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Омония
1:2
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
1:0
18' Гол
Дербишир Мэтт
1:1
87' Гол
Роман Хоан
1:2
90' Гол
Лафранс Кевин
90' Вторая желтая карточка
Rubenilson Kanu II
90'+7
Второй тайм
90'
Кану получает вторую желтую карточку. Удаление.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Лафранс Кевин бьет в цель!
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Роман Хоан бьет в цель!
84'
Омония делает замену. Алекс Соареш уходит с поля, а Andreas Katsantonis выходит на его замену.
72'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Сасси Исмаил уходит с поля, а Элиа Мариос II выходит на его замену.

68'
Омония делает замену. Мадуро Эдвигес уходит с поля, а Бреевелд Никандро выходит на его замену.
57'
Омония делает замену. Деметриу Мариос уходит с поля, а Мамаду Канде выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Жуниор Досса уходит с поля, а Лафранс Кевин выходит на его замену.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Дербишир Мэтт бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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