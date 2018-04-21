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Стадион: Лахден
17' Желтая карточкаTuure Siira
18' Желтая карточкаАниер Хенри
24' Желтая карточкаTeemu Jaentti
1:0
25' ГолАниер Хенри
43' Вторая желтая карточкаАниер Хенри
62' Желтая карточкаLauri Ala-Myllymaeki
|
17'
18'
24'
25'
1:0
43'
Состав команд
Лахти
- Основной состав
- 78 Васютин Александр Вратарь
- 5 Вяткин Артём Защитник
- 3 Хаухиа Микко Защитник
- 19 Паананен Алекси Полузащитник
- 73 Осипов Павел Полузащитник
- 22 Хертси Лооренц Полузащитник
- 14 Аниер Хенри Нападающий
- 23 Kalle Taimi
- 16 Santeri Hostikka
- 6 Igor Jovanovic
- 18 Teemu Jaentti
- Запасные игроки
- 1 Шишковски Дамьян Вратарь
- 80 Дмитриев Артём Полузащитник
- 15 Хассан Сисей Полузащитник
- 28 Oskari Kekkonen
- 20 Irfan Sadik
- 17 Tomi Kult
- 24 Paavo Voutilainen
- Главный тренер: Toni Korkeakunnas
Ильвес
- Основной состав
- 1 Mika Hilander Вратарь
- 16 Миеттунен Тату Защитник
- 6 Ойяла Матиас Полузащитник
- 20 Тамминен Ээро Полузащитник
- 25 Mame Thiaw
- 45 Marius Noubissi
- 10 Lauri Ala-Myllymaeki
- 4 Аспегрен Фелипе
- 5 Jani Tanska
- 8 Iiro Jaervinen
- 14 Tuure Siira
- Запасные игроки
- 29 Santeri Haarala
- 80 Gomo Onduku
- 19 Toumas Rannankari
- 11 Jusif Ali
- 3 Diogo Tomas
- 7 Eero Hyoekyvirta
- 12 Johannes Luukkanen
- Главный тренер: Jarkko Wiss
Предыдущие игры
Лахти (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 15.04.2018 Хонка 0:0 Лахти В
- 08.04.2018 Лахти 3:2 ТПС В
- 18.03.2018 Хака 3:1 Лахти К
- 24.02.2018 Лахти 2:1 ГрИФК К
- 17.02.2018 Ильвес 2:2 Лахти К
- 10.02.2018 Лахти 4:2 Ювяскюля К
- 03.02.2018 Виикингит 2:2 Лахти К
- 27.01.2018 Лахти 2:1 Хака К
- 28.10.2017 Лахти 2:1 ХИФК В
- 20.10.2017 ВПС 2:1 Лахти В
- 16.10.2017 ХИК 3:0 Лахти В
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн В
- 30.09.2017 Ильвес 2:1 Лахти В
- 24.09.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 18.09.2017 Интер Турку 1:6 Лахти В
- 11.09.2017 Лахти 1:1 КуПС В
- 07.09.2017 Ювяскюля 2:4 Лахти В
- 26.08.2017 Лахти 0:1 Кеми Кингс В
- 19.08.2017 СИК 1:0 Лахти В
- 14.08.2017 ВПС 0:2 Лахти В
Ильвес (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 15.04.2018 Ильвес 2:1 КуПС В
- 08.04.2018 ХИК 3:1 Ильвес В
- 29.03.2018 Интер Турку 2:0 Ильвес К
- 24.02.2018 Хака 0:0 Ильвес К
- 17.02.2018 Ильвес 2:2 Лахти К
- 10.02.2018 Ильвес 3:1 ГрИФК К
- 03.02.2018 Ювяскюля 0:3 Ильвес К
- 27.01.2018 Ильвес 3:0 Виикингит К
- 28.10.2017 Мариехамн 0:1 Ильвес В
- 20.10.2017 Ильвес 1:0 Кеми Кингс В
- 15.10.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 12.10.2017 Ювяскюля 0:0 Ильвес В
- 30.09.2017 Ильвес 2:1 Лахти В
- 27.09.2017 СИК 0:0 Ильвес В
- 16.09.2017 Ильвес 1:4 ХИК В
- 10.09.2017 Ильвес 3:2 РоПС В
- 07.09.2017 Интер Турку 2:2 Ильвес В
- 26.08.2017 Ильвес 2:1 ХИФК В
- 20.08.2017 ВПС 1:1 Ильвес В
- 14.08.2017 Ильвес 4:3 ХИФК В
Последние игры между собой
Лахти: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Ильвес: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
- 17.02.2018 Ильвес 2:2 Лахти Кубок
- 30.09.2017 Ильвес 2:1 Лахти Вейккауслига
- 16.06.2017 Лахти 0:0 Ильвес Вейккауслига
- 08.04.2017 Ильвес 1:1 Лахти Вейккауслига
- 28.01.2017 Лахти 0:2 Ильвес Кубок
- 02.10.2016 Лахти 0:0 Ильвес Вейккауслига
- 10.08.2016 Лахти 3:2 Ильвес Вейккауслига
- 25.05.2016 Ильвес 2:0 Лахти Вейккауслига
- 27.09.2015 Ильвес 1:2 Лахти Вейккауслига
- 19.07.2015 Лахти 3:1 Ильвес Вейккауслига
- 23.05.2015 Ильвес 2:1 Лахти Вейккауслига
- 07.02.2015 Ильвес 2:1 Лахти Кубок лиги
- 07.02.2015 Ильвес 2:1 Лахти Кубок лиги
- 03.02.2015 Лахти 0:1 Ильвес Кубок лиги
- 03.02.2015 Лахти 0:1 Ильвес Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|РоПС
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Лахти
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|СИК
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|5.
|ВПС
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Кеми Кингс
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|ТПС
|2:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Ильвес
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Интер Турку
|0:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Хонка
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|КуПС
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|Мариехамн
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Второй тайм
62'
Lauri Ala-Myllymaeki получил желтую карточку от судьи
56'
Ильвес делает замену. Tuure Siira уходит с поля, а Gomo Onduku выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Аниер Хенри получает вторую желтую карточку. Удаление.
25'
Г О О О О Л - Аниер Хенри бьет в цель!
24'
Teemu Jaentti получил желтую карточку от судьи
18'
Аниер Хенри получил желтую карточку от судьи
17'
Tuure Siira получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lahden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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