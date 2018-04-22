Стадион: Шанхай Интернешнл
0:1
Перерыв
0:1
6' ГолАчеампонг Франк
22' Желтая карточкаОби Микель Джон
44' Желтая карточкаJia Du
45' Желтая карточкаYuanyi Li
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
49'
Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
48'
Кэ Ши предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
48'
Судье надоело, что Yuanyi Li тянет время и он наказал его горчичником
47'
Хорошую попытку сделал Халк Живанилдо. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Hao Guo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
45'
[3] - столько добавил арбитр времени.
44'
Судье надоело, что Jia Du тянет время и он наказал его горчичником
44'
43'
Хорошую попытку сделал Халк Живанилдо. Удар в створ, но вратарь начеку
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Чао Янг получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Хуэй-Кан Цай наказан за толчок Ачеампонг Франк
41'
Ачеампонг Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
41'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с правого угла.
41'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
40'
Халк Живанилдо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
38'
37'
Hao Guo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
36'
Muzepper Mirahmetjan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
36'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Чао Янг и попал в каркас ворот!
35'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Хуэй Жиакан нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Матч остановлен
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
29'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
29'
29'
Ахмедов Одил нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает передачу одноклубнику.
29'
29'
Штрафной исполнил Халк Живанилдо, после его удара Jia Du сделал классный сейв. Угловой
28'
Судья сигнализирует, что Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Лэй У
28'
27'
26'
Как он промахнулся? Ачеампонг Франк имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
ШАНС! Ачеампонг Франк вышел один-на-один с голкипером...
26'
Оби Микель Джон выбил мяч подальше от ворот.
26'
26'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
25'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
24'
24'
Шанс! Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
24'
Ачеампонг Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Юфенг Бай пострадал.
22'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Рефери не любит споров - именно за это Оби Микель Джон сейчас получил желтую
21'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ в офсайде
21'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
20'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
19'
Оскар дос Сантос пробует нанести удар издали, но Jia Du держит все под контролем
18'
17'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает неудачный навес.
17'
17'
Jiarun Gao пробует нанести удар издали, но Цзюнь-Лин Янь держит все под контролем
16'
16'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Чао Янг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Хай Юй оказался на газоне.
14'
14'
Чао Янг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Binbin Chen нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Отличные скиллы показывает Binbin Chen, обводя своих соперников
11'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
11'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
11'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
11'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
11'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
10'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
10'
Шанс! Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
10'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
10'
Muzepper Mirahmetjan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Юфенг Бай сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Ачеампонг Франк изменил счет на табло!
5'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
4'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
4'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
3'
Оби Микель Джон нарушает правила. Хуэй-Кан Цай пострадал
2'
1'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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