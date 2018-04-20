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Стадион: Ванда Метрополитано
Состав команд
18
Альба
Хорди
13
Сория
Давид
16
Навас
Хесус
10
Банега
Эвер
24
Нолито
Агудо
20
Муриэль
Луис
Барселона 4-4-2
- Основной состав
- 13 Силессен Яспер Вратарь
- 20 Роберто Серхи Защитник
- 3 Пике Херард Защитник
- 23 Юмтити Самуэль Защитник
- 18 Альба Хорди Защитник
- 14 Коутиньо Филиппе Полузащитник
- 4 Ракитич Иван Полузащитник
- 5 Бускетс Серхио Полузащитник
- 8 Иньеста Андрес Полузащитник
- 9 Суарес Луис Нападающий
- 10 Месси Лионель Нападающий
- Главный тренер: Вальверде Эрнесто
Севилья 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Сория Давид Вратарь
- 16 Навас Хесус Защитник
- 25 Меркадо Габриэль Защитник
- 5 Ленгле Клеман Защитник
- 18 Эскудеро Серхио Защитник
- 10 Банега Эвер Полузащитник
- 15 Н'Зонзи Стивен Полузащитник
- 17 Сарабия Пабло Полузащитник
- 22 Васкес Франко Полузащитник
- 24 Нолито Агудо Полузащитник
- 20 Муриэль Луис Нападающий
- Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Кьяер Симон Травмирован
- Коршья Себастьен Травмирован
Предыдущие игры
Барселона (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 17.04.2018 Сельта 2:2 Барселона П
- 14.04.2018 Барселона 2:1 Валенсия П
- 10.04.2018 Рома 3:0 Барселона ЛЧ
- 07.04.2018 Барселона 3:1 Леганес П
- 04.04.2018 Барселона 4:1 Рома ЛЧ
- 31.03.2018 Севилья 2:2 Барселона П
- 18.03.2018 Барселона 2:0 Атлетик Б П
- 14.03.2018 Барселона 3:0 Челси ЛЧ
- 10.03.2018 Малага 0:2 Барселона П
- 07.03.2018 Барселона 0:0 Эспаньол СК
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М П
- 01.03.2018 Лас-Пальмас 1:1 Барселона П
- 24.02.2018 Барселона 6:1 Жирона П
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 17.02.2018 Эйбар 0:2 Барселона П
- 11.02.2018 Барселона 0:0 Хетафе П
- 08.02.2018 Валенсия 0:2 Барселона КК
- 04.02.2018 Эспаньол 1:1 Барселона П
- 01.02.2018 Барселона 1:0 Валенсия КК
- 28.01.2018 Барселона 2:1 Алавес П
Севилья (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 17.04.2018 Депортиво 0:0 Севилья П
- 14.04.2018 Севилья 2:2 Вильярреал П
- 11.04.2018 Бавария 0:0 Севилья ЛЧ
- 07.04.2018 Сельта 4:0 Севилья П
- 03.04.2018 Севилья 1:2 Бавария ЛЧ
- 31.03.2018 Севилья 2:2 Барселона П
- 18.03.2018 Леганес 2:1 Севилья П
- 13.03.2018 Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.03.2018 Севилья 0:2 Валенсия П
- 03.03.2018 Севилья 2:0 Атлетик Б П
- 28.02.2018 Малага 0:1 Севилья П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Лас-Пальмас 1:2 Севилья П
- 11.02.2018 Севилья 1:0 Жирона П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Севилья 1:1 Хетафе П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
Последние игры между собой
Барселона: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Севилья: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
- 31.03.2018 Севилья 2:2 Барселона Примера
- 04.11.2017 Барселона 2:1 Севилья Примера
- 05.04.2017 Барселона 3:0 Севилья Примера
- 06.11.2016 Севилья 1:2 Барселона Примера
- 18.08.2016 Барселона 3:0 Севилья Суперкубок
- 14.08.2016 Севилья 0:2 Барселона Суперкубок
- 22.05.2016 Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля
- 28.02.2016 Барселона 2:1 Севилья Примера
- 03.10.2015 Севилья 2:1 Барселона Примера
- 11.08.2015 Барселона 5:4 Севилья Суперкубок УЕФА
- 11.04.2015 Севилья 2:2 Барселона Примера
- 22.11.2014 Барселона 5:1 Севилья Примера
- 10.02.2014 Севилья 1:4 Барселона Примера
- 14.09.2013 Барселона 3:2 Севилья Примера
- 24.02.2013 Барселона 2:1 Севилья Примера
- 30.09.2012 Севилья 2:3 Барселона Примера
- 17.03.2012 Севилья 0:2 Барселона Примера
- 23.10.2011 Барселона 0:0 Севилья Примера
- 13.03.2011 Севилья 1:1 Барселона Примера
- 31.10.2010 Барселона 5:0 Севилья Примера
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Севилья
0 Барселона
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - СевильяДо начала игры осталось 5 часов 3 минуты, которая состоится 21.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Барселона - Севилья
Барселона
6.3% (11)
Ничья:
1.1% (2)
Севилья
92.5% (161)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Барселона:
36.2% (63)
1:3 Барселона:
23.6% (41)
0:2 Барселона:
14.4% (25)
0:1 Барселона:
4.6% (8)
0:3 Барселона:
4% (7)
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