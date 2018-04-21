  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Хьюстон Динамо
5:1
Конец матча
Торонто
0'
1:0
3' Гол
Mauro Manotas
2:0
7' Гол
Leonardo II
29' Желтая карточка
Mitchell Taintor
3:0
46' Гол
Александер Эрик
3:1
52' Гол
Mitchell Taintor
4:1
60' Гол
Элис Альберт
5:1
77' Гол
Киото Роммель
79' Желтая карточка
Хэмилтон Джордан
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
79'
Хэмилтон Джордан получил желтую карточку от судьи
78'
Торонто делает замену. Эрнандес Джейсон уходит с поля, а Aidan Daniels выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Киото Роммель бьет в цель!
75'
Хьюстон Динамо делает замену. Леонардо уходит с поля, а Alejandro Fuenmayor выходит на его замену.
69'
Хьюстон Динамо делает замену. Mauro Manotas уходит с поля, а Алварес Артуро выходит на его замену.

65'
Хьюстон Динамо делает замену. Мартинес Томас уходит с поля, а Гарсия Оскар IV выходит на его замену.
65'
Торонто делает замену. Хаслер Николас уходит с поля, а Mariano Mino выходит на его замену.
65'
Торонто делает замену. Рикеттс Тосайн уходит с поля, а Ben Spencer выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Элис Альберт бьет в цель!
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Mitchell Taintor бьет в цель!
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Александер Эрик бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
29'
Mitchell Taintor получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Хэмилтон Джордан бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Леонардо бьет в цель!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация