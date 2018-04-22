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2017-2018
Стадион:
КСМ Студенцеск
1:1
Второй тайм: 80'
ЧФР Клуж
0'
0:1
36' Гол
Цукудян Георге
45' Желтая карточка
Кристя Андрей
59' Желтая карточка
Жоалиссон Сантос
1:1
66' Пенальти
Кристя Андрей
80'
Второй тайм
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск забивает с точки!
Желтая карточка
59'
Жоалиссон Сантос получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
КСМ Студенцеск делает замену. Ionut Pantiru уходит с поля, а Vlad Danale выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Кристя Андрей получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Цукудян Георге бьет в цель!
31'
ЧФР Клуж делает замену. Боли Кевин уходит с поля, а Мурешан Андрей выходит на его замену.
30'
КСМ Студенцеск делает замену. Фрасинеску Козмин уходит с поля, а Ягодинский Виталий выходит на его замену.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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