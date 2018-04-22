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Стадион:
Бэйцзин Гоань
0:0
Второй тайм: 63'
Гуанчжоу Эвергранд
0'
9' Желтая карточка
Ханьвэнь Дэн
18' Желтая карточка
Аугусто Ренато
20' Желтая карточка
Виера Хонатан
63'
Второй тайм
62'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
62'
Шанс! Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
62'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
61'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
61'
Чэн Цзэн отбил мяч на угловой после удара Бакамбу Седрик из штрафной площади.
61'
Отличные скиллы показывает Бакамбу Седрик, обводя своих соперников
61'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Лун Чжэн
60'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Отличные скиллы показывает Бакамбу Седрик, обводя своих соперников
59'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
58'
Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе
58'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Бовэнь Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Плохо сыграл Сяотин Фэн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
57'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
56'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
54'
Судья свистит. Юй Ян атаковал сзади соперника. Это Лин Гао заработал своей команде штрафной
Офсайд
53'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Лин Гао
52'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
51'
Как он промахнулся? Бакамбу Седрик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
51'
ШАНС! Бакамбу Седрик вышел один-на-один с голкипером...
51'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
50'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
48'
Отличный пас сделал Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
48'
Юй Ян наказан за толчок Лин Гао
47'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
46'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ши-Хао Вэй не смог попасть в створ ударом издали
45'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
45'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Ханчао Ю оказался на газоне.
44'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Ханьвэнь Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Плохо сыграл Линьпэн Чжан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Ханьвэнь Дэн
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Джианг Тао
41'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
40'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
38'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
37'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
37'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Ханьвэнь Дэн
36'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
34'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с левого угла.
33'
Yu Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Гудель Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Сюэпэн Ли
32'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
32'
Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе
32'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань забрасывает мяч в штрафную.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
31'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
Фол, нарушение
30'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Аугусто Ренато оказался на газоне.
30'
Джианг Тао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
Офсайд
29'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Джианг Тао
28'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
27'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Сень Хоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лун Чжэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Юй Ян наказан за толчок Лин Гао
24'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Ханчао Ю
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Yu Zhang
Желтая карточка
23'
Пяо Чэн получил желтую карточку от судьи
22'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Лун Чжэн пострадал.
21'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
20'
Виера Хонатан получил жёлтую карточку за "нырок".
20'
Отличные скиллы показывает Виера Хонатан, обводя своих соперников
20'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
19'
Шанс! Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
19'
Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Ли Лэй получил травму и заменен. Huan Liu выходит на поле.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Лун Чжэн
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Ли Лэй получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Травма, повреждение
15'
Ли Лэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Хорошую попытку сделал Бовэнь Хуан. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
13'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
10'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Желтая карточка
9'
Ханьвэнь Дэн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
9'
Безумный фол. Ханьвэнь Дэн грубо играет против соперника. Пострадал Ли Лэй
9'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
8'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
8'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Аугусто Ренато нанес удар, мяч был парирован, но Чэн Цзэн не удержал его в руках.
7'
Отличные скиллы показывает Аугусто Ренато, обводя своих соперников
7'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Ляо Лишэн
Фол, нарушение
5'
Ляо Лишэн наказан за толчок Виера Хонатан
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
4'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
4'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
4'
Аугусто Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
3'
Yu Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Лун Чжэн
2'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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