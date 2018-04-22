- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Кескускенття
3:0
Конец матча
1:0
20' ГолЛаппалайнен Ласси
2:0
38' ГолИвановски Филип
40' Желтая карточкаТано Кевин
54' Желтая карточкаVictor Shevcenco
3:0
56' ГолАгналдо Жуниор
|
20'
1:0
38'
2:0
40'
54'
56'
3:0
Состав команд
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 15 Вяйсянен Лео Защитник
- 47 Хямяляйнен Юусо Защитник
- 3 Тайво Тайе Защитник
- 14 Муйнонен Эту Полузащитник
- 8 Wato Kuate Полузащитник
- 10 Лингман Лукас Полузащитник
- 24 Лаппалайнен Ласси Нападающий
- 11 Агналдо Жуниор Нападающий
- 9 Ивановски Филип Нападающий
- 13 Lassi Jarvenpaa
- Запасные игроки
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 21 Хейккиля Аапо Нападающий
- 26 Fugo Segawa
- 20 Simo Roiha
- 7 Matheus Caliman
- 5 Jens Geffrard
- 12 Juhani Kangas
- Главный тренер: Toni Koskela
Кеми Кингс
- Основной состав
- 35 Mikko Vilmunen Вратарь
- 6 Абубакар Алию Защитник
- 7 Видескуг Адам Полузащитник
- 18 Мякеля Юхо Нападающий
- 11 Тано Кевин Нападающий
- 31 Keaton Isaksson
- 3 Kristian Heinolainen
- 29 Victor Shevcenco
- 5 Kosta Manev
- 14 Kevin Mombilo
- 8 Julian Guevara
- Запасные игроки
- 12 Oskari Forsman Вратарь
- 26 Кальюмяэ Марек Защитник
- 20 Липин Максим Полузащитник
- 21 Ville Moilanen
- 19 Iiro Vanha
- 10 Justus Lehto
- Главный тренер: Jari Aahman
Предыдущие игры
РоПС (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 18.04.2018 КуПС 0:1 РоПС В
- 14.04.2018 ВПС 0:1 РоПС В
- 08.04.2018 РоПС 2:0 Мариехамн В
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 РоПС 4:2 Каяани К
- 09.02.2018 РоПС 1:1 Оулу К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 27.01.2018 МуСа 0:6 РоПС К
- 28.10.2017 ХИК 2:3 РоПС В
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн В
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 30.09.2017 РоПС 2:0 Ювяскюля В
- 24.09.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 16.09.2017 РоПС 0:3 СИК В
- 10.09.2017 Ильвес 3:2 РоПС В
- 07.09.2017 РоПС 0:1 Кеми Кингс В
- 26.08.2017 РоПС 4:2 Интер Турку В
- 19.08.2017 ХИФК 1:0 РоПС В
- 14.08.2017 ХИК 0:1 РоПС В
Кеми Кингс (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 15.04.2018 Кеми Кингс 2:4 Интер Турку В
- 07.04.2018 СИК 0:1 Кеми Кингс В
- 10.03.2018 Кеми Кингс 1:2 Оулу К
- 11.02.2018 МуСа 2:2 Кеми Кингс К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 28.01.2018 Кеми Кингс 1:3 КуПС К
- 20.01.2018 Кеми Кингс 0:2 Каяани К
- 28.10.2017 Кеми Кингс 1:3 КуПС В
- 20.10.2017 Ильвес 1:0 Кеми Кингс В
- 15.10.2017 Кеми Кингс 3:3 СИК В
- 12.10.2017 ХИФК 4:0 Кеми Кингс В
- 30.09.2017 ХИК 4:0 Кеми Кингс В
- 24.09.2017 Кеми Кингс 1:1 ВПС В
- 17.09.2017 Мариехамн 3:2 Кеми Кингс В
- 10.09.2017 Кеми Кингс 1:2 Ювяскюля В
- 07.09.2017 РоПС 0:1 Кеми Кингс В
- 26.08.2017 Лахти 0:1 Кеми Кингс В
- 19.08.2017 Кеми Кингс 1:5 Интер Турку В
- 13.08.2017 Ювяскюля 2:1 Кеми Кингс В
- 09.08.2017 Кеми Кингс 0:0 Ильвес В
Последние игры между собой
РоПС: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Кеми Кингс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс Кубок
- 07.09.2017 РоПС 0:1 Кеми Кингс Вейккауслига
- 29.06.2017 Кеми Кингс 1:1 РоПС Вейккауслига
- 29.04.2017 РоПС 3:1 Кеми Кингс Вейккауслига
- 01.03.2017 РоПС 1:1 Кеми Кингс Кубок
- 20.08.2016 Кеми Кингс 3:1 РоПС Вейккауслига
- 10.08.2016 РоПС 5:0 Кеми Кингс Вейккауслига
- 23.06.2016 Кеми Кингс 0:2 РоПС Вейккауслига
- 16.02.2016 Кеми Кингс 1:1 РоПС Кубок лиги
- 05.08.2010 Кеми Кингс 0:0 РоПС Икконен
- 30.06.2010 РоПС 4:1 Кеми Кингс Икконен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|ХИК
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Лахти
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|СИК
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|5.
|ВПС
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|КуПС
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|7.
|Интер Турку
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|ТПС
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|Ильвес
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Кеми Кингс
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|Хонка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|12.
|Мариехамн
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Кеми Кингс делает замену. Видескуг Адам уходит с поля, а Iiro Vanha выходит на его замену.
64'
РоПС делает замену. Лаппалайнен Ласси уходит с поля, а Окконен Анти выходит на его замену.
62'
РоПС делает замену. Агналдо Жуниор уходит с поля, а Хейккиля Аапо выходит на его замену.
61'
Кеми Кингс делает замену. Kevin Mombilo уходит с поля, а Ville Moilanen выходит на его замену.
57'
РоПС делает замену. Хямяляйнен Юусо уходит с поля, а Jens Geffrard выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Агналдо Жуниор бьет в цель!
54'
Victor Shevcenco получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Тано Кевин получил желтую карточку от судьи
38'
Г О О О О Л - Ивановски Филип бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - Лаппалайнен Ласси бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация