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Зрители: 2373
Эргрюте
2:0
Конец матча
Хальмстад
0'
1:0
18' Гол
Simon Nilsson
22' Желтая карточка
David Engstroem
27' Желтая карточка
Dida Rashidi
2:0
41' Гол
Gustav Ludwigson
48' Желтая карточка
Матисен Маркус
53' Желтая карточка
Ланс Антон
72' Желтая карточка
Pontus Silfver
74' Желтая карточка
Ларссон Петер
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Эргрюте делает замену. Daniel Paulson уходит с поля, а Слипер Даниэль выходит на его замену.
83'
Эргрюте делает замену. Gustav Ludwigson уходит с поля, а Алиев Алибек выходит на его замену.
76'
Хальмстад делает замену. Оремо Йохан уходит с поля, а Харальдссон Триггви выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Ларссон Петер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
72'
Понтус Силфвер получил желтую карточку от судьи

71'
Эргрюте делает замену. Jakob Lindstroem уходит с поля, а Jens-Lys Michel Cajuste выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Ланс Антон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Матисен Маркус получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Gustav Ludwigson бьет в цель!
Желтая карточка
27'
Dida Rashidi получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
David Engstroem получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Симон Нильссон бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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