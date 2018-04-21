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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 5143
Эстерсунд
0:2
Конец матча
Эребру
0'
33' Желтая карточка
Filip Rogic
39' Желтая карточка
Мукииби Рональд
0:1
40' Гол в свои ворота
Папаяннопулос Сотирис
0:2
90' Гол
Isaac Edegware
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Isaac Edegware бьет в цель!
84'
Эребру делает замену. Игбоананике Кеннеди уходит с поля, а Isaac Edegware выходит на его замену.
73'
Эребру делает замену. Michael Omoh уходит с поля, а Simon Amin выходит на его замену.
67'
Эстерсунд делает замену. Бергквист Даг уходит с поля, а Frank Arhin выходит на его замену.
67'
Эстерсунд делает замену. Кпозо Патрик уходит с поля, а Сульевич Смайл выходит на его замену.

46'
Эстерсунд делает замену. Мукииби Рональд уходит с поля, а Хопкатт Джейми выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Папаяннопулос Сотирис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
39'
Мукииби Рональд получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Filip Rogic получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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