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Стадион: ББВА Компасс
5:1
Конец матча
1:0
3' ГолMauro Manotas
2:0
7' ГолLeonardo II
29' Желтая карточкаMitchell Taintor
3:0
46' ГолАлександер Эрик
3:1
52' ГолMitchell Taintor
4:1
60' ГолЭлис Альберт
5:1
77' ГолКиото Роммель
79' Желтая карточкаХэмилтон Джордан
|
3'
1:0
7'
2:0
29'
46'
3:0
52'
3:1
60'
4:1
77'
5:1
79'
Состав команд
23
Joe
Willis
22
Leonardo
II
24
Серен
Дарвин
17
Элис
Альберт
54
Ryan
Telfer
63
Liam
Fraser
14
Jay
Chapman
Хьюстон Динамо 4-3-3
- Основной состав
- 23 Joe Willis Вратарь
- 11 Andrew Wenger Защитник
- 3 Мачадо Адольфо Защитник
- 22 Leonardo II Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 24 Серен Дарвин Полузащитник
- 10 Мартинес Томас Полузащитник
- 6 Александер Эрик Полузащитник
- 17 Элис Альберт Нападающий
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- 31 Киото Роммель Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 12 Алварес Артуро Полузащитник
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 8 Memo Rodriguez Нападающий
- 19 Mac Steeves
- 14 Уорд Чарли
- 2 Alejandro Fuenmayor
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Торонто 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 46 Mitchell Taintor Защитник
- 52 Julian Dunn-Johnson Защитник
- 12 Эрнандес Джейсон Защитник
- 54 Ryan Telfer Защитник
- 26 Хаслер Николас Полузащитник
- 8 Акече Агер Полузащитник
- 63 Liam Fraser Полузащитник
- 14 Jay Chapman Полузащитник
- 22 Хэмилтон Джордан Нападающий
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Паттерсон-Сьюэлл Калеб Вратарь
- 19 Ben Spencer Нападающий
- 88 Mariano Mino
- 20 Ayo Akinola
- 55 Aidan Daniels
- Главный тренер: Вэнни Грег
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 15.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 01.04.2018 Хьюстон Динамо 0:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 17.03.2018 Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс М
- 27.10.2017 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.10.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр М
- 16.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 23.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 10.09.2017 Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Даллас 3:3 Хьюстон Динамо М
- 20.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо М
Торонто (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 18.04.2018 Торонто 1:2 Гвадалахара ЛЧК
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 11.04.2018 Клуб Америка 1:1 Торонто ЛЧК
- 04.04.2018 Торонто 3:1 Клуб Америка ЛЧК
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 14.03.2018 Тигрес 3:2 Торонто ЛЧК
- 08.03.2018 Торонто 2:1 Тигрес ЛЧК
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
- 05.11.2017 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 31.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто М
- 22.10.2017 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 24.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто М
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 4
Торонто: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 6
- 29.04.2017 Торонто 2:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 15.08.2016 Хьюстон Динамо 1:1 Торонто МЛС
- 11.05.2015 Торонто 1:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 09.10.2014 Торонто 0:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 20.07.2014 Хьюстон Динамо 2:2 Торонто МЛС
- 13.07.2014 Торонто 4:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 23.06.2013 Хьюстон Динамо 0:0 Торонто МЛС
- 21.04.2013 Торонто 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 26.08.2012 Хьюстон Динамо 1:1 Торонто МЛС
- 29.07.2012 Торонто 0:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 21.06.2012 Торонто 3:3 Хьюстон Динамо МЛС
- 10.07.2011 Хьюстон Динамо 2:0 Торонто МЛС
- 08.05.2011 Торонто 2:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 19.09.2010 Хьюстон Динамо 1:2 Торонто МЛС
- 02.07.2010 Торонто 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 18.07.2009 Торонто 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 31.05.2009 Хьюстон Динамо 3:0 Торонто МЛС
- 27.09.2008 Торонто 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 09.06.2008 Хьюстон Динамо 3:1 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|2.
|Атланта Юнайтед
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|5.
|Коламбус Крю
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|3
|0
|3
|14 - 8
|9
|7.
|Чикаго Файр
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|8.
|Монреаль Импакт
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|9.
|Филадельфия Юнион
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|11.
|Торонто
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|5
|2
|1
|20 - 11
|17
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|0
|2
|16 - 13
|12
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|3
|1
|4
|8 - 17
|10
|5.
|Даллас
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|6.
|Колорадо Рэпидс
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|7.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|2
|2
|14 - 9
|8
|8.
|Реал Солт-Лейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 14
|7
|9.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|11.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Хэмилтон Джордан получил желтую карточку от судьи
78'
Торонто делает замену. Эрнандес Джейсон уходит с поля, а Aidan Daniels выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Киото Роммель бьет в цель!
75'
Хьюстон Динамо делает замену. Леонардо уходит с поля, а Alejandro Fuenmayor выходит на его замену.
69'
Хьюстон Динамо делает замену. Mauro Manotas уходит с поля, а Алварес Артуро выходит на его замену.
65'
Хьюстон Динамо делает замену. Мартинес Томас уходит с поля, а Гарсия Оскар IV выходит на его замену.
65'
Торонто делает замену. Хаслер Николас уходит с поля, а Mariano Mino выходит на его замену.
65'
Торонто делает замену. Рикеттс Тосайн уходит с поля, а Ben Spencer выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Элис Альберт бьет в цель!
52'
Г О О О О Л - Mitchell Taintor бьет в цель!
46'
Г О О О О Л - Александер Эрик бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Mitchell Taintor получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Хэмилтон Джордан бьет в цель!
7'
Г О О О О Л - Леонардо бьет в цель!
3'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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