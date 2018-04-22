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2017-2018
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
1:1
Второй тайм: 80'
0:1
36' ГолЦукудян Георге
45' Желтая карточкаКристя Андрей
59' Желтая карточкаЖоалиссон Сантос
1:1
66' ПенальтиКристя Андрей
|
36'
0:1
45'
59'
66'
1:1
Состав команд
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 33 Русу Денис Вратарь
- 10 Кристя Андрей Вратарь
- 4 Михалаке Мариус Защитник
- 23 Фрасинеску Козмин Защитник
- 92 Кака Камер Полузащитник
- 7 Платини Суареш Полузащитник
- 11 Жоалиссон Сантос Нападающий
- 19 Andrei Sin
- 3 Ionut Pantiru
- 14 Ionut Adrian Cioinac
- 15 Alexandru Zaharia
- Запасные игроки
- 1 Келава Иван Вратарь
- 2 Ягодинский Виталий Защитник
- 21 Кизито Лувагга Полузащитник
- 18 Vlad Danale
- 88 Catalin Stefanescu
- 6 Madalin Mihaescu
- 77 Mendes Pedro III
- Главный тренер: Flavius Stoican
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 87 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 21 Боли Кевин Защитник
- 45 Камора Мауру Защитник
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 28 Хобан Овидиу Полузащитник
- 19 Кулио Хуан Полузащитник
- 10 Дяк Чиприан Полузащитник
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- 9 Омрани Билель Нападающий
- 37 Mihai Bordeianu
- 6 Cristian Manea II
- Запасные игроки
- 12 Cosmin Andrei Vatca Вратарь
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 7 Alexandru Paun Полузащитник
- 18 Костаке Йонуц Нападающий
- 11 Ионицэ Александру II Нападающий
- 31 Laurentiu Rus
- 27 Sebastian Mailat
- Главный тренер: Петреску Дан
Предыдущие игры
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 14.04.2018 Университатя Крайова 4:1 КСМ Студенцеск Л1
- 06.04.2018 КСМ Студенцеск 0:2 Вииторул Констанца Л1
- 01.04.2018 Стяуа 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 13.03.2018 Ботошани 3:2 КСМ Студенцеск К
- 09.03.2018 ЧФР Клуж 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 24.02.2018 КСМ Студенцеск 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 18.02.2018 Поли Тимишоара 1:2 КСМ Студенцеск Л1
- 12.02.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Ботошани Л1
- 03.02.2018 Волунтари 0:4 КСМ Студенцеск Л1
- 18.01.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Ростов ТМК
- 17.12.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Ювентус Бухарест Л1
- 11.12.2017 Сепси Оск 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 03.12.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Астра Л1
- 25.11.2017 Динамо Бухарест 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 17.11.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа Л1
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 20.10.2017 Газ Метан Mедиаш 0:2 КСМ Студенцеск Л1
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Л1
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск Л1
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 15.04.2018 Вииторул Констанца 1:2 ЧФР Клуж Л1
- 08.04.2018 ЧФР Клуж 1:1 Астра Л1
- 31.03.2018 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Л1
- 18.03.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Л1
- 09.03.2018 ЧФР Клуж 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 25.02.2018 Ювентус Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 17.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Астра Л1
- 10.02.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
- 16.12.2017 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Л1
- 09.12.2017 ЧФР Клуж 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 01.12.2017 Волунтари 0:3 ЧФР Клуж Л1
- 27.11.2017 ЧФР Клуж 2:0 Сепси Оск Л1
- 19.11.2017 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 29.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1
- 15.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Ботошани Л1
- 01.10.2017 ЧФР Клуж 2:0 Ювентус Бухарест Л1
Последние игры между собой
КСМ Студенцеск: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
ЧФР Клуж: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
- 09.03.2018 ЧФР Клуж 2:1 КСМ Студенцеск Лига 1
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Лига 1
- 05.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 ЧФР Клуж Лига 1
- 27.02.2017 КСМ Студенцеск 1:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 14.10.2016 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 24.04.2016 ЧФР Клуж 0:0 КСМ Студенцеск Лига 1. Группа Б
- 05.03.2016 КСМ Студенцеск 0:2 ЧФР Клуж Лига 1. Группа Б
- 16.12.2015 КСМ Студенцеск 1:2 ЧФР Клуж Кубок
- 21.11.2015 ЧФР Клуж 0:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 09.09.2015 КСМ Студенцеск 0:1 ЧФР Клуж Кубок лиги
- 07.08.2015 КСМ Студенцеск 2:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 16.05.2015 КСМ Студенцеск 0:3 ЧФР Клуж Первая лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|42
|2.
|ЧФР Клуж
|1:1
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|40
|3.
|Университатя Крайова
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|34
|4.
|Вииторул Констанца
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|30
|5.
|Астра
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|23
|6.
|КСМ Студенцеск
|1:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|21
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|35
|2.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|28
|3.
|Волунтари
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|21
|4.
|Сепси Оск
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|19
|5.
|Конкордия Кьяжна
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|19
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|18
|7.
|Поли Тимишоара
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|16
|8.
|Ювентус Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|13
Второй тайм
66'
Г О О О О Л - Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск забивает с точки!
59'
Жоалиссон Сантос получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
КСМ Студенцеск делает замену. Ionut Pantiru уходит с поля, а Vlad Danale выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Кристя Андрей получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Цукудян Георге бьет в цель!
31'
ЧФР Клуж делает замену. Боли Кевин уходит с поля, а Мурешан Андрей выходит на его замену.
30'
КСМ Студенцеск делает замену. Фрасинеску Козмин уходит с поля, а Ягодинский Виталий выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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