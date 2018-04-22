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Стадион:
Цзянсу Сунин
5:1
Конец матча
Шанхай Шэньхуа
0'
1:0
7' Гол
Zichang Huang
2:0
23' Гол
Си У
2:1
29' Гол
Хайо Ронг
40' Желтая карточка
Jiajun Bai
3:1
41' Гол
Xiang Ji
4:1
52' Гол
Pengfei Xie
63' Желтая карточка
Aidi Fulang Xisi
5:1
64' Гол
Ли Ан
90'+4
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
93'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
92'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
90'
Морено Джованни не смог попасть в створ ударом издали

90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
89'
Xiaoming Li наказан за толчок Боакье Ричмонд
89'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Xiaoming Li из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
Офсайд
88'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
Фол, нарушение
87'
Yun Zhou наказан за толчок Джианйвинг Мао
Угловой
87'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
86'
Тактическая замена. Си У уходит с поля и его заменяет Lingfeng Zhang
86'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Xiaoming Li из команды Шанхай Шэньхуа.
86'
Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
85'
Aidi Fulang Xisi наказан за толчок Боакье Ричмонд
85'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Yinong Tian
82'
Тактическая замена. Pengfei Xie уходит с поля и его заменяет Tianyi Gao
81'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
81'
Морено Джованни не смог попасть в створ ударом издали
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
78'
После дальнего удара, который нанес Морено Джованни мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
77'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Ли Ан оказался на газоне.
76'
Вратарь парирует удар, который нанес Джианйвинг Мао, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
75'
Боакье Ричмонд наказан за толчок Aidi Fulang Xisi
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
После дальнего удара, который нанес Морено Джованни мяч отбит вратарем
73'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
73'
Ромеро Оскар решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ромеро Оскар
72'
Тактическая замена. Yougang Xu уходит с поля и его заменяет Xiaoming Li
Угловой
70'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с левого угла.
70'
Ромеро Оскар мяч отрикошетил от ворот
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
Тактическая замена. Zichang Huang уходит с поля и его заменяет Ванг Сонг
69'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
69'
Ромеро Оскар наказан за толчок Yinong Tian
67'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
67'
Aidi Fulang Xisi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
Угловой
67'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с правого угла.
66'
Боакье Ричмонд нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
66'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
65'
Тактическая замена. Ксин Шенг уходит с поля и его заменяет Wei Wang
65'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Xiang Ji сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Ли Ан классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
64'
Xiang Ji навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
63'
Aidi Fulang Xisi - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Боакье Ричмонд
61'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
61'
ШАНС! Тейшейра Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
61'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
57'
Си У из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
57'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
56'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
54'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
52'
Си У сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Pengfei Xie изменил счет на табло!
52'
Си У из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
51'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
50'
ШАНС! Ксин Шенг нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Yougang Xu из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
50'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Jiajun Bai пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
49'
Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Zichang Huang пострадал.
Угловой
49'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
49'
Yun Zhou предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Ромеро Оскар нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Pengfei Xie
Фол, нарушение
47'
Peng Li наказан за толчок Тейшейра Алекс
Офсайд
46'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
Офсайд
47'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
46'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
46'
Xiang Ji нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Pengfei Xie нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ромеро Оскар
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Zichang Huang
43'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Описание гола
41'
Г О О О О Л Xiang Ji закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
40'
Jiajun Bai получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Безумный фол. Jiajun Bai грубо играет против соперника. Пострадал Zichang Huang
40'
Отличные скиллы показывает Zichang Huang, обводя своих соперников
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа пасует в штрафную, но Chao Gu выходит и ловит мяч.
39'
Отличные скиллы показывает Ромеро Оскар, обводя своих соперников
Угловой
39'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
39'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Ксин Шенг из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Си У
34'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
Угловой
34'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Pengfei Xie нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
32'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
31'
После дальнего удара, который нанес Ромеро Оскар мяч отбит вратарем
30'
Тактическая замена. Ruofan Liu уходит с поля и его заменяет Джианйвинг Мао
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
29'
Ромеро Оскар сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хайо Ронг из клуба "Шанхай Шэньхуа" отправил мяч головой в ворота.
29'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный кросс...
27'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
27'
Шанс! Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти пробил головой, но мимо
Угловой
27'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
26'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
О, нет. Из многообещающей позиции Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
26'
Плохо сыграл Боакье Ричмонд - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
26'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Ruofan Liu мяч отрикошетил от ворот
25'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Боакье Ричмонд наказан за толчок Yougang Xu
23'
Xiang Ji сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Си У изменил счет на табло!
23'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает отличный кросс...
22'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
22'
Ромеро Оскар не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Си У из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Офсайд
19'
Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Ли Шуай не дал случится голу! Боакье Ричмонд должен был забивать, но Ли Шуай сделал отличный сейв
17'
Си У нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает передачу одноклубнику.
17'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
17'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ксин Шенг
13'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
12'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Гуарин Фредди наказан за толчок Си У
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
9'
Гуарин Фредди решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
9'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Гуарин Фредди пострадал.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Aidi Fulang Xisi
7'
Xiang Ji сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Zichang Huang из клуба "Цзянсу Сайнти" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
7'
Си У из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
6'
Pengfei Xie мяч отрикошетил от ворот
6'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
2'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ксин Шенг
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Цзянсу Сайнти". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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