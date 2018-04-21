Стадион: Юесиушан
2:4
Конец матча
1:0
29' ГолЧжи Сяо
30' Желтая карточкаТарделли Диего
1:0
37' Не забитый пенальтиЗахави Эран
1:1
52' ГолЖил Карлос
1:2
59' ГолJingdao Jin
1:3
70' ГолПелле Грациано
2:3
81' ГолЧжи Сяо
2:4
86' ГолТарделли Диего
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
96'
Zhechao Chen не смог попасть в створ ударом издали
96'
Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули играет слишком грубо. Пелле Грациано оказался на газоне.
96'
Junshuai Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
96'
Захави Эран мяч отрикошетил от ворот
95'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
95'
95'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
94'
Binbin Liu не смог попасть в створ ударом издали
93'
Судья сигнализирует, что Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Пелле Грациано
93'
Сон Лон коснулся мяча рукой.
93'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
93'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с правого угла.
91'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Jingdao Jin уходит с поля и его заменяет Binbin Liu
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
88'
Тактическая замена. Zhengyu Huang уходит с поля и его заменяет Xin Wang
88'
Тактическая замена. Zhizhao Chen уходит с поля и его заменяет Junliang Ma
88'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
86'
Пелле Грациано сделал результативную передачу.
86'
Г О О О О Л - Тарделли Диего классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
86'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
86'
86'
86'
86'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Матч остановлен
81'
Захави Эран сделал результативную передачу.
81'
81'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Пелле Грациано коснулся мяча рукой.
80'
79'
Тактическая замена. Xinghan Wu уходит с поля и его заменяет Zhechao Chen
77'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
77'
Ванг Тонг не смог попасть в створ ударом издали
76'
Tixiang Li наказан за толчок Jingdao Jin
76'
Сон Лон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
75'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули забрасывает мяч в штрафную.
74'
Судья сигнализирует, что Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Тарделли Диего
73'
Судья сигнализирует, что Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
72'
72'
Рибейро Калихто Ренатиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
72'
71'
Судья сигнализирует, что Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Zhizhao Chen
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Junshuai Liu сделал результативную передачу.
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пелле Грациано из клуба "Шаньдун Лунэн" отправил мяч головой в ворота.
70'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
70'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
69'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
69'
68'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
68'
67'
Судья сигнализирует, что Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
67'
66'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
65'
Захави Эран пробует нанести удар издали, но Далэй Ван держит все под контролем
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Судья сигнализирует, что Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Zhizhao Chen
65'
65'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
64'
Jingdao Jin наказан за толчок Zhizhao Chen
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
62'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Лю Лин
62'
Junior Urso нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Тактическая замена. Хайфэн Дин уходит с поля и его заменяет Лю Лин
59'
Цуй Пэн сделал результативную передачу.
59'
Г О О О О Л - Jingdao Jin изменил счет на табло!
59'
Тактическая замена. Junsheng Yao уходит с поля и его заменяет Цуй Пэн
58'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
58'
Пелле Грациано нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
58'
58'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
57'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Игроки ФК "Гуанчжоу Фули" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
56'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
56'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули забрасывает мяч в штрафную.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Рибейро Калихто Ренатиньо пробует нанести удар издали, но Далэй Ван держит все под контролем
55'
Хорошую попытку сделал Тарделли Диего. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн идет с мячом вперед на обострение...
53'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
53'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает отличный кросс...
53'
Игроки ФК "Гуанчжоу Фули" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Тарделли Диего пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем
52'
Сон Лон сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Жил Карлос изменил счет на табло!
52'
Сон Лон из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
52'
52'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
52'
52'
51'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с правого угла.
51'
Junshuai Liu мяч отрикошетил от ворот
51'
Junior Urso выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
51'
Tixiang Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн идет с мячом вперед на обострение...
50'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
49'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
48'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
48'
48'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
46'
Junsheng Yao не смог попасть в створ ударом издали
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Гуанчжоу Фули играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
47'
47'
Шанс! Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
47'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
47'
Хайфэн Дин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Сон Лон из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
46'
46'
46'
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
45'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Junshuai Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Zhizhao Chen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Захави Эран
43'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
42'
42'
Игроки ФК "Гуанчжоу Фули" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Jingdao Jin нанес удар издали, а Ченг Юелей отбил его обратно в игру!
41'
Junshuai Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игроки ФК "Гуанчжоу Фули" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
41'
Пелле Грациано мяч отрикошетил от ворот
41'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Судья сигнализирует, что Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
40'
Чжи Сяо наказан за толчок Junshuai Liu
39'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Хайфэн Дин оказался на газоне.
38'
Судья сигнализирует, что Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
37'
Судья сигнализирует, что Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
37'
37'
ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Захави Эран пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!
36'
ПЕНАЛЬТИ! - Жил Карлос дергает за футболку соперника (это был Захави Эран) и рефери назначает пенальти!
36'
36'
Игроки ФК "Гуанчжоу Фули" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
34'
Должен был быть гол! Жил Карлос имел отличный шанс, но Ченг Юелей не дал голу состоятся!
34'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
34'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
34'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Рибейро Калихто Ренатиньо пробует нанести удар издали, но Далэй Ван держит все под контролем
31'
31'
Сон Лон из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
30'
Рефери не любит споров - именно за это Тарделли Диего сейчас получил желтую
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Г О О О О Л - Чжи Сяо забивает!
29'
Рибейро Калихто Ренатиньо нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
29'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
29'
28'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Игроки ФК "Гуанчжоу Фули" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Судья сигнализирует, что Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
25'
24'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
23'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули забрасывает мяч в штрафную.
23'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
22'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Судья сигнализирует, что Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Тарделли Диего
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
20'
20'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Хайфэн Дин наказан за толчок Jingdao Jin
17'
Xinghan Wu коснулся мяча рукой.
16'
Хао Юньминь наказан за толчок Захави Эран
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
15'
Ванг Тонг видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
15'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн забрасывает мяч в штрафную.
15'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Jingdao Jin и Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн.
14'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Пелле Грациано мяча так и не получил
13'
Junshuai Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Далэй Ван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
12'
Пелле Грациано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Zhizhao Chen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Захави Эран
11'
Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе
11'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн идет с мячом вперед на обострение...
10'
10'
Отличные скиллы показывает Тарделли Диего, обводя своих соперников
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
9'
Пелле Грациано наказан за толчок Йи Тенг
8'
8'
Zhizhao Chen выбил мяч подальше от ворот.
8'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Miao Tang
7'
Сон Лон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
6'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
6'
Йи Тенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
4'
4'
Пелле Грациано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Отличные скиллы показывает Рибейро Калихто Ренатиньо, обводя своих соперников
4'
Пелле Грациано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
3'
Junshuai Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Захави Эран мяч отрикошетил от ворот
3'
3'
Jingdao Jin наказан за толчок Хайфэн Дин
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Хао Юньминь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Хао Юньминь пострадал.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Фули". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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