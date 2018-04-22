Стадион: Helsingoer Stadion Зрители: 1251
0:0
Конец матча
53' Желтая карточкаВацадзе Матэ
67' Желтая карточкаIbrahim Moro
72' Желтая карточкаAdnan Mohammed
84' Желтая карточкаОльсен Патрик
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
93'
Mads Emil Madsen из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Опасность предотвращена - Soeren Henriksen из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
92'
92'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
92'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
91'
Петер Фриис Йенсен выбил мяч подальше от ворот.
91'
91'
91'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
90'
90'
89'
89'
Симон Якобсен из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
89'
89'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Петер Фриис Йенсен выбил мяч подальше от ворот.
88'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр в офсайде
88'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
88'
87'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Ольсен Рики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг подал угловой справа.
86'
Christian Koehler предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
85'
Mikkel Bruhn из команды Хельсингёр сделал отличный сейв!
85'
Штрафной исполнил Jens Martin Gammelby, после его удара Mikkel Bruhn сделал классный сейв. Угловой
84'
Ольсен Патрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
84'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Петерсен Стефан оказался на газоне.
84'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
83'
Mads Emil Madsen не смог попасть в створ ударом издали
83'
Jeppe Gertsen нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Плохо сыграл Soeren Henriksen - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
83'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг подал угловой справа.
83'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
81'
81'
Отличные скиллы показывает Adnan Mohammad, обводя своих соперников
81'
81'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр подал угловой слева.
81'
Симон Якобсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр подал угловой слева.
80'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр отдал передачу, которая была заблокирована.
80'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
80'
Так близко к голу! Tobias Salquist имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Mikkel Bruhn!
80'
79'
Симон Якобсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Тактическая замена. Нильссон Хокан уходит с поля и его заменяет Деннис Флинта
79'
Даниэль Фунч наказан за толчок Нильссон Хокан
78'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг в офсайде
77'
77'
Как он промахнулся? Tobias Christensen имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
77'
Отличные скиллы показывает Tobias Christensen, обводя своих соперников
77'
Ольсен Рики из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
77'
76'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 1251 болельщиков
75'
Судья сигнализирует, что Felipe Tontini из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Jens Martin Gammelby
75'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
75'
Magnus Mattsson навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Грегор Паскаль наказан за толчок Magnus Mattsson
74'
Хорошую попытку сделал Felipe Tontini. Удар в створ, но вратарь начеку
74'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
73'
73'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
72'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр в офсайде
72'
Christian Koehler выбил мяч подальше от ворот.
72'
Adnan Mohammad - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
72'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Jens Martin Gammelby оказался на газоне.
71'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
70'
70'
Судья сигнализирует, что Симон Якобсен из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Tobias Christensen
70'
Хельсингёр делает атакующую замену. Martin Fisch ушел с поля, а Осама Акхарраз вышел в подмогу атаке.
69'
Тактическая замена. Martin Fisch уходит с поля и его заменяет Осама Акхарраз
69'
69'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
69'
69'
Jeppe Gertsen выбил мяч подальше от ворот.
68'
Ольсен Рики из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Gustav Dahl оказался на газоне.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
68'
68'
Ольсен Рики из команды Хельсингёр сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
67'
67'
Ibrahim Moro получил желтую карточку от судьи
67'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг опасно и грубо сыграл. Ольсен Рики пострадал.
66'
66'
Отличные скиллы показывает Jens Martin Gammelby, обводя своих соперников
65'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
65'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
65'
65'
Gustav Dahl из команды Силькеборг забрасывает мяч в штрафную.
65'
Ольсен Рики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Magnus Mattsson навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Судья свистит. Грегор Паскаль атаковал сзади соперника. Это Петерсен Стефан заработал своей команде штрафной
63'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр в офсайде
63'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
63'
Силькеборг делает оборонительную замену. Вацадзе Матэ уходит, а на его место вступает Jens Martin Gammelby, игрок более защитного плана.
62'
Тактическая замена. Вацадзе Матэ уходит с поля и его заменяет Jens Martin Gammelby
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
61'
Ольсен Рики нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
59'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
58'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
58'
Нильссон Хокан не смог попасть в створ ударом издали
57'
Тактическая замена. Стюклер Даниэль уходит с поля и его заменяет Tobias Christensen
57'
Судья сигнализирует, что Нильссон Хокан из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Christian Koehler
57'
Christian Koehler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
Felipe Tontini выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Mads Emil Madsen из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
55'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Петерсен Стефан выбил мяч подальше от ворот.
55'
55'
Ольсен Рики из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
55'
Ольсен Рики из команды Хельсингёр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
53'
Вацадзе Матэ получил желтую карточку от судьи
53'
Безумный фол. Вацадзе Матэ грубо играет против соперника. Пострадал Martin Fisch
53'
Тактическая замена. Valance Nambishi уходит с поля и его заменяет Gustav Dahl
53'
Судья сигнализирует, что Вацадзе Матэ из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Adnan Mohammad
53'
52'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
52'
Ольсен Рики из команды Хельсингёр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
51'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
51'
Стюклер Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Mads Emil Madsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Судья сигнализирует, что Даниэль Фунч из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Петерсен Стефан
50'
Mads Emil Madsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Magnus Mattsson навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Нильссон Хокан оказался на газоне.
49'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
49'
Отличный пас сделал Ibrahim Moro из команды Силькеборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
48'
48'
Jeppe Gertsen из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
47'
47'
47'
Плохо сыграл Петерсен Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Christian Koehler из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
46'
Судья сигнализирует, что Симон Якобсен из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Adnan Mohammad
46'
Тактическая замена. Anders Holst уходит с поля и его заменяет Ольсен Рики
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Anders Holst из команды Хельсингёр сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Adnan Mohammad мяча так и не получил
45'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
44'
Jeppe Gertsen из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
41'
Отличные скиллы показывает Magnus Mattsson, обводя своих соперников
41'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
41'
Плохо сыграл Soeren Henriksen - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
40'
Christian Koehler из команды Хельсингёр подал угловой слева.
40'
Опасность предотвращена - Симон Якобсен из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
39'
Christian Koehler из команды Хельсингёр забрасывает мяч в штрафную.
39'
39'
Adnan Mohammad выбил мяч подальше от ворот.
38'
38'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
37'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
37'
Опасность предотвращена - Adnan Mohammad из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
37'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг делает пас партнеру.
36'
36'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
35'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
32'
32'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
31'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
31'
Mikkel Bruhn навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Вацадзе Матэ коснулся мяча рукой.
30'
Valance Nambishi из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
30'
Опасность предотвращена - Грегор Паскаль из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
30'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
29'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
29'
29'
Martin Fisch из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
28'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Вацадзе Матэ оказался на газоне.
28'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Опасность предотвращена - Симон Якобсен из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
27'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
27'
Christian Koehler из команды Хельсингёр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Стюклер Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Mikkel Bruhn из команды Хельсингёр сделал отличный сейв!
25'
Штрафной исполнил Magnus Mattsson, после его удара Mikkel Bruhn сделал классный сейв. Угловой
24'
Судья сигнализирует, что Ольсен Патрик из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Magnus Mattsson
24'
24'
23'
23'
23'
Valance Nambishi из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
23'
23'
23'
Mikkel Bruhn выбил мяч подальше от ворот.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
22'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
21'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
20'
19'
19'
Anders Holst делает скидку назад вдоль ворот
19'
19'
Плохо сыграл Симон Якобсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
18'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг толкнул локтем оппонента. Это Martin Fisch заработал фол
17'
17'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Нильссон Хокан мяча так и не получил
16'
16'
Mikkel Bruhn выбил мяч подальше от ворот.
16'
16'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
15'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
14'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр забрасывает мяч в штрафную.
14'
14'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
12'
12'
10'
Anders Holst из команды Хельсингёр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Ольсен Патрик выбил мяч подальше от ворот.
8'
8'
Martin Fisch из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
7'
7'
7'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
6'
Петерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Anders Holst из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
5'
Ibrahim Moro пробует нанести удар издали, но Mikkel Bruhn держит все под контролем
5'
Плохо сыграл Christian Koehler - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
5'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг забрасывает мяч в штрафную.
4'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Magnus Mattsson навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Судья сигнализирует, что Anders Holst из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Valance Nambishi
3'
Ibrahim Moro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Mikkel Bruhn навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Вацадзе Матэ из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Даниэль Фунч
2'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
2'
Плохо сыграл Симон Якобсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
1'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингёр". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Helsingoer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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