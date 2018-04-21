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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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1:2
Конец матча
1:0
18' ГолДербишир Мэтт
1:1
87' ГолРоман Хоан
1:2
90' ГолЛафранс Кевин
90' Вторая желтая карточкаRubenilson Kanu II
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18'
1:0
87'
1:1
90'
1:2
Состав команд
Омония
- Основной состав
- 88 Михайлов Николай Вратарь
- 13 Жаилсон Защитник
- 6 Соарес Вильям Защитник
- 49 Кателарис Фанос Защитник
- 23 Мадуро Эдвигес Полузащитник
- 77 Христофи Димитрос Полузащитник
- 8 Алекс Соареш Полузащитник
- 14 Антониа Ярхинио Нападающий
- 7 Деметриу Мариос Нападающий
- 27 Дербишир Мэтт Нападающий
- 10 Rubenilson Kanu II
- Запасные игроки
- 25 Andreas Christodoulou Вратарь
- 24 Мамаду Канде Защитник
- 71 Бреевелд Никандро Полузащитник
- 9 Кипиани Николай Нападающий
- 17 Теофилус Соломон Нападающий
- 65 Andreas Katsantonis
- 61 Alexandros Antoniou
- Главный тренер: Jesper Fredberg
АЕЛ Лимаcсол
- Основной состав
- 1 Возинья Жозимар Вратарь
- 40 Кириаку Харис Защитник
- 2 Жуниор Досса Защитник
- 8 Ирхене Фиделис Полузащитник
- 7 Авраам Андреас Полузащитник
- 6 Леонарду Перейра Полузащитник
- 98 Здравковски Давор Полузащитник
- 71 Бенитес Даниэль Нападающий
- 22 Сасси Исмаил Нападающий
- 10 Денилсон Габьонетта Нападающий
- 4 Andre Ferreira Teixeira
- Запасные игроки
- 21 Айроза Марку Защитник
- 42 Вилер Христос Защитник
- 13 Лафранс Кевин Защитник
- 29 Митря Богдан Защитник
- 12 Николау Мариос Полузащитник
- 23 Роман Хоан Полузащитник
- 99 Техейра Давид Нападающий
- 19 Yiannis Mavrou
- 35 Элиа Мариос II
- 20 Yiannis Gerolemou
- 32 Георгиу Вангелис III
- Главный тренер: Dusan Kerkez
Предыдущие игры
Омония (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 15.04.2018 АПОЭЛ 4:1 Омония ПД
- 04.04.2018 Аполлон 3:0 Омония ПД
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис ПД
- 17.03.2018 Омония 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ ПД
- 25.02.2018 Омония 1:3 Докса Катокопия ПД
- 21.02.2018 Докса Катокопия 1:1 Омония К
- 17.02.2018 АПОЭЛ 2:1 Омония ПД
- 14.02.2018 Омония 2:3 Докса Катокопия К
- 10.02.2018 Омония 3:0 Арис Лимассол ПД
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония ПД
- 30.01.2018 Омония 5:1 Неа Саламина ПД
- 20.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония ПД
- 17.01.2018 Аполлон 1:0 Омония ПД
- 13.01.2018 Омония 3:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 06.01.2018 Олимпиакос Никосия 2:3 Омония ПД
- 02.01.2018 Алки Ороклинис 0:3 Омония ПД
- 21.12.2017 Омония 3:0 Пафос ПД
- 16.12.2017 Этникос Ахна 2:2 Омония ПД
АЕЛ Лимаcсол (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 14.04.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон ПД
- 03.04.2018 АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕК Ларнака ПД
- 31.03.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 22.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Урал ТМК
- 17.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Анортосис ПД
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 03.03.2018 Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 25.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис ПД
- 17.02.2018 Неа Саламина 0:3 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 12.02.2018 Алки Ороклинис 2:4 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 07.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 1:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 30.01.2018 Олимпиакос Никосия 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 20.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония ПД
- 17.01.2018 АПОЭЛ 2:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 14.01.2018 Пафос 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 07.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 3:0 Этникос Ахна ПД
- 03.01.2018 Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 20.12.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 17.12.2017 Докса Катокопия 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 11.12.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ ПД
Последние игры между собой
Омония: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
АЕЛ Лимаcсол: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион
- 20.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония Первый дивизион
- 21.10.2017 Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 21.05.2017 АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Первый дивизион
- 12.04.2017 Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 25.02.2017 Омония 4:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 26.11.2016 АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония Первый дивизион
- 03.03.2016 Омония 4:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 06.12.2015 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион
- 21.02.2015 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Омония Первый дивизион
- 22.11.2014 Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 10.05.2014 Омония 2:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 13.04.2014 АЕЛ Лимаcсол 2:0 Омония Первый дивизион
- 19.01.2014 АЕЛ Лимаcсол 3:1 Омония Первый дивизион
- 29.09.2013 Омония 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 17.04.2013 АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония Кубок Кипра
- 10.04.2013 Омония 0:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок Кипра
- 13.01.2013 Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 29.09.2012 АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Первый дивизион
- 18.08.2012 АЕЛ Лимаcсол 3:5 Омония Суперкубок
Второй тайм
90'
Кану получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Лафранс Кевин бьет в цель!
87'
Г О О О О Л - Роман Хоан бьет в цель!
84'
Омония делает замену. Алекс Соареш уходит с поля, а Andreas Katsantonis выходит на его замену.
72'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Сасси Исмаил уходит с поля, а Элиа Мариос II выходит на его замену.
68'
Омония делает замену. Мадуро Эдвигес уходит с поля, а Бреевелд Никандро выходит на его замену.
57'
Омония делает замену. Деметриу Мариос уходит с поля, а Мамаду Канде выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Жуниор Досса уходит с поля, а Лафранс Кевин выходит на его замену.
18'
Г О О О О Л - Дербишир Мэтт бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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