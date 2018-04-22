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Стадион:
Шанхай СИПГ
0:1
Перерыв
Тяньцзинь Тэда
0'
0:1
6' Гол
Ачеампонг Франк
22' Желтая карточка
Оби Микель Джон
44' Желтая карточка
Jia Du
45' Желтая карточка
Yuanyi Li
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
49'
Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
48'
Кэ Ши предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
Желтая карточка
48'
Судье надоело, что Yuanyi Li тянет время и он наказал его горчичником
47'
Хорошую попытку сделал Халк Живанилдо. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
47'
Хай Юй наказан за толчок Юфенг Бай
46'
Hao Guo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
45'
Чао Янг получил травму и заменен. Yuanyi Li выходит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
45'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
44'
Судье надоело, что Jia Du тянет время и он наказал его горчичником
44'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
43'
Хорошую попытку сделал Халк Живанилдо. Удар в створ, но вратарь начеку
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Чао Янг получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
41'
Хуэй-Кан Цай наказан за толчок Ачеампонг Франк
41'
Ачеампонг Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
41'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
41'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с правого угла.
41'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
40'
Халк Живанилдо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
39'
Чао Янг наказан за толчок Лэй У
38'
Лэй У нанес удар головой, но Jia Du спокойно отбил мяч.
38'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
37'
Hao Guo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
37'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
36'
Muzepper Mirahmetjan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
36'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Чао Янг и попал в каркас ворот!
Угловой
35'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Хуэй Жиакан нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Матч остановлен
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
29'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
29'
Ахмедов Одил нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает передачу одноклубнику.
Угловой
29'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
29'
Штрафной исполнил Халк Живанилдо, после его удара Jia Du сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Лэй У
28'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
26'
Как он промахнулся? Ачеампонг Франк имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
ШАНС! Ачеампонг Франк вышел один-на-один с голкипером...
26'
Оби Микель Джон выбил мяч подальше от ворот.
26'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
26'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
25'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
24'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
24'
Шанс! Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
24'
Ачеампонг Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Юфенг Бай пострадал.
22'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
22'
Рефери не любит споров - именно за это Оби Микель Джон сейчас получил желтую
Офсайд
21'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ в офсайде
21'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
20'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
19'
Оскар дос Сантос пробует нанести удар издали, но Jia Du держит все под контролем
18'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
17'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает неудачный навес.
17'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Jiarun Gao пробует нанести удар издали, но Цзюнь-Лин Янь держит все под контролем
16'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
16'
Чао Янг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
15'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Хай Юй оказался на газоне.
14'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
14'
Чао Янг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Binbin Chen нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Отличные скиллы показывает Binbin Chen, обводя своих соперников
Офсайд
11'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
11'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
Угловой
11'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
11'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
11'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
10'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
10'
Шанс! Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
Угловой
10'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
10'
Muzepper Mirahmetjan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Юфенг Бай сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Ачеампонг Франк изменил счет на табло!
Угловой
5'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Угловой
4'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
Офсайд
4'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
Фол, нарушение
3'
Оби Микель Джон нарушает правила. Хуэй-Кан Цай пострадал
Угловой
2'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
Офсайд
1'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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