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Стадион:
Лахти
1:0
Второй тайм: 66'
Ильвес
0'
17' Желтая карточка
Tuure Siira
18' Желтая карточка
Аниер Хенри
24' Желтая карточка
Teemu Jaentti
1:0
25' Гол
Аниер Хенри
43' Вторая желтая карточка
Аниер Хенри
62' Желтая карточка
Lauri Ala-Myllymaeki
66'
Второй тайм
Желтая карточка
62'
Lauri Ala-Myllymaeki получил желтую карточку от судьи
56'
Ильвес делает замену. Tuure Siira уходит с поля, а Gomo Onduku выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Аниер Хенри получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Аниер Хенри бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Teemu Jaentti получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Аниер Хенри получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Tuure Siira получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lahden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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