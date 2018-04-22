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Стадион:
Даллас
2:0
Второй тайм: 90+'
Филадельфия Юнион
0'
17' Желтая карточка
Jacori Hayes
1:0
64' Пенальти
Диас Мауро
2:0
75' Гол
Maximiliano Nicolas Urruti
90'+3
Второй тайм
78'
Даллас Burn делает замену. Michael Barrios уходит с поля, а Tesho Akindele выходит на его замену.
65'
Филадельфия Юнион делает замену. Пико Фабрис уходит с поля, а Илсиньо Перейра выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Диас Мауро из команды Даллас Burn забивает с точки!
60'
Даллас Burn делает замену. Harold Mosquera уходит с поля, а Диас Мауро выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
17'
Jacori Hayes получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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