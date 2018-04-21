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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Веритас
1:2
Второй тайм: 64'
0:1
13' ГолЭритало Мика
0:2
29' ГолOskari Jakonen
|
13'
0:1
29'
0:2
64'
1:2
Состав команд
Интер Турку
- Основной состав
- 12 Мойсандер Хенрик Вратарь
- 27 Пеннинкангас Теему Защитник
- 33 Варманен Тату Защитник
- 5 Мянтюля Теро Защитник
- 17 Ояла Мика Полузащитник
- 8 Сесар Иван Полузащитник
- 15 Фурухольм Тимо Нападающий
- 10 Lucas Garcia
- 6 Kenny Mansally
- 7 Ari Nyman
- 9 Benjamin Kaellman
- Запасные игроки
- 1 Копонен Ере Вратарь
- 28 Мякитало Мика Защитник
- 25 Кунингас Микко Полузащитник
- 22 Arttu Hoskonen
- 21 Niilo Maeenpaeae
- 11 Albion Ademi
- 18 Lassi Viholainen
- Главный тренер: Fabrizio Piccareta
ТПС
- Основной состав
- 1 Jon Viscosi Вратарь
- 25 Ben McKendry Полузащитник
- 9 Ристола Алекси Нападающий
- 11 Эритало Мика Нападающий
- 22 Niklas Blomqvist
- 2 Niklas Friberg
- 19 Oskari Jakonen
- 17 Onni Valakari
- 3 Juri Kinnunen
- 15 Miro Tenho
- 4 Rasmus Holma
- Запасные игроки
- 30 Муюнен Мийкка Вратарь
- 32 Милович Драго Нападающий
- 18 Ахде Элиас Нападающий
- 20 Riku Sjoeroos
- 16 Antto Tapaninen
- 6 Jonni Peraeaho
- 7 Sami Raehmoenen
- Главный тренер: Mika Laurikainen
Предыдущие игры
Интер Турку (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 15.04.2018 Кеми Кингс 2:4 Интер Турку В
- 07.04.2018 ВПС 2:0 Интер Турку В
- 03.04.2018 Экенес ИФ 0:5 Интер Турку К
- 29.03.2018 Интер Турку 2:0 Ильвес К
- 10.03.2018 Хонка (мол.) 0:7 Интер Турку К
- 04.03.2018 Интер Турку 4:0 Клуби-04 К
- 18.02.2018 Мариехамн 2:4 Интер Турку К
- 09.02.2018 Интер Турку 0:0 ТПС К
- 27.01.2018 АИК 3:0 Интер Турку ТМК
- 19.01.2018 Интер Турку 3:0 Экенес ИФ К
- 28.10.2017 СИК 5:0 Интер Турку В
- 20.10.2017 Интер Турку 1:3 ХИК В
- 16.10.2017 Интер Турку 4:1 ХИФК В
- 12.10.2017 ВПС 2:2 Интер Турку В
- 29.09.2017 Интер Турку 1:2 КуПС В
- 25.09.2017 Ювяскюля 1:3 Интер Турку В
- 18.09.2017 Интер Турку 1:6 Лахти В
- 12.09.2017 Мариехамн 2:1 Интер Турку В
- 07.09.2017 Интер Турку 2:2 Ильвес В
- 26.08.2017 РоПС 4:2 Интер Турку В
ТПС (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 15.04.2018 ТПС 0:2 СИК В
- 08.04.2018 Лахти 3:2 ТПС В
- 10.03.2018 ТПС 0:0 Экенес ИФ К
- 03.03.2018 Хонка (мол.) 0:1 ТПС К
- 09.02.2018 Интер Турку 0:0 ТПС К
- 02.02.2018 ТПС 1:1 Мариехамн К
- 20.01.2018 ТПС 1:1 Клуби-04 К
- 21.10.2017 Хонка 1:1 ТПС И
- 14.10.2017 ТПС 3:1 Гнистан И
- 30.09.2017 ОПС 1:2 ТПС И
- 22.09.2017 ТПС 3:0 Яро И
- 14.09.2017 Хака 0:2 ТПС И
- 10.09.2017 ГрИФК 1:3 ТПС И
- 01.09.2017 ТПС 2:0 Оулу И
- 26.08.2017 КПВ 2:2 ТПС И
- 18.08.2017 ТПС 4:0 Экенес ИФ И
- 11.08.2017 ТПС 1:0 Хонка И
- 04.08.2017 Гнистан 1:0 ТПС И
- 30.07.2017 ТПС 2:1 ОПС И
- 22.07.2017 Яро 0:2 ТПС И
Последние игры между собой
Интер Турку: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
ТПС: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
- 09.02.2018 Интер Турку 0:0 ТПС Кубок
- 10.02.2017 Интер Турку 2:2 ТПС Кубок
- 29.10.2016 Интер Турку 2:0 ТПС Вейккауслига (Переходный матч)
- 26.10.2016 ТПС 0:0 Интер Турку Вейккауслига (Переходный матч)
- 02.04.2015 ТПС 1:3 Интер Турку Кубок Суоми
- 03.02.2015 Интер Турку 1:3 ТПС Товарищеские матчи. Сборные
- 17.09.2014 ТПС 1:6 Интер Турку Вейккауслига
- 02.07.2014 Интер Турку 3:2 ТПС Вейккауслига
- 08.06.2014 Интер Турку 2:1 ТПС Вейккауслига
- 31.01.2014 ТПС 2:4 Интер Турку Кубок лиги
- 24.01.2014 Интер Турку 3:2 ТПС Кубок лиги
- 16.09.2013 ТПС 1:1 Интер Турку Вейккауслига
- 30.06.2013 Интер Турку 1:1 ТПС Вейккауслига
- 13.05.2013 ТПС 2:1 Интер Турку Вейккауслига
- 01.03.2013 ТПС 5:1 Интер Турку Кубок Лиги (группа 1)
- 17.01.2013 Интер Турку 1:1 ТПС Кубок Лиги (группа 1)
- 22.10.2012 Интер Турку 0:0 ТПС Вейккауслига
- 17.09.2012 Интер Турку 3:3 ТПС Вейккауслига
- 12.08.2012 ТПС 4:1 Интер Турку Вейккауслига
- 02.03.2012 ТПС 2:0 Интер Турку Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|РоПС
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Лахти
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|СИК
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|5.
|ВПС
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Кеми Кингс
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|ТПС
|2:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Ильвес
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Интер Турку
|0:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Хонка
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|КуПС
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|Мариехамн
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Второй тайм
64'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
59'
ТПС делает замену. Oskari Jakonen уходит с поля, а Riku Sjoeroos выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Интер Турку делает замену. Tatu Varmanen уходит с поля, а Albion Ademi выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Г О О О О Л - Oskari Jakonen бьет в цель!
13'
Г О О О О Л - Эритало Мика бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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