  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Монреаль Импакт
3:5
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
1:0
9' Гол
Пиатти Игнасио
15' Желтая карточка
Миллер Тайлер
2:0
16' Пенальти
Пиатти Игнасио
2:1
24' Гол
Симан Лоран
25' Желтая карточка
Пиатти Игнасио
31' Красная карточка
Кабрера Виктор
3:1
43' Гол
Пиатти Игнасио
3:2
52' Гол
Фейлхабер Бенни
3:3
57' Гол в свои ворота
Райтала Юкка
3:4
83' Пенальти
Вела Карлос
84' Желтая карточка
Сильва Алехандро
3:5
89' Гол
Latif Blessing
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Latif Blessing бьет в цель!
85'
Монреаль Импакт делает замену. Chris Duvall уходит с поля, а Петрассо Микаэль выходит на его замену.
85'
Монреаль Импакт делает замену. Сильва Алехандро уходит с поля, а Манкосу Маттео выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Сильва Алехандро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Вела Карлос из команды Los Angeles FC забивает с точки!

80'
Монреаль Импакт делает замену. Jeisson Vargas уходит с поля, а Ken Krolicki выходит на его замену.
68'
Los Angeles FC делает замену. Джордан Харви уходит с поля, а Омар Габер выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Райтала Юкка уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Фейлхабер Бенни бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Los Angeles FC делает замену. Якович Деян уходит с поля, а Latif Blessing выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Пиатти Игнасио бьет в цель!
31'
УДАЛЕНИЕ! - Кабрера Виктор увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
25'
Пиатти Игнасио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Симан Лоран бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Пиатти Игнасио из команды Монреаль Импакт забивает с точки!
Желтая карточка
15'
Миллер Тайлер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Пиатти Игнасио бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация