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Стадион: Ружомберок
0:0
Второй тайм: 81'
33' Желтая карточкаЧивич Эльдар
35' Желтая карточкаMichal Jonec
41' Желтая карточкаBranislav Luptak
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33'
35'
41'
Состав команд
Ружомберок
- Основной состав
- 33 Мацик Матуш Вратарь
- 3 Масло Ян Защитник
- 25 Пикк Артур Защитник
- 16 Michal Jonec Защитник
- 17 Масло Петер Защитник
- 20 Костадинов Тихомир Полузащитник
- 26 Branislav Luptak Полузащитник
- 23 Даниэл Эрик Полузащитник
- 6 Кесе Кристи Полузащитник
- 15 Герец Штефан Нападающий
- 32 Robert Gesnabel Нападающий
- Запасные игроки
- 31 David Capek Защитник
- 22 Мених Йозеф Защитник
- 19 Чурма Матей Защитник
- 14 Купец Шимон Полузащитник
- 9 Кунца Доминик Нападающий
- 34 Lukas Urminsky
- 8 Такач Далибор
- Главный тренер: Грнчар Норберт
Спартак Трнава
- Основной состав
- 1 Чуды Мартин Вратарь
- 21 Годал Борис Защитник
- 17 Чивич Эльдар Защитник
- 2 Кадлец Андрей Защитник
- 22 Тот Мартин Защитник
- 33 Ирка Эрик Полузащитник
- 7 Чантуришвили Вахтанг Полузащитник
- 10 Пехливан Ясин Полузащитник
- 8 Reagy Baah Ofosu Полузащитник
- 18 Слобода Антон Полузащитник
- 45 Marvin Egho Нападающий
- Запасные игроки
- 72 Вантруба Мартин Вратарь
- 15 Гладик Иван Защитник
- 20 Чонка Матуш Защитник
- 24 Оравец Матей Полузащитник
- 19 Tomas Brigant Полузащитник
- 39 Пекар Штефан Нападающий
- 11 Kubilay Yilmaz
- Главный тренер: Nestor El Maestro
Предыдущие игры
Ружомберок (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 18.04.2018 Жилина 0:0 Ружомберок К
- 15.04.2018 Спартак Трнава 1:0 Ружомберок С
- 07.04.2018 Ружомберок 1:2 Жилина С
- 03.04.2018 Ружомберок 2:1 Жилина К
- 31.03.2018 Слован Братислава 1:0 Ружомберок С
- 17.03.2018 Ружомберок 2:1 Тренчин С
- 13.03.2018 Попрад 0:2 Ружомберок К
- 10.03.2018 ДАК 3:0 Ружомберок С
- 03.03.2018 Татран Прешов 0:0 Ружомберок С
- 26.02.2018 Ружомберок 0:0 Нитра С
- 18.02.2018 Жилина 2:0 Ружомберок С
- 10.12.2017 Ружомберок 0:1 Слован Братислава С
- 02.12.2017 Земплин 1:1 Ружомберок С
- 25.11.2017 Тренчин 1:2 Ружомберок С
- 18.11.2017 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 05.11.2017 Спартак Трнава 1:1 Ружомберок С
- 28.10.2017 Ружомберок 1:1 ДАК С
- 21.10.2017 Сеница 0:3 Ружомберок С
- 18.10.2017 Скалица 0:1 Ружомберок К
- 14.10.2017 Ружомберок 1:1 Злате Моравце С
Спартак Трнава (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 18.04.2018 Спартак Трнава 1:1 Слован Братислава К
- 15.04.2018 Спартак Трнава 1:0 Ружомберок С
- 07.04.2018 Спартак Трнава 1:0 Слован Братислава С
- 04.04.2018 Слован Братислава 1:1 Спартак Трнава К
- 01.04.2018 ДАК 1:0 Спартак Трнава С
- 17.03.2018 Спартак Трнава 0:0 Жилина С
- 13.03.2018 Спартак Трнава 2:0 ДАК К
- 10.03.2018 Тренчин 1:2 Спартак Трнава С
- 03.03.2018 ДАК 0:0 Спартак Трнава С
- 24.02.2018 Спартак Трнава 1:0 Сеница С
- 17.02.2018 Злате Моравце 1:4 Спартак Трнава С
- 09.12.2017 Спартак Трнава 1:0 Татран Прешов С
- 05.12.2017 Нитра 0:1 Спартак Трнава С
- 25.11.2017 Спартак Трнава 0:3 Жилина С
- 19.11.2017 Слован Братислава 1:0 Спартак Трнава С
- 05.11.2017 Спартак Трнава 1:1 Ружомберок С
- 29.10.2017 Тренчин 1:2 Спартак Трнава С
- 21.10.2017 Спартак Трнава 2:0 Подбрезова С
- 18.10.2017 Спартак Трнава 3:0 Спишска-Нова-Вес К
- 14.10.2017 Земплин 0:3 Спартак Трнава С
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Спартак Трнава: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 15.04.2018 Спартак Трнава 1:0 Ружомберок Суперлига
- 05.11.2017 Спартак Трнава 1:1 Ружомберок Суперлига
- 12.08.2017 Ружомберок 0:2 Спартак Трнава Суперлига
- 02.04.2017 Ружомберок 1:0 Спартак Трнава Суперлига
- 29.10.2016 Спартак Трнава 0:1 Ружомберок Суперлига
- 31.07.2016 Ружомберок 1:1 Спартак Трнава Суперлига
- 01.04.2016 Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Суперлига
- 23.10.2015 Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига
- 19.08.2015 Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига
- 04.05.2015 Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига
- 08.11.2014 Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига
- 16.08.2014 Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Суперлига
- 20.04.2014 Ружомберок 0:2 Спартак Трнава Суперлига
- 05.11.2013 Ружомберок 1:2 Спартак Трнава Кубок Словакии
- 02.11.2013 Спартак Трнава 1:4 Ружомберок Суперлига
- 22.10.2013 Спартак Трнава 1:3 Ружомберок Кубок Словакии
- 10.08.2013 Ружомберок 3:2 Спартак Трнава Суперлига
- 04.05.2013 Ружомберок 1:0 Спартак Трнава Суперлига
- 24.11.2012 Спартак Трнава 0:1 Ружомберок Суперлига
- 25.08.2012 Ружомберок 2:2 Спартак Трнава Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|0:0
|28
|19
|4
|5
|38 - 18
|61
|2.
|ДАК
|27
|14
|9
|4
|39 - 24
|51
|3.
|Слован Братислава
|27
|13
|8
|6
|49 - 32
|47
|4.
|Жилина
|27
|14
|2
|11
|48 - 44
|44
|5.
|Тренчин
|27
|12
|6
|9
|65 - 41
|42
|6.
|Нитра
|28
|10
|11
|7
|25 - 21
|41
|7.
|Ружомберок
|0:0
|28
|9
|10
|9
|34 - 29
|37
|8.
|Земплин
|27
|9
|7
|11
|27 - 27
|34
|9.
|Подбрезова
|27
|9
|4
|14
|26 - 40
|31
|10.
|Злате Моравце
|27
|7
|5
|15
|30 - 44
|26
|11.
|Татран Прешов
|28
|4
|9
|15
|19 - 50
|21
|12.
|Сеница
|27
|3
|7
|17
|21 - 51
|16
Второй тайм
75'
Спартак Трнава делает замену. Тот Мартин уходит с поля, а Гладик Иван выходит на его замену.
65'
Спартак Трнава делает замену. Чивич Эльдар уходит с поля, а Чонка Матуш выходит на его замену.
61'
Ружомберок делает замену. Герец Штефан уходит с поля, а David Capek выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Спартак Трнава делает замену. Reagy Ofosu уходит с поля, а Пекар Штефан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Branislav Luptak получил желтую карточку от судьи
35'
Michal Jonec получил желтую карточку от судьи
33'
Чивич Эльдар получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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