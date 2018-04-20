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Стадион:
Динамо Бухарест
0:0
Второй тайм: 71'
Поли Тимишоара
0'
48' Желтая карточка
Daniel Popa III
71'
Второй тайм
66'
Поли Тимишоара делает замену. Габриель Кану уходит с поля, а Alin Seroni выходит на его замену.
66'
Динамо Бухарест делает замену. Daniel Popa уходит с поля, а Немец Адам выходит на его замену.
57'
Динамо Бухарест делает замену. Саломау Диогу уходит с поля, а Торже Андрей-Габриэль выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Daniel Popa получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Поли Тимишоара делает замену. Cosmin Birnoi уходит с поля, а Denis Harut выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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