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Стадион: Orlando City Stadium
3:2
Конец матча
1:0
1' ГолChris Mueller
2:0
35' ГолКьестан Саша
65' Желтая карточкаЙотун Йошимар
3:0
69' ГолDominic Dwyer
74' Желтая карточкаYeferson Quintana
3:1
78' ГолЮнгвирт Флориан
3:2
90' ГолЮнгвирт Флориан
|
1'
1:0
35'
2:0
60'
65'
69'
3:0
78'
3:1
90'
3:2
Состав команд
22
Сане
Людовик
16
Кьестан
Саша
29
Stefano
24
Nick
Lima
20
Годой
Анибал
10
Хика
Яхмир
Орландо Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 4 Джонсон Уилл Защитник
- 22 Сане Людовик Защитник
- 3 Тарек Амро Защитник
- 13 Mohammed El Monir II Защитник
- 19 Йотун Йошимар Полузащитник
- 7 Cristian Higuita Полузащитник
- 17 Chris Mueller Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 29 Stefano Полузащитник
- 14 Dominic Dwyer Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Earl Edwards Jr. Вратарь
- 27 R. J. Allen Защитник
- 25 Donny Toia Защитник
- 10 Josue Colman Полузащитник
- 20 Росель Ориоль Полузащитник
- 5 Dillon Powers Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Полузащитник
- Главный тренер: Jason Kreis
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4-4-2
- Основной состав
- 28 Andrew Tarbell Вратарь
- 24 Nick Lima Защитник
- 30 Yeferson Quintana Защитник
- 3 Аффольтер Франсуа Защитник
- 6 Салинас Ши Защитник
- 7 Эрикссон Магнус I Полузащитник
- 20 Годой Анибал Полузащитник
- 23 Юнгвирт Флориан Полузащитник
- 10 Хика Яхмир Полузащитник
- 8 Вондоловски Крис Нападающий
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Амариква Квинси Полузащитник
- 11 Казаишвили Валерий Полузащитник
- 27 Эйлаш Фатей Полузащитник
- 15 James Ockford
- 14 Jackson Yueill
- 16 Chris Wehan
- 12 Matt Bersano
- Главный тренер: Mikael Stahre
Предыдущие игры
Орландо Сити (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 14.04.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити М
- 08.04.2018 Орландо Сити 3:2 Портленд Тимберс М
- 31.03.2018 Орландо Сити 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Орландо Сити 6:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 25.09.2017 Портленд Тимберс 3:0 Орландо Сити М
- 16.09.2017 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити М
- 10.09.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити М
- 03.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити М
- 27.08.2017 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 20.08.2017 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю М
- 13.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Орландо Сити М
- 06.08.2017 Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити М
- 30.07.2017 Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити М
- 22.07.2017 Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед М
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 15.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити М
- 18.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс М
- 28.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Чикаго Файр М
- 24.09.2017 Ди Си Юнайтед 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 10.09.2017 Торонто 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Филадельфия Юнион М
- 13.08.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 10.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс ОК
- 06.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Коламбус Крю М
- 30.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|2.
|Атланта Юнайтед
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|3.
|Орландо Сити
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|5.
|Коламбус Крю
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|3
|0
|3
|14 - 8
|9
|7.
|Чикаго Файр
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|8.
|Монреаль Импакт
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|10.
|Филадельфия Юнион
|0:2
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|11.
|Торонто
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|5
|2
|1
|20 - 11
|17
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|0
|2
|16 - 13
|12
|3.
|Даллас
|2:0
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|3
|1
|4
|8 - 17
|10
|6.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|2
|2
|14 - 9
|8
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|11.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Юнгвирт Флориан бьет в цель!
85'
Орландо Сити делает замену. Cristian Higuita уходит с поля, а Росель Ориоль выходит на его замену.
82'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Хюсен Дэнни уходит с поля, а Амариква Квинси выходит на его замену.
79'
Орландо Сити делает замену. Chris Mueller уходит с поля, а Josue Colman выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Юнгвирт Флориан бьет в цель!
74'
Yeferson Quintana получил желтую карточку от судьи
74'
Аффольтер Франсуа получил желтую карточку от судьи
69'
Г О О О О Л - Dominic Dwyer бьет в цель!
68'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Салинас Ши уходит с поля, а Jackson Yueill выходит на его замену.
68'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Хика Яхмир уходит с поля, а Казаишвили Валерий выходит на его замену.
65'
Йотун Йошимар получил желтую карточку от судьи
60'
Орландо Сити делает замену. Stefano уходит с поля, а Мерам Жустин выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Кьестан Саша бьет в цель!
1'
Г О О О О Л - Chris Mueller бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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