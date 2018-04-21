Стадион: Langfang Stadium
0:0
Конец матча
13' Желтая карточкаYongjing Cao
22' Желтая карточкаМаскерано Хавьер
90' Желтая карточкаGang Wang
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
93'
Хан Жэнь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Аугусто Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Ван Ган получил желтую карточку от судьи
92'
Судья сигнализирует, что Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Hantian Xiang
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хэбэй Илиньшаньчжуан произведет угловой с левой стороны.
91'
Тактическая замена. Оливио да Роса Иво уходит с поля и его заменяет Bin Yu
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
88'
Тактическая замена. Эрнанес Лима уходит с поля и его заменяет Tianyuan Xu
88'
Hantian Xiang видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
88'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
87'
Hantian Xiang из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
87'
87'
Тактическая замена. Жу Баожие уходит с поля и его заменяет Hantian Xiang
87'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
87'
Wenjun Jiang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
83'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
83'
Шанс! Нин Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан пробил головой, но мимо
83'
83'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
81'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
81'
81'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
79'
Оливио да Роса Иво не смог попасть в створ ударом издали
78'
Судья сигнализирует, что Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
77'
Маскерано Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Вратарь парирует удар, который нанес Минцзянь Чжао, и мяч снова в игре
75'
Опасность! Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
74'
73'
Чендун Чжан нанес удар головой, но Lie Zhang спокойно отбил мяч.
73'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
71'
Тактическая замена. Wenjie Song уходит с поля и его заменяет Нин Цзян
71'
Liang Shi наказан за толчок Маскерано Хавьер
70'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
68'
Судья сигнализирует, что Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
67'
Тактическая замена. Yongjing Cao уходит с поля и его заменяет Nizamdin Ependi
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Wenjie Song наказан за толчок Weihui Rao
66'
66'
Wenjun Jiang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Чендун Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
Чендун Чжан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
64'
Liang Shi мяч отрикошетил от ворот
64'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
63'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
60'
Тактическая замена. Qiuming Wang уходит с поля и его заменяет Hong Gui
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Ван Хоулианг наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
58'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
57'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
56'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
55'
Чендун Чжан наказан за толчок Weihui Rao
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
54'
54'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Бэйцзин Женьхэ совершает вбрасывание на своей половине поля
53'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Аугусто Фернандес наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
52'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Хорошую попытку сделал Yongjing Cao. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
49'
Судья сигнализирует, что Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Liang Shi
48'
Yongjing Cao пробует нанести удар издали, но Янг Ченг держит все под контролем
48'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
46'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Чендун Чжан наказан за толчок Ван Хоулианг
45'
Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
45'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
44'
Оливио да Роса Иво не смог попасть в створ ударом издали
42'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Лю Цзянь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Бэйцзин Женьхэ произведет угловой с левой стороны.
39'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Хэбэй Илиньшаньчжуан подает корнер.
28'
Бэйцзин Женьхэ подает корнер.
22'
Маскерано Хавьер получил желтую карточку от судьи
21'
Бэйцзин Женьхэ подает корнер.
14'
Хэбэй Илиньшаньчжуан подает корнер.
13'
Yongjing Cao получил желтую карточку от судьи
9'
Хэбэй Илиньшаньчжуан подает корнер.
2'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Langfang Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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