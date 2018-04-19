Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Уэмбли
Позже
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 18.04.2018 Борнмут 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.04.2018 Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Бромвич ПЛ
- 07.04.2018 Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Суонси ПЛ
- 17.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон К
- 13.03.2018 Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль ПЛ
- 05.03.2018 Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Манчестер Юнайтед К
- 11.02.2018 Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 03.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 26.01.2018 Йовил Таун 0:4 Манчестер Юнайтед К
- 20.01.2018 Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
- 05.01.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Дерби К
- 01.01.2018 Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 17.04.2018 Брайтон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 14.04.2018 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 07.04.2018 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 01.04.2018 Челси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 17.03.2018 Суонси 0:3 Тоттенхэм К
- 11.03.2018 Борнмут 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Тоттенхэм 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 28.02.2018 Тоттенхэм 6:1 Рочдейл К
- 25.02.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 18.02.2018 Рочдейл 2:2 Тоттенхэм К
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 07.02.2018 Тоттенхэм 2:0 Ньюпорт К
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.01.2018 Ньюпорт 1:1 Тоттенхэм К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 07.01.2018 Тоттенхэм 3:0 Уимблдон К
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Тоттенхэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 28.10.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 14.05.2017 Тоттенхэм 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 11.12.2016 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 10.04.2016 Тоттенхэм 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 08.08.2015 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 15.03.2015 Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 28.12.2014 Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 01.01.2014 Манчестер Юнайтед 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 01.12.2013 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 20.01.2013 Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 29.09.2012 Манчестер Юнайтед 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 04.03.2012 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 22.08.2011 Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 16.01.2011 Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 30.10.2010 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 24.04.2010 Манчестер Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 01.12.2009 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм Кубок Carling
- 12.09.2009 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 25.04.2009 Манчестер Юнайтед 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
-
Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - ТоттенхэмДо начала игры осталось 1 день 9 часов 36 минут, которая состоится 21.04.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
62.4% (63)
Ничья:
19.8% (20)
Тоттенхэм
17.8% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Манчестер Юнайтед:
42.6% (43)
1:1 Ничья:
12.9% (13)
1:2 Тоттенхэм:
8.9% (9)
2:2 Ничья:
6.9% (7)
1:0 Манчестер Юнайтед:
5.9% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация