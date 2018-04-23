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2017-2018
Стадион:
Ботошани
1:2
Второй тайм: 81'
Сепси Оск
0'
15' Желтая карточка
Пламада Флорин
1:0
18' Гол
Пламада Флорин
35' Желтая карточка
Симоновски Марко
1:1
42' Гол
Петрович Милован
49' Вторая желтая карточка
Пламада Флорин
57' Желтая карточка
Istvan Fulop
60' Желтая карточка
Филипе Оливейра
1:2
61' Гол
Симоновски Марко
63' Желтая карточка
Обшивач Юре
65' Желтая карточка
Петрович Милован
78' Желтая карточка
Головфка Кэтэлин
79' Желтая карточка
Голубович Боян
79' Желтая карточка
Виера Усман
81'
Второй тайм
Желтая карточка
79'
Виера Усман получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
79'
Голубович Боян получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
78'
Головфка Кэтэлин получил желтую карточку от судьи
72'
Сепси делает замену. Симоновски Марко уходит с поля, а Ходнодь Оттило выходит на его замену.
66'
Сепси делает замену. Alex Rodriguez уходит с поля, а Тандия Ибраима выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Петрович Милован получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
63'
Обшивач Юре получил желтую карточку от судьи
61'
Ботошани делает замену. Аксенте Мирча уходит с поля, а Голубович Боян выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Симоновски Марко бьет в цель!
Желтая карточка
60'
Филипе Оливейра получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Istvan Fulop получил желтую карточку от судьи
57'
Сепси делает замену. Benjamin Kuku уходит с поля, а Филипе Оливейра выходит на его замену.
53'
Ботошани делает замену. Аким Влад уходит с поля, а Тинчу Разван выходит на его замену.
49'
Пламада Флорин получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Петрович Милован бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Симоновски Марко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Пламада Флорин бьет в цель!
Желтая карточка
15'
Пламада Флорин получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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