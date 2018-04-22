- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Тойота
2:0
Второй тайм: 90+'
17' Желтая карточкаJacori Hayes
1:0
64' ПенальтиДиас Мауро
2:0
75' ГолMaximiliano Nicolas Urruti
|
17'
64'
1:0
75'
2:0
Состав команд
14
Jimmy
Maurer
24
Хеджес
Мэтт
15
Jacori
Hayes
20
Лама
Ролан
18
Блэйк
Андре
10
Дочкал
Борек
Даллас 4-4-2
- Основной состав
- 14 Jimmy Maurer Вратарь
- 2 Reggie Cannon Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 6 Недялков Антон Защитник
- 21 Michael Barrios Полузащитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 15 Jacori Hayes Полузащитник
- 11 Harold Mosquera Полузащитник
- 9 Cristian Colman Нападающий
- 20 Лама Ролан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 10 Диас Мауро Полузащитник
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Нападающий
- 30 Kyle Zobeck
- 32 Kris Reaves
- Главный тренер: Oscar Pareja
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 4 Mark McKenzie Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 9 Пико Фабрис Полузащитник
- 10 Дочкал Борек Полузащитник
- 7 Аккам Давид Полузащитник
- 17 Charles Sapong Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Joshua Yaro Защитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 19 Бёрк Кори Нападающий
- 21 Anthony Fontana
- 32 Matthew Real
- 1 John McCarthy II
- Главный тренер: Jim Curtin
Предыдущие игры
Даллас (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 15.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Даллас М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.03.2018 Даллас 1:1 Портленд Тимберс М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 01.03.2018 Даллас 3:2 Тауро ЛЧК
- 22.02.2018 Тауро 1:0 Даллас ЛЧК
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 10.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Даллас М
- 03.09.2017 Даллас 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 27.08.2017 Коламбус Крю 2:1 Даллас М
- 24.08.2017 Даллас 3:3 Хьюстон Динамо М
- 20.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Даллас М
- 13.08.2017 Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс М
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 14.04.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити М
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 04.03.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 17.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Атланта Юнайтед М
- 24.08.2017 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 20.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Филадельфия Юнион М
- 13.08.2017 Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт М
- 06.08.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Даллас М
- 30.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион М
- 27.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
Последние игры между собой
Даллас: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Филадельфия Юнион: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
- 06.08.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Даллас МЛС
- 06.03.2016 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 21.03.2015 Филадельфия Юнион 0:2 Даллас МЛС
- 13.08.2014 Даллас 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок
- 05.07.2014 Даллас 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 30.06.2013 Филадельфия Юнион 2:2 Даллас МЛС
- 20.05.2012 Даллас 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 14.08.2011 Филадельфия Юнион 2:2 Даллас МЛС
- 15.05.2011 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 09.08.2010 Даллас 3:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 16.05.2010 Филадельфия Юнион 1:1 Даллас МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|2.
|Атланта Юнайтед
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|3.
|Орландо Сити
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|5.
|Коламбус Крю
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|3
|0
|3
|14 - 8
|9
|7.
|Чикаго Файр
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|8.
|Монреаль Импакт
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|10.
|Филадельфия Юнион
|0:2
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|11.
|Торонто
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|5
|2
|1
|20 - 11
|17
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|0
|2
|16 - 13
|12
|3.
|Даллас
|2:0
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|3
|1
|4
|8 - 17
|10
|6.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|2
|2
|14 - 9
|8
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|11.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Второй тайм
78'
Даллас Burn делает замену. Michael Barrios уходит с поля, а Tesho Akindele выходит на его замену.
65'
Филадельфия Юнион делает замену. Пико Фабрис уходит с поля, а Илсиньо Перейра выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Диас Мауро из команды Даллас Burn забивает с точки!
60'
Даллас Burn делает замену. Harold Mosquera уходит с поля, а Диас Мауро выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
17'
Jacori Hayes получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация