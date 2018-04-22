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Стадион:
Орландо Сити
3:2
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
1' Гол
Chris Mueller
2:0
35' Гол
Кьестан Саша
65' Желтая карточка
Йотун Йошимар
3:0
69' Гол
Dominic Dwyer
74' Желтая карточка
Yeferson Quintana
3:1
78' Гол
Юнгвирт Флориан
3:2
90' Гол
Юнгвирт Флориан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Юнгвирт Флориан бьет в цель!
85'
Орландо Сити делает замену. Cristian Higuita уходит с поля, а Росель Ориоль выходит на его замену.
82'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Хюсен Дэнни уходит с поля, а Амариква Квинси выходит на его замену.
79'
Орландо Сити делает замену. Chris Mueller уходит с поля, а Josue Colman выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Юнгвирт Флориан бьет в цель!

Желтая карточка
74'
Yeferson Quintana получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Аффольтер Франсуа получил желтую карточку от судьи
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Dominic Dwyer бьет в цель!
68'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Салинас Ши уходит с поля, а Jackson Yueill выходит на его замену.
68'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Хика Яхмир уходит с поля, а Казаишвили Валерий выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Йотун Йошимар получил желтую карточку от судьи
60'
Орландо Сити делает замену. Stefano уходит с поля, а Мерам Жустин выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Кьестан Саша бьет в цель!
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Chris Mueller бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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