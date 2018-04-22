Стадион: Dalian Sports Center Stadium
1:1
Конец матча
0:1
6' ПенальтиМодест Антони
1:1
45' ПенальтиКарраско Янник
77' Желтая карточкаMing'an Cui
79' Желтая карточкаLiu Yiming
84' Желтая карточкаКэ Сунь
Второй тайм
94'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
94'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Модест Антони рано отмечает, но гол будет отменен!
94'
Янг Ксу нанес удар, мяч был парирован, но Чжан Чонг не удержал его в руках.
94'
После дальнего удара, который нанес Qiang Jin мяч отбит вратарем
93'
Безумный фол. Yuanjie Su грубо играет против соперника. Пострадал Чжу Сяоган
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Ming'an Cui из команды Далянь Эйрбин пробил со штрафного, но очень мимо цели.
91'
Судья сигнализирует, что Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Shuai Li
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
Тактическая замена. Кэ Сунь уходит с поля и его заменяет Yue Liu
89'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Мушекви Няша
87'
Мушекви Няша из команды Далянь Эйрбин в офсайде
87'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Мушекви Няша рано отмечает, но гол будет отменен!
86'
86'
Тактическая замена. Гайтан Николас уходит с поля и его заменяет Qiang Jin
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Кэ Сунь получил желтую карточку от судьи
84'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Гайтан Николас оказался на газоне.
83'
Судья сигнализирует, что Bo Sun из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Кэ Сунь
82'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
82'
Карраско Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
82'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
81'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Bo Sun из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
80'
Карраско Янник бьет со свободного, но вратарь парирует удар
79'
Yiming Liu получил желтую карточку от судьи
79'
Судья сигнализирует, что Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
79'
Тактическая замена. Jinxian Wang уходит с поля и его заменяет Bo Sun
79'
Судья сигнализирует, что Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Чжу Сяоган
78'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
77'
Ming'an Cui получил желтую карточку от судьи
77'
Судья сигнализирует, что Ming'an Cui из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Витсель Аксель
77'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
74'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
73'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Судья сигнализирует, что Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
71'
71'
Чжу Сяоган нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Карраско Янник навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Судья сигнализирует, что Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Jinxian Wang
70'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
68'
Сюйжи Чжао получил травму и заменен. Yuanjie Su выходит на поле.
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Сюйжи Чжао получил травму и медбригада забирает его с поля.
68'
Сюйжи Чжао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
ШАНС! Мушекви Няша нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Судья сигнализирует, что Чжу Сяоган из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Витсель Аксель
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
63'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
63'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
62'
Судья сигнализирует, что Ming'an Cui из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
61'
Yiming Liu наказан за толчок Мушекви Няша
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
59'
59'
Сюйжи Чжао не смог попасть в створ ударом издали
59'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Тактическая замена. Ванг Ксяолонг уходит с поля и его заменяет Янг Ксу
58'
ШАНС! Jinxian Wang нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
58'
Cheng Zhang возвращается на поле, всё в порядке.
57'
Мушекви Няша коснулся мяча рукой.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Cheng Zhang получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Cheng Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Сюйжи Чжао не смог попасть в створ ударом издали
55'
Мушекви Няша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает в штрафную с рикошетом.
55'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с правого угла.
54'
53'
Витсель Аксель не смог попасть в створ ударом издали
53'
Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
52'
Судья сигнализирует, что Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Сюйжи Чжао
52'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
49'
49'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин подал угловой справа.
48'
Карраско Янник мяч отрикошетил от ворот
48'
48'
ШАНС! Юнпо Ван нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Юнпо Ван нанес удар издали, а Чжан Чонг отбил его обратно в игру!
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Г О О О О Л - Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин забивает с точки!
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
ПЕНАЛЬТИ - Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Мушекви Няша.
45'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
После дальнего удара, который нанес Ванг Ксяолонг мяч отбит вратарем
44'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
44'
Судья сигнализирует, что Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Витсель Аксель
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Модест Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
41'
40'
Судья сигнализирует, что Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Карраско Янник
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
40'
38'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
38'
38'
Судья сигнализирует, что Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Jinxian Wang
36'
Мушекви Няша наказан за толчок Лу Чжан
36'
Shuai Li из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин подал угловой слева.
35'
Карраско Янник нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
34'
Юнпо Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
32'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
32'
Чжу Тин из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
31'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Судья сигнализирует, что Янг Шенпинг из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Cheng Zhang
30'
30'
Вон Гвон Ген пробил мимо со свободного удара
26'
Yiming Liu возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Янг Шенпинг из команды Далянь Эйрбин играет слишком грубо. Модест Антони оказался на газоне.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Yiming Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Yiming Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Ming'an Cui пробует нанести удар издали, но Лу Чжан держит все под контролем
24'
24'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Судья сигнализирует, что Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Ming'an Cui
23'
22'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
22'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Карраско Янник и Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин.
22'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
21'
Мушекви Няша наказан за толчок Лу Чжан
21'
Чжу Тин из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Судья сигнализирует, что Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Cheng Zhang
17'
17'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
13'
13'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
12'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин пробил со штрафного, но очень мимо цели.
12'
Судья сигнализирует, что Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Jinxian Wang
6'
Г О О О О Л - Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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