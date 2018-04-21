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Стадион: Сапуто
3:5
Конец матча
1:0
9' ГолПиатти Игнасио
15' Желтая карточкаМиллер Тайлер
2:0
16' ПенальтиПиатти Игнасио
2:1
24' ГолСиман Лоран
25' Желтая карточкаПиатти Игнасио
31' Красная карточкаКабрера Виктор
3:1
43' ГолПиатти Игнасио
3:2
52' ГолФейлхабер Бенни
3:3
57' Гол в свои воротаРайтала Юкка
3:4
83' ПенальтиВела Карлос
84' Желтая карточкаСильва Алехандро
3:5
89' ГолLatif Blessing
|
9'
1:0
15'
16'
2:0
24'
2:1
25'
31'
43'
3:1
52'
3:2
57'
3:3
83'
3:4
84'
89'
3:5
Состав команд
1
Буш
Ивен
18
Chris
Duvall
22
Райтала
Юкка
23
Симан
Лоран
21
Уренья
Марко
10
Вела
Карлос
Монреаль Импакт 5-3-2
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 18 Chris Duvall Защитник
- 2 Кабрера Виктор Защитник
- 4 Rudy Camacho Защитник
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 9 Сильва Алехандро Полузащитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 16 Jeisson Vargas Нападающий
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- 24 Петрассо Микаэль Защитник
- 25 Louis Beland-Goyette Полузащитник
- 14 Raheem Edwards Полузащитник
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- 11 Anthony Jackson-Hamel Нападающий
- 13 Ken Krolicki
- Главный тренер: Гард Реми
Лос-Анджелес 3-4-3
- Основной состав
- 1 Миллер Тайлер Вратарь
- 5 Якович Деян Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 23 Симан Лоран Защитник
- 3 Бейташур Стивен Полузащитник
- 33 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 14 Mark Anthony Kaye Полузащитник
- 2 Jordan Harvey Полузащитник
- 9 Diego Rossi Нападающий
- 21 Уренья Марко Нападающий
- 10 Вела Карлос Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Омар Габер Защитник
- 11 Aaron Kovar Полузащитник
- 50 Rodrigo Pacheco
- 7 Latif Blessing
- 20 Eduard Atuesta
- 27 Tristan Blackmon
- 24 Charlie Lyon
- Главный тренер: Брэдли Боб
Предыдущие игры
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +7 =0 -13)
- 14.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт М
- 07.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Монреаль Импакт М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 22.10.2017 Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт М
- 03.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр М
- 27.08.2017 Монреаль Импакт 1:3 Торонто М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.08.2017 Монреаль Импакт 3:0 Чикаго Файр М
- 13.08.2017 Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт М
- 06.08.2017 Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити М
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|2.
|Атланта Юнайтед
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|5.
|Коламбус Крю
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|3
|0
|2
|13 - 6
|9
|7.
|Монреаль Импакт
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|8.
|Филадельфия Юнион
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|9.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|10.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|11.
|Торонто
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|5
|2
|1
|20 - 11
|17
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|0
|2
|16 - 13
|12
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|3
|1
|4
|8 - 17
|10
|5.
|Даллас
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|6.
|Колорадо Рэпидс
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|7.
|Реал Солт-Лейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 14
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|9.
|Хьюстон Динамо
|5
|1
|2
|2
|9 - 8
|5
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|11.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Г О О О О Л - Latif Blessing бьет в цель!
85'
Монреаль Импакт делает замену. Chris Duvall уходит с поля, а Петрассо Микаэль выходит на его замену.
85'
Монреаль Импакт делает замену. Сильва Алехандро уходит с поля, а Манкосу Маттео выходит на его замену.
84'
Сильва Алехандро получил желтую карточку от судьи
83'
Г О О О О Л - Вела Карлос из команды Los Angeles FC забивает с точки!
80'
Монреаль Импакт делает замену. Jeisson Vargas уходит с поля, а Ken Krolicki выходит на его замену.
68'
Los Angeles FC делает замену. Джордан Харви уходит с поля, а Омар Габер выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Райтала Юкка уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
52'
Г О О О О Л - Фейлхабер Бенни бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Los Angeles FC делает замену. Якович Деян уходит с поля, а Latif Blessing выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Пиатти Игнасио бьет в цель!
31'
УДАЛЕНИЕ! - Кабрера Виктор увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
25'
Пиатти Игнасио получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Симан Лоран бьет в цель!
16'
Г О О О О Л - Пиатти Игнасио из команды Монреаль Импакт забивает с точки!
15'
Миллер Тайлер получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Пиатти Игнасио бьет в цель!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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