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Стадион:
СИК
2:0
Второй тайм: 66'
Хонка
0'
25' Желтая карточка
Рахими Юнесс
1:0
28' Гол
Клинга Матти
57' Желтая карточка
Мбома Аристот
2:0
59' Гол
Клинга Матти
63' Желтая карточка
Валес Марк
66'
Второй тайм
Желтая карточка
63'
Валес Марк получил желтую карточку от судьи
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Клинга Матти бьет в цель!
Желтая карточка
57'
Мбома Аристот получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Клинга Матти бьет в цель!
26'
Хонка делает замену. Masar Oemer уходит с поля, а Kasperi Liikonen выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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