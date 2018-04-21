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Стадион:
Ружомберок
0:0
Второй тайм: 81'
Спартак Трнава
0'
33' Желтая карточка
Чивич Эльдар
35' Желтая карточка
Michal Jonec
41' Желтая карточка
Branislav Luptak
81'
Второй тайм
75'
Спартак Трнава делает замену. Тот Мартин уходит с поля, а Гладик Иван выходит на его замену.
65'
Спартак Трнава делает замену. Чивич Эльдар уходит с поля, а Чонка Матуш выходит на его замену.
61'
Ружомберок делает замену. Герец Штефан уходит с поля, а David Capek выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Спартак Трнава делает замену. Reagy Ofosu уходит с поля, а Пекар Штефан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Branislav Luptak получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Michal Jonec получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Чивич Эльдар получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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