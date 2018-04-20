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Стадион: Центральный стадион Динамо
0:0
Второй тайм: 71'
48' Желтая карточкаDaniel Popa III
|
48'
Состав команд
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 26 Пенедо Хайме Вратарь
- 24 Alin Dudea Защитник
- 28 Марич Лука Защитник
- 10 Нистор Дан Полузащитник
- 20 Саломау Диогу Полузащитник
- 4 Ханка Серджу Полузащитник
- 18 Малангу Мэй Полузащитник
- 19 Daniel Popa III
- 31 Robert Moldoveanu
- 27 Ricardo Grigore
- 15 Vlad Olteanu
- Запасные игроки
- 29 Ромера Хосе Защитник
- 7 Antun Palic Полузащитник
- 17 Немец Адам Нападающий
- 22 Торже Андрей-Габриэль Нападающий
- 30 Ion Gheorghe
- 6 Mihai Popescu
- 12 Vlad Mutiu
- Главный тренер: Florin Bratu
Поли Тимишоара
- Основной состав
- 25 Стратон Кэтэлин Вратарь
- 17 Мелинте Кристиан Защитник
- 32 Bogdan Straut Защитник
- 7 Чюкур Алексанжру Защитник
- 3 Рац Рэзван Защитник
- 13 Васвари Габриэл Полузащитник
- 18 Andrei Artean Полузащитник
- 22 Alexandru Muntean Полузащитник
- 5 Cosmin Birnoi Полузащитник
- 9 Alexandru Popovici II
- 23 Габриель Кану
- Запасные игроки
- 21 Maximiliano Oliva Защитник
- 30 Alin Seroni Защитник
- 20 Цигэнашу Александр Полузащитник
- 85 Octavian Draghici Нападающий
- 14 Andrei Enescu
- 33 Василе Мариус Курильяц
- 2 Denis Harut
- Главный тренер: Leontin Grozavu
Предыдущие игры
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 13.04.2018 Волунтари 2:4 Динамо Бухарест Л1
- 07.04.2018 Динамо Бухарест 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 03.04.2018 Ботошани 0:1 Динамо Бухарест Л1
- 30.03.2018 Динамо Бухарест 1:2 Ювентус Бухарест Л1
- 12.03.2018 Динамо Бухарест 3:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 06.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест К
- 24.02.2018 Астра 2:0 Динамо Бухарест Л1
- 18.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Стяуа Л1
- 12.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Л1
- 04.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Университатя Крайова Л1
- 22.01.2018 Динамо Бухарест 3:2 Аустрия Вена ТМК
- 18.12.2017 Поли Тимишоара 0:0 Динамо Бухарест Л1
- 11.12.2017 Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Л1
- 04.12.2017 Сепси Оск 0:3 Динамо Бухарест Л1
- 25.11.2017 Динамо Бухарест 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 19.11.2017 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 04.11.2017 Газ Метан Mедиаш 0:3 Динамо Бухарест Л1
- 30.10.2017 Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца Л1
- 23.10.2017 Ботошани 0:0 Динамо Бухарест Л1
- 16.10.2017 Динамо Бухарест 3:0 Ювентус Бухарест Л1
Поли Тимишоара (последние 20 матчей: +1 =9 -10)
- 16.04.2018 Поли Тимишоара 0:1 Ботошани Л1
- 09.04.2018 Газ Метан Mедиаш 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 02.04.2018 Поли Тимишоара 2:2 Сепси Оск Л1
- 16.03.2018 Ювентус Бухарест 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 11.03.2018 Волунтари 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 23.02.2018 Университатя Крайова 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 18.02.2018 Поли Тимишоара 1:2 КСМ Студенцеск Л1
- 09.02.2018 Поли Тимишоара 2:3 Волунтари Л1
- 02.02.2018 Сепси Оск 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 18.12.2017 Поли Тимишоара 0:0 Динамо Бухарест Л1
- 09.12.2017 ЧФР Клуж 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 04.12.2017 Поли Тимишоара 1:1 Газ Метан Mедиаш Л1
- 25.11.2017 Вииторул Констанца 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 17.11.2017 Поли Тимишоара 1:1 Ботошани Л1
- 06.11.2017 Ювентус Бухарест 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 28.10.2017 Поли Тимишоара 2:1 Астра Л1
- 22.10.2017 Стяуа 7:0 Поли Тимишоара Л1
- 16.10.2017 Поли Тимишоара 0:3 Конкордия Кьяжна Л1
- 29.09.2017 Поли Тимишоара 0:2 Университатя Крайова Л1
- 24.09.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Поли Тимишоара Л1
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Поли Тимишоара: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
- 18.12.2017 Поли Тимишоара 0:0 Динамо Бухарест Лига 1
- 11.09.2017 Динамо Бухарест 1:2 Поли Тимишоара Лига 1
- 20.05.2017 Динамо Бухарест 2:0 Поли Тимишоара Кубок лиги
- 05.11.2016 Поли Тимишоара 1:2 Динамо Бухарест Первая лига
- 30.07.2016 Динамо Бухарест 2:1 Поли Тимишоара Первая лига
- 07.11.2015 Поли Тимишоара 0:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 03.08.2015 Динамо Бухарест 2:1 Поли Тимишоара Первая лига
- 13.12.2013 Динамо Бухарест 4:0 Поли Тимишоара Первая лига
- 19.07.2013 Поли Тимишоара 2:0 Динамо Бухарест Первая лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|41
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|39
|3.
|Университатя Крайова
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|34
|4.
|Вииторул Констанца
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|29
|5.
|Астра
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|23
|6.
|КСМ Студенцеск
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|20
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|0:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|33
|2.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|28
|3.
|Сепси Оск
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|19
|4.
|Конкордия Кьяжна
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|19
|5.
|Волунтари
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|18
|6.
|Поли Тимишоара
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|17
|7.
|Газ Метан Mедиаш
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|15
|8.
|Ювентус Бухарест
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|13
Второй тайм
66'
Поли Тимишоара делает замену. Габриель Кану уходит с поля, а Alin Seroni выходит на его замену.
66'
Динамо Бухарест делает замену. Daniel Popa уходит с поля, а Немец Адам выходит на его замену.
57'
Динамо Бухарест делает замену. Саломау Диогу уходит с поля, а Торже Андрей-Габриэль выходит на его замену.
48'
Daniel Popa получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Поли Тимишоара делает замену. Cosmin Birnoi уходит с поля, а Denis Harut выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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