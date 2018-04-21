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Стадион: Ямткрафт Арена Зрители: 5143
33' Желтая карточкаFilip Rogic
39' Желтая карточкаМукииби Рональд
0:1
40' Гол в свои воротаПапаяннопулос Сотирис
0:2
90' ГолIsaac Edegware
|
33'
39'
40'
0:1
90'
0:2
Состав команд
32
Кпозо
Патрик
22
Нури
Брва
12
Сема
Кен
93
Годдос
Саман
Эстерсунд 4-4-2
- Основной состав
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 4 Папаяннопулос Сотирис Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 32 Кпозо Патрик Защитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 22 Нури Брва Полузащитник
- 6 Бергквист Даг Полузащитник
- 12 Сема Кен Полузащитник
- 93 Годдос Саман Нападающий
- 9 Геро Альхаджи Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 19 Видгрен Деннис Защитник
- 13 Фрицсон Лудвиг Полузащитник
- 7 Арин Франк Полузащитник
- 5 Сульевич Смайл Полузащитник
- 99 Исламович Дино Нападающий
- 8 Хопкатт Джейми Нападающий
- Главный тренер: Поттер Грэм
Эребру 3-4-3
- Основной состав
- 1 Янссон Оскар Вратарь
- 15 Martin Lorentzon II Защитник
- 14 Michael Almebaeck Защитник
- 3 Brendan Hines-Ike Защитник
- 2 Бьёрнквист Даниэль Полузащитник
- 25 Герзич Нордин Полузащитник
- 20 Filip Rogic Полузащитник
- 19 Ринг Себастьян Полузащитник
- 29 Michael Omoh Нападающий
- 77 Игбоананике Кеннеди Нападающий
- 10 Бесара Нахир Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Arvid Brorsson Защитник
- 45 Rodin Deprem
- 48 Adam Bark
- 21 Simon Amin
- 18 Isaac Edegware
- 11 Alfred Ajdarevic
- 30 Mathias Karlsson
- Главный тренер: Axel Kjaell
Предыдущие игры
Эстерсунд (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 18.04.2018 Кальмар 1:1 Эстерсунд А
- 15.04.2018 Эстерсунд 2:1 Гётеборг А
- 08.04.2018 Далкурд 3:0 Эстерсунд А
- 01.04.2018 Эстерсунд 0:1 Юргорден А
- 17.03.2018 Эстерсунд 0:1 Мальмё К
- 11.03.2018 Эстерсунд 1:0 ГАИС К
- 03.03.2018 Эстерсунд 3:0 Кальмар К
- 26.02.2018 Отвидаберг 0:2 Эстерсунд К
- 22.02.2018 Арсенал 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 09.02.2018 Эстерсунд 3:0 Треллеборг К
- 03.02.2018 Эстерсунд 2:2 Динамо Киев ТМК
- 27.01.2018 Локомотив Москва 3:3 Эстерсунд ТМК
- 24.01.2018 Сундсвалль 1:0 Эстерсунд ТМК
- 07.12.2017 Герта 1:1 Эстерсунд ЛЕ
- 23.11.2017 Эстерсунд 2:0 Заря ЛЕ
- 05.11.2017 Йёнчёпинг 0:0 Эстерсунд А
- 02.11.2017 Атлетик Б 1:0 Эстерсунд ЛЕ
- 28.10.2017 Эстерсунд 4:1 Эльфсборг А
- 22.10.2017 Гётеборг 0:1 Эстерсунд А
Эребру (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 18.04.2018 Эребру 1:1 АИК А
- 13.04.2018 Треллеборг 1:2 Эребру А
- 07.04.2018 Эребру 1:1 Норрчёпинг А
- 02.04.2018 Сундсвалль 0:0 Эребру А
- 24.03.2018 Эребру 0:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 13.03.2018 АИК 2:0 Эребру К
- 03.03.2018 Норрчёпинг 2:2 Эребру К
- 24.02.2018 Эребру 1:1 Хельсинборг К
- 18.02.2018 Твоокер 0:3 Эребру К
- 11.02.2018 Эребру 1:0 Дегерфорс ТМК
- 05.02.2018 Эребру 0:1 Сеул ТМК
- 01.02.2018 Эребру 0:0 Дюделанж ТМК
- 24.01.2018 Эребру 0:1 Риннинге ТМК
- 23.01.2018 Эребру 4:1 Карлшлунд ТМК
- 19.01.2018 Эребру 6:2 Линчёпинг Сити ТМК
- 05.11.2017 Эребру 1:2 АИК А
- 30.10.2017 Норрчёпинг 2:0 Эребру А
- 20.10.2017 Эребру 0:1 Хальмстад А
- 14.10.2017 Эстерсунд 3:0 Эребру А
- 01.10.2017 Эребру 1:0 Кальмар А
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Эребру: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Эстерсунд
Эребру
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Эребру
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|АИК
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Норрчёпинг
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Юргорден
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|Хеккен
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|7.
|Гётеборг
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Сундсвалль
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Мальмё
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Сириус
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Кальмар
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|13.
|Эльфсборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|14.
|Далкурд
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|Броммапойкарна
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Треллеборг
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Isaac Edegware бьет в цель!
84'
Эребру делает замену. Игбоананике Кеннеди уходит с поля, а Isaac Edegware выходит на его замену.
73'
Эребру делает замену. Michael Omoh уходит с поля, а Simon Amin выходит на его замену.
67'
Эстерсунд делает замену. Бергквист Даг уходит с поля, а Frank Arhin выходит на его замену.
67'
Эстерсунд делает замену. Кпозо Патрик уходит с поля, а Сульевич Смайл выходит на его замену.
46'
Эстерсунд делает замену. Мукииби Рональд уходит с поля, а Хопкатт Джейми выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Папаяннопулос Сотирис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
39'
Мукииби Рональд получил желтую карточку от судьи
33'
Filip Rogic получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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