Стадион: Муниципальный, Ботошани
15' Желтая карточкаПламада Флорин
1:0
18' ГолПламада Флорин
35' Желтая карточкаСимоновски Марко
1:1
42' ГолПетрович Милован
49' Вторая желтая карточкаПламада Флорин
57' Желтая карточкаIstvan Fulop
60' Желтая карточкаФилипе Оливейра
1:2
61' ГолСимоновски Марко
63' Желтая карточкаОбшивач Юре
65' Желтая карточкаПетрович Милован
78' Желтая карточкаГоловфка Кэтэлин
79' Желтая карточкаГолубович Боян
79' Желтая карточкаВиера Усман
Второй тайм
79'
Виера Усман получил желтую карточку от судьи
79'
Голубович Боян получил желтую карточку от судьи
78'
Головфка Кэтэлин получил желтую карточку от судьи
72'
Сепси делает замену. Симоновски Марко уходит с поля, а Ходнодь Оттило выходит на его замену.
66'
Сепси делает замену. Alex Rodriguez уходит с поля, а Тандия Ибраима выходит на его замену.
65'
Петрович Милован получил желтую карточку от судьи
63'
Обшивач Юре получил желтую карточку от судьи
61'
Ботошани делает замену. Аксенте Мирча уходит с поля, а Голубович Боян выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Симоновски Марко бьет в цель!
60'
Филипе Оливейра получил желтую карточку от судьи
57'
Istvan Fulop получил желтую карточку от судьи
57'
Сепси делает замену. Benjamin Kuku уходит с поля, а Филипе Оливейра выходит на его замену.
53'
Ботошани делает замену. Аким Влад уходит с поля, а Тинчу Разван выходит на его замену.
49'
Пламада Флорин получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Петрович Милован бьет в цель!
35'
Симоновски Марко получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Пламада Флорин бьет в цель!
15'
Пламада Флорин получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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