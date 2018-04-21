Стадион: Телья Паркен Зрители: 10171
4:1
Конец матча
1:0
6' ГолВавро Денис
12' Желтая карточкаАндерсен Мадс
2:0
20' ГолФишер Виктор
3:0
31' ГолВинд Жонас
39' Желтая карточкаТомас Кортегаард
43' Желтая карточкаКвист Миккель
3:1
59' ГолJonas Thorsen
4:1
84' ГолСантандер Федерико
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Йонас Торсен
94'
93'
Фишер Виктор из команды Копенгаген сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
ШАНС! Ayo Simon Okosun нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
92'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Судья сигнализирует, что Фальк Расмус из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
91'
Тактическая замена. Delphin Tshiembe уходит с поля и его заменяет Mathias Madsen
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает неудачный навес.
89'
Oliver Drost пробует нанести удар издали, но Андерсен Стефан ловит мяч
89'
Rune Frantsen из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
89'
Андерсен Стефан не дал случится голу! Oliver Drost должен был забивать, но Андерсен Стефан сделал отличный сейв
88'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Ох, нехорошо это выглядит. Delphin Tshiembe получил травму и медбригада забирает его с поля.
88'
Delphin Tshiembe на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
86'
Oliver Drost из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
86'
Йонас Торсен из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
86'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Тактическая замена. Грегуш Ян уходит с поля и его заменяет Томсен Николай
86'
Тактическая замена. Анкерсен Петер уходит с поля и его заменяет Расмуссен Мадс
84'
Фальк Расмус сделал результативную передачу.
84'
Г О О О О Л - Сантандер Федерико из команды Копенгаген забил гол! Легко это для такого игрока, как Сантандер Федерико
84'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
84'
Опасность! Фишер Виктор из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
84'
84'
Oliver Drost нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Анкерсен Петер получил травму и медбригада забирает его с поля.
83'
Анкерсен Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает неудачный навес.
81'
81'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Судья сигнализирует, что Сков Роберт из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Oliver Drost
79'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс в офсайде
79'
79'
79'
78'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Александр Людвиг выбил мяч подальше от ворот.
78'
77'
Тактическая замена. Томас Кортегаард уходит с поля и его заменяет Tobias Arndal
77'
ШАНС! Томас Кортегаард нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 10171 болельщиков
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
73'
Отличные скиллы показывает Сков Роберт, обводя своих соперников
73'
73'
Сков Роберт не смог попасть в створ ударом издали
72'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Финнбогасон Къяртан наказан за толчок Бойлесен Николай
65'
63'
Bjarke Jacobsen коснулся мяча рукой.
63'
62'
Хорошую попытку сделал Александр Людвиг. Удар в створ, но вратарь начеку
62'
61'
Jonas Wind выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой справа.
61'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Плохо сыграл Йоханссон Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
61'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
61'
61'
60'
60'
Ayo Simon Okosun мяч отрикошетил от ворот
59'
Ayo Simon Okosun сделал результативную передачу.
59'
Г О О О О Л - Йонас Торсен из команды Хорсенс забил гол! Легко это для такого игрока, как Йонас Торсен
59'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
59'
58'
Судья сигнализирует, что Фишер Виктор из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Андерсен Мадс
55'
55'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
55'
54'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
53'
Йонас Торсен пробует нанести удар издали, но Андерсен Стефан держит все под контролем
53'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Петер из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Финнбогасон Къяртан
52'
Сантандер Федерико нанес удар, мяч был парирован, но Marcus Bobjerg не удержал его в руках.
52'
Зека Родригес нанес удар издали, а Marcus Bobjerg отбил его обратно в игру!
52'
Вавро Денис нанес удар издали, а Marcus Bobjerg отбил его обратно в игру!
51'
Marcus Bobjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Mikkel Qvist наказан за толчок Анкерсен Петер
49'
49'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
49'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
49'
Фальк Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
48'
48'
48'
Отличный пас сделал Фальк Расмус из команды Копенгаген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
44'
44'
Опасность! Грегуш Ян из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
43'
Mikkel Qvist получил желтую карточку от судьи
43'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс играет слишком грубо. Сантандер Федерико оказался на газоне.
42'
42'
42'
42'
42'
Андерсен Стефан взял и забрал мяч на выходе
41'
41'
41'
Опасность предотвращена - Rune Frantsen из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
41'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Томас Кортегаард получил желтую карточку от судьи
39'
Безумный фол. Томас Кортегаард грубо играет против соперника. Пострадал Фальк Расмус
39'
Плохо сыграл Зека Родригес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
39'
39'
39'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Фальк Расмус из команды Копенгаген в офсайде
38'
Jonas Wind из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
38'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает отличный кросс...
37'
36'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает неудачный навес.
36'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой справа.
36'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Jonas Wind выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
35'
34'
Опасность предотвращена - Александр Людвиг из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
34'
34'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Сантандер Федерико и попал в перекладину!
34'
Фишер Виктор из команды Копенгаген находит одноклубника четким пасом пяткой.
32'
Андерсен Стефан взял и забрал мяч на выходе
32'
Плохо сыграл Йоханссон Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
32'
31'
Сантандер Федерико сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Jonas Wind из команды Копенгаген забил гол! Легко это для такого игрока, как Jonas Wind
31'
О, нет. Из многообещающей позиции Сантандер Федерико из команды Копенгаген наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
31'
Фишер Виктор из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
30'
Так близко к голу! Александр Людвиг имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Андерсен Стефан!
30'
30'
Финнбогасон Къяртан нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
29'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
29'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
29'
28'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
27'
27'
Йонас Торсен не смог попасть в створ ударом издали
27'
Bjarke Jacobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
27'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
24'
Зека Родригес из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
24'
22'
Так близко к голу! Ayo Simon Okosun имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Андерсен Стефан!
22'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает отличный кросс...
22'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
22'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
20'
Отличный командный гол!
20'
Бойлесен Николай сделал результативную передачу.
20'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Фишер Виктор из команды команды Копенгаген.
20'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
20'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает пас партнеру.
19'
Сантандер Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
18'
Головой пробил Сантандер Федерико, но голкипер отбил его в поле!
18'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом
17'
Судья свистит. Александр Людвиг атаковал сзади соперника. Это Фальк Расмус заработал своей команде штрафной
17'
Jonas Wind из команды Копенгаген сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фишер Виктор мяча так и не получил
17'
Опасность! Сантандер Федерико из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
15'
13'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
13'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
12'
Глупую желтую получил Андерсен Мадс за то, что отбил ногой мяч после свистка
12'
12'
Йонас Торсен из команды Хорсенс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
11'
Судья сигнализирует, что Сантандер Федерико из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Томас Кортегаард
10'
Судья сигнализирует, что Александр Людвиг из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
10'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Ayo Simon Okosun нанес удар головой, но Андерсен Стефан спокойно отбил мяч.
8'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает отличный кросс...
7'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс играет слишком грубо. Сантандер Федерико оказался на газоне.
6'
Фишер Виктор сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О О О Л - Вавро Денис из команды Копенгаген с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
6'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
6'
Опасность предотвращена - Андерсен Мадс из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
6'
5'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Йоханссон Эрик
4'
Отличный пас сделал Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
1'
Bjarke Jacobsen выбил мяч подальше от ворот.
1'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Александр Людвиг делает скидку назад вдоль ворот
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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