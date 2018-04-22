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Стадион: Стубхуб Сентер
0:1
Второй тайм: 66'
0:1
22' ГолМартинес Хосеф
24' Желтая карточкаШельвик Йорген
29' Желтая карточкаКитчен Перри
|
22'
0:1
24'
29'
Состав команд
11
Камара
Ола
Лос-Анджелес Гэлакси 4-4-2
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 25 Фельтшер Рольф Защитник
- 5 Стирс Дэниэл Защитник
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 3 Коул Эшли Защитник
- 7 Алессандрини Ромен Полузащитник
- 2 Китчен Перри Полузащитник
- 8 Дос Сантос Хонатан Полузащитник
- 17 Ллетгет Себастьян Полузащитник
- 9 Ибрагимович Златан Нападающий
- 11 Камара Ола Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Сиани Мишель Защитник
- 19 Понтиус Крис Полузащитник
- 10 Дос Сантос Джовани Полузащитник
- 6 Хусидич Баджо Полузащитник
- 4 David Romney Полузащитник
- 41 Justin vom Steeg
- 24 Emmanuel Okyere Boateng I
- Главный тренер: Sigi Schmid
Атланта Юнайтед 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Гузан Брэд Вратарь
- 5 Пирес Леандро Защитник
- 3 Паркхёрст Майкл Защитник
- 16 Маккэн Крис Защитник
- 24 Julian Gressel Полузащитник
- 6 Нэйджби Дарлингтон Полузащитник
- 18 Джефф Ларентоуикз Полузащитник
- 4 Greg Garza Полузащитник
- 10 Альмирон Мигель Полузащитник
- 8 Ezequiel Barco Нападающий
- 7 Мартинес Хосеф Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Alec Kann Вратарь
- 2 Эскобар Франко Защитник
- 32 Кратц Кевин Полузащитник
- 14 Зиззо Сальваторе Полузащитник
- 9 Уильямс Ромарио Нападающий
- 19 Brandon Vazquez
- 28 Andrew Wheeler-Omiunu
- Главный тренер: Мартино Херардо
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 14.04.2018 Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 09.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 31.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес М
- 25.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс М
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 24.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 21.09.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 17.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Торонто М
- 11.09.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 03.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 24.08.2017 Коламбус Крю 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 06.08.2017 Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 30.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл Саундерс М
Атланта Юнайтед (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 16.04.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 08.04.2018 Атланта Юнайтед 5:0 Лос-Анджелес М
- 01.04.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед М
- 18.03.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 11.03.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 27.10.2017 Атланта Юнайтед 0:0 Коламбус Крю М
- 22.10.2017 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 16.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Атланта Юнайтед М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.09.2017 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити М
- 14.09.2017 Атланта Юнайтед 7:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Даллас М
- 27.08.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Атланта Юнайтед М
- 24.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед М
- 07.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 21.09.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:0
|7
|5
|1
|1
|16 - 8
|16
|3.
|Орландо Сити
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|5.
|Коламбус Крю
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|3
|0
|3
|14 - 8
|9
|7.
|Чикаго Файр
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|8.
|Монреаль Импакт
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|10.
|Филадельфия Юнион
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|11.
|Торонто
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|5
|2
|1
|20 - 11
|17
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|0
|2
|16 - 13
|12
|3.
|Даллас
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|5.
|Реал Солт-Лейк
|7
|3
|1
|3
|9 - 14
|10
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|3
|1
|4
|8 - 17
|10
|7.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|2
|2
|14 - 9
|8
|8.
|Колорадо Рэпидс
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|11.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Китчен Перри получил желтую карточку от судьи
24'
Шельвик Йорген получил желтую карточку от судьи
22'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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