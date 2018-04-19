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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

До начала игры осталось 1 день 9 часов 36 минут, которая состоится 21.04.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
62.4% (63)
Ничья:
19.8% (20)
Тоттенхэм
17.8% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
42.6% (43)
Ничья:
12.9% (13)
Тоттенхэм:
8.9% (9)
Ничья:
6.9% (7)
Манчестер Юнайтед:
5.9% (6)
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