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Стадион:
Оденсе
2:0
Перерыв
Люнгбю
0'
1:0
6' Гол
Лунд Марко
2:0
35' Гол
Хелениус Никлас
Первый тайм
46'
Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Удар от ворот произведет Люнгбю
45'
Отличный пас сделал Julius Eskesen из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
43'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Деслер Миккел из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
42'
Julius Eskesen нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает пас партнеру.
41'
Удар от ворот произведет Оденсе
41'
Шала Херолинд из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
41'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
41'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
40'
Emilio Simonsen из команды Люнгбю опасно и грубо сыграл. Томасен Йенс пострадал.
40'
Шала Херолинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Клеве Троэльс наказан за толчок Gustav Marcussen
37'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
37'
Оденсе нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
37'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Хорошую попытку сделал Андерс К. Якобсен. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
Julius Eskesen из команды Оденсе делает пас партнеру.
35'
Julius Eskesen сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Хелениус Никлас изменил счет на табло!
35'
ШАНС! Хелениус Никлас вышел один-на-один с голкипером...
35'
Хелениус Никлас из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
35'
Опасность! Julius Eskesen из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
35'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
34'
Simon Vollesen из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Удар от ворот произведет Люнгбю
31'
Удар от ворот произведет Люнгбю
31'
Хелениус Никлас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Emilio Simonsen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
30'
Удар от ворот произведет Люнгбю
30'
Шанс! Лунд Марко из команды Оденсе пробил головой, но мимо
Угловой
30'
Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой справа.
29'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
29'
Деслер Миккел из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Emilio Simonsen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Casper Nielsen
Фол, нарушение
28'
Simon Vollesen наказан за толчок Хелениус Никлас
27'
Удар от ворот произведет Люнгбю
27'
Андерс К. Якобсен не смог попасть в створ ударом издали
27'
Деслер Миккел нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Отличные скиллы показывает Деслер Миккел, обводя своих соперников
27'
Casper Nielsen выбил мяч подальше от ворот.
26'
Удар от ворот произведет Оденсе
26'
Кьяер Йеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Игрок команды Люнгбю выносит мяч
24'
ШАНС! Julius Eskesen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой слева.
24'
Деслер Миккел из команды Оденсе навешивает в штрафную с рикошетом.
23'
Игра в одни ворота сейчас. Оденсе доминирует и владеет мячом
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
23'
Удар от ворот произведет Люнгбю
23'
Деслер Миккел из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
22'
Simon Vollesen из команды Люнгбю делает неудачный навес.
21'
Удар от ворот произведет Люнгбю
20'
Как он промахнулся? Андерс К. Якобсен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
20'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
20'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Удар от ворот произведет Оденсе
19'
Отличный пас сделал Фосгаард Лассе из команды Люнгбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
19'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает пас партнеру.
18'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Клеве Троэльс из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Gustav Marcussen
17'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Томасен Йенс выбил мяч подальше от ворот.
15'
Удар от ворот произведет Люнгбю
15'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Лунд Марко выбил мяч подальше от ворот.
14'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Отличные скиллы показывает Томасен Йенс, обводя своих соперников
13'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Удар от ворот произведет Оденсе
13'
Шанс! Magnus Westergaard из команды Люнгбю пробил головой, но мимо
Угловой
13'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
13'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Удар от ворот произведет Люнгбю
11'
Какой промах! Андерс К. Якобсен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
11'
Деслер Миккел из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
11'
Лунд Марко выбил мяч подальше от ворот.
11'
Игра в одни ворота сейчас. Оденсе доминирует и владеет мячом
10'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает неудачный навес.
8'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
8'
Хелениус Никлас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
6'
Голкипер мог бы сыграть и получше
6'
Томасен Йенс сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лунд Марко из клуба "Оденсе" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
6'
Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой справа.
6'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Удар от ворот произведет Оденсе
5'
Emilio Simonsen не смог попасть в створ ударом издали
5'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Томасен Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Adam Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Петерсен Кеннет нанес удар головой, но Oskar Snorre спокойно отбил мяч.
Угловой
3'
Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой справа.
2'
Удар от ворот произведет Люнгбю
1'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Оденсе". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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