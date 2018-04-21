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Стадион:
ХИК
1:1
Второй тайм: 61'
КуПС
0'
1:0
5' Гол
Валенчич Филип
11' Желтая карточка
Rasmus Karjalainen
1:1
36' Гол
Saku Savolainen
42' Желтая карточка
Патронен Ханну
53' Желтая карточка
Luis Murillo
61'
Второй тайм
Желтая карточка
53'
Luis Murillo получил желтую карточку от судьи
46'
ХИК делает замену. Валенчич Филип уходит с поля, а Дальстрем Себастьян выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
ХИК делает замену. Пиринен Юха уходит с поля, а О`Шоунесси Даниэль выходит на его замену.
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Патронен Ханну получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Saku Savolainen бьет в цель!
27'
КуПС делает замену. Jiri Nissinen уходит с поля, а Hamed Coulibaly выходит на его замену.
19'
КуПС делает замену. Rasmus Karjalainen уходит с поля, а Ilmari Niskanen выходит на его замену.
Желтая карточка
11'
Rasmus Karjalainen получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Валенчич Филип бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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