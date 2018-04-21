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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Бранн
1:0
11' ГолСоренсен Гилли
2:0
44' ГолВормгор Вито
|
11'
1:0
44'
2:0
Состав команд
30
Манде
Саюба
18
Моэ
Йеппе
99
Квоеме
Охи
10
Боли
Франк
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 1 Радлингер Самуэль Вратарь
- 2 Тенисте Тайо Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 17 Соренсен Гилли Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 23 Нильсен Сиверт Полузащитник
- 29 Бармен Кристоффер Полузащитник
- 22 Кумсан Джилберт Нападающий
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- 14 Маренго Людсинио Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 18 Карадас Азар Защитник
- 10 Ордагич Амер Полузащитник
- 7 Ларсен Петер-Орри Полузащитник
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 35 Nicholas Marthinussen
- 5 Гроннер Йонас
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Стабек 4-3-3
- Основной состав
- 30 Манде Саюба Вратарь
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 4 Демидов Вадим Защитник
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 25 Hugo Vetlesen Полузащитник
- 94 Реннинг Мартин Полузащитник
- 8 Сетер Йон-Хоу Полузащитник
- 20 Ola Brynhildsen Нападающий
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- 10 Боли Франк Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 5 Steinar Stroemnes Защитник
- 2 Эрнандес Рональд Защитник
- 89 Tonny Brochmann Полузащитник
- 23 Бохинен Эмиль Полузащитник
- 42 Tobias Borchgrevink Boerkeeiet
- 50 Oscar Aga
- Главный тренер: Antoni Ordinas
Предыдущие игры
Бранн (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 18.04.2018 Сандвикен 1:6 Бранн К
- 15.04.2018 Сарпсборг-08 1:2 Бранн Т
- 08.04.2018 Бранн 1:0 Кристиансунд Т
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Т
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 24.02.2018 Осане 0:2 Бранн ТМК
- 16.02.2018 Сарпсборг-08 2:3 Бранн ТМК
- 13.02.2018 Бранн 1:0 Пушкаш-Академия ТМК
- 08.02.2018 Бранн 3:2 Викинг ТМК
- 29.01.2018 Эльфсборг 2:0 Бранн ТМК
- 26.11.2017 Бранн 2:2 Тромсё Т
- 19.11.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Т
- 05.11.2017 Бранн 2:0 Лиллестрём Т
- 28.10.2017 Хёугесунн 2:3 Бранн Т
- 22.10.2017 Бранн 0:3 Русенборг Т
- 15.10.2017 Мольде 1:0 Бранн Т
- 29.09.2017 Бранн 0:4 Кристиансунд Т
- 24.09.2017 Волеренга 2:1 Бранн Т
Стабек (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 18.04.2018 Уллерн 3:5 Стабек К
- 15.04.2018 Стабек 1:1 Тромсё Т
- 08.04.2018 Саннефьёрд 1:1 Стабек Т
- 02.04.2018 Ранхейм 4:1 Стабек Т
- 19.03.2018 Стабек 1:2 Скейд ТМК
- 18.03.2018 Улленсакер/Киса 4:3 Стабек ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 04.03.2018 Сарпсборг-08 3:2 Стабек ТМК
- 23.02.2018 Стабек 0:1 Ростов ТМК
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек ТМК
- 09.02.2018 Волеренга 4:2 Стабек ТМК
- 02.02.2018 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 01.02.2018 Стрёммен 2:1 Стабек ТМК
- 27.01.2018 Гётеборг 3:2 Стабек ТМК
- 26.01.2018 Улленсакер/Киса 5:1 Стабек ТМК
- 19.01.2018 Стабек 7:1 Конгсвингер ТМК
- 12.01.2018 Стабек 5:1 Аскер ТМК
- 26.11.2017 Викинг 2:0 Стабек Т
- 19.11.2017 Стабек 1:1 Согндаль Т
- 05.11.2017 Одд 0:5 Стабек Т
Последние игры между собой
Бранн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Стабек: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
- 09.07.2017 Стабек 2:0 Бранн Типпелиген
- 19.06.2017 Бранн 5:0 Стабек Типпелиген
- 17.07.2016 Стабек 1:1 Бранн Типпелиген
- 16.05.2016 Бранн 1:0 Стабек Типпелиген
- 18.07.2014 Стабек 1:1 Бранн Типпелиген
- 06.04.2014 Бранн 1:2 Стабек Типпелиген
- 06.08.2012 Стабек 0:4 Бранн Типпелиген
- 30.06.2012 Стабек 1:2 Бранн Типпелиген
- 17.03.2012 Стабек 0:0 Бранн Товарищеские матчи. Сборные
- 21.08.2011 Стабек 1:1 Бранн Типпелиген
- 03.07.2011 Бранн 2:1 Стабек Типпелиген
- 18.07.2010 Бранн 2:2 Стабек Типпелиген
- 09.05.2010 Стабек 2:1 Бранн Типпелиген
- 29.06.2009 Стабек 2:1 Бранн Типпелиген
- 22.03.2009 Бранн 1:1 Стабек Типпелиген
- 19.10.2008 Бранн 1:2 Стабек Типпелиген
- 19.04.2008 Стабек 3:0 Бранн Типпелиген
Бранн
Стабек
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|2:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Мольде
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Ранхейм
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|4.
|Волеренга
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|5.
|Русенборг
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Стрёмсгодсет
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|7.
|Сарпсборг-08
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Тромсё
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|9.
|Хёугесунн
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Кристиансунд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|11.
|Саннефьёрд
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|12.
|Лиллестрём
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Одд
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Старт
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|15.
|Будё-Глимт
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|16.
|Стабек
|0:2
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Вормгор Вито бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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