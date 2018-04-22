Стадион: EWII Park
1:0
6' ГолЛунд Марко
2:0
35' ГолХелениус Никлас
Первый тайм
46'
Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
Отличный пас сделал Julius Eskesen из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
43'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
Julius Eskesen нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает пас партнеру.
41'
41'
Шала Херолинд из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
41'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
41'
40'
Emilio Simonsen из команды Люнгбю опасно и грубо сыграл. Томасен Йенс пострадал.
40'
Шала Херолинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
39'
39'
39'
38'
Клеве Троэльс наказан за толчок Gustav Marcussen
37'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Оденсе нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
37'
36'
Хорошую попытку сделал Андерс К. Якобсен. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
Julius Eskesen из команды Оденсе делает пас партнеру.
35'
Julius Eskesen сделал результативную передачу.
35'
Г О О О О Л - Хелениус Никлас изменил счет на табло!
35'
ШАНС! Хелениус Никлас вышел один-на-один с голкипером...
35'
Хелениус Никлас из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
35'
Опасность! Julius Eskesen из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
35'
34'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
34'
Simon Vollesen из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
33'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
31'
31'
Хелениус Никлас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Судья сигнализирует, что Emilio Simonsen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
30'
30'
Шанс! Лунд Марко из команды Оденсе пробил головой, но мимо
30'
29'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
29'
28'
Судья сигнализирует, что Emilio Simonsen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Casper Nielsen
28'
Simon Vollesen наказан за толчок Хелениус Никлас
27'
27'
Андерс К. Якобсен не смог попасть в створ ударом издали
27'
Деслер Миккел нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Отличные скиллы показывает Деслер Миккел, обводя своих соперников
27'
Casper Nielsen выбил мяч подальше от ворот.
26'
26'
Кьяер Йеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Игрок команды Люнгбю выносит мяч
24'
ШАНС! Julius Eskesen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
24'
Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой слева.
24'
Деслер Миккел из команды Оденсе навешивает в штрафную с рикошетом.
23'
Игра в одни ворота сейчас. Оденсе доминирует и владеет мячом
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
23'
23'
Деслер Миккел из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
22'
Simon Vollesen из команды Люнгбю делает неудачный навес.
21'
20'
Как он промахнулся? Андерс К. Якобсен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
20'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
20'
20'
19'
Отличный пас сделал Фосгаард Лассе из команды Люнгбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
19'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает пас партнеру.
18'
17'
Судья сигнализирует, что Клеве Троэльс из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Gustav Marcussen
17'
16'
Томасен Йенс выбил мяч подальше от ворот.
15'
15'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
14'
Лунд Марко выбил мяч подальше от ворот.
14'
14'
Отличные скиллы показывает Томасен Йенс, обводя своих соперников
13'
13'
13'
Шанс! Magnus Westergaard из команды Люнгбю пробил головой, но мимо
13'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
13'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
11'
Какой промах! Андерс К. Якобсен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
11'
11'
Лунд Марко выбил мяч подальше от ворот.
11'
Игра в одни ворота сейчас. Оденсе доминирует и владеет мячом
10'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает неудачный навес.
8'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
8'
Хелениус Никлас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
6'
Голкипер мог бы сыграть и получше
6'
Томасен Йенс сделал результативную передачу.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лунд Марко из клуба "Оденсе" отправил мяч головой в ворота.
6'
6'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
Emilio Simonsen не смог попасть в створ ударом издали
5'
5'
Томасен Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Adam Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
4'
3'
Петерсен Кеннет нанес удар головой, но Oskar Snorre спокойно отбил мяч.
3'
2'
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Оденсе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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