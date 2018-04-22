Стадион: Nanjing Olympic Sports Centre
5:1
Конец матча
1:0
7' ГолZichang Huang
2:0
23' ГолСи У
2:1
29' ГолХайо Ронг
40' Желтая карточкаJiajun Bai
3:1
41' ГолXiang Ji
4:1
52' ГолPengfei Xie
63' Желтая карточкаAidi Fulang Xisi
5:1
64' ГолЛи Ан
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
93'
92'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
90'
Морено Джованни не смог попасть в створ ударом издали
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Xiaoming Li наказан за толчок Боакье Ричмонд
89'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Xiaoming Li из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
88'
87'
Yun Zhou наказан за толчок Джианйвинг Мао
87'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
86'
Тактическая замена. Си У уходит с поля и его заменяет Lingfeng Zhang
86'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Xiaoming Li из команды Шанхай Шэньхуа.
86'
Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Aidi Fulang Xisi наказан за толчок Боакье Ричмонд
85'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
83'
Судья сигнализирует, что Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Yinong Tian
82'
Тактическая замена. Pengfei Xie уходит с поля и его заменяет Tianyi Gao
81'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
81'
Морено Джованни не смог попасть в створ ударом издали
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
78'
После дальнего удара, который нанес Морено Джованни мяч отбит вратарем
77'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Ли Ан оказался на газоне.
76'
Вратарь парирует удар, который нанес Джианйвинг Мао, и мяч снова в игре
75'
Боакье Ричмонд наказан за толчок Aidi Fulang Xisi
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
После дальнего удара, который нанес Морено Джованни мяч отбит вратарем
73'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
73'
Ромеро Оскар решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
72'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ромеро Оскар
72'
Тактическая замена. Yougang Xu уходит с поля и его заменяет Xiaoming Li
70'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с левого угла.
70'
Ромеро Оскар мяч отрикошетил от ворот
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
Тактическая замена. Zichang Huang уходит с поля и его заменяет Ванг Сонг
69'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
69'
Ромеро Оскар наказан за толчок Yinong Tian
67'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
67'
Aidi Fulang Xisi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
67'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с правого угла.
66'
Боакье Ричмонд нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
66'
65'
Тактическая замена. Ксин Шенг уходит с поля и его заменяет Wei Wang
65'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
64'
Г О О О О Л - Ли Ан классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
64'
Xiang Ji навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Aidi Fulang Xisi - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
63'
Судья сигнализирует, что Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Боакье Ричмонд
61'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
61'
ШАНС! Тейшейра Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
61'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Си У из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
57'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
56'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
54'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
52'
Си У сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Pengfei Xie изменил счет на табло!
52'
Си У из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
51'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
50'
ШАНС! Ксин Шенг нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Yougang Xu из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Jiajun Bai пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
49'
Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Zichang Huang пострадал.
49'
49'
Yun Zhou предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Ромеро Оскар нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
48'
Судья сигнализирует, что Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Pengfei Xie
47'
Peng Li наказан за толчок Тейшейра Алекс
46'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
47'
46'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
46'
Xiang Ji нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Pengfei Xie нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Судья сигнализирует, что Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ромеро Оскар
43'
Судья сигнализирует, что Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Zichang Huang
43'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Г О О О О Л Xiang Ji закручивает штрафной в сетку! Великолепно
40'
Jiajun Bai получил желтую карточку от судьи
40'
Безумный фол. Jiajun Bai грубо играет против соперника. Пострадал Zichang Huang
40'
Отличные скиллы показывает Zichang Huang, обводя своих соперников
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа пасует в штрафную, но Chao Gu выходит и ловит мяч.
39'
Отличные скиллы показывает Ромеро Оскар, обводя своих соперников
39'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
39'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
34'
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Pengfei Xie нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
32'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
31'
После дальнего удара, который нанес Ромеро Оскар мяч отбит вратарем
30'
Тактическая замена. Ruofan Liu уходит с поля и его заменяет Джианйвинг Мао
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
29'
Ромеро Оскар сделал результативную передачу.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хайо Ронг из клуба "Шанхай Шэньхуа" отправил мяч головой в ворота.
29'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный кросс...
27'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
27'
Шанс! Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти пробил головой, но мимо
27'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
26'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
О, нет. Из многообещающей позиции Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
26'
Плохо сыграл Боакье Ричмонд - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Ruofan Liu мяч отрикошетил от ворот
25'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
24'
Боакье Ричмонд наказан за толчок Yougang Xu
23'
23'
Г О О О О Л - Си У изменил счет на табло!
23'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает отличный кросс...
22'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
22'
Ромеро Оскар не смог попасть в створ ударом издали
21'
Судья сигнализирует, что Си У из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Ли Шуай не дал случится голу! Боакье Ричмонд должен был забивать, но Ли Шуай сделал отличный сейв
17'
Си У нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает передачу одноклубнику.
17'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
17'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Судья сигнализирует, что Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ксин Шенг
13'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
12'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
11'
Гуарин Фредди наказан за толчок Си У
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
9'
Гуарин Фредди решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
9'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Гуарин Фредди пострадал.
9'
Судья сигнализирует, что Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Aidi Fulang Xisi
7'
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Zichang Huang из клуба "Цзянсу Сайнти" отправил мяч головой в ворота.
7'
Си У из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
6'
Pengfei Xie мяч отрикошетил от ворот
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
2'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Цзянсу Сайнти". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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