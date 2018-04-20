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Стадион:
Барселона
 
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Севилья
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Прогнозы на матч Барселона - Севилья
Барселона
6.3% (11)
Ничья:
1.1% (2)
Севилья
92.5% (161)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
36.2% (63)
Барселона:
23.6% (41)
Барселона:
14.4% (25)
Барселона:
4.6% (8)
Барселона:
4% (7)
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