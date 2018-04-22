Стадион: Воркерс
0:0
Второй тайм: 63'
9' Желтая карточкаХаньвэнь Дэн
18' Желтая карточкаАугусто Ренато
20' Желтая карточкаВиера Хонатан
Второй тайм
62'
62'
62'
Шанс! Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
62'
61'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
61'
Чэн Цзэн отбил мяч на угловой после удара Бакамбу Седрик из штрафной площади.
61'
Отличные скиллы показывает Бакамбу Седрик, обводя своих соперников
61'
60'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Лун Чжэн
60'
60'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
59'
59'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Отличные скиллы показывает Бакамбу Седрик, обводя своих соперников
59'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
58'
Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе
58'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
58'
57'
Бовэнь Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Плохо сыграл Сяотин Фэн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
57'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
54'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
52'
Судья сигнализирует, что Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Лин Гао
52'
51'
Как он промахнулся? Бакамбу Седрик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
51'
ШАНС! Бакамбу Седрик вышел один-на-один с голкипером...
51'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Судья сигнализирует, что Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
50'
50'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
48'
Отличный пас сделал Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
47'
47'
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
46'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ши-Хао Вэй не смог попасть в створ ударом издали
45'
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Ханчао Ю оказался на газоне.
44'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Ханьвэнь Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Плохо сыграл Линьпэн Чжан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
42'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Ханьвэнь Дэн
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
41'
Судья сигнализирует, что Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Джианг Тао
41'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
40'
40'
39'
39'
38'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
37'
37'
36'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Ханьвэнь Дэн
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
34'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с левого угла.
33'
Yu Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Гудель Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Сюэпэн Ли
32'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
32'
Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе
32'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань забрасывает мяч в штрафную.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
31'
30'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Аугусто Ренато оказался на газоне.
30'
Джианг Тао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
29'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
28'
Судья сигнализирует, что Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Джианг Тао
28'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
27'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Сень Хоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лун Чжэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
23'
Судья сигнализирует, что Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Ханчао Ю
23'
Судья сигнализирует, что Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Yu Zhang
23'
Пяо Чэн получил желтую карточку от судьи
22'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Лун Чжэн пострадал.
21'
20'
Виера Хонатан получил жёлтую карточку за "нырок".
20'
Отличные скиллы показывает Виера Хонатан, обводя своих соперников
20'
19'
19'
Шанс! Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
19'
17'
Ли Лэй получил травму и заменен. Huan Liu выходит на поле.
17'
Судья сигнализирует, что Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Лун Чжэн
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Ли Лэй получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Ли Лэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Хорошую попытку сделал Бовэнь Хуан. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
13'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Судья сигнализирует, что Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
9'
Ханьвэнь Дэн получил желтую карточку от судьи
9'
Безумный фол. Ханьвэнь Дэн грубо играет против соперника. Пострадал Ли Лэй
9'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
8'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
8'
7'
7'
Аугусто Ренато нанес удар, мяч был парирован, но Чэн Цзэн не удержал его в руках.
7'
Отличные скиллы показывает Аугусто Ренато, обводя своих соперников
7'
7'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
6'
Судья сигнализирует, что Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Ляо Лишэн
5'
Ляо Лишэн наказан за толчок Виера Хонатан
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
4'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
4'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Аугусто Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
3'
Yu Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
3'
3'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Лун Чжэн
2'
1'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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