  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Финляндия
  5. Вейккауслига
Стадион:
РоПС
3:0
Конец матча
Кеми Кингс
0'
1:0
20' Гол
Лаппалайнен Ласси
2:0
38' Гол
Ивановски Филип
40' Желтая карточка
Тано Кевин
54' Желтая карточка
Victor Shevcenco
3:0
56' Гол
Агналдо Жуниор
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Кеми Кингс делает замену. Видескуг Адам уходит с поля, а Iiro Vanha выходит на его замену.
64'
РоПС делает замену. Лаппалайнен Ласси уходит с поля, а Окконен Анти выходит на его замену.
62'
РоПС делает замену. Агналдо Жуниор уходит с поля, а Хейккиля Аапо выходит на его замену.
61'
Кеми Кингс делает замену. Kevin Mombilo уходит с поля, а Ville Moilanen выходит на его замену.
57'
РоПС делает замену. Хямяляйнен Юусо уходит с поля, а Jens Geffrard выходит на его замену.

Описание гола
56'
Г О О О О Л - Агналдо Жуниор бьет в цель!
Желтая карточка
54'
Victor Shevcenco получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Тано Кевин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Ивановски Филип бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Лаппалайнен Ласси бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация