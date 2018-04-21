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Стадион: Telia 5G-areena
1:0
5' ГолВаленчич Филип
11' Желтая карточкаRasmus Karjalainen
1:1
36' ГолSaku Savolainen
42' Желтая карточкаПатронен Ханну
53' Желтая карточкаLuis Murillo
|
5'
1:0
36'
1:1
42'
53'
Состав команд
ХИК
- Основной состав
- 88 Рудаков Максим Вратарь
- 8 Рафинья Защитник
- 6 Пиринен Юха Защитник
- 4 Патронен Ханну Защитник
- 10 Ягуби Моштаг Полузащитник
- 22 Аннан Энтони Полузащитник
- 17 Алхо Николай Полузащитник
- 9 Риски Рику Нападающий
- 27 Валенчич Филип
- 25 Valtteri Vesiaho
- 7 Joao Klauss
- Запасные игроки
- 1 Ууситало Маркус Вратарь
- 18 Пейпонен Рони Защитник
- 15 Яласто Вилле Защитник
- 5 О`Шоунесси Даниэль Защитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 77 Менса Эванс Полузащитник
- 74 Amr Gamal Нападающий
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
КуПС
- Основной состав
- 1 Виртанен Отсо Вратарь
- 20 Саксман Вилле Защитник
- 22 Тойвомяки Ханри Защитник
- 2 Реджепи Лум Защитник
- 30 Эль-Саид Абдалла Полузащитник
- 10 Пурье Атс Нападающий
- 8 Petteri Pennanen
- 6 Saku Savolainen
- 7 Rasmus Karjalainen
- 28 Jiri Nissinen
- 13 Luis Murillo
- Запасные игроки
- 9 Матулявичюс Дейвидас Полузащитник
- 11 Ilmari Niskanen
- 23 Joni Maekelae
- 25 Urho Nissila
- 29 Mikko Pitkaenen
- 3 Hamed Coulibaly
- 16 Mika Toeyraes
- Главный тренер: Jani Honkavaara
Предыдущие игры
ХИК (последние 20 матчей: +16 =0 -4)
- 18.04.2018 СИК 0:1 ХИК В
- 14.04.2018 Мариехамн 0:1 ХИК В
- 08.04.2018 ХИК 3:1 Ильвес В
- 02.04.2018 ХИК 2:1 Хонка К
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС К
- 10.03.2018 Хонка 2:1 ХИК К
- 24.02.2018 ХИК 1:0 ХИФК К
- 17.02.2018 ХИК 5:1 КТП К
- 03.02.2018 Юргорден 2:1 ХИК ТМК
- 26.01.2018 Гнистан 0:8 ХИК К
- 20.01.2018 ХИК 4:1 Пепо Лаппеэнранта К
- 13.01.2018 ХИК 3:4 Хаммарбю ТМК
- 28.10.2017 ХИК 2:3 РоПС В
- 20.10.2017 Интер Турку 1:3 ХИК В
- 16.10.2017 ХИК 3:0 Лахти В
- 12.10.2017 СИК 0:2 ХИК В
- 30.09.2017 ХИК 4:0 Кеми Кингс В
- 27.09.2017 ХИК 1:0 Мариехамн В
- 23.09.2017 СИК 0:1 ХИК К
КуПС (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 18.04.2018 КуПС 0:1 РоПС В
- 15.04.2018 Ильвес 2:1 КуПС В
- 08.04.2018 КуПС 1:1 Хонка В
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 Оулу 2:6 КуПС К
- 02.02.2018 КуПС 6:1 Каяани К
- 28.01.2018 Кеми Кингс 1:3 КуПС К
- 19.01.2018 КуПС 5:2 МуСа К
- 28.10.2017 Кеми Кингс 1:3 КуПС В
- 20.10.2017 КуПС 2:1 Ювяскюля В
- 15.10.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 29.09.2017 Интер Турку 1:2 КуПС В
- 24.09.2017 КуПС 3:2 ХИФК В
- 16.09.2017 ВПС 1:3 КуПС В
- 11.09.2017 Лахти 1:1 КуПС В
- 08.09.2017 КуПС 2:1 СИК В
- 27.08.2017 ХИК 1:0 КуПС В
- 20.08.2017 КуПС 2:1 Мариехамн В
Последние игры между собой
ХИК: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
КуПС: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС Кубок
- 27.08.2017 ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига
- 18.06.2017 КуПС 0:2 ХИК Вейккауслига
- 10.04.2017 ХИК 2:0 КуПС Вейккауслига
- 28.08.2016 ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига
- 15.08.2016 ХИК 2:3 КуПС Вейккауслига
- 15.06.2016 КуПС 1:4 ХИК Кубок
- 29.05.2016 КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига
- 25.10.2015 КуПС 0:1 ХИК Вейккауслига
- 29.05.2015 ХИК 1:1 КуПС Вейккауслига
- 08.05.2015 КуПС 1:0 ХИК Вейккауслига
- 12.09.2014 ХИК 2:2 КуПС Вейккауслига
- 06.07.2014 КуПС 2:2 ХИК Вейккауслига
- 12.04.2014 ХИК 3:1 КуПС Вейккауслига
- 26.10.2013 ХИК 4:2 КуПС Вейккауслига
- 04.08.2013 КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига
- 01.06.2013 ХИК 1:2 КуПС Вейккауслига
- 26.09.2012 ХИК 4:1 КуПС Вейккауслига
- 12.05.2012 ХИК 2:0 КуПС Вейккауслига
- 02.05.2012 КуПС 0:3 ХИК Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|РоПС
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Лахти
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|СИК
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|5.
|ВПС
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Кеми Кингс
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|ТПС
|2:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Ильвес
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Интер Турку
|0:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Хонка
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|КуПС
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|Мариехамн
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Второй тайм
53'
Luis Murillo получил желтую карточку от судьи
46'
ХИК делает замену. Валенчич Филип уходит с поля, а Дальстрем Себастьян выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
ХИК делает замену. Пиринен Юха уходит с поля, а О`Шоунесси Даниэль выходит на его замену.
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
[player1] получил желтую карточку от судьи
42'
Патронен Ханну получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Saku Savolainen бьет в цель!
27'
КуПС делает замену. Jiri Nissinen уходит с поля, а Hamed Coulibaly выходит на его замену.
19'
КуПС делает замену. Rasmus Karjalainen уходит с поля, а Ilmari Niskanen выходит на его замену.
11'
Rasmus Karjalainen получил желтую карточку от судьи
5'
Г О О О О Л - Валенчич Филип бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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