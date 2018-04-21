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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 2373
1:0
18' ГолSimon Nilsson
22' Желтая карточкаDavid Engstroem
27' Желтая карточкаDida Rashidi
2:0
41' ГолGustav Ludwigson
48' Желтая карточкаМатисен Маркус
53' Желтая карточкаЛанс Антон
72' Желтая карточкаPontus Silfver
74' Желтая карточкаЛарссон Петер
|
18'
1:0
22'
27'
41'
2:0
48'
53'
72'
74'
Состав команд
29
Danny
Ervik
Эргрюте 3-4-3
- Основной состав
- 1 Лукич Стоян Вратарь
- 29 Danny Ervik Защитник
- 23 David Engstroem Защитник
- 5 Ланс Антон Защитник
- 22 Filip Almstroem-Taehti Полузащитник
- 20 Diego Montiel II Полузащитник
- 8 Jakob Lindstroem Полузащитник
- 18 Эрикссон Якоб Полузащитник
- 9 Simon Nilsson Нападающий
- 15 Gustav Ludwigson Нападающий
- 14 Daniel Paulson Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Hannes Sahlin-Gustavsson Защитник
- 3 Karl-Johan Lindblad Защитник
- 96 Алиев Алибек Нападающий
- 27 Jens-Lys Michel Cajuste Нападающий
- 7 Слипер Даниэль Нападающий
- 17 Emil Skogh Нападающий
- 30 Oskar Blank
Хальмстад 3-5-2
- Основной состав
- 1 Нильссон Малькольм Вратарь
- 3 Бернтссон Александер Защитник
- 15 Ларссон Петер Защитник
- 6 Матисен Маркус Защитник
- 7 Hoeskuldur Gunnlaugsson Полузащитник
- 14 Jonathan Svedberg Полузащитник
- 8 Pontus Silfver Полузащитник
- 30 Dida Rashidi Полузащитник
- 21 Бенгтссон Андреас Полузащитник
- 9 Оремо Йохан Нападающий
- 10 Gabriel Gudmundsson Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Вестерберг Еспер Полузащитник
- 4 Хадениус Андреас Полузащитник
- 2 Thomas Boakye Полузащитник
- 20 Kosuke Kinoshita Нападающий
- 11 Харальдссон Триггви Нападающий
- 12 Simon Andersson
- 17 Oscar Petersson
- Главный тренер: Igor Krulj
Предыдущие игры
Эргрюте (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 17.04.2018 Ландскруна 2:2 Эргрюте С
- 08.04.2018 Эргрюте 2:1 Фрей С
- 03.04.2018 Варбергс Боис 0:2 Эргрюте С
- 24.03.2018 Гётеборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 10.02.2018 Эльфсборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 11.11.2017 Эргрюте 3:1 Мьельбю С
- 08.11.2017 Мьельбю 2:1 Эргрюте С
- 04.11.2017 Вернаму 2:1 Эргрюте С
- 29.10.2017 Эргрюте 0:3 Хельсинборг С
- 21.10.2017 Варбергс Боис 0:0 Эргрюте С
- 16.10.2017 Эргрюте 1:1 Гефле С
- 30.09.2017 Эстер 1:1 Эргрюте С
- 26.09.2017 Эргрюте 2:0 Треллеборг С
- 17.09.2017 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 10.09.2017 Эргрюте 3:0 Сюрианска С
- 04.09.2017 ГАИС 1:1 Эргрюте С
- 26.08.2017 Далкурд 2:1 Эргрюте С
- 23.08.2017 Твоокер 2:1 Эргрюте К
- 18.08.2017 Эргрюте 1:3 Фрей С
- 14.08.2017 Отвидаберг 0:0 Эргрюте С
Хальмстад (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 16.04.2018 Хальмстад 0:2 Норрбю С
- 07.04.2018 Дегерфорс 1:2 Хальмстад С
- 24.03.2018 Эльфсборг 3:0 Хальмстад ТМК
- 17.03.2018 Хальмстад 1:2 Треллеборг ТМК
- 04.03.2018 АИК 3:1 Хальмстад К
- 24.02.2018 Хальмстад 5:0 Сюрианска К
- 17.02.2018 Оддевольд 1:1 Хальмстад К
- 05.11.2017 Хаммарбю 1:3 Хальмстад А
- 28.10.2017 Хальмстад 1:1 АФК Эскильстуна А
- 20.10.2017 Эребру 0:1 Хальмстад А
- 14.10.2017 Хальмстад 1:2 Гётеборг А
- 01.10.2017 Мальмё 2:0 Хальмстад А
- 23.09.2017 Хальмстад 2:1 Норрчёпинг А
- 20.09.2017 Хальмстад 1:1 Кальмар А
- 17.09.2017 АИК 4:1 Хальмстад А
- 10.09.2017 Хальмстад 0:3 Хеккен А
- 27.08.2017 Эльфсборг 1:0 Хальмстад А
- 23.08.2017 Кристианстад 1:3 Хальмстад К
- 20.08.2017 Юргорден 2:1 Хальмстад А
- 12.08.2017 Хальмстад 0:3 Сириус А
Последние игры между собой
Эргрюте: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Хальмстад: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эргрюте
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Фалькенберг
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Браге
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|Норрбю
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|ГАИС
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Хельсинборг
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|7.
|Ландскруна
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|8.
|Дегерфорс
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|АФК Эскильстуна
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Варбергс Боис
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Гефле
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Хальмстад
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Эстер
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|14.
|Фрей
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|15.
|Йёнчёпинг
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|Вернаму
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Эргрюте делает замену. Daniel Paulson уходит с поля, а Слипер Даниэль выходит на его замену.
83'
Эргрюте делает замену. Gustav Ludwigson уходит с поля, а Алиев Алибек выходит на его замену.
76'
Хальмстад делает замену. Оремо Йохан уходит с поля, а Харальдссон Триггви выходит на его замену.
74'
Ларссон Петер получил желтую карточку от судьи
72'
Понтус Силфвер получил желтую карточку от судьи
71'
Эргрюте делает замену. Jakob Lindstroem уходит с поля, а Jens-Lys Michel Cajuste выходит на его замену.
53'
Ланс Антон получил желтую карточку от судьи
48'
Матисен Маркус получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Gustav Ludwigson бьет в цель!
27'
Dida Rashidi получил желтую карточку от судьи
22'
David Engstroem получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Симон Нильссон бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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