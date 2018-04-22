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Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0:1
Второй тайм: 66'
Атланта Юнайтед
0'
0:1
22' Гол
Мартинес Хосеф
24' Желтая карточка
Шельвик Йорген
29' Желтая карточка
Китчен Перри
66'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
29'
Китчен Перри получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Шельвик Йорген получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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