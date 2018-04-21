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Стадион:
Интер Турку
1:2
Второй тайм: 64'
ТПС
0'
0:1
13' Гол
Эритало Мика
0:2
29' Гол
Oskari Jakonen
1:2
64' Гол
 64'
Второй тайм
Описание гола
64'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
59'
ТПС делает замену. Oskari Jakonen уходит с поля, а Riku Sjoeroos выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Интер Турку делает замену. Tatu Varmanen уходит с поля, а Albion Ademi выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Oskari Jakonen бьет в цель!
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Эритало Мика бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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