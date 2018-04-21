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Стадион: OmaSP Stadion
25' Желтая карточкаРахими Юнесс
1:0
28' ГолКлинга Матти
57' Желтая карточкаМбома Аристот
2:0
59' ГолКлинга Матти
63' Желтая карточкаВалес Марк
|
25'
28'
1:0
57'
59'
2:0
63'
Состав команд
СИК
- Основной состав
- 1 Jesse Oest Вратарь
- 15 Клинга Матти Полузащитник
- 58 Хетемай Мехмет Полузащитник
- 8 Лаасконен Йоханнес Полузащитник
- 11 Мастоу Джордан Полузащитник
- 3 Валес Марк Полузащитник
- 4 Дормэн Ричард Полузащитник
- 37 Мбома Аристот Нападающий
- 17 Ville Tikkanen
- 7 Reuben Ayarna
- 25 Emile Paul Tendeng
- Запасные игроки
- 31 Валакари Паавр Вратарь
- 2 Меро Йоэл Защитник
- 6 Баат Андерс Полузащитник
- 26 Сараярви Йессе Полузащитник
- 5 Хатакка Дани
- 9 Vahid Hambo
- 14 Maximo Tolonen
- Главный тренер: Tommi Kautonen
Хонка
- Основной состав
- 13 Тим Маррей Вратарь
- 21 Перовуо Йоэл Полузащитник
- 7 Левянен Йонас Полузащитник
- 17 Ahmed El-Amrani Полузащитник
- 89 Обрадович Неманья Нападающий
- 19 Рахими Юнесс Нападающий
- 28 Tommi Saarinen
- 16 Konsta Rasimus
- 4 Robert Ivanov
- 9 Masar Oemer
- 14 Borja Martin
- Запасные игроки
- 5 Савич Желько Защитник
- 23 Kasperi Liikonen
- 27 Mosawer Ahadi
- 20 Antti Makijaervi
- 15 Jatuli Laevuo
- 10 Lucas Paz Kaufmann
- 95 Davor Taleski
- Главный тренер: Vesa Vesara
Предыдущие игры
СИК (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 18.04.2018 СИК 0:1 ХИК В
- 15.04.2018 ТПС 0:2 СИК В
- 07.04.2018 СИК 0:1 Кеми Кингс В
- 29.03.2018 СИК 1:2 Хонка К
- 02.03.2018 СИК 1:0 ВПС К
- 24.02.2018 Яро 1:1 СИК К
- 10.02.2018 СИК 4:0 ТПВ К
- 02.02.2018 КПВ 1:2 СИК К
- 21.01.2018 СИК 4:0 Кески-Уусимаа К
- 28.10.2017 СИК 5:0 Интер Турку В
- 20.10.2017 ХИФК 2:2 СИК В
- 15.10.2017 Кеми Кингс 3:3 СИК В
- 12.10.2017 СИК 0:2 ХИК В
- 01.10.2017 Мариехамн 2:1 СИК В
- 27.09.2017 СИК 0:0 Ильвес В
- 23.09.2017 СИК 0:1 ХИК К
- 16.09.2017 РоПС 0:3 СИК В
- 11.09.2017 СИК 2:1 ВПС В
- 08.09.2017 КуПС 2:1 СИК В
- 26.08.2017 СИК 0:4 Ювяскюля В
Хонка (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 15.04.2018 Хонка 0:0 Лахти В
- 08.04.2018 КуПС 1:1 Хонка В
- 02.04.2018 ХИК 2:1 Хонка К
- 29.03.2018 СИК 1:2 Хонка К
- 10.03.2018 Хонка 2:1 ХИК К
- 06.03.2018 Хонка 6:0 Гнистан К
- 03.03.2018 Пепо Лаппеэнранта 0:3 Хонка К
- 16.02.2018 ХИФК 2:3 Хонка К
- 27.01.2018 Хонка 1:0 КТП К
- 04.11.2017 ХИФК 1:1 Хонка В(М
- 01.11.2017 Хонка 0:0 ХИФК В(М
- 21.10.2017 Хонка 1:1 ТПС И
- 14.10.2017 ОПС 0:10 Хонка И
- 30.09.2017 Хонка 4:1 Оулу И
- 22.09.2017 ГрИФК 1:2 Хонка И
- 16.09.2017 Яро 1:2 Хонка И
- 09.09.2017 Хонка 4:2 Экенес ИФ И
- 03.09.2017 Хонка 3:1 КПВ И
- 25.08.2017 Гнистан 2:1 Хонка И
- 19.08.2017 Хонка 2:2 Хака И
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|РоПС
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Лахти
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|СИК
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|5.
|ВПС
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Кеми Кингс
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|ТПС
|2:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Ильвес
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Интер Турку
|0:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Хонка
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|КуПС
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|Мариехамн
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Второй тайм
63'
Валес Марк получил желтую карточку от судьи
59'
Г О О О О Л - Клинга Матти бьет в цель!
57'
Мбома Аристот получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Г О О О О Л - Клинга Матти бьет в цель!
26'
Хонка делает замену. Masar Oemer уходит с поля, а Kasperi Liikonen выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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