукки Теэму рано отмечает, но гол будет отменен!
11'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Юнг Антони из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
11'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
10'
10'
Мукхтар Хани не смог попасть в створ ударом издали
10'
Нергор Кристиан из команды Брённбю делает пас партнеру.
9'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
9'
Нергор Кристиан из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
8'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
8'
8'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
7'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
7'
Судья свистит. Тюкосен Мадс атаковал сзади соперника. Это Юнг Антони заработал своей команде штрафной
6'
6'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
6'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
4'
4'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
3'
3'
Мукхтар Хани не смог попасть в створ ударом издали
3'
Судья сигнализирует, что Поульсен Якоб из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Нергор Кристиан
2'
Ларссон Юхан из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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